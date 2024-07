Le fascisme du monde

Et tous les dix ans

La menstruation gagne un an

C'est le contraire pour la durée de l'allaitement

A l'âge de pierre, c'était six ans

De nos jours, c'est environ quelques semaines

Pourtant, rien ne vaut le sein en bouche

Voilà ce que l'on aime

Si émouvant quand on le touche

800 millilitres de lait par jour

A boire, aux seins, je fais la cour

Progestérone, prolactine

Ocytocine, dopamine

Les hormones mettent en relation

Et dans chaque corps, une transformation

Mais le lait des femmes

Est aussi pollué que le reste

Dont nous portons les vestes

Et notre société nucléaire

Qui à chaque seconde impulse des cancers

1 sur 4 pour la prostate, chez l'homme

1 sur 8 pour les seins, pour les femmes

Et dès 1867, avec Nestlé, le lait en poudre

De l'artificiel, c'est le coup de foudre

Comme les seins de substitution

Pas aussi beaux que les vrais nichons

Ce fut d'abord, avant toute utilisation

Pour les dames des cabarets, le striptease, la prostitution

Puis après, une grande généralisation !

C'est déjà l'être humain augmenté

C'est surtout, ici, l'être humain modifié

Comme le code du travail

Dès 1910, et vaille que vaille

Qui de 3 pour cent s'amplifie chaque année

Mais pas toujours à l'avantage des 17 millions de salariés

Du moins pour la France, mais dans un monde unifié

Dans tous les pays, cela doit y ressembler

En France, dès 1906, un ministère du travail

Pour contrer, un syndicalisme qui déraille

Il fallait, pour le capital, tout mettre sur de bons rails !

Terricide, écocide, animalcide

De tout gâcher, l'humanité est avide

Où les plus belles idées

Sont déformées, récupérées, dévoyées

Comme feu ( 1897-1957 ) le psychanalyste révolutionnaire Wilhelm Reich

Une théorie mal comprise, qui devient pratique réactionnaire

Certes, de nos jours aussi, mais cela ne date pas d'hier

Et toujours et encore, des psychopathes ou des pédophiles

Qui savent instrumentaliser, pour violer à la file

Comme ( né en 1937 ) Léonide Kameneff, ce faussaire

Qui mit la vie de tant d'enfants, à l'envers

Car chaque époque de la vie

A des rejets et des envies

Et tout ce qui force la nature

Se salit dans l'immonde et l'ordure !

Et la pensée réactionnaire

Se goinfre de tels faits divers

Sans jamais faire la part des choses

Dans son panier, des épines, aucune rose

Car le viol n'est pas de la sexualité

Le viol est son contraire, il est une monstruosité !

Certes

Dans la nature, la sexualité est omniprésente

Comme la fleur, organe sexuel de la plante

Certes

Selon les époques, les lois sont changeantes

Et par rapport à la sexualité, souvent démentes !

Selon les pays, selon les époques

Le pervers ou le toléré, c'est très équivoque

Comme les mères

Qui masturbaient ou masturbent, pervers ou pas pervers

Leurs bambins, pour qu'ils s'endorment

Pour les apaiser, qu'ils gardent la forme

C'est selon les époques, selon les pays

Pervers ou permis

Ou plus simplement, tabou dont on fait fi

Il suffit de lire des livres de sexologie

La frontière est mince entre le permis et l'interdit

Mais dès qu'il y a contrainte, c'est forcément une tragédie

De quoi avoir le mal de mer, cette naupathie !

Pulsions de l'apprentissage

Apprentissage des pulsions

Et nos OGM et pesticides

A l'humanité, aux animaux, si génocide

Nous sommes les tricots

De la multinationale Monsanto

Organismes génétiquement modifiés

Pour une humanité déjà génétiquement déviée

Comme le 13 décembre 2013

Le viol, par des particules, à Paris

6 millions de particules très fines par litre d'air

Au lieu des 200.000 habituelles par litre d'air

Vivre à Paris devrait faire peur

Au Congo, ce sont les militaires violeurs

Particules humaines qui sèment la terreur

Avec le seul refuge hôpital de Panzi

Et le chirurgien ( né en 1955 ) Denis Mukwege, dans l'effroi infini !

Pourtant tout est si récent

Et si ancien que rien ne change vraiment

Comme sur les quelques grottes ornées

Du moins, celles que l'on a pu retrouver

Cervidés, cheval, bison, aurochs, en priorité

Le descendant de l'aurochs vite domestiqué

Déjà il y a 8500 années

Et sa force de travail utilisé il y a 4000 années

Le Bos primigenius n'était plus seulement bon à manger !

