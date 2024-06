Polémologie d'épistémologie

Tout mot

Est une madeleine de Proust

Comme un parfum qui jamais ne dit, ouste

Toujours prêt à nous mettre une rouste

Comme le mot zodiac

Me fait penser à Greenpeace

Contre les pollutions, de bons maniaques

Contre le nucléaire, des actions bienfaitrices

Organisation qui naquit en 1970

Au début, à peine plus de dix

Avec très peu de moyens

Puis, très solides, devinrent leurs reins

Du Phyllis Cormack au Raimbow Warrior 1

Qui fut coulé, c'est pas malin

Par les services secrets français

Car s'opposer au nucléaire, non mais

Aujourd'hui, cette organisation

Comptabilise 3 millions d'adhérents et de donateurs, fusion

C'est ce qui leur permet une certaine indépendance

Pour tenter d'empêcher certaines démences !

Car le profit

Ne respecte que le profit

Peu lui importe, les phoques et autres baleines

De tout ce qui lui rapporte, il dégaine

Le profit fait l'impasse de la vie

Il en sera toujours ainsi

Tant que cela ne sera pas l'anarchie !

Parfois, le profit, à sa source

Il revient faire ses courses

Quand les excréments humains

Et d'autres animaux comme les cochons

Se transforment en biogaz, comme en Chine, la magie du colon

Faut pas le dire, c'est pas bien

Colombin, étron, fèces, c'est pas beau

Sauf pour les gosses, caca, pipi

De notre mentalité de fécophobie

Pourtant et on l'oublie

Avec l'urine de la population des Pays-Bas

On pourrait faire décoller une fusée, voilà !

Voici la véritable écologie

L'urine, les excréments, comme autonomie

Se chauffer avec de la bouse de vache

Se soigner en buvant de l'urine

Ce qui ne rend pas l'humeur chagrine

Directement à la vulve ou au vit

Pour éviter le moindre gâchis

Tous les primates le font, aucun ne s'en cache

De toutes les espèces, étrons et colombins, tout ce qui se fait

Montre-moi ta crotte, je te dirais qui tu es

C'est le Pérou

C'est le guano

Un formidable engrais, le gros lot

L'écologie vraie est fécophile, c'est tout

Car ce sont les excréments qui disséminent

Les graines, pour que les paysages, s'illuminent

Par les éléphants et autres bestioles

Les fèces, indispensables babioles

Et toutes les crottes de plancton

Qui sont le caviar de la vie abyssale

La pisse, la merde, c'est pourtant banal

Plus que jamais, tabou, c'est mal

Nonobstant, c'est aussi cela la révolution !

Et si cela devient une nouvelle mode

Pour sauver le capital, un nouveau code

Le capital peut tout récupérer

Sans renier son apport en énergie, il faudra s'en démarquer

Chaque être humain est une usine

Méthane, azote, et autre chimie, une véritable mine

Comme de l'énergie solaire

L'énergie humaine est un savoir-faire

Le lait des femmes en fromage

L'étron de l'espèce humaine comme combustible

L'urine comme cosmétique

L'urine comme vitamine dynamique

Voilà une écologie saine et sage

Il y aurait tant à faire

Dans une société révolutionnaire

A partir du soleil, à partir du vent

A partir de l'eau, à partir des éléments

De l'urine, du lait, des excréments

Il y aurait tant à faire

De nouvelles vies, des gens mutants

Urinothérapie, biogaz, de l'énergie révolutionnaire

Le mieux que l'on su faire à toutes les époques

Tout synthétiser, tout appliquer, en ce domaine, pas d'équivoque !

Mais rien ne se fera vraiment

Avec le militant qui milite pour militer

Mais rien ne se fera vraiment

Avec l'intellectuel qui intellectualise pour intellectualiser

Mais rien ne se fera vraiment

Avec l'artiste qui fait de l'art pour l'art

C'est comme en sprint, le faux départ

Jamais en avance, toujours en retard

Jeunes ou vieux

C'est l'ennui, c'est l'admiration

Cela fait le jaloux, cela fait l'envieux

Et toutes les fausses révolutions !

