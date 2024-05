Anosognosie généralisée du capital

Une personne, dans le monde

Et ce toutes les dix-huit secondes

Meurt de ce qu'induit la maladie alcoolique

Comme une guerre, c'est l'hécatombe

Toujours la misère

Cette bombe thermonucléaire

Comme feu ( 1856-1903 ) Calamity Jane

Aventurière, épouse célibataire, lingère, éclaireuse

Et si elle échappa à la variole

Elle sombra dans l'alcool

Toujours audacieuse, jamais peureuse

A cette époque

Et cela n'avait rien de loufoque

Il fallait au moins cinq mois

Pour en chariot, parcourir 3000 km, en plusieurs fois

Donc, Martha Cannary

Souvent la nuit

Calamity Jane

Souvent le jour

Aussi bonne conteuse

Et parfois emprisonnée car bonne buveuse

Comme beaucoup de gens

De son temps, finalement

Elle reproduisit, des parents

Le même genre de comportement

Mais les films

Sont forcément faussaires

Comme le saloon toujours très sommaire

Un tonneau renversé

Et quelques chaises, cela faisait l'affaire

Et de l'alcool pour s'enivrer

Toujours l'illusion du pouvoir

Qui est le pouvoir de l'illusion

Tout se retrouve toujours

Autres lieux, autres formes, même détresse

C'est chacun et chacune son tour

Sans cesse la misère se dresse !

A toute journée, sa messe

Son hostie, sa kermesse

La vie marchande

Est un parcours du combattant

Trop de monde partout

De quoi devenir folle ou fou

Comme les transports en commun

Il faut jouer du coude, c'est malsain

Trains en retard

Les gens se jettent sous les trains

Des trains et rails qui sont sans entretien

En voiture

Ce sont les embouteillages

Accidents, amendes, suicides, qui mettent en rage

Tout est de la guerre

Il n'y a que de la guerre

L'être humain contre l'être humain

Et tout devient problème, c'est pas malin

Aussi

Chaque temps a sa contre-culture

Parodier l'intolérable, l'ordure

Maintenant

C'est le street art

Bansky, Space invaser, Shepard Fairey

Seizer, Zeus, Borf, etc. Cela plaît

Comme Thierry Guetta ( né en 1966 )

LIFE REMOTE CONTROL, Mr Brainwash

Cela est devenu un marché

Le marché de l'art, l'art du marché

Tout y est une marchandise

De la répétition dans les valises

La répétition de l'art

L'art de la répétition

Comme aussi

La stratégie de tension

Tant pratiquée par les fascistes et nazis

Comme l'attentat de l'Oktoberfest

Du 26 septembre 1980, ce que peu de gens savent

13 morts, 211 blessés, dont 68 graves

Gundolf Kohler et autres associés

Et services secrets allemands infiltrés

Dont certains avaient les mêmes idées

Aussi, l'affaire fut étouffée !

Les pauvres sont traités

Comme de la merde

Mais par une sorte de complicité

Ils et elles se laissent traiter comme de la merde

Et avec les nouvelles générations

Qui sont conditionnées dans la soumission

Tout est permis à la domination

Et comme un réveil qui sonne, tôt le matin

Car il faut aller au chagrin

La vie est devenue une humiliation

Comme en prison, et aucune possibilité d'évasion !

Nous nous habituons à l'ignoble

Car les compétitions n'ont rien de noble

Elle font les suicides

Et tous les homicides

Il faut vraiment en vouloir

Pour être dupe de cette foire !

Les mentalités ont finalement peu changées

Mais surtout les technologies et les technicités

Comme une rivière de l'intolérance

Avec d'autres motifs, éternelle saillance

D'incessantes sottes rivalités

Pour l'argent, pour la propriété

Dans un monde surpeuplé

Où tout, de ce fait, est agressivité

Où tout, de ce fait, est médiocrité

Le cinéma, l'art, les comiques

La science au service du tout technologique

Il n'y a plus de peuple, c'est tragique

De plus en plus de crétins et de crétines

En série, le capital les sort de ses usines !

