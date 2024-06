Si les seins des femmes

Etaient toujours gorgés de lait

Il y aurait des téteurs en série

Et aucune dame, la nuit

Ne sortirait, sans risquer le fait

Et puis, il y aurait tous les affamés

Et puis, il y aurait tous les assoiffés

Et les éternels, jeunes ou vieux, nouveaux-nés

Les seins des femmes

N'auraient que des amis

Les seins des femmes

Sauveraient des vies

Des seins qui feraient des fromages

Des seins qui causeraient des dommages

Des seins qui sauveraient des naufrages

Des seins qui provoqueraient des ravages

Des seins apprentis

Des seins en fin de vie

Et des téteurs en série

Patrice Faubert ( 1971 ) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

If women's breasts

Were always full of milk

There would be serial suckers

And no lady at night

Would not go out, without risking the fact

And then there would be all the hungry

And then there would be all the thirsty

And the eternals, young or old, newborn

Women's breasts

Would only have friends

Women's breasts

Would save lives

Breasts that would make cheese

Breasts that would cause damage

Breasts that would save shipwrecks

Breasts that would cause havoc

Apprentice breasts

Breasts at the end of their life

And serial nipples

Patrice Faubert (1971) pouète, peuète, puète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)