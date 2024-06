Irénisme d'antinomie

Le défi climatique

Est avant tout démographique

De plus en plus de monde

Davantage de pollution, infernale ronde

De faire des enfants, il faut arrêter

Il vaut mieux en adopter

Il y a tellement d'enfants

Qui n'ont pas de parents

Il faut dès l'école maternelle

Une information néomalthusienne

Le défi climatique

Est avant tout démographique

De plus en plus d'automobiles

Des parkings et des arbres en moins

Pire que l'activité solaire et le volcanique

Le capital est totalement technocratique

Il n'aurait pas fallu plus d'un milliard

D'habitants et habitantes sur la planète Terre

Ainsi, la Chine, pour les émissions à effet de serre

C'est 28 pour cent, de tous les pays de la planète Terre

C'est aussi le pays le plus peuplé

Oui, vraiment, de faire des gosses, il faut arrêter

Je montre l'exemple, je n'ai jamais, de femme, engrossé !

Je le répète, il y a tant de mômes à adopter

Qu'il est inutile de vouloir enfanter

Dans un monde où tout est empoisonné

Et le carbone du permafrost qui va dégeler

Et sur notre monde se disperser

Et l'acidification pour toutes les espèces marines

L'espèce humaine n'est pas maligne !

Et il est même esbaudissant

Que manifeste son mécontentement

La jeunesse si maltraitée

Quand elle ose se rebeller

Cela n'est rien du tout

Commençons le combat !

Il en faut très peu

Pour faire peur aux diverses bourgeoisies

Vitrines brisées, poubelles en feu

Toujours trop vite fini

Pourtant, il y aurait largement de quoi

Vouloir tout casser, malgré les lois

Des syndicats au service du patronat

Et la retraite qui va disparaître, pouah !

Les vrais casseurs

Sont dans les gouvernements

Les vrais casseurs

Ce sont les technocrates

Ce sont les bureaucrates

Et pas dans les rues, quelques acrobates

Les vrais casseurs

Ce sont les banquiers

Ce sont les patrons

Voilà de vrais poltrons

Et cela devient risqué

Pour la jeunesse rebelle, de protester

Elle peut se faire tuer

Par un milicien du capital, assermenté

Et la presse aux mains des diverses bourgeoisies

Presse, qui a si peur de l'anarchie

Qui donne à toutes les répressions

Avec tout un baratin, sa bénédiction !

Les mêmes diverses bourgeoisies

Qui surent si bien exploiter les chinois

De toutes les corvées, ils étaient rois

1914/1918, 1940/1945, soldats coloniaux

Pour le travail, pour la guerre, ils étaient beaux

Puis il y eut les guerres du Sud-Est de l'Asie

Et des réfugiés politiques, mais des réactionnaires

De la réalité, il ne faut faire fi

Et de cette résultante, en France, ils et elles, s'installèrent

Il y a maintenant en France

1 million d'asiatiques

Des restaurants, des commerces, petite ou grande finance

Avec la tantine solidaire, c'est logique !

Mais je ne crois pas aux races, cette prétention

Mais seulement aux populations

Aujourd'hui

Où tout est en guerre

Il y a des caractériels, mais peu de caractères

Et le caractériel est un autoritaire

Infatué, dominant, cassant

Il n'est jamais ce qu'il prétend

Surtout du côté révolutionnaire

C'est une grande gueule, cela n'est pas suffisant !

Il y a une telle misère

Et si peu, contre cela, de véritables contestataires

Il faudrait des étincelles pour un processus révolutionnaire

Peut-être à partir de l'écologie radicale

Tant la pollution du vivant, met tout à mal

Mutatis mutandis

A 1, 3, 5, ou dix

La marchandise est une grippe

Nous en sommes l'estomac, elle nous flippe

Selon les époques

Elle est plus ou moins baroque

Que nous l'acceptions ou que cela nous choque

Le capitalisme

Est une sorte d'irénisme

Qui se nourrit de la pensée séparée

Qui se structure dans le fragmenté

Comme sous feu ( 1638-1715 ) Louis le quatorzième

Où 5 pour cent de la population parlait français

Les nobles et les bourgeois, le processus est le même

Et 95 pour cent, des patois paysans locaux, c'est un fait

A cette époque, très peu, on se lavait

Il fallait déféquer ou uriner, là, où on le pouvait !

Ainsi, le mot libertin

Surgit déjà en 1544, par feu ( 1509-1564 ) Jean Calvin

Bien avant le dévergondage aristocratique

La source historique fait toujours polémique

Mais en 1798, la première critique

Par le dictionnaire académique

" Qui est déréglé dans ses moeurs

Et dans sa conduite ", cela fait peur

Mais de fait, c'était surtout, un libre penseur

Athée, raisonneur, blasphémateur

La véritable définition

Qui dérangeait trop dans sa subversion

Mais de chaque être humain

Tout autre que soi, est l'expression

De la ressemblance, en tout ou en rien

L'environnement social et culturel, c'est notre fondation

Ainsi, les autres, sont ce que nous aurions pu être

Toutes les idées ou les pensées, les actes, certain, pas peut-être !

