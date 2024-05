Chacun, chacune, à son poste de guerre

Le sol qui est au vivant

De cinquante-neuf pour cent

Les deux tiers de la biodiversité

Dont nous sommes les vrais ou faux affidés

Nous en serons tout le défuncté

Alors que le vrai parrèsiaste

S'éteignant dans un naufrage presque enthousiaste

D'un façonnage neuronal et cérébral

Selon chaque niche environnementale

De tout ce qui tient au familial

Puis toute la culture d'un temps et qui nous maçonne

Et selon plus ou moins de déconne

Comme aussi le façonnage fongique

Par et pour les forêts, prairies, sols

Déficit informationnel sur le monde mycologique

De toute une rémanence générale en pas de bol

Tout se contaminant

De contenant en contenant

De toute chaîne d'approvisionnement-

Tout, dans tout, se retrouvant

Ainsi, sols, spores, de tous nos médicaments

Tout nous éloignant et tout nous reliant

Ainsi, un paradoxe, historiquement, presque vexant

La langue yiddish se rapprochant le plus de l'allemand

Il n'y a que certaines pratiques

Du toujours tabou, masculin, féminin, toute une gymnastique

Du pénis ou du clitoris

Je me paluche

Tu te paluches

Il ou elle se paluche !

Toute une compilation

Des désastres, des conflits, des guerres, des génocides

Sans volte-face pour la consécration

Des autres en homicide

De soi-même en homicide

Les milliardaires organisant le monde

Et presque encadrant toute fronde

L'art étant aux mains des diverses bourgeoisies

La culture étant aux mains des diverses bourgeoisies

L'anartiste est hors de ces mafias, lui

Donc, culture qu'elles récupèrent

Pour mieux s'en délecter

Ou qu'elles vitupèrent

Pour mieux s'en débarrasser

Et il s'agit de vénérer le faux art

L'art mort

Et il s'agit d'adorer la fausse culture

La culture morte

Qui ne sont que du fric, du fric, du fric

Qui ne sont que du flic, du flic, du flic

Tout un snobisme toujours à la page

Cela est contagieux comme la rage

Et c'est ce qui fait tourner la machine

Dont l'oubli de ses vraies copines

Jadis, des couturières d'usine, bobineuses, retoucheuses

Et autres, dont la France, les traitant comme des gueuses

La production marchande, de tout, est tueuse

Chacun, chacune, à son poste de guerre

Que d'ailleurs, l'on ne quitte guère

Car, tout, petit, grand, nourrissant cette matière !

Ainsi de feu ( 1922 - 2014 ) Hiro Onada

Qui, japonais, à son poste de combat, resta

De 1944 à 1974, croyant la guerre pas finie

Aux Philippines , Lubang île, contraint, il se rendit

Survivaliste avant l'heure

Comme dans le film du rire du malheur

" Têtes de pioches " ( 1938 ) où Stan Laurel

20 ans après l'armistice de 1918, fausse belle

Toujours dans une tranchée

Attendant, de son poste, d'être relevé

La fiction toujours en dessous de la réalité

Pourtant, là, sans avoir pu se copier

Toute fiction est une farce à sa réalité

Ainsi de la salinisation, sols, sous-sols

Niveau de la mer augmentant et chaque année

3,7 millimètres, mais rien que sur des dizaines d'années

Et même beaucoup plus, et à la fin, tout finit par être submergé

Avec aussi de l'agriculture perdue

Et encore des paysans pendus

Moins d'eau potable, eau plus chaude

Donc, volume d'eau plus grand,

Et tout cela, forcément, très sous-estimé

Selon les zones d'Europe et du Monde

Déjà, comme trois fois la Belgique

Tout système devenu de la guerre sadique

Du politique, du religieux, du scientifique

De l'artistique, du philosophique, de l'économique !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

The soil that is alive

By fifty-nine percent

Two thirds of biodiversity

Whose true or false supporters we are

We will be all the defunct

While the true parrhesiast

Extinct in an almost enthusiastic wreck

Of neuronal and cerebral shaping

According to each environmental niche

Everything related to family

Then the whole culture of a time and which shapes us

And depending on more or less nonsense

As also fungal shaping

By and for forests, meadows, soils

Information deficit on the mycological world

Of all a general afterglow in no luck

Everything gets contaminated

From container to container

From any supply chain-

Everything, in everything, finding itself

So, soils, spores, of all our medicines

Everything separating us and everything connecting us

Thus, a paradox, historically, almost vexing

The Yiddish language closest to German

There are only certain practices

Always taboo, masculine, feminine, a whole gymnastics

Penis or clitoris

I touch myself

You touch yourself

He or she is touching himself!

A whole compilation

Disasters, conflicts, wars, genocides

Without about-face for the consecration

Others in homicide

Of oneself in homicide

Billionaires organizing the world

And almost framing any sling

Art being in the hands of the various bourgeoisies

Culture being in the hands of the various bourgeoisies

The anartist is outside of these mafias, he

So, culture that they recover

To better enjoy it

Or that they vituperate

To get rid of it better

And it's about worshiping fake art

Dead art

And it's all about worshiping false culture

The dead culture

Who are just money, money, money

Who are just cop, cop, cop

A whole snobbery always up to date

It's contagious like rabies

And that's what makes the machine run

Including the forgetting of his real friends

Formerly, factory seamstresses, winders, retouchers

And others, including France, treating them like beggars

Commodity production, of everything, is a killer

Everyone at their war post

Which, moreover, we hardly leave

Because, everything, small, big, nourishing this matter!

So the late (1922 - 2014) Hiro Onada

Who, Japanese, at his combat post, remained

From 1944 to 1974, believing the war was not over

In the Philippines, Lubang Island, forced, he surrendered

Survivalist before his time

Like in the film of the laughter of misfortune

“Pickheads” (1938) where Stan Laurel

20 years after the armistice of 1918, false beauty

Still in a trench

Waiting from his post to be relieved

Fiction always falls short of reality

Yet, there, without having been able to copy

All fiction is a farce on its reality

So salinization, soils, basements

Sea level rising every year

3.7 millimeters, but only over decades

And even a lot more, and in the end, everything ends up being submerged

With also lost agriculture

And more peasants hanged

Less drinking water, warmer water

So, larger volume of water,

And all of this, obviously, very underestimated

According to the zones of Europe and the World

Already, like three times Belgium

Any system that has become sadistic war

Politics, religion, science

Artistic, philosophical, economic!

Patrice Faubert (2024) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)