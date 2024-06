Paraphysique de thanatologie

Si tout le monde vivait

Comme un européen standard

Il faudrait trois planètes

Si tout le monde vivait

Comme un américain standard

Il faudrait quatre planètes

Mais apparaissent des monnaies locales

Peu importe les noms, le phénomène est international

Qui commencent à être en circulation

Pour éviter toute spéculation

Comme avec la monnaie habituelle

Car 95 pour cent de sa transaction

Pour la finance internationale, c'est traditionnel

Ne sert qu'à produire de la spéculation !

Et c'est au Bhoutan

Avec son roi progressiste, c'est étonnant

Plus de PIB, mais BNB, qui mute

Bonheur national brut

Et en principe, en 2020, tout sera issu de l'agriculture naturelle

Le seul pays, si c'est vrai, l'aventure est belle

Avec une monnaie fondante

Pour ne pas être accumulante

Certes, c'est un royaume, c'est pas l'anarchie

Et puis, le capital, est prêt à tout, pour sa survie

Mais le discours de certains enfants du Bhoutan

Semble tout à fait sensé, c'est déjà quelque chose, c'est encourageant

L'on peut réfléchir à tout ceci

En regardant l'instructif documentaire

De l'optimisme du " Cela n'est pas fini "

Comme une possible bouffée d'air

La documentariste ( née en 1960 ) Marie-Monique Robin, jolie dame

Je le dis, ne pas en faire un drame

" Sacrée croissance " sur Arte

Qui de la croissance capitaliste, abat quelques cartes !

Tout doit s'adapter au capitalisme

Tout doit s'ajuster au productivisme

Comme aussi le marché funéraire

En France, 3000 agences, 25000 employés

Et des obsèques personnalisées

Comme partout, c'est la loi du marché

Inhumation, crémation, libéralisation

Et l'argent comme seule législation

Et la crémation plus chère que l'inhumation

Et aussi des cimetières virtuels

QR CODE, sur certaines tombes, des vies retracées, via internet

Baptêmes, mariages, filière pas bête

Et des cercueils en carton

Le tout garanti écologique, nouvelle génération

Dernier cri, les cendres dispersées

Dans la stratosphère, surtout l'été

Et des condoléances modernisées

La mort, gros, cela peut rapporter

En 2013, 60.000 de vie à trépas

Car de quelques centaines d'euros

A quelques milliers d'euros

Rien qu'en France, il suffit de compter, voilà !

Tout ceci est vraiment de l'illusion

Car une fois mort ou morte, plus aucune prétention

Et qui sait qu'il est mort ou qu'elle est morte ?

Personne, il n'y a donc que la vie, de la sorte !

Mort de la vie

Vie de la mort

Toute vie sans vie est de la mort

Toute mort sans vie n'est pas de la vie

Qui vivrait vraiment

Ne pourrait jamais mourir

Car il mourrait à tout instant

Ainsi, rien ne peut ni débuter ni finir

Mais pour cela, un autre paradigme

Avec comme seule dîme

La mort de l'économie politique

Cette économie de la politique

Economie de la mort

Ou mort de l'économie

Difficile de concevoir un autrement

Quand les lois du marché sont notre conditionnement

Cela n'a pourtant rien de naturel

Comme la mémoire des machines, c'est tout à fait artificiel

Ce sont les coups de marteau du socioculturel

Préjugés, lieux communs, jugements de valeur

Pour tous les êtres humains, toutes époques, toutes heures !

Ce qui se rattache

Même et surtout si c'est en cache

Au placebo de feu ( 1904-1976 ) Henry K. Beecher

Expériences de 1940-1945, c'était la guerre

D'une façon l'autre c'est toujours la guerre

Absence de morphine

A la place, de l'eau salée, coquine

Cela produisait la même anesthésie

La preuve formelle, de l'esprit au corps, du corps à l'esprit

Les mots

Qui sont le placebo

Et qui transforment, du cerveau, les circuits cérébraux

Comment une substance pharmaceutique inerte

Peut au principe actif, voler la vedette ?

C'est surtout une question de croyance

C'est surtout une question de confiance

Mots, signes, paroles, du placebo

Double aveugle, autre, ou même le sachant, cela marche, c'est rigolo

Pour les enképhalines, pour la dopamine

En politique, pour se donner bonne mine

Car c'est aussi de la psychologie sociale

Car c'est aussi de la manipulation mentale

Ainsi tous les miracles

Toutes les apparitions, tous les oracles

Car la science ne peut rien prouver

Voilà qui est bien singulier

Un peu comme l'affaire, c'est reliant

De feu ( 1937-1968 ) Stevan Markovic, ce truand

Ami, garde du corps, de l'acteur ( né en 1935 ) Alain Delon

Et amant encombrant de ( née en 1941 ) Nathalie Delon

Markovic que l'on retrouva assassiné

Et c'est feu ( 1920-2010 ) François Mercantoni

Qui fut le seul soupçonné

Alors qu'il avait des complicités !

Et les gaullistes ennemis des Pompidou

S'en servirent pour leur tordre le cou

Photos truquées de parties fines, c'est fou

De Markovic, pour impliquer feu ( 1912-2007 ) Claude Pompidou

Et pour aussi déstabiliser

Feu ( 1911-1974 ) Georges Pompidou

Donc le placebo

Est aussi une manipulation mentale

Dans le domaine politique, dans le domaine social

En bien, en mal, en laid, en beau

L'autorité du placebo

Le placebo de l'autorité

Plus la croyance en est forte

Plus la thérapie se porte

De même en réaction

Comme une rétroaction

En rapport à l'inhibition de l'action

De toute cette calomnie

Madame Pompidou fit un zona

Car personne ne peut y échapper, voilà

Mais je ne plains pas ce monde, je le maudis !

