Anaphrodisie du nocebo et de l'artefact

" L'ouvrier est à l'égard du produit de son travail dans le même rapport

qu'à l'égard d'un objet étranger. Plus l'ouvrier s'extériorise dans son travail,

plus le monde étranger objectif qu'il crée en face de lui devient puissant, plus il

s'appauvrit lui-même et plus son monde intérieur devient pauvre "

Karl Marx ( 1818-1883 )

Tout peut se détourner

Et ainsi sé réactualiser

En ce domaine, tout est intemporalité

Comme Marx, je ne suis pas marxiste

Mais je trouve cette formule, parfaitement anarchiste !

Les décideurs n'y peuvent rien

Car ils ne décident rien

Ils ne font qu'obéir aux lois du marché

Par feu ( 1772-1823 ) David Ricardo, lois impulsées

De l'avantage coopératif

De l'aliénation du collectif

Et ( 1834 ) l'aide aux pauvres

Qui nuit aux lois du marché

Et ( 2014 ) l'aide aux pauvres

Forcément toujours d'actualité

Le libre-échange est une monstruosité

Comme jadis, l'Angleterre coloniale

De feu ( 1837-1901 ) la reine Victoria, le sexe, c'était mal

Qui empêcha la Chine de détruire son opium

Car pour l'Angleterre et son commerce, c'était le summum

Il y a aussi l'ajustement structurel

Pour le marché noir, une ribambelle

Tout ce qui échappe à la réglementation

De l'Economie et de ses larrons

Il n' y a plus d'hospices

Pour les indigents, d'horribles supplices

Cela a simplement changé de nom

Et toujours les mêmes humiliations !

Capital de la dette

La dette du capital

260.000 suicides de paysans par an

En Inde, voilà aussi la dette, c'est affolant

C'est la facture de production

Le travail vivant du pognon

L'Economie est une saloperie

Il faut en finir avec l'Economie

Pour que commence enfin la vie !

"La vie en société, c'est 6 ans de garde à vue, 12 ans de prison préventive,

40 ans de camp de travail et, pour finir, 20 ans de mise progressive mais

irrémédiable à l'isolement total "

Yannis Youlountas ( né en 1970 ) poète et philosophe, écrivain

Le capital fictif qui nous tait

Le capital de nous, se repaît

Ses créations ne sont jamais créatrices

Seule, la destruction du capital, serait vraiment créatrice

Le début de la révolution industrielle

En 1780, de l'histoire humaine, la moins belle

Et dans l'innovation, du fiel !

L'Economie est une anaphrodisie

L'anaphrodisie de l'Economie

Et pour me voir et m'entendre

Cela est facile à comprendre

( Hiway.fr ) puis, il faut procéder ainsi

Pour une orgie en anarchie

NI DIEU, NI MAÎTRE

Mais nous avons des dieux, des maîtres

Des idoles, des maîtres du paraître

Donc, des attachements, de l'alcool, des drogues

Des acteurs et actrices, des chanteuses et des chanteurs, sans être rogue

NI DIEU, NI MAÎTRE

Mais nous avons des admiratrices et des admirateurs

De nos maîtres poètes, de nos maîtres théoriciens

Certes, cela n'est pas rien

Que nous applaudissons, que nous vénérons

Et des groupes portent leurs noms

NI DIEU NI MAÎTRE

De toutes les contradictions !

Comme le régionalisme

Qui est en modèle réduit, un nationalisme

Comme le FLB, qui fut fondé, par des régionalistes

Dont ( né en 1943 ) René Vaillant

Auquel participèrent, des collaborateurs nazis, c'est évident

Comme feu ( 1914-1999 ) Yann Goulet

Comme feu ( 1910-2011 ) Yann Fouéré

Avant tout des nationalistes bretons

Mais de se révolter, ils avaient des raisons

En 1960, 40 pour cent des salaires

En Bretagne, cela avait de quoi déplaire

Moins élevés qu'à Paris

Au regard de mépris

Une région sous-développée, en 1960

La télévision tardivement installée

Et plusieurs mois d'attente

Pour avoir le téléphone, la Bretagne s'impatiente

Et aussi en 1960

2000 paysans bretons

Pour l'agriculture, vont hausser le ton

Et pour Morlaix, ce fut l'assaut

Car cela en était trop

A partir de 1966

Les premiers attentats

Contre la France et son centralisme d'Etat

Comme à Saint-Brieuc, bien ciblé

5 cars de CRS détruits, 8 cars incendiés

Pour les autres, du sucre dans les réservoirs

C'était à ne pas croire !

