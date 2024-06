Phénoménologie de phénoménologie

Ainsi

Pour la plupart des réactionnaires

De gauche, de droite, de tout ce qui peut se faire

Je suis un bipolaire

Puisque je critique tout

Je suis donc un fou !

Un peu, comme il n'y a pas si longtemps

Le fameux art dégénéré, pour les nazis, c'était dément

Ce monde est si formidable

Que le conspuer est donc abominable

Mais encore une fois

En paraphysique, le non-dit est roi

Peu me chaut de ce que l'on médit de moi

Car en rien, je n'ai la foi

Dire, écrire ce que je peux, voilà ma loi

Et si cela déplaît à tous les fascistes

Les autoritaires, les doctrinaires, et aussi aux gauchistes

Et bien, tant mieux

C'est tout ce que je veux !

Je n'ai rien à défendre

Je n'ai rien à prétendre

Une autre écriture, je ne fais qu'entreprendre

Le monde est si bien

Que le trouver moche, c'est bête et malsain !

Alors, les films de feu ( 1896-1967 ) Julien Duvivier

A la fin ( Chair de poule, 1963 ) tout le monde est tué

Tout ceci serait donc malsain

Pour les crétines et les crétins

Toujours cette extrême droite si puante

A la morale hypocrite et tonitruante

Cette vermine déteint partout, elle est gluante

Et pourtant

3 milliards de bases chimique

Dans chaque individu, pas de polémique

Qui est le produit du changement climatique

Du Sahelanthropus Tchadensis, Toumaï

7 millions d'années, peut-être bipède, aïe, aïe

D'une région l'autre, vaille que vaille

Il est vrai que l'origine unique, d'Afrique

Cela est très biblique !

De l'ancêtre commun singe homme

A l'homme d'aujourd'hui, le même linge

L'évolution est amorale, sans amour ni haine

Comme le FOXP2, l'un des gènes du langage, et la bipédie

Tout simplement, pour économiser de l'énergie !

Et finalement

Ce qui est assez étonnant

Vu que personne ne s'entend

C'est qu'il n'y ait pas plus de guerre civile

Pas de la guerre civile, mais des guerres civiles

Entre camps opposés

Mais aussi entre camps faussement opposés

Fascistes de toutes sortes

Contres gauchistes de toutes sortes

Gauchistes de toutes sortes

Contre anarchistes de toutes sortes

Anarchistes et gauchistes

Contre fascistes et staliniens de toutes sortes

Catholiques intégristes

Contre musulmans de toutes sortes

Gauchistes contre gauchistes

Fascistes contre fascistes

Anarchistes contre anarchistes

Démocrates contre démocrates

Libéraux contre libéraux

Religions contre religions

Tout le monde contre tout le monde

La vérité est bipolaire

La vérité, elle exagère !

Les propriétaires du monde

Une petite minorité qui sait se protéger

Ils ont des larbins, ils ont des policiers

Beaucoup de gens rêvent de leur ressembler

Pour une façon de vivre, imposer

Car la façon de vivre

C'est cela la politique

Elle est imposée par une petite clique

A une majorité, c'est tragique

Cela n'est même pas démocratique

Pas plus qu'en RDA, autrefois, car pour le naturisme, la contraception

Les jardins d'enfants, les crèches, il y avait des subventions

Contrairement à la RFA, plus puritaine et pudique

Les avantages de la collectivisation

Ne le sont plus, quand c'est un camp de concentration

Le capital sait être ironique !

40 millions de chrétiens en Ethiopie

Comme tant, dans d'autres pays

Ailleurs c'est d'autres religions

Ailleurs ce sont d'autres obligations

Jeûne, ascèse, punition

Pratique monastique, privation, mortification

Les plus efficaces des neuroleptiques

Pour les soumissions paralytiques

Pas besoin d'être feu ( 1928-2014 ) Alexandre Grothendieck

Mort à Saint-Lizier où j'ai habité, singulier, ce mec

Mathématicien de la géométrie algébrique

Pour en faire le calcul

Dans cette arithmétique, personne n'est nul

Nul, encore un mot de la domination

Doué, encore un mot de la domination

Le langage n'est pas neutre

Pour l'accepter, il ne faut pas être pleutre

Le langage de la domination

Est le langage de la séparation

Une énergie accumulée au fil du temps

Egrégore de dominantes et de dominants

Toi, moi, eux, elles, lui, c'est terrifiant

Face à cela

Kung-fu psychique, voilà

Pas besoin de l'école quasi militaire

Comme en Chine, à la discipline de fer

Le Kung-fu psychique est révolutionnaire !

