Paraphysique de la leçon inaugurale

Leçon inaugurale

De toutes les fausses contestations du capital

Ce sont les mots

Qui nous séparent

Ce sont les mots

Qui nous unissent

Ainsi

Le vrai étudiant

N'est pas à l'université, forcément

Mais tout simplement

Celui ou celle, qui tous les jours, apprend

Ainsi, tout le monde étudie

De la sorte, c'est ainsi

L'étudiant peut ne rien étudier

L'ouvrier peut tout à fait étudier

Par exemple, la condition ouvrière

Mieux que le sociologue avec ses grands airs

Tout mot

A la réalité n'est qu'une parodie

Cela n'est qu'une hiérarchie

Moi, je suis un éternel étudiant

Moi, je suis un éternel apprenant

Tout le monde, c'est bien évident !

Et que fait le chimpanzé

Qui peut vivre jusqu'à 60 ans

Il est toujours en train d'étudier

Comme tout un chacun, son environnement

Et il y a 7 espèces de grands singes

Dont l'être humain, qui est aussi un grand singe

Mais l'espèce humaine, elle, n'est pas menacée

Contrairement aux ( Pan paniscus ) Bonobos et autres chimpanzés

Bonobos qui n'arrêtent pas de forniquer

Façon ludique de se réconcilier

Encore 15000 Bonobos, pour eux, c'est presque terminé

Néanmoins

Nous avons 98,8 de gènes en commun

Le chimpanzé est plus proche de nous

Que du gorille, bien plus lointain

Avec la génétique tout est fou

Les chimpanzés sont beaucoup plus forts que nous

Et peuvent nous briser d'une seule main

Mais ils ne le font pas, c'est tout

Donc, les mots

Nous nous les approprions

Même quand nous nous en moquons

Pour nous définir, pour nous faire briller

Mais surtout pour nous diviser

Mais surtout pour nous séparer

Tous les mots ou la plupart

Sont des mots du capitalisme, pas de hasard

Et tout ce qui s'oppose à lui

Semble ainsi toujours pour lui

Tout mot est l'ouvrier

Du capital

Tout mot est le cadre

Du capital

Le comprendre devrait être banal

Comme le pourcentage des liquides

Au moins 65 pour cent, corps de l'homme

Au moins 55 pour cent, corps de la femme

Il supporte ainsi mieux l'alcool, à cause des liquides

Une simple affaire de dimorphisme sexuel

Pas besoin que le féminisme s'en mêle !

Tous les mots

Sont des hiérarchies subliminales

Cela n'est pas une découverte phénoménale

Le mot ouvrier est dominé

Le mot patron est dominant

Il y a des mots dominés

Il y a des mots dominants

Et qui sont utilisés

Par des dominés et par des dominants

Les langages de la domination

Sont la domination des langages

Riches ou pauvres, ce sont nos bagages

Les mots du capital sont l'unique langage

Partout à la radio

Partout à la télévision

Partout dans les journaux

Toujours l'expression de la domination

Toujours en pleine scotomisation

Le dire, voilà la seule innovation

Dans la société de la contemplation

Des dominantes et des dominants

Invitant d'autres dominantes et d'autres dominants

Médias contestataires ou médias réactionnaires

Pour la domination, c'est le même air

De toutes façons, tout y est contre-révolutionnaire

Comme les sciences, les techniques, les arts

Qui sont l'histoire de la domination

Il n'y a là aucune conspiration

Encore une rouerie de la domination !

Cartographies des controverses

Controverses des cartographies

Tout est en zone critique

Dans ce monde totalement épileptique

Comme en France en février 2014

Avec ses prisons dégueulasses

Où tout est torture et horrible crasse

1076 personnes ont dormi par terre, c'était mieux sous Louis 14

Partout

Des centres de dressage

En prison, à l'usine, au bureau, des cages

Le dressage de l'esprit, du corps

De la vie jusqu'à la mort

Des années de dressage du corps

Des années de dressage de l'esprit

Et cela n'est jamais fini

Comme le haut niveau

Pour la danse, pour le piano

Pour les sports, sacré boulot

Pour l'écriture, pour la peinture

Devenir la meilleure, le meilleur, horrible friture

Pour la science, pour les arts

C'est le même bar

Des années de dressage forcé

Corps, esprit, comme des forcenés

C'est le dressage de haut niveau

Pour devenir comme dieu, c'est ballot

Et une minuscule à dieu, ce sadique

A la figure, toutes mes coliques

Et si l'Univers

A 13, 798 milliards d'années

Plus ou moins quelques années

Sur la planète Terre

En 1960

1 million de chimpanzés

En 2014

200.000 chimpanzés

Dans 21 pays d'Afrique

Le capitalisme sait tout éliminer

Tout le vivant, pas seulement les chimpanzés

Nous sommes dressés par le fric

Nous sommes engrammés par ce flic

Et toute cette vexillologie

Qui fait honte à la vie

Tous les drapeaux sont criminels

Tous les étendards jamais rebelles

Et toutes leurs complicités intellectuelles

Qui nous font la vie pas belle !

Et ce sont les impôts, c'est rageant

Qui financent le monde nazi

Qui fut aussi l'ancien patronat allemand

Où les syndicats allemands, on l'oublie

N'ont pas le droit de manifestation

Car c'est dans la constitution

Avec le patronat allemand, c'est la codétermination

C'est donc de la cogestion

En France

En 1960, un syndiqué sur cinq salariés

Tous les employés, cadres, ouvriers

En 2014, un syndiqué sur dix salariés

Tous les employés, cadres, ouvriers

Les syndicats y sont de régulation

Ils ne peuvent s'en passer, les patrons

Comme feu ( 1892-1986 ) Marcel Dassault

Ce capitaliste pas si sot

Qui en 1935, organisa la première semaine de congés payés

Une semaine de vacances pour son personnel

Il fut en avance le tonton Marcel

Et tous les partis politiques qu'il finit par financer

Il savait quoi faire pour les neutraliser !

