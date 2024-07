Paraphysique du catastrophisme

C'est en Afrique du Sud

Que la vie est la plus rude

Des dizaines d'homicides tous les jours

Gens contre gens, chasse à courre

80 pour cent de la richesse

Pour les blancs, pour les noirs, c'est la détresse

Et pourtant, 10 pour cent

Seulement de blancs

Et des noirs contre des noirs

Et des blancs contre des blancs

Gangs, lynchages, et des bûchers

Pour les voleurs et les violeurs, les brûler

C'est la misère et la pauvreté

Et 800 personnes qui chaque année

Meurent en garde à vue, en Afrique du Sud

Pour la peau noire, tout est rude

Mais aussi 20.000 meurtres chaque année

Ainsi que 180 viols par jour, toile d'araignée

Qu'il fait bon vivre sur la planète Terre

Partout, c'est toujours différentes misères

Aux USA

Toujours les revoilà

30.000 personnes sont tuées

Par des armes à feu et ce chaque année

Avec la complicité de la puissante NRA

Et 300 millions d'armes à feu

Sont détenues par des particuliers

Pratiquement chaque citoyen est armé

Et même le fusil d'assaut semi-automatique

Tirer d'abord et discuter après, c'est frénétique

Le citoyen blanc est le portrait type

Avec des fusillades de masse, c'est le flip

Tous les ans, 5000 bourses aux armes

Ce qui représente beaucoup de futures larmes

1 arme sur 4 est achetée par une femme

Les Etats-Unis pays des drames

Comme le 14 décembre 2012

A l'école de Sandy Hook, 27 victimes

Tuer comme la pêche à la ligne

Et des tas d'autres écoles

Qui aux forcenés

Qui aux déséquilibrés

Ont payé leur obole

Mais c'est un marché

De 13 milliards de dollars et ce chaque année !

L'enfer est partout sur Terre

Comme au Liban, où tout est réactionnaire

Religions, et la fragmentation communautaire

Sunnites, chiites, druzes, chrétiens

Et le Hezbollah que l'Iran soutient

Beyrouth de toutes les déroutes

Difficile d'y retrouver une route

Difficile d'y retrouver ses petits

Et l'on dit que le désordre c'est l'anarchie !

Le Liban

Et ses 4 millions d'habitantes et habitants

Le laboratoire des guerres et des conflits

A peine plus étendu que la Corse, c'est petit

Et tous les ouvriers réfugiés de Syrie

Qui font de la concurrence aux ouvriers libanais, c'est navrant

Les religions

Sont les salades du fascisme

Comme en France, un certain catholicisme

Style " Force vie " réaction du conservatisme

Et bien tout ceci

Authentifie ma théorie

Pourtant si ignorée des 64 bourgeoisies

De tant de fanatiques

Qui sont en guerre contre d'autres fanatiques

Et bien, dans notre Anthropocène

Pour évidence, personne ne s'aime !

Comme les 16000 armes nucléaires

Non cela n'est pas une blague libertaire

Qui se promènent en avion ou en sous-marin

Certaines perdues sous la mer, c'est malin

C'est la sixième extinction massive des espèces

Espèces programmées, pourtant sans intention

Ainsi, là où il avait cent requins

Il n'y en a déjà plus qu'un

Et 10.000 fois moins

La durée de chaque espèce, à partir de maintenant !

Aussi

80 lancements de fusées

Dans le monde chaque année

A la fin de l'humanité

La tyrannie commence à se préparer

Certes les eucaryotes

Sont encore des patriotes

Environ 1.800.000 espèces décrites

Pour environ 10 millions encore inédites

Mais pour chaque hectare

De forêt tropicale en moins

C'est aussi des espèces en moins !

Cela ira plus vite qu'au Permien

Avec pourtant 96 pour cent d'espèces en moins

Et plus vite qu'au Crétacé, c'est certain

Avec environ aussi, 70 pour cent d'espèces en moins

Et même si le premier dessin

Daterait de 500.000 ans, et aurait un lien

Avec l'homme de Java, sur un fameux coquillage

Cet homme de feu ( 1858-1940 ) Eugène Dubois

Qui de nous, était plus sage

Mais la science du côté du plus fort

La science à l'humanité fait du tort

Science de la domination

Science de la tyrannie

Et le plancton qui galope

De 460 km par décennie, science salope

Lui s'annihile plus sûrement

Que la matière noire toujours théoriquement

Et le philologue feu ( 1892-1973 ) J.R.R. Tolkien

L'avait compris dans la symbolique des anneaux

C'est l'ère des machines, tout ce qui n'est pas beau

Et puis c'est encore l'ennui

Qui d'écrire " Le Hobbit " lui donna l'envie

Car cela est bien l'ennui

Qui fait toutes les créations aliénées

Même celles que l'on ne cesse d'admirer

L'ennui de l'angoisse

L'angoisse de l'ennui

Donc au même mouvement que l'angoisse

Sinon, il y aurait une création

Sans aucune représentation

Ce qui est au-delà de nos faibles imaginations !

Sans compter les hydrates de méthane

En énergie du futur mythomane

Des centaines de milliers de tonnes

Sous les eaux salées, le méthane ronronne

Enfer ou répit

Cela est déjà prédit

La bombe M que le capital aime

Et le mur de Kardashev, toujours fort en thème

Même pas une civilisation de type un

Et seulement en énergie, du moins

Car au niveau de l'énergie du psychisme

C'est toujours la guerre, le conflit, le fascisme

L'énergie de la civilisation artificielle

N'est que la civilisation de l'énergie artificielle

Car une vraie civilisation de toute harmonie

De toute énergie naturelle serait en anarchie !

