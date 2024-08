Paraphysique et pataphysique

La pataphysique a son collège

La paraphysique s'en allège

En pataphysique, tout a été dit cent fois

En paraphysique, tout a été dit des milliers de fois

Car la paraphysique, c'est du vitriol politique

C'est de la mécanique quantique

C'est de la chimie organique

C'est de l'en-dehors philosophique

Les pataphysiciens sont des collégiens

Les paraphysiciens ne sont rien

N'importe qui, peut-être paraphysicien

La preuve, j'en suis l'un des théoriciens

Il suffit d'en avoir l'esprit

Le pataphysicien est d'une coterie

Sans la célébrité, il est sans ses mains

Il doit être légitimé par un institut

Le paraphysicien, lui, s'en fiche bien

Et, il leur montre son cul

La pataphysique est une bourgeoisie artistique

La paraphysique n'est ni bourgeoise, ni artistique

La paraphysique met les pieds dans le plat

La pataphysique respecte les hiérarchies

La paraphysique vire vite à l'anarchie

La paraphysique outrage les usages

La pataphysique est conformiste

La paraphysique jarretellise l'insolite, en soliste

Et, voici un record paraphysique

Etabli par le marcheur athlétique

Serge Brouet, à l'âge de 53 ans, entre le 28/7/1989

Et le 4/8/1989, un record du monde de marche athlétique

Non-stop, soit 775 km 808 mètres

En 7 jours, 3 heures et 55 minutes, dans la Meuse

La paraphysique est et n'est pas une gueuse

Elle est même essentiellement éclectique

Et tout à fait aristocratique

Patrice Faubert ( 2011 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Pataphysics has its college

Paraphysics lightens up

In pataphysics, everything has been said a hundred times

In paraphysics, everything has been said thousands of times

Because paraphysics is political vitriol

It is quantum mechanics

It is organic chemistry

It is philosophical outside

Pataphysicians are college students

Paraphysicians are nothing

Anyone, maybe a paraphysicist

The proof is that I am one of the theoreticians

You just have to have the mind

The pataphysician is from a clique

Without celebrity, he is without his hands

He must be legitimized by an institute

The paraphysicist, he does not care

And, he shows them his ass

Pataphysics is an artistic bourgeoisie

Paraphysics is neither bourgeois nor artistic

Paraphysics sets foot in the flat

Pataphysics respects hierarchies

Paraphysics quickly turns to anarchy

Paraphysics outrages customs

Pataphysics is conformist

Paraphysics suspends the unusual, as a soloist

And, here is a paraphysical record

Set by the race walker

Serge Brouet, at the age of 53, between 7/28/1989

And 8/4/1989, a world record for race walking

Non-stop, or 775 km 808 meters

In 7 days, 3 hours and 55 minutes, in the Meuse

Paraphysics is and is not a beggar

It is even essentially eclectic

And quite aristocratic

Patrice Faubert ( 2011 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )