Gangsters, escrocs, voleurs, assassins

" Officiellement en 2013, d'après le tout dernier rapport de la Cour

des Comptes ( 17 septembre 2014 ), le " trou " de la sécurité sociale ( régime général

et fonds de solidarité vieillesse ) a atteint 16 milliards d'euros. Ce même rapport

affirme que le montant de la fraude patronale largement sous-estimée, pourrait

avoir atteint 20 à 25 milliards d'euros en 2012. La sécurité sociale n'est donc pas

en " déficit structurel ", elle est victime d'une escroquerie permanente, en bande organisée

par le patronat "

CNT/AIT " Anarchosyndicalisme " ( Octobre/novembre 2014 )

En effet, car avant tout, dans tout gouvernement

Qui sans cesse nous ment

Il n'y a que des gangsters

Qui à part nous escroquer, ne savent rien faire

Il n'y a que des voleurs

Il n'y a que des menteurs

Il n'y a que des tueurs

Et si l'on ne veut pas les tuer

Il faudra bien les rééduquer

Les mettre quelque part à l'isolement

Qu'entre eux ils fassent les dominants

Femmes, hommes, enfants

Leur donner un territoire entier

Mais sans aucune arme et les surveiller !

Comme un hôpital psychiatrique

Où seraient rassemblés tous les névrotiques

Tous les autoritaires politiques si psychotiques

Cela serait bien si tout était génétique

Hélas, non, sinon, des pilules politiques

Il suffirait de prendre des gènes

Pour changer des idées, la science qui sème

Mais comme tout s'apprend, cela se complique !

Et pendant ce temps

Qui est aux mains de déments

Il s'agit de notre temps de vie

Il s'agit d'un temps de gâchis

50 pour cent des animaux sauvages

Ont déjà disparu, c'est un carnage

76 pour cent d'espèces d'eau douce

C'est la baisse

40 pour cent des espèces terrestres et marines

C'est la baisse

Mésanges, rouges-gorges, en voie de disparition

Tant d'autres dans la même procession

Et pourtant

C'est en 1507, pour la première fois

Qu'apparaît le mot Amérique, c'est l'effroi

Tout va si vite

Et seule l'ineptie lévite

Par rapport à mon enfance, je me souviens

C'est net, il y a de moins en moins d'amphibiens

Et 20 pour cent des amphibiens du monde

La population des vertébrés dans le monde

Monde qui, sans les agents secrets

Et femmes appâts des années 1940, il le fallait

Surtout de Londres, des centres de formation

Monde qui serait autre, sinon, et plus encore de l'abomination

Pire du pire, d'aujourd'hui, en comparaison

Et en cas de capture

Sans pouvoir prendre de cyanure

Des techniques de résistance à la torture

Tenir 48 heures, pour que son réseau ait un futur !

Par exemple

L'espérance de vie d'un opérateur radio

C'était 6 semaines, la mort guettait avec sa faux

Et comme tout ce qui est simple, c'est prouvé

Peut-être perçu comme extrêmement compliqué

Les messages de la BBC des années 1940

Ne pouvaient être décodés par les services secrets nazis

Du style " Le repas n'est pas fini "

Je répète " Le repas n'est pas fini "

Les décodeurs nazis n'y comprenaient rien, à 2, 4, ou 40

Et des lycées ( Jacques Decour ) Rollin

D'où naquirent résistants et miliciens

En 2014, Il y en a de moins en moins

Surtout, de plus en plus, de collaboration

De moins en moins de résistantes et de résistants

Et les jeunes gens deviennent des adultes

Les enfants en sont les catapultes

Et des copains qui deviennent des fascistes

D'autres des capitalistes, d'autres des staliniens

A toutes les époques, la même culbute

Mais rarement des résistantes et résistants

Un sacré mélange, comme le lycée Rollin des années 1940

Mais c'est toujours les années 1940 !

Et aussi Rollin et d'autres lycées manifestèrent

Contre l'occupant allemand, ils en étaient fiers

Pour la commémoration du 11 novembre 1940

Avant tout, manifestation nationaliste, tout le monde d'accord

Puis après, ils reviendront, les désaccords

Chaque pays en a sa version

C'est toujours le même cordon !

Mais rien n'a véritablement changé

Et certains et certaines continuent de résister

Car le nazisme subtil a finalement triomphé

Je suis une sorte d'opérateur radio

Comme beaucoup d'autres, toujours des ombres

Nous résistons comme nous le pouvons, pour ne pas devenir des idiots

Et là où nous sommes, par l'écriture, par l'agitation, par la manifestation

Par le tract, l'autocollant, ou autre, c'est l'occasion qui fait le larron !

Le capitalisme est sans soleil, toujours sombre

Tout s'y vend et s'y achète, aucun don

Donc dans l'espionnage

Tactique de tous les âges

Il y eut les frères Fleming

Dont l'un imaginera ( 1952 ) le fameux 007

Sans oser penser qu'un jour, 007

Deviendrait tout homme politique

Deviendrait toute femme politique

Droit de mentir, droit de falsifier, droit d'escroquer, droit de tuer

Et ce en toute impunité !

