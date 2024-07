Le genre humain comme vraie diversité

Le calcul mental

C'est moins douloureux

Que le calcul rénal

Véritable ou moins banal

Surtout du très jadis

Quand de la maladie de la pierre

La goutte, la gravelle, l'on souffrait pour dix

De nos jours, dans l'urètre, comme du fer

Tout moins martyrisant

Comme pour autrefois, les dents

Et encore, cela dépend

Mais, toujours, nonobstant

Un monde au tout terrorisant

Des peurs, angoisses, maladies, guerres, douleurs

Des maladies mentales ou des maladies physiques, en choeur

Avec des tabous, toujours présents

De toute non conformité, tout y est harassant

1968

L'homosexualité n'est plus un crime en RDA

1969

L'homosexualité n'est plus un crime en RFA

Du nazi Himmler, l'article 175 enfin abrogé

Mais en 1994 pour vraiment s'en débarrasser

Seulement chez les femmes, c'était toléré

Et même des chefs SS ou surtout SA, furent liquidés

En leur temps, pour de l'homosexualité !

En France, 1981

L'homosexualité n'est plus un crime

Gabegie d'une grande absurdité

Car le vivant est de toutes les sexualités

Uranistes et saphistes des siècles écoulés

Ont existé, existent, existeront

Quand cela est consenti et sans l'exaction

Comme cette horreur de pédocriminalité

De la sextorsion jusqu'au nourrisson

Enfants abusés, violés, torturés, tués

Et en plus, sur l'Internet, tout y est diffusé

Avec ainsi de la paranoïa rationnelle

Quand du malsain propage l'intentionnel

Et la sexualité se joue de toute idéologie

Et la sexualité se joue de toute religion

Et la sadique pédophilie en infiltration

Encore une anomalie de l'éducation

Et moi, je n'aime que les vulves et les nichons

De femmes matures et ou adultes, et sans concussion

Mais les personnes âgées

N'ont pas ou plus le droit à la sexualité

Et l'on se demande, pourquoi, sinon d'un préjugé

Surtout dans les maisons de retraite

De la maltraitance jamais en défaite

Et de fausses alternatives que tout allaite

En Europe, le moins mouroir, c'est au Danemark

Toute erreur, seule l'anarchie, l'attaque !

Am stram gram

Et Pic et pic et colégram

Du monde entier, cuistrerie en télégramme

Nous sommes " Mon cadavre sur un plateau "

Un étonnant épisode radiophonique

De " Mystère Mystère " d'un futur pas beau

Et c'est pas demain la veille

Comme aujourd'hui que la stupidité, on la raille

Quand rien ne peut-être

Déconstruit sous le capital

Quand rien ne peut-être

Décolonisé sous le capital

De l'abécédaire de tout ridicule postmodernisme

Construit et colonisé par et pour le capital

Tout y procédant de la pensée militaire

Tout y procédant de la pensée policière

Des arts martiaux, divertissement en tourisme

En science, arts, technologie, sport, divers idéologismes

Et hop, les intellos de merde et stipendiés

Femmes, hommes, de la même vénalité

Dans vos gueules, mon poing fermé

Plus aucune intellectualité ou artistique de révolutionnarité

Dans la bêtise, il y a tant de la pluralité

Même la nouveauté fausse et répétée est vite éculée

C'est du journal télévisé pour ne rien changer

Nos actions et nos pensées sont bien automatisées

Chacun, chacune, avec sa propre haine

Quand TOUT fragmente, divise, pue et produit de la haine

Pourtant, aucune race, mais simplement le genre humain

La vraie interdisciplinarité de la vraie diversité!

Patrice Faubert ( 2024) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Mental arithmetic

It's less painful

Than kidney stones

Real or less commonplace

Especially from the very past

When from stone disease

Gout, gravel, we suffered for ten

Nowadays, in the urethra, like iron

Everything less martyring

As for the past, the teeth

And again, it depends

But, always, notwithstanding

A world with everything terrorizing

Fears, anxieties, illnesses, wars, pain

Mental illnesses or physical illnesses, in chorus

With taboos, always present

From any nonconformity, everything is harassing

1968

Homosexuality is no longer a crime in the GDR

1969

Homosexuality is no longer a crime in the FRG

From the Nazi Himmler, article 175 finally repealed

But in 1994 to really get rid of it

Only in women, it was tolerated

And even SS or especially SA leaders were liquidated

In their time, for homosexuality!

In France, 1981

Homosexuality is no longer a crime

Waste of great absurdity

Because the living is of all sexualities

Uranists and sapphists of past centuries

Have existed, exist, will exist

When it is consensual and without exaction

Like this horror of pedocriminality

From sextortion to infants

Children abused, raped, tortured, killed

And in addition, on the Internet, everything is broadcast

With thus rational paranoia

When the unhealthy propagates the intentional

And sexuality plays with all ideology

And sexuality plays with all religion

And sadistic pedophilia in infiltration

Yet another anomaly of education

And me, I only like vulvas and breasts

Of mature and/or adult women, and without concussion

But the elderly

Do not have or no longer have the right to sexuality

And we wonders, why, if not of a prejudice

Especially in retirement homes

Abuse never in defeat

And false alternatives that everything nurses

In Europe, the least death-place, it is in Denmark

Any error, only anarchy, the attack! Am stram gram

And Pic and pic and colégram

From all over the world, pedantry in telegram

We are "My corpse on a platter"

A surprising radio episode

From "Mystère Mystère" of an ugly future

And it's not tomorrow the day before

Like today that stupidity, we mock it

When nothing can be

Deconstructed under capital

When nothing can be

Decolonized under capital

From the ABC of all ridiculous postmodernism

Built and colonized by and for capital

Everything proceeding from military thought

Everything proceeding from police thought

Of martial arts, entertainment in tourism

In science, arts, technology, sport, various ideologisms

And hop, the shitty and paid intellectuals

Women, men, of the same venality

In your mouths, my closed fist

No more intellectuality or artistic revolutionarity

In stupidity, there is so much of the plurality

Even false and repeated novelty is quickly worn out

It's TV news to change nothing

Our actions and thoughts are well automated

Each one, each one, with his own hatred

When EVERYTHING fragments, divides, stinks and produces hatred

However, no race, but simply the human race

The true interdisciplinarity of true diversity!

Patrice Faubert (2024) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )