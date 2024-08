Talon de fer

Obtenir une allocation de quoi que ce soit relève de l ' exploit . Les droites bourgeoises sont tellement dépitées de devoir accorder diverses allocations , qu ' elles font tout pour rendre leurs obtentions impossibles .

L ' on vous demande de remplir des formulaires , l ' on vous demande des fiches de ceci ou de cela , l ' on vous demande même des papiers impossibles à obtenir .

C ' est l ' astuce des fascistes libéraux , en théorie , l ' on accorde des allocations sociales , mais dans la pratique , l ' on fait tout pour rendre impossible , l ' obtention de la moindre allocation ...

Ainsi , un exemple , il faut maintenant , pour obtenir la CMU , demander une fiche de synthèse , auprès de sa banque postale ou d ' une autre banque . Il faut donc voir un conseiller financier ou une conseillère financière . Au cas où vous auriez des sous cachés quelque part ...

" Carte nationale d ' identité . Quittances de loyer . Justificatifs de ressources de toute nature des treize mois civils . Dernier avis d ' imposition reçu . Formulaire de demande S.3711 et formulaires S.3712 ou S.3713 , dûment complétés . Fiche de synthèse . Votre numéro d ' allocataire de la C.A.F . "

Constitution d ' un dossier CMU complémentaire

Dans le même temps , l ' on supprime l ' impôt sur la fortune , car désormais , seuls les pauvres devront payer des impôts .

Et il faut croire que certains pauvres , certaines pauvresses , sont d ' accord avec cette ignominie , puisque certains et certaines de ces gens , ont voté pour le tyran en place .

Entendez leurs cris " Nous voulons le fouet " . Et bien , du fouet , le tyran en place , le leur en donne . Que faire , quand les esclaves sont contents d ' être des esclaves ? toutes les droites bourgeoises , ( PS , UMP , NPA , FN , etc ... ) , sont unies pour maintenir les fausses valeurs , le travail , la retraite , la récompense , la punition , le loisir , la morale , les hiérarchies , la prison , la culture , etc ...

Les droites bourgeoises ont tout intérêt à faire croire qu ' elles ont des gauches .

Bien sûr , le tyran qui ne donne que dix coups de fouet est de gauche , par rapport au tyran de droite , qui donne , lui , vingt coups de fouet .

Mais au fond , tout ce qui touche à la politique d ' Etat est foncièrement de droite .

Tout est de droite . Les manifestations qui sont toutes réformistes ou révisionnistes , sont de droite . S ' il y a une gauche , c ' est l ' anarchie .

Et au fond , seuls / seules , les anarchistes et les communistes conseillistes révolutionnaires sont de gauche .

Je ne parle pas là , du NPA , qui est un parti de droite , une droite réformiste et sociale .

Car , les révolutionnaires sont pour la fin du travail , la fin du prolétariat , la fin de la prison , la fin de l ' entreprise , la fin du patronat , la fin de l ' école , la fin de l ' église , la fin de la banque , la fin des idéologies et des religions , la fin des bourgeoisies , la fin de la guerre , la fin du mariage , la fin de la propriété . Et même pour qu ' enfin arrive la vie , la fin de l ' anarchie .

Car nous devrons aller bien au - delà de l ' anarchie , si nous ne voulons pas refaire très vite , l ' ancien monde ... et l ' anarchie est imprégnée des 64 bourgeoisies .

" Elena comprenait maintenant pourquoi certains maris espagnols refusaient d ' initier leurs femmes à toutes les subtilités de l ' acte d ' amour - afin d ' écarter tout risque d ' éveiller en elles d ' insatiables passions . "

Anaïs Nin ( 1903 - 1977 ) , " Vénus Erotica " , Ed : Le livre de poche

Nous ne pouvons savoir qu ' une chose , c ' est que nous sommes dans l ' aliénation totale de la vie , qui est la vie de la totale aliénation .

Car , nous avons laissé des malades mentaux et des malades mentales que sont les hommes et femmes politiques , faire des lois contre la vie , promulguer des décrets contre la vie . Nous imposer des modes d ' existence , nous faire " vivre " à leurs images infectées de haine de l ' humanité . Messieurs les politiciens , mesdames les politiciennes , je vous vomis .

Qu ' une personne puisse prétendre en représenter une autre , est absolument monstrueux .

Comment devrons - nous faire pour nous débarrasser de cette infection politicienne , sans employer la force ? car après tout , l ' on écrase bien les poux et les cloportes , ou à défaut de les écraser , l ' on peut au moins , les empêcher de nuire ...