Notre système solaire

4, 56 milliards d'années

Et ses nuages moléculaires

1 million d'années

Avant, de la glace interstellaire

Et de l'eau sur la planète Terre

Déjà, il y a 4, 200 milliards d'années

Et maintenant

Par 10 à 30 pour cent

Cela est toujours représenté

Rapport deutérium/ hydrogène

Chimie organique que le vivant aime

Et cependant

3 km de profondeur en moyenne

Des mers et océans

Et tout cela, pour des prisons, des Biribi, des Cayenne !

Comme en France

Où 86000 hectares sont bétonnés

Et ce chaque année

Comme au Testet, zone humide

Pour en faire un lac inutile, le fric, raison impavide

Et puis la FNSEA

Beaux paysans que voilà

Un ramassis de fascistes et de droitistes

De l'inhumanité, pas les derniers de la liste !

" La commission " Vérité et réconciliation " d'Afrique du Sud, fut du côté

des anciens bourreaux, et ils furent seulement réprimandés, alors qu'ils méritaient

la prison et surtout d'être pendus. En tant que noir et militant anti-apartheid, ils m'ont

torturé et humilié, jamais, je ne pourrais le leur pardonner ! "

Brian Mphahlele ( militant noir anti-apartheid )

Comme tous les services secrets

Et tout le monde le sait

Donc aussi, pas seulement ce que l'on connaît

CCB ( anti-apartheid ), KGB, GESTAPO, PIDE, STASI

Et si l'on a pu fuir la RDA

L'aliénation étant mondialisée et unifiée

Le monde est totalitaire, la vérité, la voilà

D'autres CCB, KGB, GESTAPO, PIDE, STASI, pour nous terroriser

Aucun trait n'est vraiment jamais tiré

Les anciennes complicités sont recyclées

Ainsi, tout ne fait que se continuer

Le capitalisme a besoin des fausses réconciliations

Pour continuer toute sa prolifération

Ainsi, 1.500.000 million personnes

Ont pu consulter leurs dossiers de la STASI

Plus de 100 km de papier

Des autres pour ne plus se méfier

Des autres pour enfin se soulager !

Mais tout est TOUJOURS pareil

D'autres noms, d'autres lieux, mais le même soleil

Finalement pire, moins manifeste, plus subtil

Transition continue dans la discontinuité des périls

Comme des fissures sans cesse dissimulées !

Il faudrait un phénomène tourbillonnaire

Difficile à prévoir, même en orbite géostationnaire

Un ouragan/cyclone/typhon, non pas d'ondes tropicales

Mais des ondes mentales

Après le centre de la dépression

Voici le centre de la contestation

Non pas donc, du Golfe du Mexique, Atlantique tropical

Mer des Caraïbes, météo des ouragans, c'est banal

Chaleur, humidité, eau à plus de 26 degrés, vents

Idem dans la contestation sociale avec d'autres ingrédients

Cela au moins serait nettement plus enthousiasmant

Météorologie psychologique

Comme météorologie physique

Avec des vents à 300 km/heure, catégorie cinq du cyclone

Pour réveiller toutes les misères trop atones !

Finalement

Toute étiquette nous immobilise, nous fige, nous fiche

Elle nous coince, c'est un engrenage, pour le pauvre et le riche

Nous nous identifions à l'étiquette

Comme sous les monarchies, torchons ou serviettes

Il faut être ignorant ou savant, ouvrier ou patron

Aviateur, peintre, acteur, écrivain, instituteur, assassin

Pacifiste, bagarreur, artiste, employé, ou autre grappin

Être quelque chose qui nous fait être rien

Au lieu de n'être rien pour justement être quelque chose

Nous avons besoin d'un passage clouté

Il y en a des tas, par peur de la liberté

Voilà pourquoi, rien ne peut changer !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/)

" Officially in 2013, according to the Court's latest report

des Comptes (September 17, 2014), the “hole” in social security (general regime

and old age solidarity fund) reached 16 billion euros. This same report

affirms that the amount of employer fraud is largely underestimated, could

having reached 20 to 25 billion euros in 2012. Social security is therefore not

in "structural deficit", she is the victim of a permanent fraud, in an organized gang

by the employers "

CNT/AIT “Anarchosyndicalism” (October/November 2014)

Indeed, because above all, in any government

Who constantly lies to us

There are only gangsters

Who, apart from defrauding us, know nothing to do

There are only thieves

There are only liars

There are only killers

And if we don't want to kill them

They will have to be re-educated

Put them somewhere in isolation

Let them be dominant among themselves

Women, men, children

Give them an entire territory

But without any weapons and watching them!

Like a psychiatric hospital

Where would all the neurotics gather

All political authoritarians so psychotic

It would be nice if everything was genetic

Alas, no, otherwise, political pills

It would be enough to take genes

To change ideas, the science that sows

But as everything is learned, it gets complicated!

