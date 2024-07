Paraphysique des crimes contre l'humanité

Les crimes

Contre l'humanité

Sont partout

Dans une société sans aucune humanité

Toujours l'on dénonce

Mais ce sont des effets d'annonces

Contre le crime

Mais il y a toujours des crimes

Contre la drogue

Mais c'est la cocaïne qui finance les banques

Contre la faim

Mais des millions et millions de gens meurent de faim

Contre le viol

Mais chaque jour, des femmes sont victimes de viols

Comme la réalité qui rigole

De toutes ces volontés molles

Contre la colonisation

Mais

Départementalisation comme assimilation

Sont justement le visage de la colonisation

Comme en France de l'outremer

Qui servit, pour la Guyane, pour les essais nucléaires

4/2/1794

Abolition de l'esclavage aux Antilles

Mais vite, le colonialisme reprit ses billes

Avec feu ( 1769-1821 ) Bonaparte qui abolit l'abolition

Et cet héritage de la ( 1792-1795 ) nationale Convention

Et rapidement revint le Code noir de feu ( 1619-1683 ) Colbert

Le sucre avait besoin de vaches à traire

Cela générait du trafic, comme le port de Nantes

41 pour cent, les esclaves étaient sa rente

De

" Etat des esclaves morts

Tant

Nègres, négresses, négrillons, négrites "

Qui des mauvais traitements, moururent vite

Pacotilles pour les navires

Défense d'en rire

Comme aussi

12 à 15 millions d'africains

Vendus comme esclaves en Amérique du Nord

Il fallut remplacer les indiens

Car partout le Béké était le plus fort !

Des crimes contre l'humanité

Si banaux, qu'ils ne sont plus niés

Et finalement

Cela n'est pas si différent

De ceux et celles qui meurent

Des accidents de travail, à toutes les heures

De ceux et celles qui meurent

Assassinés par des cinglés, à toutes les heures

Comme les Amérindiennes du Canada

Par des tueurs en série, voilà

Des milliers, peut-être violées, découpées

Enterrées ou données aux cochons à manger

Mais ce sont des femmes pauvres, parfois des prostituées

Une façon pour la société, de s'en débarrasser !

Mais toujours de bonnes intentions

Et de belles déclarations

Pour s'offusquer, pour condamner

A condition de ne rien changer

Une société sans humanité

Ne produit

Que des crimes contre l'humanité !

Il y en a plein les poches

Tellement c'est moche

Et le fait de devoir travailler

Ou de devoir chômer

Et le fait de devoir se marier

Ou de devoir divorcer

Et le fait

De toutes les misères si bien organisées

De toutes les guerres si bien préparées

Font de l'humanité

Un crime contre l'humanité

L'humanité du crime

Crime contre l'humanité

Et le fait

De vendre, louer, acheter

Transactions humaines marchandisées

C'est le rapport humain standardisé

Par des classes sociales séparées

Mais unifiées, car TOUT doit se payer !

Comme aussi

Jadis, contre la maladie du sommeil

Quand la médecine coloniale veille

Et au Cameroun, le médicament pentamidine

Qui fut à la population, comme un homicide

Il fut utilisé sur la population noire

Malgré sa mortalité, tous ses déboires

Anthropologie de la bêtise

Expérimentation gratuite qui rafle la mise !

Comme

Toutes ces dernières années

Les syndicats qui sont là, pour tout immobiliser

Mais cela a toujours été

Des grèves à peine autorisées

Prévenir à l'avance, faut pas exagérer

Des grèves de vingt quatre heures

C'est fou ce que le patronat à peur

Au moins en Guadeloupe

C'est devenu rare, il faut regarder à la loupe

Il y eut, il y a quelques années

Une grève de 44 jours, avec le LKP

Cette France

Toujours aux mains des Békés

Même si l'esclavage est comme démocratisé

En tous domaines

En toutes choses, les mêmes

Tout collabore à l'inhumanité

Et aux crimes contre l'humanité

Psychologiquement, politiquement, économiquement

Tout le monde s'y applique, aucun manquement !

Et l'on vient, pendant ce temps

De mettre en évidence, deux nouvelles particules

Au CERN de Genève, Xi_b', et une autre minuscule

Encore le modèle standard

Donc, rien de bizarre

Qui de toutes façons

Mais personne n'en sait la leçon

L'accumulation des connaissances

C'est l'accumulation de l'ignorance

L'ignorance de l'accumulation

Est l'accumulation de l'ignorance

Car l'ultime et dernier niveau d'organisation

Ne peut-être atteint, c'est de l'imagination !

Chaque être humain est l'humanité

L'humanité est chaque individu, c'est lié

Comme une seule et même entité

Comme une bulle, de toutes les possibilités !

Il n'y a pas que le football qui soit truqué

C'est généralisé, partout, l'argent doit régner

L'argent du crime contre l'humanité

Matrice de toutes les criminalités

Comme la sédimentation et l'érosion

Des typhons à séisme, désolation

Et cependant

C'est le sexe qui nous tient

C'est le sexe qui va et qui vient

Il s'amuse de nous, le cerveau reptilien

Comme avec feu ( 1818-1883 ) Karl Marx

Qui lutinait avec sa bonne

Comme avec feu ( 1798-1874 ) Jules Michelet

Qui sexait ou fantasmait avec ses bonnes

Des célébrités, l'on s'intéresse aux idées

Rarement à leur façon de forniquer

Nonobstant, il n'y aurait aucune célébrité

Si au lit, vraiment, les gens savaient s'aimer

Alors, il faut chercher des débouchés

C'est ainsi, que commencent les crimes contre l'humanité

Comme les viols militaires

En Afrique, comme crime de guerre

Le vagin des femmes, détruit, par les tortionnaires !

