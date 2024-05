Guinness World Records des dominances

" Comme moi, tu maudis toute autorité "

Ernest Coeurderoy ( 1825 - 1862) " Jours d'exil " ( 1849 - 1855 )

Aux éditions Héros - Limite, Géographie(s)

La recherche de la dominance

Individus, nations, régions, villes

Tout y est échec et vil

Et c'est ce qui fait toute gouvernance

Tout la structurant avec ou sans complaisance

Du je suis le plus beau

Du je suis le moins beau

Du je suis la plus belle

Du je suis la moins belle

Du je suis le plus fort

Du je suis la plus forte

Du plus soumis

De la plus soumise

Du plus savant

De la plus savante

Du plus critique

De la plus critique

Du meilleur baiseur

De la meilleure baiseuse

Du plus mauvais baiseur

De la plus mauvaise baiseuse

Du plus sage

De la plus sage

Du moins sage

De la moins sage

Du plus ou du moins aventureux

De la plus ou moins aventureuse

Du plus ou de la moins critique

Du plus autoritaire

De la plus autoritaire

Du moins autoritaire

De la moins autoritaire

Du plus contestataire

De la plus contestataire

Du moins contestataire

De la moins contestataire

Et même au plus malade

Du plus heureux ou malheureux

De la plus heureuse ou malheureuse

Du plus fortuné

De la moins fortunée

Du plus petit ou du plus grand

De la plus petite ou de la plus grande

Du plus maigre ou du plus gros

De la plus maigre ou de la plus grosse

Du plus laid

De la plus laide

Du plus horrible tueur

De la plus horrible tueuse

Du ceci ou du cela

DU PLUS CECI OU DU MOINS CELA

Du PANGRAMME en PENTAGRAMME

Aucun clivage

La recherche de la dominance n'a qu'un visage !

Vrai ravi

Rien nier

Mais le faux restant faux, même dans l'anagramme

Tout y devenant

Guinness World Records

Imprégnant toute tête et tout corps

Jeux Olymfrics en tous genres

Du travail, des loisirs, des vacances, au sport

Il faut être le plus performant

Il faut être la plus performante

Puisqu'il faut cela pour être aimé

Puisqu'il faut cela pour être admiré

Et peu importe du genré

Arts, science, technologie, du divertissement, littérature

De l'économie, de la politique, toute une POURRITURE

L'on y déplore aucune rature

Ou sinon, considérer cela comme des épluchures

Risquer l'opprobre et les ordures

Ainsi, de feu ( 1849- 1926 ) Jean Richepin

Qui d'ailleurs, de son subversisme, revint

Car, en 1876, il fit un mois de prison

Pour son poème "La chanson des gueux "

Tout est divulgâché, du moins, du mieux

Un temps loin de la pollution plastique

Mais l'écoulement du temps est cynique

Car déjà, en 1909, la bakélite

Et au tout pour cent, résine synthétique

Du dérivé du pétrole, la chimie belge, en fut le sang

Et au fil du temps

1979, la production de plastique

Dépassant celle de l'acier, et sans hic

De le faire, jamais, ne cessant !

Et nous mangeons

Et nous buvons

Du microplastique à tous les repas

Nous le savons, mais rien n'y fait, voilà

Au restaurant le plus huppé ou chez soi

Enfants, hommes, femmes

Et mettant des centaines d'années

Pour se décomposer

Toute mort sera par empoisonnement

Si elle n'est pas d'un quelconque accident

Et même si l'on vivait plus longtemps

Elle est bien là, la maladie de l'empoisonnement

Et selon les métiers et les classes sociales

Certes, mais il ne fait aucun cadeau le capital

Tout y est un antre comme du fatal

Avec tant d'inepties mortelles dans le banal

Congo-Océan, colonialisme français infernal

Une population africaine obligée de travailler

Ce à 85 pour cent, 1921 à 1934

Comme un chemin de fer dans le désert, pour du néant

Et à la main, à la pioche, au marteau, et barre à mine

Des morts et des mortes, 17000, au moins

Quand toute empathie se débine

Et qu'en plus, cela ne servit à rien

Le travail forcé, en France, en 1946, fut aboli

D'une façon l'autre, partout, tout se continuant, rien n'y fit

Tout ayant été nazifié d'avant le nazisme

Tout ayant été fascisé d'avant le fascisme

Tout ayant été stalinisé d'avant le stalinisme

Les noms changent, jusqu'au libéralisme

Ainsi, va, le jeu de cartes du capitalisme

Et toutes les personnes sur la Terre

Sont dans la soute de tout totalitarisme !