And meanwhile

Who is in the hands of madmen

It's about our time of life

It's a waste of time

50 percent of wild animals

Have already disappeared, it's carnage

76 percent freshwater species

It's the decline

40 percent of terrestrial and marine species

It's the decline

Chickadees, robins, endangered

So many others in the same procession

And yet

It was in 1507, for the first time

When the word America appears, it's frightening

Everything is going so fast

And only ineptitude levitates

Compared to my childhood, I remember

It’s clear, there are fewer and fewer amphibians

And 20 percent of the world's amphibians

The population of vertebrates in the world

World which, without secret agents

And bait women of the 1940s, it had to be

Especially from London, training centers

World that would be different, otherwise, and even more abomination

Worst of the worst, today, in comparison

And in case of capture

Without being able to take cyanide

Torture resistance techniques

Hold out for 48 hours, so that your network has a future!

For example

Life expectancy of a radio operator

It was 6 weeks, death lurked with his scythe

And like everything that is simple, it is proven

Can be seen as extremely complicated

BBC messages from the 1940s

Could not be decoded by the Nazi secret services

Like “The meal is not finished”

I repeat “The meal is not finished”

The Nazi decoders didn't understand anything, at 2, 4, or 40

And high schools (Jacques Decour) Rollin

From where resistance fighters and militiamen were born

In 2014, there are fewer and fewer

Above all, more and more, collaboration

Fewer and fewer resistance fighters

And young people become adults

Children are the catapults

And friends who become fascists

Others capitalists, others Stalinists

In all eras, the same tumble

But rarely resistant ones

A hell of a mix, like the Rollin high school of the 1940s

But it's still the 1940s!

And also Rollin and other high schools demonstrated

Against the German occupier, they were proud of it

For the commemoration of November 11, 1940

Above all, nationalist demonstration, everyone agrees

Then afterwards, they will come back, the disagreements

Each country has its version

It's always the same cord!

But nothing has really changed

And some continue to resist

Because subtle Nazism has finally triumphed

I'm some kind of radio operator

Like many others, always shadows

We resist as best we can, so as not to become idiots

And where we are, through writing, through agitation, through manifestation

By the leaflet, the sticker, or whatever, it's the opportunity that makes the thief!

Capitalism is sunless, always dark

Everything is sold and bought there, no donations

So in espionage

Tactics for all ages

There were the Fleming brothers

One of whom will imagine (1952) the famous 007

Without daring to think that one day, 007

Would become any politician

Any woman in politics would become

Right to lie, right to falsify, right to defraud, right to kill

And this with complete impunity!

Our solar system

4.56 billion years

And its molecular clouds

1 million years

Before, interstellar ice

And water on planet Earth

lready 4.200 billion years ago

And now

By 10 to 30 percent

This is always represented

Deuterium/hydrogen ratio

Organic chemistry that living things love

And however

3 km depth on average

Seas and oceans

And all this, for prisons, Biribis, Cayennes!

Like in France

Where 86,000 hectares are concreted

And this every year

As in Testet, wetland

To make it a useless lake, money, reckless reason

And then the FNSEA

Beautiful peasants here

A collection of fascists and rightists

Inhumanity, not the last on the list!

"South Africa's Truth and Reconciliation Commission was on the side

of the former executioners, and they were only reprimanded, although they deserved

prison and above all to be hanged. As a black man and an anti-apartheid activist, they

tortured and humiliated, I could never forgive them! "

Brian Mphahlele (black anti-apartheid activist)

Like all secret services

And everyone knows it

So also, not just what we know

CCB (anti-apartheid), KGB, GESTAPO, PIDE, STASI

And if we were able to escape the GDR

Alienation being globalized and unified

The world is totalitarian, the truth is there

Other CCB, KGB, GESTAPO, PIDE, STASI, to terrorize us

No line is really ever drawn

Old complicities are recycled

So it all just goes on

Capitalism needs false reconciliations

To continue all its proliferation

Thus, 1,500,000 million people

Were able to consult their STASI files

More than 100 km of paper

Of others so as not to be suspicious anymore

Others to finally relieve themselves!

But everything is ALWAYS the same

Other names, other places, but the same sun

Ultimately worse, less obvious, more subtle

Continuous transition in the discontinuity of perils

Like cracks constantly hidden!

It would take a whirlwind phenomenon

Difficult to predict, even in geostationary orbit

A hurricane/cyclone/typhoon, not tropical waves

But mental waves

After the center of depression

Here is the center of the protest

No, not so, from the Gulf of Mexico, tropical Atlantic

Caribbean Sea, hurricane weather, it's commonplace

Heat, humidity, water above 26 degrees, winds

Same in social protest with other ingredients

At least that would be much more exciting.

Psychological meteorology

As physical meteorology

With winds at 300 km/hour, cyclone category five

To awaken all the too sluggish miseries!

Eventually

Every label immobilizes us, freezes us, ignores us

It traps us, it's a spiral, for the poor and the rich

We identify with the label

As under monarchies, tea towels or towels

You have to be ignorant or learned, worker or boss

Aviator, painter, actor, writer, teacher, assassin

Pacifist, brawler, artist, employee, or other grappler

To be something that makes us be nothing

Instead of being nothing to actually be something

We need a zebra crossing

There are lots of them, for fear of freedom

This is why nothing can change!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)