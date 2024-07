Je voudrais

Être, soutien-gorge

Qui range

Les seins des femmes

Je voudrais

Être, la culotte

Protectrice des femmes

Contre l'obsession des hommes

Je voudrais

Être, sous les jupes

De toutes les dames

Je voudrais

Être, vos lèvres

Je voudrais

Être, vos fièvres

Je voudrais

Être, en vos jupons

Qui rendent les hommes si fripons

Je voudrais

Être, en vos porte-jarretelles

Si miel, de si douces bagatelles

Qui comme la nudité

Vous rendent si belles

Je voudrais

Être, acrobate de vos mamelons

Je voudrais

Être, spéléologue de vos vulves

Je voudrais

Être, une lanterne

Qui explore vos cavernes

Je voudrais

Être, vos dessous

Qui rendent les hommes

Si fous

Patrice Faubert ( 1972 ) peuète, puète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

I would like

Be, bra

Who tidies

Women's breasts

I would like

Be, the panties

Protector of women

Against the obsession with men

I would like

To be, under the skirts

Of all the ladies

I would like

Be, your lips

I would like

Be, your fevers

I would like

To be, in your skirts

Who make men so naughty

I would like

Be, in your garter belt

So honey, such sweet trifles

Who like nudity

Make you so beautiful

I would like

Be, acrobat of your nipples

I would like

Be, a spelunker of your vulvas

I would like

To be, a lantern

Who explores your caverns

I would like

To be, your underwear

Who make men

So crazy

Patrice Faubert (1972) peuète, puète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)