De la merdocratie totalitaire en éthos

Toutes choses, tous domaines, le goût

Dès la naissance, formé au tout dégueulasse

Mépris général, et pour toutes les classes

Les plus précaires, surtout

Comme dans la plupart des restaurants

De l'infect ou du réchauffé, industriellement

Mais dans le faux tout devient du valable

Quant tout est comme une collection de semblables

Quand toute unicité n'est plus vraisemblable

Et bientôt

Avec peu du risque de se tromper

Presque tout individu, l'on pourrait saluer

Salut à toi fachotte, salut à toi facho

La croix gammée

Est partout mais comme en invisibilité

Quand elle ne dit plus son nom

Quand elle sait changer de nom

Pas étonnant

Quand tout est devenu du violent

Et c'est sans aucune litote

Que tout sort de ma fausse tête de linotte

Si en France

86 pour cent des plaintes pour violences sexuelles

Sont classées sans suite et à la poubelle

Avec toute une propagande

Fusillant en masse

Violant en masse

Mais là, subtilement

Et non plus pratiquement

Quoique, encore, ici ou là, cela reprend

Des populations rendues comme illettrées ou analphabètes

Dominantes et dominants en font des fêtes

Mais dès l'école, c'est un apprentissage

Obéir ou commander

Tu seras un cracheur ou un craché !

En vérité

Ce sont quelques gros propriétaires

Du monde et donc de sa mentalité, qui font les galères

Tout ayant été privatisé

Le cul des femmes

Le ventre des femmes

La culture sans la connaissance

Les plus belles étant des riches, une chasse gardée

Comme toujours en France

75 pour cent des forêts de France

Qui sont, et oui, privées

Diverses sépultures des sociétés inhumaines

Et à la journée, au mois, à la semaine

Et au fil de milliers d'années

Car, le cerveau humain ayant rétréci, de l'inversé

Avec de plus en plus de l'idiotie

Denisoviens :

Les hommes à la grosse tête

1800 cm3

Néandertaliens :

1550 cm3

Sapiens sapiens :

Les hommes à la petite tête

1350 cm3

Certes, c'est à la louche

Et avec des zones de l'encéphale diversement sollicitées

Tout une fonction de son adaptabilité !

Mais avec aucune réelle typicité

Des diverses espèces humaines

Depuis qu'elles sont passées de six à un

Quand les espèces différentes se fréquentèrent

Dans notre monde actuel où tout se négocie

Négociant en fossiles

Avec le crétinisme de toute une technologie

Négociant en missiles

La personnalité intelligente est plus du très très hier

Négociant ou négociante en cela ou en ceci

Que du très très aujourd'hui

Avec ou sans in extenso comme faux défi

D'une conquête guerrière l'autre

D'une conquête territoriale l'autre

D'une assimilation culturelle l'autre

Comme les 80.000 mots du normanno-picard du français

Qui sont devenus un peu de l'anglais

Avec feu ( 1027-1028-1087 ) Guillaume le Conquérant, en fait

Et voilà qui est aussi étonnant

1734, le mot suicide, apparaissant

Plume de l'abbé Grégoire, l'officialisant

Et petit à petit, usuel, le devenant

De l'éthos cahoteur et chahuteur

Quand toute vilenie sonne d'heure en heure

Comme les Jeux Olymfrics de la pollution

Déjà, le verdict de l'évolution, EXTERMINATION

1) Diesel 2) L'électrique 3) L'hydrogène

Quand le capital du tout mort est notre Gégène !

Mais notre monde de béton

Dont la durée de vie est de 50 à 100 ans

Que du vent au gré des temps

Et même avec son éventuel remplacement

Rien ne renaissant et tout s'effaçant

Et sans une révolution intégrale des mentalités

Sans hiérarchie, sans nationalité, sans autorité

Alors, basta, et rien à regretter !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

All things, all areas, taste

From birth, trained in everything disgusting

General contempt, and for all classes

The most precarious, especially

Like in most restaurants

Filthy or reheated, industrially

But in the false everything becomes valid

When everything is like a collection of similar things

When all uniqueness is no longer probable

And soon

With little risk of making a mistake

Almost any individual one could greet

Hello to you fascist, hello to you fascist

The swastika

Is everywhere but as if invisibility

When she no longer says his name

When she knows how to change her name

Not surprising

When everything became violent

And that’s without any understatement

Let everything come out of my false linnet head

If in France

86 percent of complaints of sexual violence

Are classified without further action and in the trash

With all the propaganda

Mass shooting

Mass violator

But there, subtly

And no longer practically

Although, again, here and there, it resumes

Populations rendered illiterate or illiterate

Dominants and dominants make parties

But from school, it's an apprenticeship

Obey or command

You will be a spitfire or a spitfire!

In truth

These are some big owners

Of the world and therefore of its mentality, which causes problems

Everything having been privatized

Women's ass

Women's bellies

Culture without knowledge

The most beautiful being the rich, a private preserve

As always in France

75 percent of France's forests

Which are, and yes, private

Various burials of inhuman societies

And by the day, by the month, by the week

And over thousands of years

Because, the human brain having shrunk, from the reverse

With more and more idiocy

Denisovans:

Men with big heads

1800 cm3

Neanderthals:

1550 cm3

Sapiens sapiens:

Men with small heads

1350 cm3

Of course, it's a ladle

And with areas of the brain that are variously used

All a function of its adaptability!

But with no real typicality

Various human species

Since they went from six to one

When different species met

In our current world where everything is negotiated

Fossil trader

With the stupidity of a whole technology

Missile Trader

The intelligent personality is no longer very very yesterday

Merchant in this or this

Only very very today

With or without verbatim as a false challenge

From one warlike conquest to another

From one territorial conquest to another

From one cultural assimilation to another

Like the 80,000 words of Norman-Picard French

Which have become a bit of English

With the late (1027-1028-1087) William the Conqueror, in fact

And this is also surprising

1734, the word suicide, appearing

Pen of Abbot Grégoire, making it official

And little by little, usual, becoming so

Of the bumpy and rowdy ethos

When all villainy rings from hour to hour

Like the Olympic Games of pollution

Already, the verdict of evolution, EXTERMINATION

1) Diesel 2) Electric 3) Hydrogen

When the capital of all death is our Gégène!

But our world of concrete

Whose lifespan is 50 to 100 years

Only wind depending on the weather

And even with its possible replacement

Nothing being reborn and everything fading away

And without a complete revolution in mentalities

Without hierarchy, without nationality, without authority

So, that’s it, and nothing to regret!

Patrice Faubert (2024) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)