Certes

A la télévision, il y a de bons documentaires

Mais personne ne les regarde vraiment

Pour les comprendre, les regarder n'est pas suffisant

Il faut y avoir déjà réfléchi, soi-même, avant

Et puis la plupart des réactionnaires

Préfèrent regarder les séries locales ou américaines

Ou tout ce qui est de la même veine

Mais surtout

Ne pas trop réfléchir

Des livres subversifs, ne jamais lire

Pour toujours voter, toujours élire

Tous les visages de la domination, cela fait frémir !

Comme le capitalisme, à l'humeur mutine

Qui débuta vraiment avec le colonialisme

Des Caraïbes et de l'Amérique latine

Bien avant ( 1776 ) " La richesse des nations "

De feu ( 1723-1790 ) Adam Smith, ce mythe

Qui fit brûler certains de ses manuscrits, comme un rite

Doctrine de l'intérêt personnel, égoïsme

Qui serait ainsi de l'altruisme

L'ordre naturel de la nature

Comme ordre naturel de l'économie

Mais la loi du marché n'est pas naturelle

C'est de la colonisation, c'est donc une loi socioculturelle

Cette loi du marché

Qui sut coloniser toutes les sociétés

Les physiocrates de l'économie libérale

De nos jours, le fascisme libéral

Une sorte de monarchie naturelle

Circulation des biens, inégalités culturelles

Criminalisation de la pauvreté

Indispensable à l'économie de marché

1518, feu ( 1485-1547 ) Cortès, colon, joueur, assassin

Puis, colonies, pillages, viols, meurtres, sans aucun frein

Pertes, profits, jamais de demain

Et toujours le travail forcé

Par esclavage des peuples colonisés

Puis généralisé par le travail salarié

1750, Liverpool, port de commerce

La course au profit, début de la messe

La loi du chiffre

Le chiffre de la loi

Le capital est une ordure

Le capital est une raclure

Le capital est inhumain

Hier, aujourd'hui, comme demain

Tout capitalisme est totalitaire

Loi du plus fort

Loi qui ne fait que des morts

Mais le capital sait se travestir

Et finalement, c'est encore pire

Troc, échange, faux partage

Le capital et ses nouveaux visages

Plus d'auto-stop mais du covoiturage

Pour le capitalisme un nouvel âge

En fait cela est très ancien

Sauf pour les idiots et les crétins

Et chaque année

1,3 milliard de tonnes de produits alimentaires

Sont sacrifiés dans le monde réactionnaire

Le gâchis de la consommation alimentaire

Et aussi la Suisse

2200 milliards de dollars y sont planqués

Dans des coffres-forts, ce sont des avoirs étrangers

Le capitalisme

C'est aussi ces 650 poilus

Qui furent fusillés pour l'exemple

Par la justice militaire, guerre de 1914/1918

Le capitalisme ne peut-être réformé

A toutes les infamies, le capital sait s'adapter

Car tout y est lié

Aucun épanouissement possible, tout y est échoué

Il faut un monde sans argent

Il faut un monde IMAGINANT !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

One person in the world

And this every eighteen seconds

Dies from alcoholic illness

Like a war, it's a slaughter

Always misery

This thermonuclear bomb

Like Fire (1856-1903) Calamity Jane

Adventurer, single wife, seamstress, scout

And if she escaped smallpox

She sank into alcohol

Always bold, never afraid

At that time

And there was nothing crazy about it

It took at least five months

To travel 3000 km in several times by trolley

So, Martha Cannary

Often at night

Calamity Jane

Often during the day

Also a good storyteller

And sometimes imprisoned because she's a good drinker

Like many people

In his time, finally

She reproduced, parents

The same kind of behavior

But the films

Are necessarily counterfeiters

Like the saloon, always very basic

An overturned barrel

And a few chairs, that did the trick

And alcohol to get drunk

Always the illusion of power

Who is the power of illusion

Everything is always found

Other places, other forms, same distress

It's everyone's turn

Poverty constantly rears its ugly head!