Tout le reste est souvent inventé

A l'ignorance il ne faut pas se fier

Chaque être humain doit tout vérifier

Tout fait, pour établir sa véracité

Sinon, c'est la rumeur

Toujours répétée par des menteuses et des menteurs

Comme pour l'écrivain, feu ( 1909-1996 ) Léo Malet

Que l'on croyait anarchiste, tout le monde se trompait

De l'engrenage du quiproquo

Il disait pourtant que cela était faux

Pour moi, qui l'avait entièrement lu

Nestor Burma et autres livres moins connus

Cela ne faisait aucun doute

Il était devenu un homme de droite, en avant toute

Ancien compagnon des surréalistes, proche des révolutionnaires

Mais subtile peut-être la pensée réactionnaire

J'aimais, nonobstant, le lire, et l'écrire me coûte

Même pas, de sa part, une palinodie

Il ne fut jamais proche que de Trotski, pas de l'anarchie !

Pour dire que nous parlons sans savoir

De tout et de rien, des clichés, des on-dit

Rarement la vérité, souvent des erreurs ou des calomnies

Et ce sans cesse, du matin au soir

Tu l'as lu ? non !

Tu l'as connu ? non !

Tu l'as vu ? non !

Tu l'as entendu ? non !

Et quand bien même

C'est l'apparence qui fait que l'on aime

Ce qu'est vraiment un être humain

Personne ne le sait surtout si c'est un malin

Tout est comme une rumeur

Dont on ressasse le malheur ou le bonheur

Personne ne connaît vraiment personne

Que la réputation soit mauvaise ou bonne !

Ainsi, voici l'ère des feuilletons télévisés participatifs

Pour se défouler dans le fictif

De ce qui pourrait être, si

Quand le spectacle s'empare de l'uchronie

La tyrannie ou les émeutes, c'est exclusif

Sans la tyrannie, cela serait l'anarchie

Et déjà, les polices du monde sont prêtes

Tous les fascismes, elles acceptent

Elles ont tous les droits

Elles sont la loi

Droit de tuer sans sommation

De mettre le contestataire en prison

Comme le jeune ( 23 ans ) Enguerrand Delanous

Qui prit un an de prison ferme, c'est fou

Pour un jet de fumigène lors d'une manifestation

Pourtant un simple geste d'exaspération

C'était le 22 février 2014, à Nantes

Contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes

La répression de plus en plus démente

Comme les premières cellules cultivées in vitro

En douce, de feu ( 1920-1951 ) Henrietta Lacks, HeLa

Ce fut le départ, tout s'en suivra

Je dois écrire entre les lignes

Accessible à la compréhension la plus maligne

Le fascisme est chez lui partout

Sous d'autres formes, c'est tout !

Et dans le même temps et paradoxalement

Pour que personne ne s'y retrouve vraiment

Pour que tous et toutes se sentent impuissants

Avec la thérapie génique

De la révolution informatique

La mémoire artificielle bientôt au septième ciel

Les cancers deviendront des maladies chroniques

Et tous, ils seront maîtrisés, sans aucun hic

Ou si, justement, puisque au moins 85 pour cent

Sont des créations de l'environnement

Cela peut casser l'ADN irrémédiablement !

La médecine du data mining

Alors que vivre c'est monter sur un ring

Il faudrait la jungle de Birmanie

Pour les tigres et autres, dernier grand espace de vie

Comme pour les humains, un endroit vierge de toute corruption

Pour pouvoir vivre l'anarchie, pour vivre la révolution !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/)

And every ten years

Menstruation gains a year

The opposite is true for the duration of breastfeeding.

In the Stone Age it was six years

Nowadays it's about a few weeks

However, nothing beats the breast in the mouth

This is what we like

So moving when you touch it

800 milliliters of milk per day

To drink, to breasts, I court

Progesterone, prolactin

Oxytocin, dopamine

Hormones relate

And in every body, a transformation

But women's milk

Is as polluted as the rest

Whose jackets we wear

And our nuclear society

Which every second causes cancer

1 in 4 for the prostate, in men

1 in 8 for breasts, for women

And from 1867, with Nestlé, powdered milk

Artificial, it's love at first sight

Like substitute breasts

Not as nice as real tits

This was first, before any use

For cabaret ladies, striptease, prostitution

Then afterwards, a big generalization!

It is already the augmented human being

It is above all, here, the modified human being

Like the labor code

From 1910, and for all that

Which grows by 3 percent each year

But not always to the advantage of the 17 million employees

At least for France, but in a unified world

In all countries, it must look like this

In France, from 1906, a ministry of labor

To counter, a unionism that is going off the rails

For capital, everything had to be put on the right track!

