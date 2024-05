Paraphysique de la déontologie

Douze pour cent

Des jeunes de 12 à 18 ans

Tentent ou ont tenté de se suicider

Et c'est valable presque pour chaque pays

En France, ailleurs, le monde est si laid

Il n'y a qu'à la tyrannie qu'il plaît

L'argent de la déontologie

La déontologie de l'argent

La déontologie est donc une fumisterie

Où le savoir sert à manipuler les gens

Du neuromarketing en smoking

Toujours la manipulation fait dring dring

Nous sommes tous et toutes sur son ring

Et la pauvre vie des gens

Même si comme la baleine ou l'éléphant

Ils peuvent vivre 80 ans

Si c'est pour être toujours des soumises et des soumis

Comme du mot musulman, l'étymologie

Si c'est pour être toujours des soumises et des soumis

Autant ne vivre que 3 ou 4 ans, comme une souris

La société marchande

Fait de toute femme, de tout homme, son offrande

Comme autrefois les juifs d'échange

Des armes ou de l'argent, les nazis faux anges

Les juifs précieux furent échangés

Contre aussi des allemands de l'étranger

Juifs comme matériel d'échange

Et environ 9000, ainsi, ne finiront pas dans la fange

Mais cela existait dès les années 1930

Feu ( 1900-1945 ) Himmler en fit une rente

Mais cela ne dura qu'un temps

Car l'antisémitisme était trop mécontent

Même pour les juifs influents

Via les Etats-Unis, l'Angleterre, la Palestine

Sans compter toutes les querelles intestines

Et puis ce fut un alibi

Pour la guerre une fois finie

Ainsi, d'anciens trafiquants nazis

Du matériel d'échange juif, devinrent des notables

Et ils purent ainsi, manger à toutes les tables !

Comme l'opportuniste nazi

Feu ( 1909-1995 ) Kurt Becher

Qui prétendit avoir sauvé des vies

Il ne manquait pas d'air

Pas surprenant que le monde soit devenu nazi

Certes, tout le monde s'y est mis

La guerre ne cesse jamais, jamais elle ne finit !

Tout pourrait devenir comme en Belgique

Chaque région avec sa tradition linguistique

De nouvelles frontières

Guerres civiles pour de nouvelles guerres

Et aux Etas-Unis

Où il y a tant de nazis

Comme partout, avec un nom inédit

Et des tas de Nicolas Sarkozy

Avec des réseaux qui ont toujours été en place

Car ils se mettent en sommeil, mais jamais ne se remplacent

Comme le trafic de drogue

Et la CIA est le principal trafiquant de drogue

Paradoxalement pour lutter contre le trafic de drogue

Et un américain est arrêté toutes les 18 secondes

Pour usage ou trafic de stupéfiants

Cela est vraiment édifiant

Aussi, l'ancienne armée rouge

Au Tadjikistan, pour le trafic de drogue, se bouge

En ce domaine, comme pour les autres

L'hypocrisie est généralisée

Tous les Etats en sont les apôtres

Sauf certains comme au Portugal, qui a tout dépénalisé

Réduction des risques et toxicomanie accompagnée

Aussi au Canada, mais par l'Etat, cela est contesté

Par un gouvernement qui manifeste ainsi, sa débilité

Alors que la guerre du Viêt Nam, cette inutilité

Fit de 35000 soldats américains, des drogués

De l'Asie du Sud-Est et de son héroïne

La morale officielle a bonne mine !

Et quand les gens se droguent

Forcément, les Etats se renforcent

C'est que les drogues

Calment les douleurs, ce sont des forces

De la douleur physique ou psychologique

Et puis cela produit du fric

30 ans de guerre, financement logistique

Comme pour l'Afghanistan

Pour qui, économiquement, la drogue est le plus important

Pavot, héroïne, morphine, enfants de l'opium

Comme le médicament " Laudanum "

Et puis, une drogue légale

N'est plus illégale

C'est donc l'illégalité qui fait la drogue

La légalité et cela n'est plus une drogue

Alors qu'en vérité, tout est drogue

Et dans le corps humain

Il y a toutes les drogues, tiens, tiens !