Genèse et unification du capital

La guerre qui devient économique et commercial

Comme à Rome, le 25/03/1957

De tous les pays d'Europe

Qui du capital étaient déjà au top

Pour l'accord de la libre circulation

Des capitaux, des personnes, tout marchandisation

Il y a toujours des plans Marshall

Pour revivifier le capital

Des Matignon, des ministres, des capitalistes

Pour acheter la conscience des petits et grands journalistes

Tous les pèlerinages

De La Mecque, ce hajj en nage

Du capital sont les copinages

Les puissances d'argent

Financent tous les partis politiques

Tous les courants artistiques

Toutes les fausses contestations

Toutes les fausses révolutions

Leçon inaugurale

De toutes les fausses contestations du capital

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/)

Inaugural lesson

Of all the false protests of capital

These are the words

Who separate us

These are the words

Who unite us

So

The real student

Not at university, necessarily

But quite simply

The one who learns every day

So everyone studies

In this way, it is like this

The student may not study anything

The worker can absolutely study

For example, the working condition

Better than the sociologist with his grand airs

Any word

To reality is only a parody

It's just a hierarchy

Me, I am an eternal student

Me, I am an eternal learner

Everyone, it’s obvious!

And what does the chimpanzee do?

Who can live to 60 years old

He is still studying

Like everyone, their environment

And there are 7 species of great apes

Including the human being, who is also a great ape

But the human species is not threatened

Unlike (Pan paniscus) Bonobos and other chimpanzees

Bonobos that won't stop fornicating

Fun way to reconcile

Another 15,000 Bonobos, for them, it's almost over

Nevertheless

We have 98.8 genes in common

The chimpanzee is closer to us

Than a gorilla, much more distant

With genetics everything is crazy

Chimpanzees are much stronger than us

And can break us with one hand

But they don't do it, that's all

So the words

We make them our own

Even when we don't care

To define us, to make us shine

But above all to divide us

But above all to separate us

All or most words

Are words of capitalism, no coincidence

And everything that opposes him

Seems like this always for him

Every word is the worker

Capital

Every word is the frame

Capital

Understanding it should be trivial

Like the percentage of liquids

At least 65 percent, male body

At least 55 percent, female body

He thus tolerates alcohol better, because of the liquids

A simple matter of sexual dimorphism

No need for feminism to get involved!

All the words

Are subliminal hierarchies

This is not a phenomenal discovery

The word worker is dominated

The word boss is dominant

There are dominated words

There are dominant words

And which are used

By the dominated and by the dominant

The languages of domination

Are the domination of languages

Rich or poor, this is our baggage

The words of capital are the only language

All over the radio

Everywhere on TV

All over the newspapers

Always the expression of domination

Still in full scotomization

Saying it is the only innovation

In the society of contemplation

Dominants and dominants

Inviting other dominants and other dominants

Protest media or reactionary media

For domination, it's the same tune

In any case, everything is counter-revolutionary

Like sciences, techniques, arts

Who are the history of domination

There is no conspiracy there

Another trick of domination!

Cartographies of controversies

Mapping controversies

Everything is in critical zone

In this totally epileptic world

As in France in February 2014

With its disgusting prisons

Where everything is torture and horrible filth

1076 people slept on the ground, it was better under Louis 14

Everywhere

Training centers

In prison, in the factory, in the office, cages

Training the mind and body

From life to death

Years of body training

Years of training the mind

And it's never over

Like the high level

For dance, for piano

For sports, hell of a job

For writing, for painting

Become the best, the best, horrible fry

For science, for the arts

It's the same bar

Years of forced training

Body, mind, like madmen

This is high level dressage

To become like god, it's stupid

And a tiny one to god, this sadist

In my face, all my colic

What if the Universe

At 13.798 billion years

More or less a few years

On planet Earth

In 1960

1 million chimpanzees

In 2014

200,000 chimpanzees

In 21 African countries

Capitalism knows how to eliminate everything

All living things, not just chimpanzees

We are trained by money

We are engrammed by this cop

And all this vexillology

Who shames life

All flags are criminal

All the standards never rebel

And all their intellectual complicity

Who make our lives not beautiful!

And it's taxes, it's annoying

Who finance the Nazi world

Which was also the old German employers

Where the German unions are forgotten

Do not have the right to demonstrate

With German employers, it’s co-determination

It is therefore co-management

In France

In 1960, one union member in five employees

All employees, managers, workers

In 2014, one union member in ten employees

All employees, managers, workers

The unions are there to regulate

They can't do without it, the bosses

Like fire (1892-1986) Marcel Dassault

This not-so-stupid capitalist

Who in 1935 organized the first week of paid vacation

A week's vacation for its staff

Uncle Marcel was early

And all the political parties he ends up financing

He knew what to do to neutralize them!

Genesis and unification of capital

The war which becomes economic and commercial

As in Rome, 03/25/1957

From all countries in Europe

Who from the capital were already at the top

For the agreement on free movement

Capital, people, all commodification

There are always Marshall plans

To revive capital

Matignons, ministers, capitalists

To buy the conscience of young and old journalists

All pilgrimages

From Mecca, this hajj in swimming

Capital is cronyism

The powers of money

Fund all political parties

All artistic movements

All the false protests

All the false revolutions

Inaugural lesson

Of all the false protests of capital

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)