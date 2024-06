Paraphysique de la manifestation ( 2 )

" Les putains ? elles sont autant artistes que nous, nous sommes aussi putains qu’elles,

nous faisons le même métier "

( Brel, Brassens, Ferré, lors de la fameuse et unique rencontre du 6 janvier

1969, à Paris )

TIC

Technologies de l’information et de la communication

C’est à dire

C’est bien cela qu’il faut lire

2 pour cent des émissions de gaz à effet de serre

Autant sinon plus que, ne croyez pas que j’exagère

Que l’aviation mondiale, qui ne fait que s’ajouter

Car pour toute cette activité

Il faut de l’or, de l’argent, du palladium

Du cuivre, du ruthénium, de l’indium

Du cobalt, qui produisent des déchets

La technologie ne sait pas ce qu’elle fait

Et les manifestations de soutien

A Rémi Fraisse, le jeune assassiné

Par les gendarmes du capital, ses bons chiens

Certes, contre les violences policières

Mais aussi contre un monde entièrement technologisé

Un monde lobotomisé, uniformisé, falsifié, pollué

Où la seule liberté est de se taire

Alors qu’il faudrait tout fiche par terre

P comme pourri

S comme salaud

Parti socialiste, en fait, un parti fasciste

Mais de toutes façons

UMP, PS, FN, ou autre, tous le sont !

Ne pas en être, c’est être un hérétique

Comme sous l’inquisition, un diabolique

Pire même que le borgne mythique

Mohammad Mollah Omar ( né en 1959 ) pourtant si tyrannique

Sa tête mise à prix

24 millions d’euros, j’en ris

Le capital préfère encore les talibans

A ceux et celles qui manifestent leur mécontentement

Si l’on élimine pas le capital, pourtant

C’est lui qui nous éliminera, c’est évident

Il n’y a déjà plus la moindre relation humaine

Il n’y a que de la relation pécuniaire, si vaine

Pièces, billets, cartes multiples

L’on offre des chèques, pas des tulipes

L’argent nous échange et nous change

Ce totalitarisme du capital, qui dans des boîtes, nous range !

Il faudrait se faire quelques réflexions

A propos des manifestations de contestation

Une soupape de sécurité pour le capital

Une médiation, dénouer les tensions, un carnaval

Toute manifestation est réductionniste

Sur seulement tel ou tel aspect du capitalisme

C’est comme les hommes et les femmes

Qui sont au même format

Deux jambes et deux bras

Mais dans la tête, les mêmes tomes

Pour la gauche c’est tel bourrage de crâne

Pour la droite c’est tel bourrage de crâne

Pour l’extrême gauche c’est tel bourrage de crâne

Pour l’extrême droite c’est tel bourrage de crâne

Avec à chaque fois, tout ce qui va avec

Pour les nanas et les mecs

Les lectures, les préférences, les goûts

Le travail, les loisirs, les dégoûts

L’être humain, unique ?

Une collection de semblables, sans être cynique !

De ce conditionnement, nos préférences sont les mêmes

De ce conditionnement, nos rejets sont les mêmes

Cela correspond à des grilles

Tant pour les garçons que pour les filles

A la vérité

Ce sont toujours les goûts et dégoûts du capital

C’est lui qui fait le bien ou le mal

Le capital nous conditionne

Le capital nous auditionne

Le capital nous ambitionne

Nous sommes les choses et les produits du capital

Partout, il nous construit, c’est international

Et il sait

Que dans les manifestations

Il y a ses futurs pions

Et aussi des futurs Staline, Lénine, Beria

Et une jeunesse révoltée, qui hélas, changera

Et finalement, pour le capital, manifester

Est une habile soupape de sécurité !

