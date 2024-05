Albedo somatosensoriel

" Les écoles sont bien ennuyeuses et chef d'école c'est encore pire...

Travailler pour vivre est une imbécillité, mais ça, c'est autre chose... "

Marcel Duchamp ( 1887 - 1968 )

Ce Duchamp qui avait tant ridiculisé l'art

Et qui finit aussi dans les musées, cela donne le cafard

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

Peut tout récupérer, pour en faire son conceptuel

Il faut donc ne rien faire, à rien, ne participer

Pour ne pas se faire usurper !

Nous ne réagissons

Pas aux diverses et multiples situations

De façons différentes

Ce sont, en fait

Les mêmes réactions, comme pour tout jugement

Mais simplement exprimées différemment

Les réactions ne sont pas différentes

Seules les façons de les exprimer sont changeantes

Mais le mensonge

Ne peut supporter que le mensonge

Mais la fausse conscience

Ne peut supporter que la fausse conscience

Nous sommes l'excrément

Qui sort du cul d'un géant

Nous sommes la sublime odeur

Qui émane de la plus belle des fleurs

Nous sommes le pire et le meilleur

Comme des hadrons, le grand collisionneur

LHC, des particules, l'accélérateur

Où des protons, à la vitesse de la lumière

Font des collisions pour d'autres Univers

CERN, une ville dans la ville

Tout le personnel y vit en famille

C'est la France et la Suisse, pour la physique

C'est un champ magnétique

Qui est ainsi produit

Les aimants, cela fuit

100.000 fois plus puissant

Que celui de la Terre, c'est étonnant

27 km de circonférence

La physique pour de nouvelles confidences

Mais finalement, pourquoi faire ?

Sinon, avant le civil, d'abord pour les applications militaires ?

L'ignorance étant, de toutes façons, infinie

Elle échoue inutilement dans l'aporie !

Comme jamais ne finit

D'une méthode l'autre, la pensée nazie

Et avant qu'elle ne soit définie

Et l'antisémitisme, ainsi

Eut comme grand précurseur

Ce qui n'est pas assez dit

Feu ( 1844-1917 ) Edouard Drumont

Avec son best-seller ( 1886 ) " La France juive ", cette ânerie

Bien avant tous ses successeurs, ainsi font, font, font

Que ( né en 1954 ) l'historien Henry Rousso, l'un des premiers

Appellera " Les négationnistes "

( Les Maurice Bardèche ( 1907-1998 ) extrême droite

Les Louis Darquier de Pellepoix ( 1897-1980 ) extrême droite

Les Paul Rassinier ( 1906-1967 ) gauche puis extrême droite

Les François Duprat ( 1940-1978 ) " Front national ", extrême droite

Les Robert Faurisson ( né en 1929 ) extrême droite

Les Roger Garaudy ( 1913-2012 ), stalinien puis islamiste

Et les retournés :

Les Pierre Guillaume ( né en 1940 ) ultragauche puis extrême droite

Les Noam Chomsky ( né en 1928 ) faux anarchiste, intellectuel naïf

Les Gabriel Cohn-Bendit ( né en 1936 ) gauche écologiste

Les " Abbé Pierre " ( 1912-2007 ) prêtre catholique

Les Dieudonné M'bala M'bala ( né en 1966 ) extrême droite, humoriste )

Il y en aurait tant d'autres à énumérer

Mais ces faussaires de l'Histoire

Qui n'ont jamais assez à boire

Doivent ignorer

Que chaque année

Des gens du monde entier

Auschwitz-Birkenau vont visiter

400.000 visites en 2000

1.500.000 visites en 2012

75 pour cent sont des jeunes

Comme quoi

Les négationnistes sont une minorité

Mais avec des réseaux bien organisés

C'est un fonds de commerce

Des fascismes, l'éternelle kermesse

Une sempiternelle rengaine

Pour que l'humanité, jamais, ne s'aime !

C'est seulement une affaire de classes

Car il n' y a aucune race

Il faut toujours un bouc émissaire

A toutes les causes réactionnaires

Et pourtant

Je suis contre toutes les nations

Je n'adhère à aucune de leurs opinions

Et je n'aime pas la canaille intellectuelle

Toujours prostituée, à qui lui fait, la part belle !

La vérité

N'est ni de gauche

N'est ni de droite

Ni de ceci ou de cela

La vérité n'est que la vérité

Elle ne peut-être instrumentalisée

Et puis ce manque de courage

Les négationnistes sont experts dans cette nage

Ils voudraient l'extermination du peuple juif

Mais hypocrites et menteurs, leur éclairage est de suif

Sans avoir de loyauté envers leurs opinions !

