Dissolutionnisme dissolutionné, ROBOT ZOMBI

Dissolutionnisme

Du coup d'épée dans l'eau

Quand tout pouvoir est maudit

Accouchant tôt ou tard du fascisme

Car de toutes façons

Certes, trois ou cinq coups du bâton

Le capital peut dissoudre

Sans jamais, au contraire, se dissoudre

C'est pour lui

Comme un appel d'air, d'une nouvelle oligarchie

Nouvelles très anciennes têtes

Anciennes têtes faussement nouvelles

Quelles que soient des résultats électoraux

Tout vote renforce tout un système salaud

Non seulement

Voter, c'est s'abdiquer

Mais c'est surtout tout renforcer

Mafias remplaçant d'autres mafias

Truands remplaçant d'autres truands

Donc, tout gouvernement, avec son réseau de protection

Toute une professionnalisation de la fausse contestation

Avec du défouloir, les manifestations

Pour que surtout, rien ne change vraiment

Et qu'ainsi, tout reste ou à peu près, comme avant

Parfois, du petit faux changement

Trois coup du bâton au lieu de cinq, c'est sidérant !

Illusion du dissolutionnisme

Dissolutionnisme de l'illusion

Avec tous les assoiffés de pouvoir

Avec toutes les assoiffées de pouvoir

De tous les partis qui aspirent à son avoir

Avec les promesses de la farce

La farce de toutes les promesses

Le capital ne pouvant se réformer

Il faut le détruire, il faut le jeter

Aussi, sont bien là

Les polices, les gendarmeries, les armées

Afin, du capital, bien le protéger

Au cas où

Ou, si jamais, où

Biomarqueurs de la vie sociale

Vrais ou faux indicateurs, tout y est asocial

Comme les spationautes, cosmonautes

Astronautes, taïkonautes, et autres nautes

De la sous-vie

De la survie

D'un monde devenu du ROBOT ZOMBI

Et s'il y avait de la vie sociale sur la Terre

Nous ne voudrions pas aller la chercher ailleurs

Pour y exporter les mêmes fausses valeurs

Toujours à l'heure, l'ineptie

Suite logique de la barbarie

Du divertissement, du sport, et Travail, Famille, Patrie !

La conjuration des blocs d'Etat

Chine, Russie, Iran, au tout caca

D'autres pays aussi, le jeu de l'oie

Ferme ta gueule et tais-toi

Collusion de toutes les aliénations

Conjuration de toutes les répressions

Qui devenant de toute une héroïsation

De toute une prose de militarisation

Bonnes notes qui sont toujours de mauvaises notes

La musique dictatoriale et bien sotte

Chaque être humain en est le dégingandé

Chaque être humain en est le floué, le façonné

Retourné, moqué, frustré, joué, manipulé

Et à son insu, surtout, bien conditionné

Quand tout, militairement, est fabriqué

Comme en 1945, ENIAC, par l'Amérique, utilisé

Alors, du réseau neuronal naturel

Alors, du réseau neuronal artificiel

Quand ce qui les nourrit, est tout fiel

L'artificiel c'est 10 puissance 22 FLOPS

C'est pas de la daube, pas flop, pas flop

Bientôt, un androïde à la forme vraiment humaine

Vrai grand remplacement sans gêne

Car si les races n'existent pas, seule l'espèce humaine

Les machines sont-elles, de tous genres, déjà prêtes

Nous en sommes déjà les marionnettes

Et machines programmées par des humains si bêtes !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/)

Dissolutionism

From the stroke of the sword to the water

When all power is cursed

Giving birth sooner or later to fascism

Because anyway

Certainly, three or five blows of the stick

Capital can dissolve

Without ever, on the contrary, dissolving

It is for him

Like a breath of fresh air, from a new oligarchy

New very old heads

Old heads deceptively new

Whatever the electoral results

Every vote reinforces an entire bastard system

Not only

To vote is to abdicate

But above all it reinforces everything

Mafias replacing other mafias

Hoodlums replacing other hoodlums

So any government, with its protection network

A whole professionalization of false protest

With relief, the demonstrations

So that above all, nothing really changes

And so, everything remains, or almost, as before

Sometimes a little false change

Three strokes of the stick instead of five, it's astonishing!

Illusion of dissolutionism

Dissolutionism of illusion

With all the power hungry

With all the power hungry

Of all the parties that aspire to have it

With the promises of farce

The farce of all promises

Capital cannot reform itself

It must be destroyed, it must be thrown away

Also, are there

The police, the gendarmerie, the armies

In order to protect capital well

In case

Or, if ever, where

Biomarkers of social life

True or false indicators, everything is asocial

Like astronauts, cosmonauts

Astronauts, taikonauts, and other nauts

Of sub-life

Of survival

Of a world that has become a ZOMBI ROBOT

What if there was social life on Earth

We wouldn't want to look for it anywhere else.

To export the same false values ​​there

Always on time, ineptitude

Logical continuation of barbarism

Entertainment, sport, and Work, Family, Country!

The conspiracy of state blocs

China, Russia, Iran, all poop

Other countries too, the goose game

Shut your mouth and be quiet

Collusion of all alienations

Conjuration of all repressions

Which becomes quite a heroization

Of a whole prose of militarization

Good grades that are still bad grades

Dictatorial and very stupid music

Every human being is the lanky one

Every human being is cheated, shaped

Returned, mocked, frustrated, played, manipulated

And without his knowledge, above all, well conditioned

When everything, militarily, is manufactured

As in 1945, ENIAC, by America, used

So, from the natural neural network

So, artificial neural network

When what feeds them is all gall

Artificial is 10 to the power of 22 FLOPS

It's not rubbish, not flop, not flop

Soon, an android in truly human form

Really great replacement without discomfort

Because if races do not exist, only the human species

Are the machines, of all types, already ready?

We are already the puppets

And machines programmed by such stupid humans!

Patrice Faubert (2024) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)