L'énergie artificielle

Est toute punition

Est une fausse civilisation

Comme les enfants et adolescents

Qui sont emprisonnés à vie

C'est encore aux Etats-Unis

Il y en a environ deux mille six cent

Pour crimes ou vols en récidive, c'est dément

Et c'est en peine de perpétuité réelle

Selon les Etats et les lois, c'est maintenant conditionnel

Mais et paradoxalement

Pour conduire une voiture

Il faut avoir 16 ans

Pour le droit aux relations sexuelles

Il faut avoir 18 ans

Pour pouvoir boire de l'alcool

Il faut avoir 21 ans

Mais il y a encore peu

Pour les enfants, c'était la peine de mort

Jugés comme des adultes, le même sort

Majeurs ou mineurs, au même feu

En prison, viols et suicides, pour les deux

Civilisation de la punition

Civilisation de la compétition

Civilisation de l'interdiction

Car civilisation sans aucune compréhension !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

It is in South Africa

Where life is the harshest

Dozens of homicides every day

People against people, hunting

80 percent of the wealth

For whites, for blacks, it is distress

And yet, 10 percent

Only whites

And blacks against blacks

And whites against whites

Gangs, lynchings, and stakes

For thieves and rapists, burn them

It is misery and poverty

And 800 people who each year

Die in police custody, in South Africa

For black skin, everything is harsh

But also 20,000 murders each year

As well as 180 rapes per day, spider's web

How good it is to live on planet Earth

Everywhere, it is always different miseries

In the USA

Here they always come again

30,000 people are killed

By firearms and this every year

With the complicity of the powerful NRA

And 300 million firearms

Are held by individuals

Practically every citizen is armed

And even the semi-automatic assault rifle

Shoot first and discuss later, it's frantic

The white citizen is the typical portrait

With mass shootings, it's the flip

Every year, 5000 gun exchanges

Which represents a lot of future tears

1 in 4 guns is bought by a woman

The United States, country of tragedies

Like December 14, 2012

At the Sandy Hook school, 27 victims

Killing like fishing

And lots of other schools

Some to the madmen

Some to the unbalanced

Have paid their dues

But it's a market

Of 13 billion dollars and that every year!

Hell is everywhere on Earth

Like in Lebanon, where everything is reactionary

Religions, and community fragmentation

Sunnis, Shiites, Druze, Christians

And Hezbollah that Iran supports

Beirut of all defeats

Hard to find a road there

Hard to find your little ones there

And they say that disorder is anarchy! Lebanon

And its 4 million inhabitants

The laboratory of wars and conflicts

Barely larger than Corsica, it's small

And all the refugee workers from Syria

Who compete with Lebanese workers, it's heartbreaking

Religions

Are the salads of fascism

As in France, a certain Catholicism

"Force vie" style, reaction of conservatism

Well all this

Authenticates my theory

Yet so ignored by the 64 bourgeoisies

Of so many fanatics

Who are at war against other fanatics

Well, in our Anthropocene

Obviously, no one loves each other!

Like the 16,000 nuclear weapons

No, this is not a libertarian joke

Which travel by plane or submarine

Some lost under the sea, that's clever

It's the sixth mass extinction of species

Species programmed, yet without intention

Thus, where there were a hundred sharks

There is already only one left

And 10,000 times less

The duration of each species, from now on!

Also

80 rocket launches

In the world each year

At the end of humanity

Tyranny begins to prepare

Certainly the eukaryotes

Are still patriots

About 1,800,000 species described

For about 10 million still unpublished

But for each hectare

Of tropical forest less

That's also less species! It will go faster than in the Permian

With 96 percent fewer species

And faster than in the Cretaceous, that's for sure

With about 70 percent fewer species

And even if the first drawing

Would date back 500,000 years, and would have a link

With the man of Java, on a famous shell

This man of fire (1858-1940) Eugène Dubois

Who among us was wiser

But science on the side of the strongest

Science harms humanity

Science of domination

Science of tyranny

And the galloping plankton

460 km per decade, slutty science

It annihilates itself more surely

Than dark matter always theoretically

And the philologist fire (1892-1973) J.R.R. Tolkien

Had understood it in the symbolism of rings

It's the era of machines, everything that isn't beautiful

And then there's still boredom

Who wrote "The Hobbit" gave him the desire

Because that's really boredom

Which makes all alienated creations

Even those that we never stop admiring

The boredom of anguish

The anguish of boredom

So in the same movement as anguish

Otherwise, there would be a creation

Without any representation

Which is beyond our weak imaginations!

Not counting methane hydrates

In energy of the future mythomaniac

Hundreds of thousands of tons

Under the salt waters, methane purrs

Hell or respite

This is already predicted

The M bomb that capital loves

And the Kardashev wall, always strong in theme

Not even a type one civilization

And only in energy, at least

Because at the level of the energy of the psyche

It is always war, conflict, fascism

The energy of artificial civilization

Is only the civilization of artificial energy

Because a true civilization of all harmony

Of all natural energy would be in anarchy!

Artificial energy

Is all punishment

Is a false civilization

Like children and adolescents

Who are imprisoned for life

It is still in the United States

There are about two thousand six hundred

For crimes or thefts in repeat offense, it is insane

And it is a real life sentence

Depending on the States and the laws, it is now conditional

But and paradoxically

To drive a car

You have to be 16 years old

For the right to sexual relations

You have to be 18 years old

To be able to drink alcohol

You have to be 21 years old

But until recently

For children, it was the death penalty

Judged like adults, the same fate

Adults or minors, at the same fire

In prison, rapes and suicides, for both

Civilization of punishment

Civilization of competition

Civilization of prohibition

Because civilization without any understanding!

Patrice Faubert (2014) whore, little whore, poet, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)