Or, pour la plupart des gens

La vérité n'est que ce qui les arrange

Rarement ce qui les dérange

Ce qui s'oppose à tout vrai changement

Ils et elles ne font aucune recherche personnelle

Se contentant de toute propagande idéelle

Qui va en répétant

De père en fils, de mère en fille

De génération en génération, de ville en ville

L'anarchie toujours violée

Et les divers fascismes pour nous embrigader

Les meilleurs gardiens de la société

Notre famille, nos propriétés, nos amis, nos amours, notre travail

Nos allocations, nos logements, nos loisirs, cela tisse maille après maille

Des choses à perdre, toutes nos sécurités

Et ainsi, tout le monde est coincé

Et ainsi, rien, jamais, ne peut vraiment changer !

Ou alors, c'est de la fausse nouveauté

Comme le pantalon pour les femmes

Depuis 2000 ans, les femmes chinoises l'ont toujours porté

Alors qu'ailleurs, cela fit des drames

Et c'est encore l'ouvrière ou l'ouvrier

Qui sont plus indispensables que le couturier

Certes, le couturier, la couturière, dessinent

Mais le plus souvent, ce sont les petites mains, qui coupent, qui assemblent

"Je pouvais transformer le mouvement représenté en une image visuelle correspondante et me souvenir de l'identité d'une personne ou de plusieurs qui cadraient avec cette description. Tout cela témoignait des étroites interconnexions entre le mouvement réel du corps, les représentations de ce mouvement en termes musculaires, osseux et visuels, et les souvenirs qui peuvent être évoqués en relation avec certains aspects de ces représentations"

" L'autre moi-même , les nouvelles cartes du cerveau, de la conscience et

des émotions " aux éditions " Odile Jacob "

Antonio Damasio ( né en 1944 à Lisbonne, neurologue )

Tout le monde

Devrait acheter, échanger ou transformer, des tissus

Pour en faire ses propres vêtements

Sa propre mode, tout soi m'as-tu-vu

Tout serait innovant, marrant

Tout serait déguisement

Hors la société, hors le temps

Et pour tout le reste, mêmement !

Chaque être humain

A l'autre, son albedo

Plus rien de laid

Tout devenant inédit, donc beau

Ou même le pétaflop, de l'informatique

10 puissance 15 par seconde

Deviendrait tout à fait anachronique

Dans ce seul et vrai nouveau monde !

La seule pollution serait d'origine naturelle

Car la mentalité serait mille fois plus belle

Plus personne ne se chercherait la moindre querelle

Le bien être de chaque individu

Illuminant celui des autres à perte de vue

Tout le monde l'aurait compris, car entendu ou lu

Donc, seuls quelques volcans fâchés, sulfate ou soufre

La colère des océans ou autre, sans être pour l'humanité, un gouffre

Et quelquefois, il peut arriver que l'on en souffre

Mais peu de choses, quand dans la vie désaliénée, l'on s'engouffre !

Et puis avec le mimétisme du cortex somatosensoriel

Et l'apport des neurones miroirs, le bonheur devient vite pluriel

C'est là le seul secret des actrices et des acteurs

Des comédiens et des comédiennes, de leurs rires, de leurs pleurs

Ainsi, une autre humanité est possible

Alors que présentement, elle est impossible !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/)

“Schools are very boring and school head is even worse...

Working to live is stupidity, but that's something else..."

Marcel Duchamp (1887 - 1968)

This Duchamp who had ridiculed art so much

And which also ends up in museums, it gives you the blues

The spectacular techno-industrial commercial society

Can recover everything, to make it his conceptual

We must therefore do nothing, nothing, participate

To avoid being usurped!

We don't react

Not for various and multiple situations

In different ways

These are, in fact

The same reactions, as with any judgment

But just expressed differently

The reactions are no different

Only the ways of expressing them are changing

But the lie

Can only bear lies

But false consciousness

Can only bear false consciousness

We are the excrement

Coming out of a giant's ass

We are the sublime smell

Which emanates from the most beautiful flower

We are the worst and the best

Like hadrons, the large collider

LHC, particles, accelerator

Where protons, at the speed of light

Make collisions for other Universes

CERN, a city within a city

All the staff live there as a family

It's France and Switzerland, for physics

It's a magnetic field

Which is thus produced

Magnets leak

100,000 times more powerful

Than that of the Earth, it's astonishing

27 km in circumference

Physics for new confidences

But ultimately, why do it?

