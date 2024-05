Paraphysique du fait divers

Tous les faits divers

Sont révélateurs de la société

Qu'ils soient ordinaires ou extraordinaires

Ils permettent de la jauger

Finalement

Il faut de la délinquance

Et ce à très grande fréquence

Pour faire exister la police

La société spectaculaire marchande techno-industrielle est un vice

Il faut des voleurs

Il faut des assassins, des violeurs, des escrocs, des cambrioleurs

Que la justice devrait remercier

Sinon, juges, avocats, huissiers, policiers

Et tant d'autres, devraient chômer

Ainsi

La recherche de dominance doit être provoquée

Il faut organiser l'insécurité

C'est seulement ainsi que le système peut fonctionner

Comme en 2006, l'affaire Ilan Halimi

Jeune juif de 23 ans, victime de la barbarie

Enlevé, tondu, torturé, tué

Par ( né en 1980 ) Youssouf Fofana et 26 complicités

Tout y est sordide, tout y est tragique

Bien plus qu'antisémite ou idéologique

Barbarie de la misère

Misère de la barbarie

Quand l'inculture rend l'individu bête et taré

De la vie terrifiante et désespérée

De certaines de nos cités

Et une demande de rançon

Que la police déconseilla d'honorer

Par manque de cogitation

Et en France, c'est la tradition

Indirectement, la France complice d'un assassinat

Avec l'aval de tous les médias

Certes ce Fofana pourrait plaire

A tous les nazis, à tous les réactionnaires

De son cerveau, ravagé par la souffrance, par la misère

Voilà ce qui fabrique le fait divers

C'est ce qui nourrit la police

La délinquance est sa complice

Toutes les inégalités en sont la miss !

Mais c'est de l'amateurisme

Pour des demandes de rançon

Comme les kidnappeurs tortionnaires d'érythréens, le pire, ils font

Avec les méthodes du nazisme

Des tortures par téléphone, en direct

La famille veut payer, tellement cela la débecte

Des cris déchirants, des corps martyrisés

40.000 dollars, pour les tortures, arrêter !

Mais ils n'arrêtent jamais, les trafiquants

Car comme le gang Fofana, ils sont incohérents

Les traducteurs deviennent des kapos

Et déchoient pour sauver leurs peaux

Tout ceci se passe au Sinaï, ce désert

Le sadisme revient toujours dans ce genre de guerre

L'armée égyptienne s'en fiche bien

Il ne faut pas contrarier le bédouin

Et depuis 2009, 50.000 personnes sont mortes sous la torture

Dans le Sinaï, cachées dans des maisons un peu à l'écart

Pour 12000 seulement, il est terminé, le cauchemar !

Sharing Economy

C'est l'économie collaborative

Que toujours le capital drive

Paupérisation collaborative

Aux diktats de l'injustice évolutive

Comme en Corée du Sud

Au taux de suicide le plus élevé

Des moins de 25 ans, dans le monde entier

Des ponts, comme le ( 100 ) pont de Mapo, pour se jeter

Et autres ponts de la mort

Avec des slogans bienveillants, pour conjurer le sort

C'est la pression de réussite sociale

Qui à l'humanité est inhumainement fatale !

Où tout peut s'acheter, peut se louer

Comme en Inde, les mères porteuses

2000 à 4000 euros pour le ventre des pondeuses

Et des centaines de millions d'euros en chiffre d'affaires

Pour les cliniques et autres intermédiaires

Il faut, les consciences, les faire taire

Dans ce pays où 1 femme est violée toutes les 20 minutes

La misère sexuelle est en rut

Economie du partage

Partage de l'Economie

Où la gratuité est une fumisterie !

Comme la voyance, les horoscopes

Une escroquerie bien rodée, au top

Il s'agit d'un profil générique

C'est un arbre psychologique

Tout le monde peut s'y reconnaître

Dans cette herbe tout le monde peut paître

Le charlatan, à tous les coups, ne peut que gagner

Ainsi des gens, se moquer !