A l'époque, brandir un drapeau breton

C'était interdit, encore une humiliation

Bzh, l'autocollant aussi

Ce qui fut mal ressenti

Mais le fédéralisme libertaire

N'est pas, ne peut-être, le fédéralisme réactionnaire

Et souvent, voire toujours

Tout régionalisme porte en lui

Un nationalisme qui lui fait la cour !

Mais tout se fragmente

S'oppose, s'allie, de l'économie politique

C'est le sauve-qui-peut

De l'artefact, d'un monde qui prend feu

La pègre gouverne le monde, tout s'y chie

Comme à Levallois-Perret et son maire ( né en 1948 ) Patrick Balkany

Comme souvent en politique, un truand

Et s'il le pouvait, tous les contestataires, il les pendrait, c'est édifiant

Le même processus, en petit ou en grand !

Il en va ainsi partout dans le monde

Avec son personnel qui fait sa ronde

Les être humains doivent changer

A d'autres perspectives, aspirer

Pour qu'enfin l'Economie cesse de tout broyer

Pour qu'enfin l'économie puisse expirer !

Sinon

Qui vole un oeuf va en prison

Qui vole des millions va au Palais Bourbon

La vie est si absente de la planète Terre

Que c'est à peine la survie qui lui sert d'intermédiaire

Et l'espoir est maintenant de se rendre sur Mars

Pour y sous-vivre en colon, quelle farce !

C'est l'humanité de la soumission

C'est l'humanité sans cesse en régression

Tous les tabous sont toujours là

Ils ne sont jamais mis bas

En toutes choses, pour ceci ou pour cela

Comme le livre de Rachel P.Maines

" Technologies de l'orgasme

Le vibromasseur, l" hystérie " et la satisfaction sexuelle des femmes "

Aux Editions Payot

Qui le lit ? Qui l'a lu ?

C'est lu par qui ?

Et de toutes façons, très vite, tout s'oublie

Et de toutes façons, très vite, tout se renie

En tous domaines, des millions de gens

Qui sont pour

En tous domaines, des millions de gens

Qui sont contre

C'est le nocebo sociétal

A toute harmonie, il est fatal !

La pensée séparée

Et ses univers parallèles

Qui sont dans la fragmentation culturelle

Et dans toute la dynamique psychologique

Avant d'être dans l'univers de la physique quantique !

C'est là le véritable fondement

Et contraire de ce que l'on dit habituellement, et paradoxalement

De toutes les fausses diversités

De la pensée séparée

Toutes les organisations

Toutes les opinions

Toutes les religions

Toutes les informations

Toutes les idéologies

Toutes les technologies

Tous les arts, toutes les philosophies

Toutes les croyances

Toute la science

Tous les régionalismes

Tous les nationalismes

De la pensée séparée

C'est justement cela la société totalitaire

C'est justement cela la permanence de la guerre !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/)

"The worker is in the same relationship with the product of his labor

than with regard to a foreign object. The more the worker expresses himself in his work,

the more powerful the objective foreign world he creates in front of him becomes, the more he

becomes poorer himself and the poorer his inner world becomes "

Karl Marx (1818-1883)

Everything can turn away

And thus update

In this area, everything is timeless

Like Marx, I am not a Marxist

But I find this formula perfectly anarchist!

Decision-makers can't do anything about it

Because they don't decide anything

They just obey the laws of the market

By the late (1772-1823) David Ricardo, laws initiated

Cooperative advantage

On the alienation of the collective

And (1834) aid to the poor

Which harms the laws of the market

And (2014) aid to the poor

Obviously still relevant

Free trade is a monstrosity

As in the past, colonial England

From the late (1837-1901) Queen Victoria, sex was bad

Who stopped China from destroying its opium

Because for England and its trade, it was the pinnacle

There is also structural adjustment

For the black market, a bunch

Anything that escapes regulation

Of the Economy and its thieves

There are no more hospices

For the poor, horrible tortures

It just changed its name

And always the same humiliations!