Voilà un art martial qui serait exemplaire

Purement psychique, pacifique, il devrait plaire

Pour cela, ni chef, ni gourou, ni élève, ni disciple, ni leader

Pour ouvrir enfin la porte de l'imaginaire !

Le fait de savoir quelque chose

Que l'autre ne sait pas

Ou de savoir faire ou de ne pas savoir faire

Ne devrait conférer aucune supériorité

Car l'autre soi-même, sait forcément faire

Des choses que nous ne savons pas faire !

Et pourtant

Les médecins, les spécialistes, les professeurs

Les savants, les artistes, les instituteurs

Les écrivains, les patrons, les ingénieurs

Les magistrats, les sportifs, les prétendus décideurs

Ces piliers du capital

Que nous mettons sur un piédestal

De la conformiste réussite sociale

Comme indice de supériorité

Alors que cela n'est qu'un indice de compétitivité

Et surtout un indicateur d'adaptabilité

Phénoménologie de la réussite

Réussite de la phénoménologie !

Rien n'est ni supérieur

Rien n'est ni inférieur

Ni mauvais, ni meilleur

Il n'y a qu'une interprétation morale des phénomènes naturels

Les choses se contentent d'être, ni laides, ni belles

Comme ( 2X10 puissance 17 )

200 millions de milliards de tonnes de météorites

De quelques mètres à quelques kilomètres, en rite

Qui pendant au moins cent millions d'années

S'écrasèrent sur la Terre, il y a 3, 9 milliards d'années

Ce qui favorisa les briques de la vie

Grâce, à cause, malgré, c'est surprenant, la chimie

Comme les environ 30.000 litres d'urine

Que par vie, chaque être humain, dégouline

Urine rapide, urine timide

Des millions de gens dans le monde boivent leur urine

Car c'est du potassium, du phosphate, de l'azote

Comme la résistance aux antibiotiques, qui trotte

Les bactéries s'adaptent, elles deviennent critiques

Mais feu ( 1881-1955 ) Alexander Fleming, le disait déjà

Penicillium notatum ( 1928 ) le père de l'antibiotique

Il avait, de fait, prévu cela

Plus que son prix Nobel de 1945 qui le couronna !

Et donc, malgré les antibiotiques

Qui de 1945 à 1975 furent si patriotiques

Mais, utilisés à tort et à travers

Sur animaux humains et non humains, c'est pas cher

25000 décès en Europe, de nos jours, pour des humains

23000 décès aux Etats-Unis, de nos jours, pour des humains

L'antibiotique se meurt

L'antibiotique n'est pas supérieur

40 milliards de chiffre d'affaires

Alors que rien ne vaut le système immunitaire !

Phénoménologie du capital

Capital de la phénoménologie

Le capital est une bactérie

Qui se reproduit à l'infini

A toutes les attaques, à toutes les maladies

Le capital s'adapte, se transforme, se modifie

Mais le capital est aussi, son véritable seul ennemi !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

So

For most reactionaries

Left, right, whatever can be done

I am bipolar

Since I criticize everything

So I'm crazy!

A little, like not so long ago

The famous degenerate art, for the Nazis, it was insane

This world is so wonderful

That insulting is therefore abominable

But once again

In paraphysics, the unspoken is king

I don't care what people gossip about me

Because I don't have faith in anything

Say, write what I can, that's my law

And if it displeases all the fascists

The authoritarians, the doctrinaires, and also the leftists

Well, so much the better

That's all I want !

I have nothing to defend

I have nothing to pretend

Another writing, I am only beginning

The world is so good

That finding him ugly is stupid and unhealthy!

So, the films of fire (1896-1967) Julien Duvivier

At the end (Goosebumps, 1963) everyone is killed

All this would therefore be unhealthy

For morons and idiots

Always this extreme right so stinking

With hypocritical and thunderous morality

This vermin rubs off everywhere, it's slimy

And yet

3 billion chemical bases

In each individual, no controversy

Who is the product of climate change

From Sahelanthropus Tchadensis, Toumaï

7 million years old, maybe bipedal, ouch, ouch

From one region to another, no matter what

It is true that the unique origin, from Africa

This is very biblical!