Car tout étant pourri

De toutes tendances, de tous les partis

De tout ce qui peut se faire

Pratiquement TOUT est à défaire

Il y a certainement

Parmi les commerçantes et commerçants

Une vitrine en mauvais état

Un pavé dans la devanture et voilà

C’est l’assurance qui remboursera

C’est tabou, faut pas le dire

De manifester, il faut médire

Alors

Que cela pourrait-être une faveur

Mais il faut tuer la rumeur

Car avec les histoires d’assurance

Tout est possible avec cette engeance

Vous attendez le passage d’une manifestation

Vous vous cagoulez, en manifestant, vous vous déguisez

Et votre vitrine, vous la déglinguez

Bingo, car vous serez dédommagé !

Encore les affreux casseurs

Qui font peur aux honnêtes gens

Il pleure, il pleure, le pauvre commerçant

C’est pourtant le Président de la République, le premier casseur

Ce sont tous les députés, les casseurs

Il est même possible, que pour faire peur

Que la police s’invite au banquet

Juge et partie, elle reçoit les bouquets

Elle a tout intérêt à provoquer des heurts !

Mais peu importe

Car de la sorte

Qui fait le jeu de qui ?

Des deux, chaque camp, et puis, et puis

Pour les forces policières

Souvent de l’origine prolétaire

C’est le monde à l’envers

En fait à l’endroit

Car la misère rend l’esprit étroit

Souvent, c’est l’aisance bourgeoise, qui éclaire

Ce fut d’ailleurs, jadis, une classe révolutionnaire

Mais hier comme aujourd’hui

Toujours des fascistes, des nervis

Avec les flics et les nazis

Et qui dans les manifs, jettent des pierres, sur les gauchistes et anarchistes

Il est difficile de ne pas les confondre

Avec les CRS, la BAC, la police, et autres terroristes

Comme pour l’affaire de Tarnac

Et tout son faux micmac

Encore une provocation policière

C’est une façon de faire

Certes, cela ne date pas d’hier

Feu ( 1930-2010 ) le stalinien, Jean Ferrat

Chantait autrefois, c’était bas

" Hou hou, méfions-nous

Les flics sont partout "

Pour se moquer des gauchistes et des anarchistes

Alors que les vraies paroles

Ce qui devrait faire école

" Hou hou méfions-nous

Les fascistes et les staliniens sont partout "

Surtout à la radio et à la télévision

Surtout dans tous les gouvernements

Avec de nouveaux vêtements

Avec leurs techniciens et leurs savants

Et quelques souvenirs qui vont encore déranger

" Et les syndicats qui restent à la maison "

Si bien chanté par Léo Ferré

En soutien, des anarchistes de la fédération

Et la moitié de la salle qui se leva et s’en alla

Des syndicalistes, oui, pour l’anarchie, c’était pas ça !

Il y a plusieurs décennies

En tous les cas, à Paris

C’était la castagne, à chaque manifestation, contre les staliniens

Du PCF et de la CGT, avec les anarchistes, nous nous amusions bien !

Donc, comme je vais être à Nantes, le samedi 22 novembre

Jour de manifestation, contre la répression policière, qui démembre

Je ferais acte de présence

Mais pour l’outrecuidance, place aux jeunes révoltés, c’est l’espérance !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/)

"The whores? They are as much artists as us, we are as whores as them,

We do the same job."

(Brel, Brassens, Ferré, during the famous and unique meeting of January 6

1969, in Paris)

TIC

Information and communication technologies

That's to say

This is what you need to read

2 percent of greenhouse gas emissions

As much if not more than, don't think I'm exaggerating

That world aviation, which is only adding

Because for all this activity

You need gold, silver, palladium

Copper, ruthenium, indium

Cobalt, which produces waste

Technology doesn't know what it's doing

And the demonstrations of support

To Rémi Fraisse, the murdered young man

By the police of capital, its good dogs

Certainly, against police violence

But also against a fully technologicalized world

A lobotomized, standardized, falsified, polluted world

Where the only freedom is to be silent

When we should throw everything on the ground

P like rotten

S for bastard

Socialist Party, in fact, a fascist party

But anyway

UMP, PS, FN, or other, all are!

Not to be one is to be a heretic

As under the inquisition, a diabolical

Worse even than the mythical one-eyed man

Mohammad Mullah Omar (born in 1959) yet so tyrannical

A price on his head

24 million euros, I laugh

Capital still prefers the Taliban

To those who express their discontent

If we do not eliminate capital, however

He’s the one who will eliminate us, that’s obvious.

There is already no longer the slightest human relationship

There is only a financial relationship, so vain

Coins, notes, multiple cards

We offer checks, not tulips

Money exchanges and changes us

This totalitarianism of capital, which puts us in boxes!

We should make some reflections

About the protest demonstrations

A safety valve for capital

Mediation, resolving tensions, a carnival

All manifestation is reductionist

On only this or that aspect of capitalism

It's like men and women

Which are in the same format

Two legs and two arms

But in the head, the same volumes

For the left it’s such a headache

For the right it’s such a headache

For the far left it’s such a headache

For the far right it’s such brainwashing

With every time, everything that goes with it

For girls and guys

Readings, preferences, tastes

Work, leisure, dislikes

The human being, unique?

A collection of similar ones, without being cynical!

From this conditioning, our preferences are the same

From this conditioning, our releases are the same

This corresponds to grids

Both for boys and girls

The truth

These are always the likes and dislikes of capital

He is the one who does good or evil

Capital conditions us

Capital listens to us

Capital ambitions us

We are the things and products of capital

Everywhere, it builds us, it’s international

And he knows

Than in the demonstrations

There are his future pawns

And also future Stalin, Lenin, Beria

And a rebellious youth, which alas, will change

And finally, for capital, to demonstrate

Is a clever safety valve!

Because everything is rotten

Of all tendencies, of all parties

Of everything that can be done

Almost EVERYTHING needs to be undone

There is certainly

Among the traders

A window in poor condition

A paving stone in the front and there you go

It is the insurance that will reimburse

It's taboo, don't say it

To demonstrate, one must slander

SO

That could be a favor

But we have to kill the rumor

Because with the insurance stories

Anything is possible with this breed

You are waiting for an event to pass

You mask yourself, while demonstrating, you disguise yourself

And your window, you ruin it

Bingo, because you will be compensated!

The awful thugs again

Who scare honest people

He cries, he cries, the poor merchant

However, it is the President of the Republic, the first rioter

These are all the deputies, the thugs

It is even possible that to scare

Let the police invite themselves to the banquet

Judge and party, she receives the bouquets

She has every interest in causing clashes!

But whatever

Because in this way

Who plays into whose hands?

Of the two, each side, and then, and then

For police forces

Often of proletarian origin

It's the world upside down

Actually in the place

Because poverty makes the mind narrow

Often, it is bourgeois affluence which illuminates

Moreover, it was once a revolutionary class

But yesterday like today

Always fascists, thugs

With the cops and the Nazis

And who in demonstrations throw stones at leftists and anarchists

It's hard not to confuse them

With the CRS, the BAC, the police, and other terrorists

As with the Tarnac affair

And all his false micmac

Another police provocation

It's a way of doing things

Of course, this is not new

Late (1930-2010) the Stalinist, Jean Ferrat

Once sang, it was low

“Whoa, let’s be careful

The cops are everywhere"

To make fun of leftists and anarchists

While the true words

What should be schooled

“Whoa, let’s be careful

Fascists and Stalinists are everywhere"

Especially on radio and television

Especially in all governments

With new clothes

With their technicians and their scientists

And some memories that will still disturb

“And the unions who stay at home”

So well sung by Léo Ferré

In support, anarchists from the federation

And half the room got up and left

Trade unionists, yes, for anarchy, that wasn’t it!

Several decades ago

In any case, in Paris

It was a castagne, at each demonstration, against the Stalinists

From the PCF and the CGT, with the anarchists, we had a lot of fun!

So, as I am going to be in Nantes, Saturday November 22

Day of demonstration, against police repression, which dismembers

I will make an appearance

But for arrogance, make way for the young rebels, there is hope!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/)