Patrice Faubert (2024) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/)

“Like me, you curse all authority.”

Ernest Coeurderoy (1825 - 1862) "Days of exile" (1849 - 1855)

Published by Héros - Limite, Geography(s)

The search for dominance

Individuals, nations, regions, cities

Everything is a failure and vile

And this is what makes all governance

All structuring it with or without complacency

Of I am the most beautiful

Of I am the least beautiful

Of I am the most beautiful

Of I am the least beautiful

Of I am the strongest

Of I am the strongest

Of the most submissive

Of the most submissive

From the most learned

From the most learned

From the most critical

Of the most critical

Of the best fucker

From the best fucker

Of the worst fucker

Of the worst fucker

Of the wisest

Of the wisest

At least wise

Of the less wise

More or less adventurous

Of the more or less adventurous

More or less critical

Of the most authoritarian

Of the most authoritarian

At least authoritarian

From the least authoritarian

From the most protesting

Of the most controversial

At least protesting

Of the least controversial

And even to the sickest

Of the happiest or unhappy

Of the happiest or unhappy

Of the most fortunate

Of the less fortunate

From the smallest or the largest

From the smallest or the largest

The skinniest or the fattest

The skinniest or the fattest

Of the ugliest

Of the ugliest

Of the most horrible killer

Of the most horrible killer

This or that

MORE THIS OR AT LEAST THAT

From PANGRAM to PENTAGRAM

No cleavage

The search for dominance has only one face!

Really delighted

Nothing to deny

But the false remains false, even in the anagram

Everything becoming there

Guinness World Records

Permeating every head and body

Olymfrics games of all kinds

From work, leisure, vacation, to sport

You have to be the most efficient

You have to be the most efficient

Since this is necessary to be loved

Since it takes that to be admired

And it doesn't matter what gender

Arts, science, technology, entertainment, literature

Of the economy, of politics, a whole ROT

We deplore no deletions

Or alternatively, consider this as peelings

Risking opprobrium and trash

Thus, of the late (1849-1926) Jean Richepin

Who, moreover, from his subversism, returned

Because, in 1876, he served a month in prison

For his poem “The Song of the Beggars”

Everything is disclosed, at least, at best

A time away from plastic pollution

But the flow of time is cynical

Because already, in 1909, bakelite

And at all percent, synthetic resin

Of the petroleum derivative, Belgian chemistry, was its blood

And over time

1979, plastic production

Exceeding that of steel, and without a hitch

To do it, never, never ceasing!

And we eat

And we drink

Microplastic in every meal

We know it, but nothing helps, that's it

At the fanciest restaurant or at home

Children, men, women

And taking hundreds of years

To decompose

All death will be by poisoning

If it's not from some accident

And even if we lived longer

It is there, the disease of poisoning

And according to professions and social classes

Certainly, but it does not give capital any favors

Everything is a den like something fatal

With so much deadly nonsense in the banal

Congo-Ocean, infernal French colonialism

An African population forced to work

This at 85 percent, 1921 to 1934

Like a railway in the desert, for nothing

And by hand, by pickaxe, by hammer, and crowbar

Dead men and women, 17,000, at least

When all empathy disappears

And what's more, it was of no use

Forced labor in France was abolished in 1946.

One way or another, everywhere, everything continuing, nothing happened

Everything having been Nazified before Nazism

Everything having been fascisized before fascism

Everything having been Stalinized before Stalinism

Names change, until liberalism

So goes the card game of capitalism

And all the people on Earth

Are in the hold of all totalitarianism!

Patrice Faubert (2024) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)