Terricide, ecocide, animalcide

To ruin everything, humanity is eager

Where the most beautiful ideas

Are distorted, recovered, misdirected

Like the late (1897-1957) revolutionary psychoanalyst Wilhelm Reich

A poorly understood theory, which becomes reactionary practice

Certainly, nowadays too, but it is not from yesterday

And again and again, psychopaths or pedophiles

Who know how to exploit, to rape in a row

Like (born in 1937) Léonide Kameneff, this forger

Who turned the lives of so many children upside down

Because each period of life

Has rejections and desires

And everything that forces nature

Gets dirty in filth and filth!

And reactionary thinking

Gobble up such news items

Without ever separating things

In his basket, thorns, no roses

Because rape is not sexuality

Rape is its opposite, it is a monstrosity!

Certainly

In nature, sexuality is omnipresent

Like the flower, the sexual organ of the plant

Certainly

Depending on the times, the laws change

And in relation to sexuality, often crazy!

According to the countries, according to the times

The perverted or the tolerated, it's very equivocal

Like mothers

Who masturbated or masturbate, perverted or not perverted

Their toddlers, so that they fall asleep

To appease them, let them keep in shape

It depends on the times, depending on the country

Perverted or permitted

Or more simply, taboo that we ignore

Just read sexology books

There is a fine line between what is permitted and what is forbidden.

But as soon as there is constraint, it is necessarily a tragedy

Enough to get seasick, this nausea!

Learning impulses

Learning of impulses

And our GMOs and pesticides

To humanity, to animals, if genocide

We are the knitters

From the multinational Monsanto

Genetically modified organism

For a humanity already genetically deviated

As on December 13, 2013

Rape, by particles, in Paris

6 million very fine particles per liter of air

Instead of the usual 200,000 per liter of air

Living in Paris should be scary

In Congo, these are the military rapists

Human particles that spread terror

With the only hospital shelter in Panzi

And the surgeon (born in 1955) Denis Mukwege, in infinite fear!

Yet everything is so recent

And so old that nothing really changes

As on the few decorated caves

At least, those that we were able to find

Deer, horse, bison, aurochs, as a priority

The descendant of the aurochs quickly domesticated

Already 8500 years ago

And its labor force used 4000 years ago

Bos primigenius was no longer just good for eating!

Everything else is often invented

We must not trust ignorance

Every human being must check everything

Everything done, to establish its veracity

Otherwise, it's the rumor

Always repeated by liars and liars

As for the writer, the late (1909-1996) Léo Malet

That we thought we were anarchists, everyone was wrong

From the gears of misunderstanding

However, he said that this was false.

For me, who had read it completely

Ere was no doubt

He had become a man of the right, in the forefront

Former companion of the surrealists, close to the revolutionaries

But subtle perhaps reactionary thinking

I loved, nonetheless, reading it, and writing it costs me

Not even, on his part, a palinody

He was only ever close to Trotsky, not to anarchy!

To say that we speak without knowing

Everything and nothing, clichés, hearsay

Rarely the truth, often errors or slander

And this constantly, from morning to evening

You read it ? No !

Did you know him? No !

You saw it ? No !

Did you hear it? No !

And even though

It's the appearance that makes us love

What a human being really is

Nobody knows, especially if he's a smart guy

It's all like a rumor

Whose misfortune or happiness we dwell on

Nobody really knows anyone

Whether the reputation is bad or good!

Thus, here is the era of participatory television series

To let off steam in the fictional

Of what could be, if

When the spectacle takes over the history

Tyranny or riots, it's exclusive

Without tyranny there would be anarchy

And already, the world's police are ready

They accept all fascisms

They have all the rights

They are the law

Right to kill without warning

To put the protester in prison

Like the young (23 years old) Enguerrand Delanous

Who took a year in prison, it's crazy

For a smoke bomb during a demonstration

Yet a simple gesture of exasperation

It was February 22, 2014, in Nantes

Against Notre-Dame-des-Landes airport

The increasingly insane repression

Like the first cells cultured in vitro

In secret, by fire (1920-1951) Henrietta Lacks, HeLa

This was the start, everything will follow

I have to write between the lines

Accessible to the most intelligent understanding

Fascism is at home everywhere

In other forms, that's all!

And at the same time and paradoxically

So that no one really gets confused

So that everyone feels helpless

With gene therapy

Of the computer revolution

Artificial memory soon in seventh heaven

Cancers will become chronic diseases

And all of them will be mastered, without any problem

Or yes, precisely, since at least 85 percent

Are creations of the environment

This can irreparably break DNA!

The medicine of data mining

While to live is to step into a ring

It would take the jungle of Burma

For tigers and others, last large living space

As for humans, a place free from all corruption

To be able to experience anarchy, to experience revolution!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)