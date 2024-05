Bisonocide, tracéologie scélératesse

Arrêtons de dire

Ce que nous disons

Arrêtons de répéter

Ce que nous répétons

Arrêtons de lire

Ce que nous lisons

Arrêtons de faire

Ce que nous faisons

Et moi et moi

J'en suis aussi

Et toi et toi

Tu en es aussi

Tout le monde redit

Tout le monde répète

Tout le monde relit

Tout le monde refait

Ainsi

Nous nous redisons

Nous nous répétons

Nous nous relisons

Nous nous refaisons

Rien de vraiment nouveau sous notre étoile soleil

Tout est du faux vrai pareil

Du processus aléatoire mais même consensus du mouvoir

Moi, toi, lui, vous, nous, ils, elles

Microcosme au macrocosme d'un même miroir

D'un niveau d'organisation l'autre et se faisant la belle

Comme pour les accidents du travail

En France, malgré le vaille que vaille

Deux personnes, chaque jour, meurent au travail

Sans compter les 35000 personnes handicapées

Surtout les moins de 25 ans, et ce chaque année

Des mutilations de la guerre du travail, gueules cassées

Deux fois sur trois, c'est une ouvrière ou c'est un ouvrier

Et tout cela sans finasser !

Et finalement

Comme le bison d'Amérique

Nous exterminons tout pour du fric

Le bison qui pullulait et par millions

Dans les plaines des Etats-Unis

Mais au dix-neuvième siècle presque en extinction

Il fallait sa peau, son cuir, pour l'Europe, une obsession

Ils en profitèrent bien les colons

Et toute une viande qui pourrissait sur place

Privant et affamant nos amérindiens/amérindiennes de leur tout vital

Bisonocide, comme pour les juifs, la totale

Du génocide non-humain

Que l'on pourrait multiplier par dix, au moins

Certes, il fut sauvé avant sa totale disparition

C'est de nos jours, de la viande en transformation

Du bison devenu comme de la vache

D'autres plus chanceux et que l'on cache

Nations indiennes les protégeant

Dans leurs réserves, des dizaines de milliers et s'ensauvageant

Toute tracéologie est scélératesse

Par toute vérité historique bien tenue en laisse

Comme en France les couturières

Bobineuses, coupeuses, retoucheuses

D'autres aussi, et nos vêtements les fabriquèrent

Surtout quand les hommes se faisaient la guerre

Peu payées, exploitées, méprisées, oubliées

Pour pouvoir, les hommes, mieux les rémunérer

Les femmes, heureusement, surent se révolter

Car moins que des putains, traitées

Bourgeoises ou ouvrières, plus ou moins de visibilité !

Déjà, en 14/18 à l'époque des tranchées

Les femmes reprirent, des hommes, les métiers

Surtout, hélas, l'industrie de guerre pour l'armée

Mais tout est toujours de la barbarie

Les organes de tout Etat en font des petits

Cela devient pour tous et toutes, vue de l'esprit

Un petit animai dans une chambre, apparaissant

Relativité de mise en espace, beaucoup plus imposant

Que dans un petit studio

Et encore plus dans un château

De même pour toutes les réalités

De ce que nous prenons pour des réalités

Des illusions en rapport de ce qu'elles ont été

De ce qu'elles sont, de ce qu'elles seront

Elles ne se promeuvent pas

Comme la salinisation des sols et sous-sols

Le niveau de la mer augmentant de façon folle

3,7 millimètres par an

Mais sur des dizaines d'années

Mais sur des millions d'années

Et tout cela étant fortement sous-estimé

Moins d'eau potable, agriculture perdue

Volume plus grand

Avec de l'eau se réchauffant

Selon les zones de l'Europe et du monde

Mais déjà comme trois fois la Belgique

Et 170 fois plus vite de nos jours

Qu'en plusieurs millions d'années, le dérèglement climatique

De la cyclothymie thermique aux beaux atours

Le capitalisme ne se décarbone pas

Il faut l'éradiquer pour le mettre au pas !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Let's stop saying

What we say

Let's stop repeating

What we repeat

Let's stop reading

What we read

Let's stop doing

What we do

And me and me

I am also

And you and you

You are also

Everyone says again

Everyone repeats

Everyone reread

Everyone does it again

So

We repeat

We repeat ourselves

We reconnect

We remake ourselves

Nothing really new under our sun star

Everything is fake real the same

Of the random process but same consensus of movement

Me, you, him, you, us, they

Microcosm to macrocosm of the same mirror

From one level of organization to another and showing off

As for work accidents

In France, despite all the odds

Two people die at work every day

Not counting the 35,000 disabled people

Especially those under 25, every year

Mutilations of the labor war, broken faces

Two times out of three, it's a worker or it's a worker

And all this without finagling!

And finally

Like the American bison

We exterminate everything for money

The bison that swarmed and by the millions

In the plains of the United States

But in the nineteenth century almost in extinction

It took its skin, its leather, for Europe, an obsession

The colonists took advantage of it

And all the meat rotting there

Depriving and starving our Native Americans of their vital everything

Bisonocide, as for the Jews, the total

Non-human genocide

That we could multiply by ten, at least

Certainly, he was saved before his total disappearance

These days it's meat in processing

From the bison become like a cow

Others luckier and hidden

Indian nations protecting them

In their reserves, tens of thousands and running wild

All traceology is villainy

By all historical truth well kept on a leash

As in France the seamstresses

Winders, cutters, retouchers

Others too, and our clothes made them

Especially when men were at war

Little paid, exploited, despised, forgotten

To be able to pay men better

The women, fortunately, knew how to revolt

Because less than whores, treated

Bourgeoises or workers, more or less visibility!

Already in 14/18 at the time of the trenches

Women took over, men, the professions

Above all, alas, the war industry for the army

But everything is still barbaric

The organs of every State make small ones

It becomes for everyone, seen from the mind

A small animal in a room, appearing

Relativity of spatialization, much more imposing

Than in a small studio

And even more in a castle

The same for all realities

Of what we take for reality

Illusions in relation to what they were

Of what they are, of what they will be

They don't promote themselves

Like the salinization of soils and basements

Sea levels rising wildly

3.7 millimeters per year

But over decades

But over millions of years

And all this being highly underestimated

Less drinking water, lost agriculture

Larger volume

With water warming up

According to areas of Europe and the world

But already like three times Belgium

And 170 times faster these days

That over several million years, climate change

From thermal cyclothymia to finery

Capitalism is not decarbonizing

It must be eradicated to bring it into line!

Patrice Faubert (2024) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)