A certaines époques

Et cela n'est pas loufoque

Il pouvait se trouver de tout, chez l'apothicaire

Pour pouvoir s'envoyer en l'air

FARBEN FABRIKEN

FRIEDR BAYER

ELBERFELD

HEROIN, HEROIN, HEROIN, HEROIN

En vente libre

Mais la législation, comme souvent, changea

Dès les années 1920, comme aux Etats-Unis

Qui ramenait tout vers le bas

Hier comme aujourd'hui

Finalement

Il y eut 8000 espèces de dinosaures

Dont le " Spinosaurus " , rare dinosaure piscivore

Finalement

Ils étaient moins bêtes que nous

Les êtres humains sont des folles et des fous

Ne serait-ce que de voter

Ne serait-ce que d'enfanter

De tout vouloir s'approprier

De ne pas vouloir tout partager

Il n'y a pas le cerveau humain particulier

Tout cerveau est le même, tout s'apprend

Ce qui fait tout, c'est l'environnement

Nos (environ) 21000 gènes n'y peuvent rien

Nos ( environ) 21000 gènes n'y font rien

Même si chaque cerveau humain est unique

Nous nous laissons gouverner, à la trique

Par des crétins et des imbéciles

Des affairistes, politiciens et autres débiles

Il faudrait des guerres civiles

Contre militaires, policiers, toutes les autorités

Pour purger le monde de toutes ces calamités

Mais ce sont là, de vraies maladies mentales

Qui à toutes les beautés font mal

Qui ont toujours de leur côté

La finance, toutes les polices, toutes les armées

Des chiens de garde bien dressés

Oui, vraiment

Personne n'est enviable

Oui, vraiment

Personne n'est jalousable

Et on peut imaginer

Un clochard dire sa façon de penser

A un riche sortant de sa Ferrari

" Mon pauvre gars, tu n'as vraiment rien compris

Tout, chez toi, sent le vomi "

L'argent

Ne peut acheter et ne peut vendre, que du vent !

Les cartes cérébrales

Changent en fonction de l'environnement

Ainsi, en France

2,500 millions d'illettrés

Tout dépend de l'environnement de référence

Car ils et elles peuvent être plus humains et même intelligents

Que n'importe quel lettré ou n'importe quel député

Mais dans les hiérarchies capitalistes

Toujours si élitistes

Il vaut mieux sortir d'une université

Que du simple lycée

D'une école technique que de l'école primaire

Et de rien du tout, pour ne pas se retrouver par terre

Par éducation, tout être humain produit de la hiérarchie

De l'autorité, car c'est là, l'environnement de la société

Tout le monde veut être aimé

Admiré, respecté, envié, des relations, la cartographie

Dans tout gouvernement

Il n'y a que des gangsters

Il n'y a donc que des hommes d'affaires

Du système, ce sont des gestionnaires

Néanmoins, les gens continuent de les cautionner

Par diverses manipulations, la soumission est orchestrée

Collusion de la soumission

Soumission de la collusion

Par la recherche, l'art, le sport, les médias, les guerres

Qui sont les supports de cette soumission

Cela produit de l'autorité, de la collusion

Et là, pas de cependant

C'est là, la carte de la coalition

Mais nous sommes tellement engrammés

Dans la hiérarchie, l'autorité, la tradition, la compétition

Que tout nous semble naturel

Il est pourtant évident que c'est purement socioculturel

Il faudra tout réapprendre

Pour que le genre humain puisse se comprendre !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com )

Twelve percent

Young people aged 12 to 18

Attempted or attempted suicide

And this is valid almost for every country

In France, elsewhere, the world is so ugly

Only tyranny pleases

The money of ethics

The ethics of money

Ethics is therefore a hoax

Where knowledge is used to manipulate people

Neuromarketing in a tuxedo

Manipulation always makes ring ring

We are all in his ring

And the poor lives of the people

Even if like the whale or the elephant

They can live 80 years

If it is to always be submissive and submissive

Like the word Muslim, the etymology

If it is to always be submissive and submissive

You might as well only live 3 or 4 years, like a mouse

The merchant society

Makes every woman and every man his offering

Like the exchange Jews in the past

Weapons or money, the Nazis false angels

The precious Jews were exchanged

Also against Germans abroad

Jews as trading material

And around 9000, thus, will not end up in the mire

But it existed as early as the 1930s

Late (1900-1945) Himmler made an income from it

But it only lasted for a while

Because anti-Semitism was too unhappy

Even for influential Jews

Via the United States, England, Palestine

Not to mention all the internal quarrels

And then it was an alibi

For the war once it's over

Thus, former Nazi traffickers

Jewish exchange material, became notables

And so they were able to eat at all the tables!