De la plupart des pays d'Europe

La France si xénophobe et interlope

Des demandes d'asiles rejetées, la France est médaille d'or

Avec 83 pour cent, Allemagne médaille d'argent

Avec 74 pour cent, Angleterre médaille de bronze

Avec 62 pour cent, Suède en quatrième position

Avec 47 pour cent, donc même devant l'Italie

Avec 36 pour cent, entre juin 2013 et juin 2014

Le pognon peut circuler en toute sérénité

Les gens sont fichés, en fonction des nationalités

La supersymétrie c'est pas seulement en physique

Mais aussi et surtout dans le domaine économique !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/)

The climate challenge

Is above all demographic

More and more people

More pollution, infernal round

Having children, we must stop

It is better to adopt

There are so many children

Who have no parents

It is necessary from nursery school

Neo-Malthusian information

The climate challenge

Is above all demographic

More and more cars

Fewer parking lots and trees

Worse than solar activity and volcanic activity

Capital is totally technocratic

It wouldn't have taken more than a billion

Of inhabitants on planet Earth

Thus, China, for greenhouse emissions

That's 28 percent, of all the countries on planet Earth

It is also the most populated country

Yes, really, having kids, we have to stop

I lead by example, I have never gotten pregnant with a woman!

I repeat, there are so many kids to adopt

That it is useless to want to give birth

In a world where everything is poisoned

And the carbon from the permafrost which will thaw

And on our world disperse

And acidification for all marine species

The human species is not evil!

And he's even stunning

What does his discontent manifest?

Youth so mistreated

When she dares to rebel

This is nothing at all

Let's start the fight!

It takes very little

To scare the various bourgeoisies

Broken windows, trash cans on fire

Always over too quickly

However, there would be plenty of

Wanting to break everything, despite the laws

Unions serving employers

And the retirement that will disappear, ugh!

The real breakers

Are in governments

The real breakers

These are the technocrats

These are the bureaucrats

And not in the streets, a few acrobats

The real breakers

These are the bankers

These are the bosses

These are real cowards

And it gets risky

For rebellious youth, to protest

She can get killed

By a sworn militiaman of capital

And the press in the hands of the various bourgeoisies

Press, which is so afraid of anarchy

Who gives to all repressions

With all the bullshit, his blessing!

The same various bourgeoisies

Who knew how to exploit the Chinese so well

Of all chores, they were kings

1914/1918, 1940/1945, colonial soldiers

For work, for war, they were beautiful

Then there were the Southeast Asian Wars

And political refugees, but reactionaries

Reality must not be ignored

And from this result, in France, they settled

There is now in France

1 million Asians

Restaurants, businesses, small or large finance

With the supportive aunt, it makes sense!

But I don't believe in races, this pretension

But only to the populations

Today

Where everything is at war

There are characters, but few characters

And the character is an authoritarian

Infatuated, dominant, brittle

He is never what he pretends to be

Especially on the revolutionary side

He's a big mouth, that's not enough!

There is such misery

And so few, against this, real protesters

Sparks are needed for a revolutionary process

Perhaps from radical ecology

So much pollution of living things harms everything

Mutatis mutandis

At 1, 3, 5, or ten

The merchandise is a flu

We are its stomach, it freaks us out

According to the times

It is more or less baroque

Whether we accept it or whether it shocks us

Capitalism

Is a kind of irenicism

Who feeds on separate thought

Which is structured in the fragmented

As under fire (1638-1715) Louis the fourteenth

Where 5 percent of the population spoke French

The nobles and the bourgeois, the process is the same

And 95 percent, local peasant patois, it's a fact

At that time, very little, we washed

You had to defecate or urinate wherever you could!

Thus, the word libertine

Appears already in 1544, by the late (1509-1564) John Calvin

Long before aristocratic wantonness

The historical source is still controversial

But in 1798, the first criticism

By the academic dictionary

"Who is disordered in his morals

And in his conduct, it's scary

But in fact, he was above all a free thinker

Atheist, reasoner, blasphemer

The real definition

Who was too disturbing in his subversion

But of every human being

Everything other than oneself is the expression

Resemblance, in all or in nothing

The social and cultural environment is our foundation

So the others are what we could have been

All ideas or thoughts, actions, sure, not maybe!

From most countries in Europe

France so xenophobic and interloper

Asylum requests rejected, France is gold medal

With 83 percent, Germany takes silver

With 74 percent, England bronze medal

With 62 percent, Sweden in fourth place

With 47 percent, even ahead of Italy

With 36 percent, between June 2013 and June 2014

Money can circulate with complete peace of mind

People are registered, depending on nationality

Supersymmetry is not just in physics

But also and above all in the economic field!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/)