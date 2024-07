Paraphysique de l'argent

Avec la paraffine qui conserve tout

1908 serait la date de l'origine du SIDA

Bien avant 1950/1960/1982, voilà

Car du colonialisme c'est la roue

Français, Belge, et c'est Kinshasa

Pour une pandémie mondiale sur les bras

De l'animal à l'homme, cette zoonose

Aucune préférence sexuelle, le virus ose

Et toutes les infections opportunistes

De ce virus si colonialiste

D'abord la maladie du sommeil

Et la syphilis qui toujours veille

C'est encore de l'histoire coloniale

Cameroun, Congo, l'on y déposait ses malles

Et puis plus tard, au total

40 millions de mortes et de morts

Et des millions d'infectés, comme un sort

La pauvreté toujours en premier

Pour la richesse, des cobayes à utiliser

D'autres pandémies sont à venir

Du capital c'est le seul avenir

Les pauvres payent plus

Les riches payent moins

Cela coûte cher d'être pauvre

Le pas cher coûte plus

Les riches payent moins

Le cher coûte moins

Pour toutes choses

En toutes choses

Pandémie de l'argent

L'argent de la pandémie

Aux pauvres

On jette des cailloux

Par la misère, on les tue

Aux riches

On lèche le cul

On se jette à leurs cous

Le communisme pour les riches

Le capitalisme pour les pauvres

Même les tatouages à la mode

De nouveaux rites, anciens, nouveaux codes

Mais tout est départi de son contexte

Le capital en fait un autre texte

Car après tout, tout s'achète

Pour le commerce, c'est toujours la fête

Ainsi, un français sur dix, serait tatoué

Plus dans la richesse que dans la pauvreté

Cela n'est pas donné, il faut payer !

C'est donc l'argent qui nous danse

L'argent de toutes les confidences

L'argent qui nous met en transe

C'est l'argent qui nous organise

C'est l'argent qui nous divise

Si nous allions en toute nudité

Si c'était toujours l'été

Les hiérarchies ne seraient plus les mêmes

La beauté plastique serait le principal thème

La nudité ne peut rien baratiner

L'argent ne peut rien en dissimuler

Mais l'argent a tout piégé

Et dans tout l'alphabet a su s'infiltrer !

De l'argent

Pour bien manger

De l'argent

Pour bien se vêtir

De l'argent pour bien dormir

De l'argent pour bien copuler

De l'argent

Pour plaire aux dames

De l'argent

Pour acheter de la came

L'argent du pouvoir

Pouvoir de l'argent

Avec l'argent tu es tout

Sans argent tu n'es rien

Ainsi

Les riches avec les riches

Les pauvres avec les pauvres

Les patrons avec les patronnes

Les barons avec les baronnes

Les ouvriers avec les ouvrières

Les caissiers avec les caissières

Selon sa bourse

La vie fait ses courses

Il faut être dans la ligne

Rester à sa place sur le ring

Ainsi

Le militantisme stade suprême de l'aliénation

Ainsi

La religion stade suprême de l'aliénation

Ainsi

L'idéologie stade suprême de l'aliénation

Ainsi

Le couple stade suprême de l'aliénation

Ainsi

La croyance stade suprême de l'aliénation

Ainsi

Avoir des enfants ou des animaux

Stade suprême de l'aliénation

Finalement

Rien et tout est politique

Surtout la vérité qui est toujours politique

La vérité

Dérange toutes les organisations

Tous les partis, toutes les affiliations

Personne n'en veut vraiment, elle est la révolution !

L'argent fait et défait les couples

L'argent est dogmatique, pas souple

Nos amours, c'est l'argent

Nos amitiés, c'est l'argent

Nos vies, c'est l'argent

A 20 ans, à 40 ans, ou comme mézigue, à bientôt 64 ans

Ce que nous mangeons, c'est l'argent

Ce que nous portons, c'est l'argent

Ce que nous pensons, c'est l'argent

Comme tous les bruits artificiels

Presque plus aucun bruit naturel

L'argent du bruit, bruit de l'argent

Tu fais ceci

Cela vaut tant

Tu fais cela

Cela vaut tant

Dis-moi combien d'argent tu as

Je te dirais qui tu rencontreras !

De l'argent

Chaque être humain est l'impétrant

L'argent est notre dieu omnipotent

L'argent notre sang notre omniprésent

Argent de la vie, vie de l'argent

L'argent vit nos vies

L'argent fausse nos envies

Riches ou pauvres

L'argent nous possède

Riches ou pauvres

L'argent nous malmène

Avec l'argent, tu vaux tant

Sans argent, tu ne vaux rien

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

Est une centrale d'achats, bien réelle

Pour moi, pour toi, pour ils, pour elles

Tout y a un prix

Pour chaque mâle et chaque femelle

Prix pas affiché, par hypocrisie

Où tout est faussement rebelle !