Le monde ainsi organisé

Ne peut fonctionner que dans la pensée séparée

Ainsi, nous aimons ou nous croyons aimer

Ce que font les gens

Mais ce que sont les gens

Nous ne l'aimons pas

J'aime votre peinture

Mais pas vous

J'aime votre poésie

Mais pas vous

J'aime votre travail

Mais pas vous

J'aime vos idées ou votre façon de parler

Mais pas vous

Et tout procède ainsi

Ce qui est une hypocrisie

Car il n'y a pas d'amitié

Car il n'y a pas d'amour

Dans la société spectaculaire marchande techno-industrielle

Où tout est séparé, chacun et chacune, dans sa poubelle

Le capital ne produit que de la rivalité

Rivalité de pensée, pensée de rivalité

Toutes les idéologies comme toutes les religions

Tous les partis comme toutes les organisations

L'idéologie de la contestation

N'est pas la contestation de l'idéologie

Toute idéologie est une infamie

Toute religion est une supercherie

Tout naît du besoin de se sentir aimer

Et ainsi, pour cela, dans une hiérarchie, de s'élever !

Ainsi, si feu ( 1895-1960 ) Clara Haskil

La prodigieuse pianiste, n'avait pas été scoliotique, déformante maladie

Dans un autre domaine, elle aurait été une rose

Même l'infirmité peut se sublimer

Afin de se faire quand même aimer

Lorsque l'on est pas un prix de beauté

Ou que psychologiquement l'on soit fracassé

Et les exemples peuvent être multipliés !

Comme

Pour de la patrie, se faire aimer

1914/1918, les mutilés, les amputés, les diminués

Les aveugles, les culs-de-jatte, les cinglés

Le sang des familles

Pour l'armée, un jeu de billes

Mais ils y sont allés

Mais ils se sont donnés

Le pays peut les respecter

La guerre, quelle bêtise, quelle incongruité

Ah ! la belle victoire

Ah ! la belle gloire

Comme les chèvres qui béguètent

Et que l'on mène à la baguette

Et cinquante pour cent des jouets de 1914/1918

Des jouets de guerre, cela ne pouvait être autrement

De toutes façons, l'école était et est toujours un régiment

Enfants de 1918, soldats de 1940, débâcle partout

A l'enfant l'on mentait tout le temps

Ainsi, l'on ne mourait pas, l'on disparaissait

Voilà comment l'on fabrique des niais !

Discours de la guerre

Guerre du discours

1914/2014, d'autres guerres, toujours

Et la forêt de la technologie

Rites volés aux indiens d'Amazonie

Totémisme, animisme, chamanisme, analogisme

Tout est envahi par la technologie

L'ethnologie de la technologie

La technologie de l'ethnologie

L'argent en place de la plume, comme seul diadème

Le seul qui sème, le seul que l'on aime

Tout est absolument rien

Rien est absolument tout

Il n'y a pas plus grande folie

Que l'organisation présente de la vie

Une seule issue, l'anarchie !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Any word

Is a Proust madeleine

Like a perfume that never says, leaves

Always ready to give us a beating

Like the word zodiac

Reminds me of Greenpeace

Against pollution, good maniacs

Against nuclear power, beneficial actions

Organization which was born in 1970

At the beginning, barely more than ten

With very few resources

Then, very solid, became their kidneys

From Phyllis Cormack to Raimbow Warrior 1

Which was sunk, it's not smart

By the French secret services

Because opposing nuclear power, no but

Today, this organization

Counts 3 million members and donors, merger

This is what allows them a certain independence

To try to prevent certain dementias!

Because the profit

Only respects profit

It doesn't matter to him, seals and other whales

From everything that brings him in, he draws

Profit ignores life

It will always be like this

As long as there is no anarchy!

Sometimes, profit, at its source

He comes back to do his shopping

When human feces

And other animals like pigs

Transform into biogas, like in China, the magic of the colon

Don't say it, it's not good

Pigeon, turd, feces, it's not pretty

Except for kids, poop, pee

Of our fecophobia mentality

Yet and we forget it

With the urine of the population of the Netherlands

We could launch a rocket, that's it!