Debt capital

The debt of capital

260,000 peasant suicides per year

In India, there is also debt, it’s maddening

This is the production invoice

The living work of the money

The Economy is rubbish

We must put an end to the Economy

So that life finally begins!

“Life in society means 6 years of police custody, 12 years of preventive prison,

40 years of labor camp and, finally, 20 years of progressive but

irremediable to total isolation "

Yannis Youlountas (born 1970) poet and philosopher, writer

The fictitious capital that silences us

The capital of us, feasts

His creations are never creative

Only the destruction of capital would be truly creative

The start of the industrial revolution

In 1780, in human history, the least beautiful

And in innovation, gall!

The Economy is an anaphrodisia

The anaphrodisia of the Economy

And to see me and hear me

This is easy to understand

(Hiway.fr) then, you have to proceed like this

For an orgy in anarchy

NEITHER GOD NOR MASTER

But we have gods, masters

Idols, masters of appearance

So attachments, alcohol, drugs

Actors and actresses, singers and singers, without being rogue

NEITHER GOD NOR MASTER

But we have admirers and admirers

Of our master poets, of our master theoreticians

Of course, this is not nothing

That we applaud, that we worship

And groups bear their names

NEITHER GOD NOR MASTER

Of all the contradictions!

Like regionalism

Which is in scale model, a nationalism

Like the FLB, which was founded by regionalists

Including (born in 1943) René Vaillant

In which Nazi collaborators participated, it is obvious

Like fire (1914-1999) Yann Goulet

Like fire (1910-2011) Yann Fouéré

Above all Breton nationalists

But to revolt, they had reasons

In 1960, 40 percent of wages

In Brittany, this was displeasing

Lower than in Paris

In a look of contempt

An underdeveloped region, in 1960

Television installed late

And several months of waiting

To get the phone, Brittany is impatient

And also in 1960

2000 Breton farmers

For agriculture, will raise their voices

And for Morlaix, it was the assault

Because it was too much

From 1966

The first attacks

Against France and its state centralism

As in Saint-Brieuc, well targeted

5 CRS buses destroyed, 8 buses burned

For others, sugar in the tanks

It was unbelievable!

At the time, waving a Breton flag

It was forbidden, another humiliation

Bzh, the sticker too

What was badly felt

But libertarian federalism

Is not, perhaps not, reactionary federalism

And often, even always

All regionalism carries within it

A nationalism that woos him!

But everything is fragmenting

Oppositions, allies, political economy

It's the one who can save

Of the artifact, of a world that catches fire

The underworld rules the world, everything goes to shit

As in Levallois-Perret and his mayor (born in 1948) Patrick Balkany

As is often the case in politics, a crook

And if he could, he would hang all the protesters, it’s edifying

The same process, big or small!

It's like this all over the world

With his staff doing his rounds

Human beings must change

To other perspectives, aspire

So that the Economy finally stops crushing everything

So that the economy can finally expire!

Otherwise

Who steals an egg goes to jail

Who steals millions goes to the Palais Bourbon

Life is so absent from planet Earth

That it is barely survival that serves as an intermediary

And the hope now is to get to Mars

To survive there as a colonist, what a farce!

It is the humanity of submission

It is humanity constantly in regression

All the taboos are still there

They are never given birth

In all things, for this or for that

Like the book by Rachel P. Maines

"Orgasm technologies

The vibrator, “hysteria” and women’s sexual satisfaction”

At Editions Payot

Who reads it? Who read it?

Who reads it?

And anyway, very quickly, everything is forgotten

And in any case, very quickly, everything is denied

In all areas, millions of people

Who are for

In all areas, millions of people

Who are against

It’s the societal nocebo

To all harmony, it is fatal!

Separate thinking

And its parallel universes

Who are in cultural fragmentation

And in all the psychological dynamics

Before entering the world of quantum physics!

This is the real foundation

And contrary to what we usually say, and paradoxically

Of all the false diversities

Of separate thought

All organizations

All opinions

All religions

All of the information

All ideologies

All technologies

All the arts, all the philosophies

All beliefs

All science

All regionalisms

All nationalisms

Of separate thought

This is precisely what the totalitarian society is.

This is precisely the permanence of war!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)