Every day, its mass

His host, his fair

Merchant life

Is an obstacle course

Too many people everywhere

Enough to go mad or mad

Like public transport

You have to elbow your way, it's unhealthy

Late trains

People throw themselves under trains

Maintenance-free trains and rails

By car

These are the traffic jams

Accidents, fines, suicides, which infuriate

It's all war

There is only war

Human being against human being

And everything becomes a problem, it's not smart

Also

Every time has its counterculture

Parodying the intolerable, the filth

NOW

It's street art

Bansky, Space invader, Shepard Fairey

Seizer, Zeus, Borf, etc. It pleases

Like Thierry Guetta (born in 1966)

LIFE REMOTE CONTROL, Mr Brainwash

It became a market

The art market, the art of the market

Everything is a commodity

Repetition in the suitcases

The repetition of art

The art of repetition

Like also

The tension strategy

So practiced by fascists and Nazis

Like the Oktoberfest attack

From September 26, 1980, what few people know

13 dead, 211 injured, including 68 serious

Gundolf Kohler and other associates

And infiltrated German secret services

Some of whom had the same ideas

Also, the affair was hushed up!

The poor are treated

Like shit

But by a kind of complicity

They let themselves be treated like shit

And with the new generations

Which are conditioned in submission

Everything is allowed for domination

And like an alarm ringing, early in the morning

Because we must go to sorrow

Life has become a humiliation

Like in prison, and no possibility of escape!

We get used to the vile

Because competitions have nothing noble

They commit suicides

And all the homicides

You really have to want it

To be fooled by this fair!

Mentalities have ultimately changed little

But above all technologies and technicalities

Like a river of intolerance

With other motives, eternal salience

Incessant stupid rivalries

For the money, for the property

In a crowded world

Where everything, therefore, is aggression

Where everything, therefore, is mediocrity

Cinema, art, comics

Science at the service of all technology

There are no more people, it's tragic

More and more morons and morons

In series, capital takes them out of its factories!

Certainly

There are good documentaries on television

But no one really looks at them

To understand them, looking at them is not enough

You must have already thought about it yourself before

And then most of the reactionaries

Prefer to watch local or American series

Or anything in the same vein

But above all

Don't think too much

Subversive books, never read

To always vote, always elect

All the faces of domination, it makes you shudder!

Like capitalism, in a mutinous mood

Which really began with colonialism

From the Caribbean and Latin America

Long before (1776) “The Wealth of Nations”

From the late (1723-1790) Adam Smith, this myth

Who had some of his manuscripts burned, as a rite

Doctrine of self-interest, selfishness

Which would be altruism

The natural order of nature

As the natural order of the economy

But the law of the market is not natural

It’s colonization, so it’s a sociocultural law

This law of the market

Who knew how to colonize all societies

The physiocrats of the liberal economy

Today, liberal fascism

A sort of natural monarchy

Circulation of goods, cultural inequalities

Criminalization of poverty

Essential to the market economy

1518, late (1485-1547) Cortès, colonist, gambler, assassin

Then, colonies, pillaging, rapes, murders, without any restraint

Losses, profits, never tomorrow

And still forced labor

By slavery of colonized peoples

Then generalized by salaried work

1750, Liverpool, trading port

The race for profit, start of mass

The law of numbers

The number of the law

Capital is garbage

Capital is scum

Capital is inhumane

Yesterday, today, like tomorrow

All capitalism is totalitarian

law of the strongest

Law that only causes deaths

But capital knows how to disguise itself

And finally, it's even worse

Barter, exchange, false sharing

Capital and its new faces

No more hitchhiking but carpooling

For capitalism a new age

In fact this is very old

Except for idiots and morons

And every year

1.3 billion tonnes of food products

Are sacrificed in the reactionary world

The waste of food consumption

And also Switzerland

2200 billion dollars are stashed there

In safes, these are foreign assets

Capitalism

It's also these 650 hairy

Who were shot for example

By military justice, war of 1914/1918

Capitalism cannot be reformed

To all infamies, capital knows how to adapt

Because everything is linked to it

No development possible, everything has failed

We need a world without money

We need an IMAGINING world!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/)