Et aussi, crime contre l'humanité

Tout ce qui peut y participer

Et presque tout y participe, à la vérité

Presque toutes les organisations, tous les partis

Fascisme rouge, fascisme brun, fascisme libéral, fascisme à l'infini

Qui réactualisent toutes les autorités

Comme l'interdiction de manifester

Contre tout ce qui est aberré

Ou alors

C'est l'interpellation, voire l'arrestation

Finalement

La manifestation est tolérée

Quand elle renforce ou stabilise la société

Comme le " Front de gauche " cette duplicité

Ce qui ne dérange aucunement la tyrannie

Car tout ou presque l'entretient et la construit

Où chaque conditionnement, de machine ou d'humain, la reproduit !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

The crimes

Against humanity

Are everywhere

In a society without any humanity

We always denounce

But these are announcement effects

Against crime

But there are always crimes

Against drugs

But it's cocaine that finances the banks

Against hunger

But millions and millions of people are starving

Against rape

But every day, women are victims of rape

Like reality laughing

Of all these weak wills

Against colonization

But

Departmentalization as assimilation

Are precisely the face of colonization

As in overseas France

Which was used, for Guyana, for nuclear tests

4/2/1794

Abolition of slavery in the West Indies

But quickly, colonialism took over

With the late (1769-1821) Bonaparte who abolished abolition

And this legacy of the (1792-1795) National Convention

And quickly came back the Code noir de feu (1619-1683) Colbert

Sugar needed cows to milk

This generated traffic, like the port of Nantes

41 percent, slaves were his income

Of

"State of dead slaves

So much

Negroes, negresses, negrillons, negrites"

Who died quickly from mistreatment

Junk goods for ships

Don't laugh about it

Like also

12 to 15 million Africans

Sold as slaves in North America

The Indians had to be replaced

Because everywhere the Béké was the strongest!

Crimes against humanity

So banal that they are no longer denied

And finally

It's not that different

Of those who die

Work accidents, every hour

Of those who die

Murdered by weirdos, every hour

Like the Native Americans of Canada

By serial killers, that's it

Thousands, perhaps raped, cut up

Buried or fed to pigs to eat

But they are poor women, sometimes prostitutes

A way for society to get rid of it!

But always good intentions

And beautiful statements

To be offended, to condemn

As long as you don't change anything

A society without humanity

Does not produce

What crimes against humanity!

There are plenty of pockets

It's so ugly

And having to work

Or having to be unemployed

And having to get married

Or having to divorce

And the fact

Of all the miseries so well organized

Of all the wars so well prepared

Make of humanity

A crime against humanity

The humanity of crime

Crime against humanity

And the fact

To sell, rent, buy

Commodified human transactions

This is the standardized human relationship

By separate social classes

But unified, because EVERYTHING must be paid for!

Like also

Formerly, against sleeping sickness

When colonial medicine watches

And in Cameroon, the drug pentamidine

Which was to the population, like a homicide

It was used on the black population

Despite his mortality, all his setbacks

Anthropology of stupidity

Free experimentation that wins the day!

As

All these last years

The unions who are there, to immobilize everything

But it has always been

Barely authorized strikes

Warn in advance, don't overdo it

Twenty-four hour strikes

It's crazy what the bosses are afraid of

At least in Guadeloupe

It has become rare, you have to look closely

A few years ago there was

A 44-day strike, with the LKP

This France

Still in the hands of the Békés

Even if slavery is democratized

In all areas

In all things, the same

Everything contributes to inhumanity

And crimes against humanity

Psychologically, politically, economically

Everyone works hard, no failures!

And we come, during this time

To highlight two new particles

At CERN in Geneva, Xi_b', and another tiny

Still the standard model

So nothing weird

Who anyway

But no one knows the lesson

The accumulation of knowledge

It is the accumulation of ignorance

Ignorance of accumulation

Is the accumulation of ignorance

Because the ultimate and final level of organization

Can't be achieved, it's imagination!

Every human being is humanity

Humanity is each individual, it is linked

As one and the same entity

Like a bubble, of all possibilities!

It's not just football that is fixed

It's widespread, everywhere, money must reign

Money from crimes against humanity

Matrix of all crimes

Like sedimentation and erosion

From typhoons to earthquakes, desolation

And however

It's sex that holds us

It's sex that comes and goes

It plays with us, the reptilian brain

As with the late (1818-1883) Karl Marx

Who was flirting with his maid

As with fire (1798-1874) Jules Michelet

Who sexed or fantasized with their maids

Celebrities, we are interested in ideas

Rarely in their way of fornicating

Notwithstanding, there would be no celebrities

If in bed, people really knew how to love each other

So, we have to look for outlets

This is how crimes against humanity begin

Like military rape

In Africa, as a war crime

Women's vaginas destroyed by torturers!

And also, crime against humanity

Everything that can participate

And almost everything participates in it, in truth

Almost all organizations, all parties

Red fascism, brown fascism, liberal fascism, fascism ad infinitum

Who update all the authorities

Like the ban on demonstrating

Against all that is aberrated

Or

It is the questioning, even the arrest

Eventually

The demonstration is tolerated

When it strengthens or stabilizes society

Like the “Left Front”, this duplicity

Which does not disturb tyranny in any way

Because almost everything maintains and builds it

Where each conditioning, machine or human, reproduces it!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)