Like the Nazi opportunist

Late (1909-1995) Kurt Becher

Who claimed to have saved lives

There was no lack of air

No wonder the world went Nazi

Of course, everyone got involved

The war never stops, it never ends!

Everything could become like in Belgium

Each region with its linguistic tradition

New frontiers

Civil wars for new wars

And in the United States

Where there are so many Nazis

Like everywhere, with a new name

And lots of Nicolas Sarkozy

With networks that have always been in place

Because they go to sleep, but never replace themselves

Like drug trafficking

And the CIA is the main drug trafficker

Paradoxically to fight against drug trafficking

And an American is arrested every 18 seconds

For drug use or trafficking

This is truly edifying

Also, the former Red Army

In Tajikistan, drug trafficking is on the move

In this area, as in others

Hypocrisy is widespread

All States are its apostles

Except some like in Portugal, which decriminalized everything

Risk reduction and supported drug addiction

Also in Canada, but by the State, this is contested

By a government which thus demonstrates its debility

While the Vietnam War, this uselessness

Made 35,000 American soldiers drug addicts

About Southeast Asia and its heroine

Official morality looks good!

And when people take drugs

Obviously, States are strengthening

It's that drugs

Calm the pain, they are strengths

Physical or psychological pain

And then it produces money

30 years of war, logistical financing

As for Afghanistan

For whom, economically, drugs are most important

Poppy, heroin, morphine, children of opium

Like the medicine "Laudanum"

And then, a legal drug

No longer illegal

It is therefore illegality that makes drugs

Legality and it is no longer a drug

When in truth, everything is drugs

And in the human body

There are all the drugs, well, well!

At certain times

And that's not crazy

You could find anything at the apothecary

To be able to get laid

FARBEN FABRIKEN

FRIEDR BAYER

ELBERFELD

HEROIN, HEROIN, HEROIN, HEROIN

On sale

But the legislation, as often, changed

From the 1920s, as in the United States

Who brought everything down

Yesterday like today

Eventually

There were 8000 species of dinosaurs

Including the “Spinosaurus”, a rare piscivorous dinosaur

Eventually

They were less stupid than us

Human beings are crazy and crazy

Just to vote

If only to give birth

To want to appropriate everything

Not wanting to share everything

There is no special human brain

Every brain is the same, everything is learned

The environment is everything

Our (approximately) 21,000 genes can't do anything about it

Our (approximately) 21,000 genes do nothing

Even though each human brain is unique

We let ourselves be governed, by the stick

By morons and imbeciles

Businessmen, politicians and other idiots

There should be civil wars

Against soldiers, police, all authorities

To purge the world of all these calamities

But these are real mental illnesses

Which all beauties hurt

Who always have their side

Finance, all police, all armies

Well-trained guard dogs

Yes really

No one is enviable

Yes really

Nobody is jealous

And we can imagine

A tramp speaking his mind

To a rich man getting out of his Ferrari

“My poor guy, you really don’t understand anything

Everything in your house smells like vomit."

Money

Cannot buy and cannot sell, only wind!

Brain maps

Change depending on the environment

Thus, in France

2.500 million illiterates

It all depends on the reference environment

Because they can be more human and even intelligent

That any scholar or any deputy

But in capitalist hierarchies

Always so elitist

It's better to come out of a university

Just high school

From a technical school than from a primary school

And nothing at all, so as not to end up on the ground

By education, every human being produces hierarchy

Authority, because that is the environment of society

Everyone wants to be loved

Admired, respected, envied, relationships, mapping

In any government

There are only gangsters

So there are only businessmen

Of the system, they are managers

Nevertheless, people continue to support them

Through various manipulations, submission is orchestrated

Submission Collusion

Collusion submission

Through research, art, sport, media, wars

Who are the supports for this submission?

It produces authority, collusion

And there, no however

This is the coalition card

But we're so engramed

In hierarchy, authority, tradition, competition

That everything seems natural to us

However, it is obvious that it is purely socio-cultural

You will have to relearn everything

So that humankind can understand each other!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/)