Quand l ' on voit un étron de chien sur un trottoir , l ' on évite de marcher dedans , en principe ... de nos jours , l ' on aime , non seulement marcher dedans , mais de plus , le manger ...

Je lis dans le très instructif journal contre toutes les prisons " L ' envolée " , que l ' on psychiatrise le plus possible les détenus / détenues qui osent se révolter contre l ' injustice carcérale , en les gavant de neuroleptiques .

De l ' ancienne ou de la nouvelle génération de neuroleptiques .

Le Largactil du début des années 50 ( Chlorpromazine ) , le Nozinan , le Tercian , l ' Haldol , le Dogmatil , etc ... et les neuroleptiques atypiques avec le Zyprexa , le Risperdal , le Loxapac .

Ce sont des substances qui peuvent véritablement rendre psychotiques ceux et celles qui ne le sont pas , et qui sont contraints / contraintes de prendre ces médicaments .

Tout est finalement comme jadis en ex - Allemagne de l ' Est , où tout le monde était sous surveillance policière , à la banque , à la poste , chez soi , à la télévision , à la radio , partout où il y a des gens . Et tout est partout , finalement , dans tous les pays , comme en ex - URSS , où tous / toutes les contestataires sont en psychiatrie ou en prison .

" Ce petit monde meurtrier

Est orienté vers l ' innocent

Lui ôte le pain de la bouche

Et donne sa maison au feu

Lui prend sa veste et ses souliers

Lui prend son temps et ses enfants "

Paul Eluard ( 1895 - 1952 ) , " Poèmes pour tous " Ed : Les Editeurs Français Réunis

Feu le politicien François Mitterand ( 1916 - 1996 ) , maurrassien de gauche , raffolait des écoutes téléphoniques . Il ne faut vraiment pas avoir de vie personnelle enrichissante , pour espionner ainsi celles des autres .

Donc , nous avons en 2010 , dans le monde entier , un régime politique fasciste libéral , qui a su emprunter toutes les techniques anciennement éprouvées par les régimes staliniens anti - communistes , en les faisant siennes .

Mais bien sûr , ces polices politiques et d ' espionnage et de contrôle des populations , ne sont censées avoir existé que dans les anciens régimes politiques des pays de l ' Est .

En fait , c ' est devenu pareil dans les pays de l ' Ouest , avec moins d ' avantages collectifs , c ' est tout .

Ou avec l ' argent roi en plus , comme vous voudrez . A propos des prisons , beaucoup de mes copains ont été des taulards , et certains sont encore en prison .

A une époque de ma vie , j ' avais été en contact avec des communistes révolutionnaires ( pas le NPA ! ) , qui s ' occupaient des prisons . Ils / elles géraient une émission de radio qui s ' appelait " Parloir libre " , fondée en 1985 , diffusée sur Radio Montmartre , puis sur Radio Tomate , et enfin sur Fréquence Paris Plurielle . J ' avais participé quelquefois à des émissions de " Parloir libre " , avec mon ami Michel Noury ( ancien détenu ) qui est le lien, la matrice, qui relie beaucoup de gens . Une fois , nous avions envahi et occupé la " Ligue des droits de l ' homme " , car l ' on menaçait de supprimer l ' émission " Parloir libre " .

J ' avais eu pour mission , de mon côté , avec feu Christel Remiatte ( 1962 - 1997 ) , poétesse , compagne de Michel Noury , et qui souffrant de schizophrénie , préféra se suicider ...

Nous prîmes donc contact téléphonique avec les médias et les personnalités " engagées " .

C ' est ainsi qu ' Albert Jacquard ( né en 1925 ) , généticien des populations , m ' avait promis de venir soutenir notre action d ' occupation , et en effet , il vint un matin.

" Tu nous empêches de niquer , on te casse la prison ! cette intimité au parloir n ' est pas un droit , ce n ' est pas légal , c ' est un acquis , une liberté arrachée par le rapport de force avec l ' administration pénitentiaire ; qui a fini par le tolérer parce que c ' est aussi un moyen de garder le calme . "

Extrait lors d ' une négociation , à la centrale de Moulins , entre les responsables de la prison , et quatre prisonniers , dont Laurent Jacqua , en novembre 2005 .

Maintenant , c ' est " L ' envolée " ,et non plus " Parloir libre " , le vendredi de 19 h à 20 h 30 sur Fréquence Paris Plurielle - 106.3 FM . Et aussi sur Radio Libertaire " Ras - les - murs " ; le mercredi de 20 h 30 à 22 h 30 , 89.4 FM .