Otherwise, before civilian, first for military applications?

Ignorance being, in any case, infinite

It fails uselessly in aporia!

Like never ending

From one method to another, Nazi thought

And before it's defined

And anti-Semitism, as well

Had as a great precursor

What is not said enough

Late (1844-1917) Edouard Drumont

With his bestseller (1886) “Jewish France”, this nonsense

Long before all his successors, so do, do, do

That (born in 1954) the historian Henry Rousso, one of the first

Will call “The denialists”

(Les Maurice Bardèche (1907-1998) far right

The Louis Darquier de Pellepoix (1897-1980) extreme right

Les Paul Rassinier (1906-1967) left then extreme right

François Duprat (1940-1978) “National Front”, far right

The Robert Faurisson (born in 1929) far right

The Roger Garaudy (1913-2012), Stalinist then Islamist

And the returns:

The Pierre Guillaume (born in 1940) ultra-left then extreme right

The Noam Chomsky (born in 1928) false anarchist, naive intellectual

Gabriel Cohn-Bendit (born 1936) left-wing environmentalist

The “Abbé Pierre” (1912-2007) Catholic priest

Les Dieudonné M'bala M'bala (born in 1966) far right, comedian)

There are so many more to list

But these forgers of History

Who never have enough to drink

Must ignore

That every year

People from all over the world

Auschwitz-Birkenau will visit

400,000 visits in 2000

1,500,000 visits in 2012

75 percent are young people

Like what

Holocaust deniers are a minority

But with well-organized networks

It's a business

Fascisms, the eternal fair

An endless refrain

So that humanity never loves itself!

It's only a matter of classes

Because there is no race

There always needs to be a scapegoat

To all reactionary causes

And yet

I am against all nations

I don't agree with any of their opinions.

And I don't like intellectual rabble

Always a prostitute, whoever gives her pride of place!

The truth

Is neither left-wing

Is neither right-wing

Neither of this or that

The truth is just the truth

It cannot be instrumentalized

And then this lack of courage

Holocaust deniers are experts in this swim

They would like the extermination of the Jewish people

But hypocrites and liars, their lighting is tallow

Without having any loyalty to their opinions!

However, for most people

The truth is only what suits them

Rarely what bothers them

What stands in the way of real change

They do not do any personal research

Contenting ourselves with all ideal propaganda

Who goes by repeating

From father to son, from mother to daughter

From generation to generation, from city to city

Anarchy still violated

And the various fascisms to enlist us

The best guards in society

Our family, our properties, our friends, our loves, our work

Our allowances, our housing, our leisure activities, weave stitch after stitch

Things to lose, all our security

And so everyone is stuck

And so, nothing, ever, can really change!

Or maybe it's fake news

Like pants for women

For 2000 years, Chinese women have always worn it

While elsewhere, it caused drama

And it's still the worker

Who are more essential than the designer

Certainly, the fashion designer, the seamstress, designs

But most often, it is the little hands, who cut, who assemble

"I could transform the depicted movement into a corresponding visual image and remember the identity of a person or people who fit that description. All of this spoke to the close interconnections between actual body movement, representations of that movement in muscular, bony and visual terms, and the memories that can be evoked in relation to certain aspects of these representations"

"The other self, the new maps of the brain, consciousness and

emotions” published by “Odile Jacob”

Antonio Damasio (born in 1944 in Lisbon, neurologist)

Everyone

Should purchase, exchange or transform, fabrics

To make your own clothes

His own fashion, all yourself have you seen me

Everything would be innovative, funny

Everything would be a disguise

Outside of society, outside of time

And for everything else, too!

Every human being

To the other, its albedo

Nothing ugly anymore

Everything becomes new, therefore beautiful

Or even the petaflop, of IT

10 to the power of 15 per second

Would become completely anachronistic

In this one true new world!

The only pollution would be of natural origin

Because the mentality would be a thousand times more beautiful

No one would pick the slightest quarrel anymore

The well-being of each individual

Illuminating that of others as far as the eye can see

Everyone would have understood it, because they heard or read

So only a few angry volcanoes, sulfate or sulfur

The anger of the oceans or anything else, without being an abyss for humanity

And sometimes it can happen that we suffer from it

But few things, when we rush into a disalienated life!

And then with the mimicry of the somatosensory cortex

And the contribution of mirror neurons, happiness quickly becomes plural

This is the only secret of actresses and actors

Actors and actresses, their laughter, their tears

Thus, another humanity is possible

Whereas currently, it is impossible!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)