La manie du rangement

Nous pensons

Qu'une voiture

A besoin d'un garage

Et qu'il faut la ranger

Nous pensons que des seins

Ont besoin d'un soutien-gorge

Et qu'il faut les ranger

Nous sommes tous et toutes

Les gens de quelqu'un, de quelqu'une

Et ce sans façon aucune

Le mot le plus prononcé

De tous temps, de tous lieux

Les gens, les gens, les gens

Avec aussi le mot argent

Qui n'est pas à oublier

Et c'est même mieux

Les gens, les gens, les gens

L'argent, l'argent, l'argent

L'on range l'argent

Dans des coffres

De toutes les offres

Et nous rangeons nos corps aux rides des ans

Dans des vêtements aux classes apparentes

Et nous rangeons les gens

Dans des classifications démentes

Et nous rangeons les morts et mortes

Dans des boîtes de toutes sortes

Et les vivants et les vivantes

Se rangent dans des façons d'être qui mentent

Patrice Faubert ( 1974 ) pouète, puète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/)

We think

Than a car

Needs a garage

And you have to put it away

We think breasts

Need a bra

And you have to put them away

We are all

Someone's people, someone's people

And this without any fuss

The most spoken word

Of all times, of all places

People, people, people

Also with the word money

Who is not to be forgotten

And it's even better

People, people, people

Money, money, money

We put away the money

In chests

Of all offers

And we store our bodies with the wrinkles of years

In clothes with apparent classes

And we put people away

In crazy classifications

And we put away the dead

In boxes of all kinds

And the living and the living

Fall into ways of being that lie

Patrice Faubert (1974) pouète, puète, peuète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)