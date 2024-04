La peur de l'autre

Car c'est toutes les idéologies

Et donc tous les conflits

La peur de l'autre

Car c'est toutes les religions

Qui veulent toutes avoir raison

La peur de l'autre

Avec toute sa différence

La peur de l'autre

Avec toute sa croyance

Et il y a tellement

De religions, de sectes, de partis, de croyances, d'idéologies

A la source de tous les conflits

Tout y est absolument dément

Cela fait la peur de l'autre

Personne n'y est jamais vraiment des nôtres

La politique est une maladie

La peur de l'autre en fait son lit

Pourtant, si l'on se faisait fort

" Jouir sans entraves et vivre sans temps mort

Vivre sans temps mort et jouir sans entraves "

La peur de l'autre

La peur de la domination

La peur de la compétition

L'idéologie veut imposer son dogme

La religion veut imposer son dogme

La croyance veut imposer son dogme

Toute opinion politique est déjà un dogme

La peur de l'autre

La peur de soi

De tous les cabotinages

De nos émotions, de nos verbiages

De nos éloges, de nos vantardises

De nos dépressions, de nos mignardises

La peur de l'autre

De nos savants, de nos ignorants

De nos manipulations, de nos traditions

De nos fausses amitiés, de nos fausses sincérités

Pourtant si l'on se faisait fort

" Jouir sans entraves et vivre sans temps mort

Vivre sans temps mort et jouir sans entraves "

La peur de l'autre

La peur de soi

Car je est un autre

Car je est l'autre

Car je suis l'autre

Car le libre arbitre n'existe pas

C'est un axiome, le libre arbitre n'existe pas

C'est seulement pour faire marcher au pas

Mais l'envie

D'une vulve comme boisson

Mais l'envie

De seins pleins comme pour le nourrisson

Mais l'envie

De jupes qui se soulèvent

Et de leurs dessous qui sont dans les rêves

Tout ce qui déplaît et fait mauvais genre

J'en suis l'amant, sur son oreiller, je dors

Encore, encore, toutes les dentelles

Guêpières, balconnets, jupons, bas, jarretelles

De la baise pour tous et toutes

Sinon c'est la guerre pour tous et toutes

Aux armes, préférons les sexes, pour les joutes

La peur de l'autre

De son conditionnement

De son jugement

La peur de soi

D'être timoré

De sa timidité

Pourtant

Une omelette sur un ventre de femme

C'est délicieux

Pourtant

Une sucrerie dans un vagin de femme

C'est comme un vin capiteux

Plus c'est simple à faire

Plus cela paraît extraordinaire

Pour les femmes

Un pénis à la crème Chantilly

Mais à la confiture aussi

Ou nature, il est aussi ravi

C'est plein de bonnes vitamines, le zizi

Mais la peur de l'autre

Mais la peur de soi

Empêche, de pousser, la vie

Patrice Faubert ( 1984 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Fear of the other

Because it's all ideologies

And so all the conflicts

Fear of the other

Because it's all religions

Who all want to be right

Fear of the other

With all its difference

Fear of the other

With all his belief

And there are so many

Of religions, sects, parties, beliefs, ideologies

At the source of all conflicts

Everything is absolutely insane

This makes others afraid

No one is ever really one of us

Politics is a disease

The fear of the other makes it its bed

However, if we were strong

“Enjoy without hindrance and live without downtime

Live without downtime and enjoy without hindrance"

Fear of the other

Fear of domination

Fear of competition

Ideology wants to impose its dogma

Religion wants to impose its dogma

Belief wants to impose its dogma

Any political opinion is already a dogma

Fear of the other

Fear of self

Of all the histrionics

Of our emotions, of our verbiage

Of our praise, of our boasting

Of our depressions, of our cuteness

Fear of the other

Of our scholars, of our ignorant

Of our manipulations, of our traditions

Of our false friendships, of our false sincerities

Yet if we were strong

“Enjoy without hindrance and live without downtime

Live without downtime and enjoy without hindrance"

Fear of the other

Fear of self

Because I am another

Because I am the other

Because I am the other

Because free will does not exist

It's an axiom, free will does not exist

It's only to keep pace

But the desire

From a vulva as a drink

But the desire

Full breasts like an infant

But the desire

Skirts that lift

And their underwear which is in dreams

Everything that displeases and looks bad

I am her lover, on her pillow, I sleep

Again, again, all the lace

Basques, balconettes, petticoats, stockings, suspenders

Fuck for everyone

Otherwise it's war for all

Instead of weapons, let us prefer the sexes, for jousting

Fear of the other

Of its conditioning

Of his judgment

Fear of self

To be timid

Of his shyness

Yet

An omelette on a woman's stomach

It is delicious

Yet

A candy in a woman's vagina

It's like a heady wine

The simpler it is to do

The more extraordinary it seems

For women

A penis with Chantilly cream

But also jam

Or nature, he is also delighted

It's full of good vitamins, the penis

But the fear of the other

But fear of self

Prevents life from growing

Patrice Faubert (1984) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)