Si tu gagnes tant par mois

De ton salaire, tu n'as que le choix

Si tu es chômeur, précaire, sans emploi

Tu n'auras que les restes, c'est la loi

Voici de l'écriture automatique

Surannée, mais caustique et forcément cynique

Il y aurait pourtant de quoi se révolter

Toutes les députations, vouloir les annihiler

Toutes les crapules politiciennes, vouloir les cracher

Mais non, et en vérité

Vous rêvez de les remplacer !

Et ce que nous appelons la sécurité

Psychologiquement, matériellement, économiquement

Sexuellement, affectivement, socialement

Est la quintessence de la totale insécurité

Là où il n'y a aucune liberté

Il ne peut y avoir la moindre sécurité

Là où règne la pensée séparée

Il ne peut y avoir la moindre sécurité

Telle est notre société

Telle est notre vérité !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

With the paraffin that preserves everything

1908 would be the date of the origin of AIDS

Well before 1950/1960/1982, that's it

Because colonialism is the wheel

French, Belgian, and it’s Kinshasa

For a global pandemic on our hands

From animals to humans, this zoonosis

No sexual preference, the virus dares

And all opportunistic infections

Of this colonialist virus

First sleeping sickness

And syphilis which always watches

It's still colonial history

Cameroon, Congo, we left our trunks there

And then later, in total

40 million deaths and deaths

And millions infected, like a spell

Poverty always first

For wealth, guinea pigs to use

More pandemics are coming

Capital is the only future

The poor pay more

The rich pay less

It's expensive to be poor

Cheap costs more

The rich pay less

The expensive costs less

For all things

In all things

Money pandemic

Pandemic money

To the poor

We throw stones

Through poverty, we kill them

To the rich

We lick ass

We throw ourselves at their necks

Communism for the rich

Capitalism for the poor

Even trendy tattoos

New rites, old, new codes

But everything is taken out of context

Capital makes another text

Because after all, everything can be bought

For business, it's always a party

Thus, one in ten French people would be tattooed

More in wealth than in poverty

This is not cheap, you have to pay!

So it's money that dances to us

The money of all secrets

The money that puts us in a trance

It's money that organizes us

It's money that divides us

If we went naked

If it was still summer

The hierarchies would no longer be the same

Plastic beauty would be the main theme

Nudity can't bullshit anything

Money can't hide anything

But money has trapped everything

And the entire alphabet has infiltrated!

Money

To eat well

Money

To dress well

Money to sleep well

Money to copulate well

Money

To please the ladies

Money

To buy cam

The money of power

Power of money

With money you are everything

Without money you are nothing

So

The rich with the rich

The poor with the poor

The bosses with the bosses

Barons with Baronesses

The workers with the workers

Cashiers with cashiers

According to his scholarship

Life goes on its errands

You have to be in line

Stay in your place in the ring

So

Activism supreme stage of alienation

So

Religion supreme stage of alienation

So

Ideology supreme stage of alienation

So

The couple supreme stage of alienation

So

Belief supreme stage of alienation

So

Have children or animals

Supreme stage of alienation

Eventually

Nothing and everything is political

Above all the truth which is always political

The truth

Disturbs all organizations

All parties, all affiliations

Nobody really wants her, she's the revolution!

Money makes and breaks couples

Money is dogmatic, not flexible

Our love is money

Our friendships are money

Our lives are money

At 20, at 40, or like Mézigue, at almost 64

What we eat is money

What we carry is money

What we think is money

Like all artificial noises

Almost no natural noise anymore

Noise money, noise money

You do this

It's worth so much

You do this

It's worth so much

Tell me how much money you have

I'll tell you who you'll meet!

Money

Every human being is the impetrant

Money is our omnipotent god

Money our blood our omnipresent

Life money, money life

Money lives our lives

Money distorts our desires

Rich or poor

Money owns us

Rich or poor

Money hurts us

With money you're worth so much

Without money you are worthless

The spectacular techno-industrial commercial society

Is a purchasing center, very real

For me, for you, for them, for them

Everything has a price

For every male and every female

Price not displayed, out of hypocrisy

Where everything is falsely rebellious!

If you earn so much per month

About your salary, you only have the choice

If you are unemployed, precarious, unemployed

You will only have the leftovers, that's the law

Here is automatic writing

Outdated, but caustic and inevitably cynical

Yet there would be reason to revolt

All the deputations, wanting to annihilate them

All the scoundrel politicians, want to spit them out

But no, and in truth

You dream of replacing them!

And what we call security

Psychologically, materially, economically

Sexually, emotionally, socially

Is the epitome of total insecurity

Where there is no freedom

There can be no security

Where separate thought reigns

There can be no security

This is our society

This is our truth!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)