Si vous connaissez des gens qui sont en prison , ces deux émissions sont susceptibles de pouvoir les intéresser. Et j ' avais trouvé , parfois , une plus grande chaleur humaine chez certains de ces communistes révolutionnaires ( pas le NPA ! ) , que chez bien des " libertaires " ... bref ! et lorsque l ' on est pauvre dans notre société spectaculaire marchande techno - industrielle , que peut - on espérer ? nous avons trois possibilités . La folie , le suicide , la prison . La folie n ' est même plus reconnue comme un langage de contestation , qui est aussi contestation du langage , et ainsi les fous et les folles , de plus en plus nombreux et nombreuses , se retrouvent en prison . Quand au suicide , l ' on ne se suicide jamais , l ' on est suicidé / assassiné par des conditions de vie .

Qui sont tout , sauf des conditions de vie , justement ! les suicidés / suicidées , assassinés / assassinées de la société sont de plus en plus reconnus / reconnues comme tels / telles .

Dans les années 1970 , la Hongrie , Berlin Ouest , l ' Autriche , l ' Allemagne de l ' Est , le Danemark , la Suède , étaient toujours les pays que l ' on pouvait retrouver en tête du classement des nations où le suicide était le plus fréquent .

Dans les années 2000 , et avec l ' éclatement de certains pays , il semblerait que des nations comme la Lituanie , la Biélorussie , la Russie , le Kazakhstan , la Slovénie , la Hongrie , la Lettonie , tiennent la corde des pays où l ' on se suicide le plus . Le Japon est lui , le pays où le taux de suicide est le plus élevé chez les adolescents / adolescentes . C ' est en France , où l ' on se suicide le plus en prison , par rapport aux autres pays d ' Europe .

Pas étonnant , puisque les prisons françaises , sont des lieux où l ' on torture les gens psychologiquement , et parfois physiquement .

" Des hommes plus petits

Des rues sans fin

Des ruses revenues ,

Des haussements d ' épaules

Et le pilote nu seul à la pointe du môle "

Pierre Reverdy ( 1889 - 1960 ) , " Plupart du temps " Ed : Gallimard

Pas de quoi s ' esbaudir non plus , d ' apprendre que la principale cause de mortalité chez les jeunes gens en France , et devant les accidents de la route , soit le suicide . Mais les accidents de la route , sont aussi des suicides , c ' est évident . Suicides souvent inconscients, mais parfois " conscients " . Donc , la société spectaculaire marchande techno - industrielle à dans son train , trois compartiments , un compartiment folie , un compartiment suicide , un compartiment prison . Mais aucun compartiment pour une vie saine , épanouie , de jouissance tant physique que cérébrale .

La société spectaculaire marchande techno - industrielle est un cercueil . Nous sommes tous et toutes dans ce cercueil . Il y a simplement des cercueils pour riches et des cercueils pour pauvres . Mais c ' est toujours un cercueil . De temps en temps , l ' on a le droit à un plaisir sexuel , à une jouissance mentale , mais c ' est rare , n ' est - ce pas ? mais à condition , de respecter les lois et les moeurs de la société spectaculaire marchande techno - industrielle .

Les lois du marché qui sont les marchés de la loi , conditionnent imparablement et inéluctablement les rapports sociaux , et les rapports humains sont uniquement des rapports économiques . Car les rapports économiques déterminent les rapports humains .

Aussi ne trouverons - nous aucunement l ' humanité , nulle part , car il n ' y a d ' humanité nulle part . Pas plus qu ' il n ' y a de ce que nous osons appeler l ' amitié ou l ' amour . Qui ne sont que l ' amitié de la rivalité et l ' amour de la rivalité .

La société spectaculaire marchande techno - industrielle , n ' a pas besoin de l ' amitié ou de l ' amour , mais elle doit faire croire à ces deux chimères , pour continuer de se renforcer .

Ce sont souvent les bourgeoisies riches qui se gargarisent de ces deux notions totalement creuses . Car qui a de l ' argent a de l ' amitié d ' argent . Car qui a de l ' argent a de l ' amour d ' argent . L ' argent est un aspirateur d ' amour . L ' argent est un aspirateur d ' amitié .

Et l ' amour aspire l ' argent . L ' amitié aspire l ' argent .

Tout devra être aspiré de fond en comble , si nous voulons un monde vraiment nouveau . Nous devrons dynamiter chaque mot . Nous devrons comprendre ce que chaque mot cache derrière son déguisement . Nous devrons enfin voir la signification réelle d ' un mot , des mots.