Comme toute la recherche aérospatiale/aéronautique

Cette pharmacie de l'espace, formulation galénique

Après avoir fait de la Terre, une poubelle

Avoir avoir coupé, de la vie, ses ailes

Porter la pollution ailleurs, perpétuer conflits et querelles

Alors que c'est ici et maintenant

Que l'on pourrait vivre autrement

Certes

Il y a un milliard de comètes dans notre système solaire

Mais cela ne change rien à la qualité de notre air !

Chacun, chacune, ne voyant que midi à sa porte

Partout, des guerres entre cohortes

L'infobésité qui engendre la cécité

L'infobésité qui maçonne la surdité

Nous ne savons plus comment tout classer

Nous ne savons plus comment critiquer

Nous ne savons plus où nous situer

Nous ne savons plus aimer

Nous ne savons plus que détester

La propagande du capital sait tout niveler !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

If everyone lived

Like a standard European

It would take three planets

If everyone lived

Like a standard American

It would take four planets

But local currencies appear

No matter the names, the phenomenon is international

Which are starting to be in circulation

To avoid any speculation

As with the usual currency

Because 95 percent of his transaction

For international finance, it is traditional

Only serves to produce speculation!

And it's in Bhutan

With his progressive king, it's astonishing

No more GDP, but BNB, which mutates

Gross national happiness

And in principle, in 2020, everything will come from natural agriculture

The only country, if it's true, the adventure is beautiful

With melting currency

To avoid being accumulative

Certainly, it's a kingdom, it's not anarchy

And then, capital is ready to do anything, for its survival

But the speech of some children of Bhutan

Seems completely sensible, it's already something, it's encouraging

We can think about all this

Watching the informative documentary

From the optimism of “It’s not over”

Like a possible breath of air

The documentary filmmaker (born in 1960) Marie-Monique Robin, pretty lady

I say, don't make a drama out of it

“Sacred growth” on Arte

Who of capitalist growth, shows some cards!

Everything must adapt to capitalism

Everything must adjust to productivism

As also the funeral market

In France, 3,000 agencies, 25,000 employees

And a personalized funeral

Like everywhere, it's the law of the market

Burial, cremation, liberalization

And money as the only legislation

And cremation more expensive than burial

And also virtual cemeteries

QR CODE, on certain graves, lives retraced, via the internet

Baptisms, weddings, not stupid sector

And cardboard coffins

All guaranteed ecological, new generation

Last cry, the ashes scattered

In the stratosphere, especially in summer

And modernized condolences

Death, big, it can pay off

In 2013, 60,000 died

Because of a few hundred euros

A few thousand euros

In France alone, you just have to count, that's it!

This is all really an illusion

Because once dead, no more pretension

And who knows that he is dead or that she is dead?

Nobody, so there is only life, like this!

Death of life

Life of death

All life without life is death

All death without life is not life

Who would really live

Could never die

Because he would die at any moment

So nothing can begin or end

But for this, another paradigm

With only tithe

The death of political economy

This economy of politics

Economy of death

Or death of the economy

Difficult to imagine otherwise

When the laws of the market are our conditioning

There is nothing natural about this, however.

Like machine memory, it's entirely artificial

These are the socio-cultural hammer blows

Prejudices, commonplaces, value judgments

For all human beings, all times, all times!

What is related

Even and especially if it is in cache

To the Placebo of Fire (1904-1976) Henry K. Beecher

Experiences of 1940-1945, it was war

One way the other it's always war

Absence of morphine

Instead, salty water, naughty

This produced the same anesthesia

Formal proof, from mind to body, from body to mind

The words

Who are the placebo

And which transform, of the brain, the cerebral circuits

How does an inert pharmaceutical substance

Can the active ingredient steal the show?

It's mostly a question of belief

It's mostly a question of trust

Words, signs, words, of the placebo

Double blind, other, or even knowing it, it works, it's funny

For enkephalins, for dopamine

In politics, to make yourself look good

Because it is also social psychology

Because it is also mental manipulation

So all the miracles

All the apparitions, all the oracles

Because science can't prove anything

This is very singular

A bit like business, it's connecting

From the late (1937-1968) Stevan Markovic, this gangster

Friend, bodyguard, of the actor (born in 1935) Alain Delon

And cumbersome lover of (born in 1941) Nathalie Delon

Markovic who was found murdered

And it's late (1920-2010) François Mercantoni

Who was the only one suspected

Even though he had complicity!

And the Gaullists enemies of the Pompidou

Used it to wring their necks

Faked photos of fine parts, it's crazy

From Markovic, to involve the late (1912-2007) Claude Pompidou

And to also destabilize

Late (1911-1974) Georges Pompidou

So the placebo

Is also mental manipulation

In the political domain, in the social domain

Good, bad, ugly, beautiful

The authority of the placebo

The placebo of authority

The stronger the belief

The more the therapy goes

Likewise in reaction

Like feedback

Related to action inhibition

From all this slander

Madame Pompidou got shingles

Because no one can escape it, that's it

But I don't pity this world, I curse it!

Like all aerospace/aeronautics research

This space pharmacy, galenic formulation

After making the Earth a trash can

Having cut off its wings from life

Carry pollution elsewhere, perpetuate conflicts and quarrels

While it's here and now

That we could live differently

Certainly

There are a billion comets in our solar system

But that doesn’t change the quality of our air!

Each and every one, seeing only noon at their door

Everywhere, wars between cohorts

Infobesity that causes blindness

Infobesity that shapes deafness

We no longer know how to classify everything

We no longer know how to criticize

We no longer know where to stand

We no longer know how to love

We no longer know what to hate

The propaganda of capital knows how to level everything!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/)