Pas comme au loto

Une probabilité sur 116 millions

De gagner le gros lot

La probabilité de ne pas le gagner, étant aussi, de 116 millions

De plus, il faut jouer les numéros de 31 à 50, c'est une astuce

Ce sont les moins utilisés, c'est toujours un plus

Et cela, c'est pas du faux

Et pour gagner, il faut jouer

Et donc beaucoup dépenser

Ce que d'un gain, il faudra enlever !

Dans le capital

C'est toujours la même vie

La sempiternelle gabegie

Pauvres ou riches, les mêmes litanies

Et l'automobile, en France, comme ailleurs, c'est du temps

Et 55 heures d'embouteillages, pour un parisien, par an

Et 37 heures d'embouteillages, pour un provincial, par an

Et au Pakistan, trafic de fausses momies

Comme à Karachi, 26 millions de gens, avec la périphérie

Et faux tableaux, fausses momies

Et donc, dans les musées du monde, aussi !

Le trafic dure depuis 1500 ans

Rien de nouveau, vraiment

Déjà, il y a 2000 à 3000 ans

Dans les tourbières de l'Irlande

Des momies, c'était la sarabande

Par la tourbe, certaines très bien conservées

Des personnes qui furent étranglées, maltraitées, tuées

Ou, pour de mauvaises récoltes, des rois sacrifiés

Mais en archéologie tout peut s'interpréter

Symbolique des rituels sacrificiels

Cela serait la terreur des affairistes politiques actuels !

Le chômage augmente ? un ministre sacrifié

Le coût de la vie enfle ? un ministre sacrifié

Les récoltes sont mauvaises ? un ministre sacrifié

Les pauvres sont encore plus pauvres ? le président sacrifié

Les élections sont les nouveaux rituels

Mais le symbole, lui, est bien réel !

Comme entre feu ( 1430/31-1476 ) Vlad III Basarab, dit l'empaleur

Et Dracula, de sang, ce buveur

Vlad, c'était en 1456 , en Valachie

Qui faisait empaler avec des pointes arrondies

Pour que dure longtemps l'agonie

Par la bouche, le nombril, le fondement

Au moins 10.000 victimes sur les hauteurs

Sur de hautes collines

Ce tyran avait la cruauté maligne

Et le mot vampire fut employé

A partir de 1732, par les français et les anglais

Avant feu ( 1847-1912 ) Bram Stoker, ce cliché

Ce ( 1897 ) Dracula, ou le capital symbolisé

Mais en Assyrie ou en Hongrie, bien avant, déjà, on empalait !

De la guerre au sport

Du sport à la guerre

Le grand match, comme le titrait l'ancien journal, " L'Auto "

Avec les poilus musclés et moustachus, c'était le beau

Il n'y eut jamais autant de sport qu'en 1914/1918, la forme du soldat

Pour conserver le moral dans les tranchées, dans le caca

Football, rugby, boxe, athlétisme, surtout des paysans et des ouvriers

Les principaux dans l'armée, le sport encouragé par les officiers

Et aussi du sport militaire

Sportifs d'élite, donc, soldats d'élite, de la hiérarchie militaire

Le lancer de grenade, record à 64 mètres

Et aussi, 45 grenades en 60 secondes, horrible paramètre

Les sportifs célèbres dans l'effort de guerre

Et 425 d'entre eux, offrirent leurs vies, à la patrie mère

Comme feu ( 1888-1914 ) Jean Bouin

Ou feu ( 1888-1918 ) Roland Garros

Pour les militaires manipulateurs, cela faisait bien !

Le champ de bataille comme stade

Puis le stade comme champ de bataille

14/18 comme socle du sport de masse

Et même le sport féminin, qui ainsi, se trace

Sans compter tous les anarchistes des tranchées

Par l'esprit cocardier, faussement impérialiste, ils furent trompés

Et aussi tous les socialistes, communistes, syndicalistes

Qui déjà, collaborèrent, avec le capitalisme !