From the common ancestor ape man

To the man of today, the same laundry

Evolution is amoral, without love or hate

Like FOXP2, one of the language genes, and bipedalism

Quite simply, to save energy!

And finally

Which is quite surprising

Since no one can hear each other

It is that there is no more civil war

Not civil war, but civil wars

Between opposing camps

But also between falsely opposed camps

Fascists of all kinds

Leftist counterattacks of all kinds

Leftists of all kinds

Against anarchists of all kinds

Anarchists and leftists

Against fascists and Stalinists of all kinds

Fundamentalist Catholics

Against Muslims of all kinds

Leftists against leftists

Fascists against fascists

Anarchists versus anarchists

Democrats versus Democrats

Liberals versus liberals

Religions versus religions

Everyone against everyone

The truth is bipolar

The truth is exaggerating!

The owners of the world

A small minority who knows how to protect themselves

They have minions, they have police

Many people dream of being like them

For a way of living, impose

Because the way of living

This is politics

It is imposed by a small clique

To a majority, it's tragic

This is not even democratic

No more than in the GDR, in the past, because for naturism, contraception

Kindergartens, nurseries, there were subsidies

Unlike the FRG, more puritanical and modest

The advantages of collectivization

No longer, when it's a concentration camp

Capital knows how to be ironic!

40 million Christians in Ethiopia

Like so many, in other countries

Elsewhere it's other religions

Elsewhere there are other obligations

Fasting, asceticism, punishment

Monastic practice, deprivation, mortification

The most effective neuroleptics

For paralytic submissions

No need to be late (1928-2014) Alexandre Grothendieck

Died in Saint-Lizier where I lived, singular, this guy

Algebraic geometry mathematician

To calculate it

In this arithmetic, no one is bad

None, another word of domination

Gifted, another word of domination

Language is not neutral

To accept it, you don't have to be a coward

The language of domination

Is the language of separation

Energy accumulated over time

Egregore of dominants and dominants

You, me, them, them, him, it's terrifying

Confronted with this

Psychic kung fu, that's it

No need for quasi-military school

Like in China, with iron discipline

Psychic Kung Fu is revolutionary!

This is a martial art that would be exemplary

Purely psychic, peaceful, it should please

For this, neither leader, nor guru, nor student, nor disciple, nor leader

To finally open the door to the imagination!

Knowing something

That the other doesn't know

Or knowing how to do or not knowing how to do

Should not confer any superiority

Because the other self necessarily knows how to do

Things we don't know how to do!

And yet

Doctors, specialists, teachers

Scholars, artists, teachers

Writers, bosses, engineers

Magistrates, athletes, so-called decision-makers

These pillars of capital

That we put on a pedestal

Of the conformist social success

As an index of superiority

While this is only an index of competitiveness

And above all an indicator of adaptability

Phenomenology of success

Phenomenology success!

Nothing is superior

Nothing is inferior

Neither bad nor better

There is only one interpretation

Crashed onto Earth 3.9 billion years ago

What favored the bricks of life

Thanks, because, despite, surprisingly, chemistry

Like the approximately 30,000 liters of urine

That through life, every human being, drips

Fast urine, shy urine

Millions of people around the world drink their urine

Because it is potassium, phosphate, nitrogen

Like antibiotic resistance, which is on the rise

Bacteria adapt, they become critical

But the late (1881-1955) Alexander Fleming already said it

Penicillium notatum (1928) the father of the antibiotic

He had, in fact, planned this

More than his 1945 Nobel Prize which crowned him!

And so, despite the antibiotics

Who from 1945 to 1975 were so patriotic

But, used indiscriminately

On human and non-human animals, it's cheap

25,000 human deaths in Europe today

23,000 human deaths in the United States today

The antibiotic is dying

The antibiotic is not superior

40 billion turnover

While nothing beats the immune system!

Phenomenology of capital

Capital of phenomenology

Capital is a bacteria

Which reproduces endlessly

To all attacks, to all illnesses

Capital adapts, transforms, modifies itself

But capital is also its true only enemy!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)