Here is the real ecology

Urine, excrement, as autonomy

Heating yourself with cow dung

Treat yourself by drinking urine

What does not make one feel sad

Directly to the vulva or vagina

To avoid the slightest mess

All primates do it, none hide it

Of all species, turds and doves, everything that is done

Show me your poop, I'll tell you who you are

This is Peru

It's guano

A great fertilizer, the jackpot

True ecology is fecophile, that’s all

Because it is the excrement that disseminates

The seeds, so that the landscapes light up

By elephants and other creatures

Faeces, essential trinkets

And all the plankton droppings

Who are the caviar of abyssal life

Piss, shit, it's commonplace

More than ever, taboo, it's bad

Notwithstanding, this is also the revolution!

What if it becomes a new fashion

To save capital, a new code

Capital can recover everything

Without denying its energy contribution, it will be necessary to stand out from it

Every human being is a factory

Methane, nitrogen, and other chemicals, a real mine

Like solar energy

Human energy is know-how

Women's milk into cheese

The turd of the human species as fuel

Urine as a cosmetic

Urine as a dynamic vitamin

This is a healthy and wise ecology

There would be so much to do

In a revolutionary society

From the sun, from the wind

From water, from the elements

Urine, milk, feces

There would be so much to do

New lives, mutant people

Urinotherapy, biogas, revolutionary energy

The best we knew how to do in all eras

Synthesize everything, apply everything, in this area, there is no ambiguity!

But nothing will really happen

With the activist who campaigns for the sake of campaigning

But nothing will really happen

With the intellectual who intellectualizes for the sake of intellectualizing

But nothing will really happen

With the artist who makes art for art's sake

It's like a sprint, the false start

Never early, always late

Young or old

It's boredom, it's admiration

It makes one jealous, it makes one envious

And all the false revolutions!

The world thus organized

Can only function in separate thought

So we love or we think we love

What people do

But what are people

We don't like it

I like your painting

But not you

I love your poetry

But not you

I like your work

But not you

I like your ideas or your way of speaking

But not you

And everything proceeds like this

Which is hypocrisy

Because there is no friendship

Because there is no love

In the spectacular techno-industrial commercial society

Where everything is separated, each and everyone, in their trash

Capital only produces rivalry

Rivalry of thought, thought of rivalry

All ideologies like all religions

All parties like all organizations

The ideology of protest

Is not contesting ideology

All ideology is infamy

All religion is a hoax

Everything is born from the need to feel loved

And so, for this, in a hierarchy, to rise!

So, if the late (1895-1960) Clara Haskil

The prodigious pianist had not been scoliotic, a deforming illness

In another realm she would have been a rose

Even infirmity can be sublimated

In order to still be loved

When one is not a beauty prize

Or that we are psychologically shattered

And the examples can be multiplied!

As

For the sake of the homeland, to be loved

1914/1918, the mutilated, the amputees, the diminished

The blind, the deadbeats, the weirdos

The blood of families

For the army, a game of marbles

But they went

But they gave themselves

The country can respect them

War, what stupidity, what incongruity

Ah! the beautiful victory

Ah! the beautiful glory

Like goats that stutter

And we lead with the stick

And fifty percent of the toys from 1914/1918

War toys, it couldn't be otherwise

In any case, the school was and still is a regiment

Children of 1918, soldiers of 1940, debacle everywhere

The child was lied to all the time

So we didn't die, we disappeared

This is how simpletons are made!

Speech of war

War of speech

1914/2014, other wars, always

And the forest of technology

Rites stolen from the Amazonian Indians

Totemism, animism, shamanism, analogism

Everything is invaded by technology

The ethnology of technology

The technology of ethnology

Money in place of the feather, as the only tiara

The only one who sows, the only one we love

Everything is absolutely nothing

Nothing is absolutely everything

There is no greater madness

That the organization presents life

Only one outcome, anarchy!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)