Comme aujourd'hui le crime organisé

Le crime organisé du capitalisme

Qui avec la banque sait si bien copuler

Dans les banques circulent toutes les transactions

Et, de ce fait, c'est horrible, de près ou de loin, toutes les opinions

L'argent de tous les trafics

Légaux ou illégaux, c'est la loi, la loi économique

HSBC, Citybank, et autres banques

Le système de la banque

La banque du système

Pour l'argent de la drogue ou autre, la belle planque

Comme la fraude fiscale

Via les banques en Suisse, des fortunes françaises du fascisme libéral

30 milliards d'euros détournés, le capital danse

C'est le coût du pacte social en France

Que les pauvres, surtout, doivent payer !

Le capital, c'est aussi :

Comme le choléra de 1832

D'où l'expression " Avoir une peur bleue "

Surpopulation de densité

A Paris, très grande pauvreté

Les temps ont certes changés

La maladie des eaux infectées

Et la canicule de certains étés

Un voyage du delta du Gange

De l'Inde, pas toujours ange

1832, 100.000 morts et mortes en France

Le capital et sa romance

Et des saignées, frictions et vésicatoires, pour soigner

Le bacille virgule dut bien rigoler

De ces traitements dérisoires contre les diarrhées

La maladie et la faim

Par le capitalisme sont craints

Car cela peut créer des soulèvements populaires

Mais cela était vrai, hélas, surtout, hier !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/)

All the news

Are indicative of society

Whether ordinary or extraordinary

They allow us to gauge it

Eventually

It takes delinquency

And this at very high frequency

To bring the police into existence

The spectacular techno-industrial commercial society is a vice

We need thieves

We need murderers, rapists, crooks, burglars

That justice should thank

Otherwise, judges, lawyers, bailiffs, police

And so many others should be unemployed

So

The search for dominance must be provoked

We must organize insecurity

This is the only way the system can work

As in 2006, the Ilan Halimi affair

Young 23-year-old Jew, victim of barbarism

Kidnapped, shorn, tortured, killed

By (born in 1980) Youssouf Fofana and 26 complicities

Everything is sordid, everything is tragic

Much more than anti-Semitic or ideological

Barbarism of misery

Poverty of barbarism

When ignorance makes the individual stupid and crazy

Of terrifying and desperate life

Of some of our cities

And a ransom demand

That the police advised against honoring

For lack of thought

And in France, it's tradition

Indirectly, France complicit in an assassination

With the approval of all the media

Certainly this Fofana could please

To all the Nazis, to all the reactionaries

Of his brain, ravaged by suffering, by misery

This is what creates the news item

This is what feeds the police

Delinquency is his accomplice

All inequalities are the miss!

But it's amateurism

For ransom demands

Like the kidnappers and torturers of Eritreans, the worst they do

With the methods of Nazism

Torture by telephone, live

The family wants to pay, it annoys them so much

Heartbreaking cries, tortured bodies

40,000 dollars, for torture, stop!

But they never stop, the traffickers

Because like the Fofana gang, they are inconsistent

Translators become kapos

And fail to save their skins

All this is happening in Sinai, this desert

Sadism always comes back in this kind of war

The Egyptian army doesn't care

You must not upset the Bedouin

And since 2009, 50,000 people have died from torture

In Sinai, hidden in houses a little apart

For only 12,000, the nightmare is over!

Sharing Economy

This is the collaborative economy

That capital always drives

Collaborative impoverishment

To the dictates of evolving injustice

Like in South Korea

Highest suicide rate

Under 25s, worldwide

Bridges, like the (100) Mapo bridge, to jump

And other bridges of death

With benevolent slogans, to ward off fate

It's the pressure of social success

Which to humanity is inhumanly fatal!

Where everything can be bought, can be rented

As in India, surrogate mothers

2000 to 4000 euros for the belly of layers

And hundreds of millions of euros in turnover

For clinics and other intermediaries

Consciences must be silenced

In this country where 1 woman is raped every 20 minutes

Sexual misery is in heat

Sharing economy

Sharing the Economy

Where free is a hoax!

Like clairvoyance, horoscopes

A well-established scam, at the top

This is a generic profile

It's a psychological tree

Everyone can relate to it

In this grass everyone can graze

The charlatan, every time, can only win

So people, make fun!

