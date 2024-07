Ne pas ( Votez pour moi )

Vive la pilule

Pour les hommes et les femmes

Vive l'avortement

Avec ou sans l'outrage

Vive le chômage

Remboursé à cent pour cent

Et peu importe les dates

Qui sont dans nos pattes

J'écris, je fais caca

Je fais caca, j'écris

Peu importe les dates

Qui sont dans mes cartes

J'écris toujours pareil

Car, c'est toujours le même sommeil

Car, c'est toujours le même soleil

( 1970, 1974, 1982, 1998, 2011 )

Etc... etc... etc... etc...

Non au nucléaire

Non aux rayons électromagnétiques

Qui nous bouffent comme des tiques

Qui nous cancérisent à la trique

Des saloperie à la radio-activité électronique

Non aux nanoparticules

Qui déambulent dans nos cellules

Vive l'euthanasie

Quand elle est consentie

Et non pas, le 17 octobre 1961

Quand la police de France, c'est pas rien

Assassina des centaines d'algériens

Arrêta des milliers d'algériens

Frappés, humiliés, méprisés, torturés

C'était l'ère de Papon

C'était l'air du con

Vive la pilule

Pour les hommes et les femmes

Vive l'avortement

Avec ou sans l'outrage

Vive le chômage

Remboursé à cent pour cent

Vive l'euthanasie

Quand elle est consentie

Patrice Faubert ( 1970, 1974, 1982, 1998, 2011 ) puète, pouète, peuète, paraphysien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/)

Long live the pill

For men and women

Long live abortion

With or without the outrage

Long live unemployment

One hundred percent refunded

And no matter the dates

Who are in our paws

I write, I poop

I poop, I write

No matter the dates

Who are in my cards

I always write the same

Because it's always the same sleep

Because it's always the same sun

(1970, 1974, 1982, 1998, 2011)

Etc... etc... etc... etc...

No to nuclear

No to electromagnetic rays

Who eat us like ticks

Who cancer us with a cudgel

From trash to electronic radioactivity

No to nanoparticles

Who wander through our cells

Long live euthanasia

When it is consented

And no, October 17, 1961

When the French police are not nothing

Murdered hundreds of Algerians

Arrested thousands of Algerians

Hit, humiliated, despised, tortured

It was the era of Papon

It looked like an idiot

Long live the pill

For men and women

Long live abortion

With or without the outrage

Long live unemployment

One hundred percent refunded

Long live euthanasia

When it is consented

