Paraphysique de l'inertie gesticulative

Tout, très vite, s'oubliant

Ainsi du cinéma parlant

De feu ( 1886 - 1942) Bernard Natan

Du cinéma français, il fut l'hardcore

Il y mit tout son talent en son corps

Mais les véritables pionniers

Sont avec le temps, vite oubliés

Ainsi

De l'écologie sociale anarchiste

De feu ( 1830 - 1905) Elisée Reclus, encyclopédiste

Avec toute une base d'équité

Vade-mecum impénitent

Véritable diagnose de fraternité

Quand toute bourgeoisie éclairée

Sait, si bien, déformer

Pour mieux, ce qui l'arrange, le récupérer

Quand toujours

Les classes sociales sont là, pour déterminer

Et parmi les 85 pays les plus développés

France et Belgique

Top 5, des pays où les résultats scolaires

Sont de par l'origine sociale, quoi que l'on puisse en dire !

Aucun vrai hasard

Dans toute destinée

Aucune vraie chance

Aucune vraie malchance

Dans toute vie

Et qu'elle que soit sa danse

Tout, est tracé dès la naissance

En version originale

En version sous-titrée

Du dit normal ou du dit anormal

Tout y est sans aucune liberté

Certes

L'on peut parfois y dérailler

Et parti de rien

Pour arriver à rien

Pour les pauvres

Et parti de tout

Pour arriver à tout

Pour les riches

Mais ce tout ne vaut rien

Du rien du tout, bien vain

Certes

Belles voitures, belles maisons, belles femmes

Mais très chèrement acquis, c'est du facturé dans l'infâme

Contre tout cela, du black bloc au lance-flammes !

Et je puis me permettre en crame

Car, j'ai, dans ma vie, tracté, bombé

Manifesté, protesté, fait grève en zélé

Ce monde est une poubelle

Aucune vie ne peut, y être belle

Ici-bas

Mais même en haut, sorte de Nemo

Comme un cimetière de débris spatiaux

De l'écouvillon lexicographique

Où tout est de la faute d'orthographe

Aucune altitude en photographe

Même la ligne de Karman

80 ou 100 kilomètres de haut

Et si c'est comme les hiérarchies

Plus c'est con et plus c'est haut

Même les souvenirs de nos vies

Moi, les plus savoureux

Moi, les plus onctueux

C'est du nichon, c'est de la vulve

Y'a que ça de vrai, le nez en étuve

Avec maintenant plus encore de séparation

Qu'entre certaines frontières

Des murs en béton bien réactionnaires

Le capital, de tout, fait son gâteau

Et de l'émigration mortelle, des radeaux

Toujours l'Afrique coloniale

Que se partagent les puissances occidentales !

Simplement

Des pays y remplacent d'autres pays

Ni Belgique, Angleterre, France

Portugal, Espagne, Hollande

Mais Russie, Chine, d'autres aussi

Aucune manifestation n'affaiblit le capital

N'a fait, ne fait, ne fera trembler le capital

Car toute élection est là, pour le renforcer

Tous les partis, la plupart des syndicats et des organisations

Sont là, pour cela, tout cela est le capital

Au pire, le capital l'ajustera et s'y adaptera

Ce qui à long terme, le renforcera

Avec toute guerre comme source de commerce

Et après, l'on peut toujours aller à la messe

Tout le draguant, comme le fond des mers

Draguer, ce terme maritime

Devenu interdit au plan intime

Tik Tok, des latrines numériques

Plus de cinquante pour cent, jeunes Allemandes et Allemands

14 à 19 ans, 90 minutes, par jour, y passant

Toute une préemption en collusion

Aucune marrade possible, dans cette collision

Tout s'y rapportant en mondialisation

Des multinationales de l'infestation

Une balle, une rafale, du lance-flammes

Sinon, du capital, tout ou presque, rallume sa flamme !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Everything, very quickly, forgetting itself

So talking cinema

From the late (1886 - 1942) Bernard Natan

French cinema, it was hardcore

He put all his talent into it

But the real pioneers

Are over time, quickly forgotten

So

On anarchist social ecology

From the late (1830 - 1905) Elisée Reclus, encyclopedist

With a whole basis of equity

Unrepentant Vademecum

True diagnosis of fraternity

When all enlightened bourgeoisie

Knows, so well, how to distort

For better, what suits it, get it back

When always

Social classes are there to determine

And among the 85 most developed countries

France and Belgium

Top 5, countries where educational results

Are by social origin, whatever one may say!

No real coincidence

In all destiny

No real chance

No real bad luck

In all life

And whatever her dance is

Everything is traced from birth

In original version

In subtitled version

The so-called normal or the so-called abnormal

Everything is there without any freedom

Certainly

We can sometimes get derailed

And started from nothing

To achieve nothing

For the poor

And gone from everything

To achieve everything

For the rich

But this everything is worth nothing

Nothing at all, very vain

Certainly

Beautiful cars, beautiful houses, beautiful women

But very dearly acquired, it is billed in the infamous

Against all this, from black bloc to flame thrower!

And I can afford to burn

Because, in my life, I have towed, bombed

Demonstrated, protested, zealously struck

This world is trash

No life can be beautiful there

Down here

But even at the top, sort of Nemo

Like a graveyard of space debris

From the lexicographical swab

Where it's all spelling mistakes

No altitude as a photographer

Even Karman's line

80 or 100 kilometers high

And if it's like hierarchies

The stupider it is, the higher it is

Even the memories of our lives

Me, the tastiest

Me, the smoothest

It's tit, it's vulva

That's all it's true, with your nose in the oven

With now even more separation

That between certain borders

Very reactionary concrete walls

Capital, of everything, makes its cake

And deadly emigration, rafts

Still colonial Africa

Let the Western powers share!

Simply

Countries replace other countries

Neither Belgium, England, France

Portugal, Spain, Holland

But Russia, China, others too

No demonstration weakens capital

Has not done, does not do, will not shake capital

Because every election is there, to strengthen it

All parties, most unions and organizations

Are there, for this, all this is capital

At worst, capital will adjust and adapt to it

Which in the long term will strengthen it

With any war as a source of commerce

And then we can always go to mass

All the dredging, like the bottom of the sea

Dredge, this maritime term

Become forbidden on an intimate level

Tik Tok, digital latrines

More than fifty percent, young Germans

14 to 19 years old, 90 minutes, per day, spending time there

A whole preemption in collusion

No marrade possible, in this collision

Everything related to globalization

Multinationals of the infestation

A bullet, a burst, a flamethrower

Otherwise, capital, all or almost all, rekindles its flame!

Patrice Faubert (2024) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)