Not like the lottery

One chance in 116 million

To win the jackpot

The probability of not winning it, also being 116 million

In addition, you have to play the numbers from 31 to 50, it's a trick

These are the least used, it's always a plus

And that's not fake

And to win, you have to play

And therefore spend a lot

What a gain it will be necessary to remove!

In the capital

It's always the same life

The eternal waste

Poor or rich, the same litanies

And the automobile, in France, as elsewhere, is time

And 55 hours of traffic jams, for a Parisian, per year

And 37 hours of traffic jams, for a provincial, per year

And in Pakistan, trafficking in fake mummies

As in Karachi, 26 million people, with the outskirts

And false paintings, false mummies

And so, in museums around the world, too!

Traffic has been going on for 1500 years

Nothing new, really

Already 2000 to 3000 years ago

In the bogs of Ireland

Mummies were the sarabande

By peat, some very well preserved

People who were strangled, mistreated, killed

Or, for bad harvests, kings sacrificed

But in archeology everything can be interpreted

Symbolism of sacrificial rituals

This would be the terror of today's political businessmen!

Unemployment increases ? a sacrificed minister

Is the cost of living rising? a sacrificed minister

Are the ops bad? a sacrificed minister

Are the poor even poorer? the president sacrificed

Elections are the new rituals

But the symbol is very real!

As between fire (1430/31-1476) Vlad III Basarab, known as the impaler

And Dracula, of blood, this drinker

Vlad, it was in 1456, in Wallachia

Who was impaled with rounded tips

So that the agony lasts long

Through the mouth, the navel, the foundation

At least 10,000 victims on the heights

On high hills

This tyrant had malignant cruelty

And the word vampire was used

From 1732, by the French and the English

Before the fire (1847-1912) Bram Stoker, this photo

This (1897) Dracula, or symbolized capital

But in Assyria or Hungary, long before, people were already impaling!

From war to sport

From sport to war

The big match, as the old newspaper titled it, “L’Auto”

With the muscular and mustachioed hairy men, it was beautiful

There was never so much sport as in 1914/1918, the soldier's form

To maintain morale in the trenches, in the poop

Football, rugby, boxing, athletics, especially peasants and workers

The main ones in the army, sport encouraged by officers

And also military sport

Elite athletes, therefore, elite soldiers, of the military hierarchy

Grenade throwing, record at 64 meters

Also, 45 grenades in 60 seconds, horrible parameter

Famous athletes in the war effort

And 425 of them offered their lives to the motherland

Like fire (1888-1914) Jean Bouin

Or late (1888-1918) Roland Garros

For the manipulative soldiers, that was good!

The battlefield as a stadium

Then the stadium as a battlefield

14/18 as the basis of mass sport

And even women's sport, which thus takes shape

Not counting all the anarchists in the trenches

By the cowardly, falsely imperialist spirit, they were deceived

And also all socialists, communists, trade unionists

Who already collaborated with capitalism!

Like organized crime today

The organized crime of capitalism

Who with the bank knows how to copulate so well

In banks all transactions circulate

And, as a result, it is horrible, from near or far, all opinions

Money from all traffic

Legal or illegal, it's the law, the economic law

HSBC, Citybank, and other banks

The banking system

The system bank

For drug money or whatever, the nice hideout

Like tax fraud

Via banks in Switzerland, French fortunes of liberal fascism

30 billion euros embezzled, capital is dancing

This is the cost of the social pact in France

That the poor, above all, must pay!

Capital is also:

Like the cholera of 1832

Hence the expression “To be scared to death”

Density overpopulation

In Paris, very great poverty

Times have certainly changed

Infected water disease

And the heatwave of some summers

A journey of the Ganges Delta

From India, not always an angel

1832, 100,000 deaths in France

Capital and its romance

And bleeding, friction and blisters, to treat

The comma bacillus must have laughed

These paltry treatments against diarrhea

Disease and hunger

By capitalism are feared

Because this can create popular uprisings

But this was true, alas, especially yesterday!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)