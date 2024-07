Libanisation mondialisée en Modus vivendi

Tout est de la route

Pas étonnant, si la nature déroute

France

1,1 million de kilomètres

Et c'est pas du pifomètre

Avec dix-neuf pour cent

En mauvais état, rien d'esbaudissant

Mais, à propos, et justement

Accidents mortels, c'est trente pour cent

En lien avec le mauvais état des routes

Et l'on peut se chamailler

Sur ce qui est hélas prouvé

Mais il faut du temps

Pour s'apercevoir de tout un dément

Comme au début du dix-neuvième siècle

Du cyanure dans les papiers peints

Dans les vêtements, des dames, tout vilain

Pour donner une belle couleur verte

Avec aussi des maladies

Même pour de belles et riches ladies

Et la pauvreté en était aussi l'enlaidie

Puis, il y aura à son tour, le radium

Qui fit des ravages en summum

La dangerosité, trop tard, fut constatée

Clause de conscience toujours très retardée !

Comme les clauses de silence

Imposées au journalisme, façon Bolloré

Et de l'écrit au parlé

Ne pâs faire réfléchir, une sentence

Modus vivendi

Du fais ce que je te dis

Du c'est moi qui t'écris

Comme une archéoastronomie

Futur, ou du déjà fait

Quelque part, et personne ne le sait

Et qui n'est déjà plus

De tout ce qui fut

Et au fur et à mesure, de l'amnésie

Rien n'ayant été su

De tout ce qui a été, et fut

Il n'y aura plus rien pour le nommer

Logogrammes, phonogrammes, idéogrammes

Passé, présent, futur, tout s'y trame

Rien et tout en ENGRAMME

Mais je ne puis rien vous apprendre

Que vous ne sachiez déjà

Ansi toute construction de la pollution

La pollution de toute construction

Tout composant, tout fabricant

Tout meuble, tout vêtement

Jouets, maisons, le bâtiment

Tout produit du poison

Le poison devenant le produit

De la simple bille à la grande fusée !

Tous les composants électroniques pour nous empoisonner

Nous mourrons de plus en plus jeunes

Malgré les progrès de la médecine

Tant et tant de lobbys et multinationales toxiques, ô fun

Il fera de moins en moins bon vivre sur Terre

De la petite ville ou plus rien ne prospère

Ainsi de la belle ville en Yonne de Tonnerre

L'on s'en rend compte, en écoutant

De jadis " Les maîtres du mystère", parfois épatant

Pièces radiophoniques, sur tout, nous éclairant

Quand le passé, quelquefois, éclaire le présent

Hélas, se manifeste tout un supporterisme

Aréopage de gabegie en confessionnalisme

Avec des potentats en tous domaines

Hier, aujourd'hui, demain, horrible déveine

Aucune vraie césure

Et ce de toute dictature

Le monde entier étant une dictature

D'une libanisation du monde

Monde en totale libanisation

Flux et reflux des fragmentations

Tribus, clans, et autres de l'invivabilité

Il en va ainsi de toute célébrité

Reniant souvent tout son passé

Stalinisme où tout ce qui gêne, est effacé

Opportunisme de tous bords

Du punk à la musique classique, TOUT raccord

Toute une société des injusticiers

Tout pouvant y être infiltré

De la décollération au tout terrain

Différentes allégeances de l'alimentation au tout contraire

Tout pouvant y percoler dans le faire

Ainsi, pour ne pouvoir vraiment s'en extraire

USA, 1947, du Parti communiste américain

75000 membres, mais, FBI, un sur deux

1943, ce fut pourtant au tout stalinien

Puis, des procès, des jugements, de la prison

Pour antiaméricanisme, pour communisme, TOUT CON !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

It's all about the road

No wonder if nature confuses

France

1.1 million kilometers

And it's not a joke

With nineteen percent

In poor condition, nothing impressive

But, by the way, and precisely

Fatal accidents, it's thirty percent

Related to the poor state of the roads

And we can bicker

On what is unfortunately proven

But it takes time

To see how crazy he is

As at the beginning of the nineteenth century

Cyanide in wallpaper

In the clothes, ladies, all naughty

To give a beautiful green color

Also with illnesses

Even for beautiful and rich ladies

And poverty was also the ugly part

Then, there will in turn be radium

Who wreaked havoc in the end

The danger, too late, was noted

Conscience clause still very delayed!

Like the silence clauses

Imposed on journalism, Bolloré style

And from writing to speaking

Do not make people think, a sentence

Modus vivendi

Do what I tell you

It's me who's writing to you

Like archaeoastronomy

Future, or already done

Somewhere, and no one knows

And who is already no more

Of all that was

And gradually, amnesia

Nothing having been known

Of all that was, and was

There will be nothing left to name it

Logograms, phonograms, ideograms

Past, present, future, everything is happening there

Nothing and everything in ENGRAM

But I can't teach you anything

That you don't already know

And so any construction of pollution

Pollution of any construction

Any component, any manufacturer

Any furniture, any clothing

Toys, houses, building

Everything produces poison

The poison becoming the product

From a simple ball to a big rocket!

All the electronic components to poison us

We are dying younger and younger

Despite advances in medicine

So many lobbies and toxic multinationals, oh fun

It will be less and less good to live on Earth

From the small town where nothing prospers

So of the beautiful city in Yonne de Tonnerre

We realize this by listening

From yesteryear "The masters of mystery", sometimes astonishing

Radio plays, about everything, enlightening us

When the past sometimes sheds light on the present

Alas, there is a whole fanism

Areopagus of mismanagement in confessionalism

With potentates in all areas

Yesterday, today, tomorrow, horrible bad luck

No real break

And this of any dictatorship

The whole world being a dictatorship

Of a Lebanization of the world

World in total Lebanization

The ebb and flow of fragmentations

Tribes, clans, and others of unlivability

This is the case with every celebrity

Often denying his entire past

Stalinism where everything that gets in the way is erased

Opportunism on all sides

From punk to classical music, EVERYTHING

A whole society of injustices

Anything that can be infiltrated

From takeoff to off-road

Different allegiances from food to the complete opposite

Everything that can percolate in doing so

So, to not really be able to escape

USA, 1947, American Communist Party

75,000 members, but, FBI, one in two

1943, however, was completely Stalinist

Then, trials, judgments, prison

For anti-Americanism, for communism, EVERYTHING ASSHOLE!

Patrice Faubert (2024) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)