Il nous faudra enlever le masque de toute chose , le masque de toute action , le masque de tout mot , le masque de tous les masques . Le monde de la vie , qui sera la vie du monde , sera le monde où tous les hommes seront à toutes les femmes , où toutes les femmes seront à tous les hommes , les enfants à ceux et celles qui voudront s ' en occuper .

Toutes les habitations seront les nôtres , nous serons chez nous , partout .

Il n ' y aura plus de clefs , dans un premier temps , et plus de portes , dans un second temps .

Tout sera à tout le monde , et il n ' y aura plus aucune raison , ni de tuer , ni de voler , nous ne pourrons plus que vivre , car nous n ' aurons plus peur de mourir . Je ne suis l ' employé de personne . Personne n ' est mon employeur , sera le dénominateur commun .

" Question lecture à cette époque j ' en étais resté à mes chers Pieds - Nickelés sans me douter qu ' un jour on les étudierait en Sorbonne sous la haute autorité du professeur Lacassin . Surtout on se cherchait , avec mes petits potes , des revues de gonzesses à poil pour se faire des gâteries aux gogues . "

Alphonse Boudard ( 1925 - 2000 ) " Le café du pauvre " Ed : Le livre de poche . Boudard , humoristique talentueux , selon feu G . E . Debord ( 1931 - 1994 )

A propos des prisons , je pense à feu l ' écrivain Edward Bunker ( 1933 - 2005 ) , le taulard et écrivain américain , qui écrivit " Si je devais mettre sur la balance , tout ce que j ' ai fait à la société et tout ce que celle - ci m ' a fait , je ne sais de quel côté elle se pencherait " . L ' on retrouve la trilogie , propriété , pauvreté , prison , dans toutes les incarcérations du monde .

Car toute propriété veut se protéger de la pauvreté , et toute pauvreté peut s ' attaquer à la propriété . S ' attaquer à la propriété conduit ou peut conduire à la prison .

( Voir mon article " La prison est née de la notion de propriété " ) , la prison est le synonyme de propriété , la propriété est le synonyme de prison . La pauvreté est le synonyme de prison , la prison est le synonyme de pauvreté . Il y a maintenant des prisons privées , des polices privées , des études locales pour la sécurité privée de certaines villes . Tout se privatise . L ' armée , la police , les services sociaux . Les avocats d ' affaires sont dans ce marché de la sécurité , qui est la sécurité du marché . La sécurité devient une affaire privée .

Les vigiles qui sont dans les stades , dans les boîtes de nuit , dans les clubs privés , sont des polices parallèles , souvent au contact des polices officielles .

Ce sont souvent des nostalgiques du fascisme manifeste , mais qui sont comme des poissons dans l ' eau , avec le fascisme subtil ou libéral . Ils vont s ' équiper dans les mêmes armureries et s ' entraîner dans les mêmes centres de police . Elles peuvent cependant , sécurité privée et sécurité officielle , se faire concurrence ...

Propriété , pauvreté , prison , sont les trois mamelles de la société du talon de fer .

C ' est comme le mur de l ' atlantique qui fut en fait , le mur de la collaboration , entre les entreprises françaises et l ' Allemagne nazie . Et il en fallut de la main d ' oeuvre française pour édifier les blockhaus . Le BTP français mit à contribution 15000 entreprises françaises .

La cimenterie française fut grandement sollicitée .

L ' Atlantic Wall ( 1942 - 1944 ) , aura mobilisé 290.000 travailleurs forcés ou volontaires .

" Pardonnez - moi mes amis ma troupe

Pardonnez - moi cher Public

De vous avoir parlé un peu longuement

Il y a si longtemps que je m ' étais retrouvé parmi vous

Mais il y a encore là - bas un brasier

Où l ' on abat des étoiles toutes fumantes "

Guillaume Apollinaire ( 1880 - 1918 ) " L ' enchanteur pourrissant " Ed : Gallimard . Le terme de surréalisme fut forgé par Guillaume Apollinaire dans une lettre à Paul Dermée ( 1886 - 1951 ) de Mars 1917 .

Pour la construction terminée de 8000 blockhaus . Ce mur de la collaboration , mesurait 4000 km de long , et il aura nécessité 13 millions de m3 de béton pour le construire du Danemark à Bidassoa .

La société spectaculaire marchande techno - industrielle est un mur de béton médiatique où les 64 bourgeoisies internationales collaborent entre elles , avec les polices , avec les armées , privées ou étatiques , avec les multinationales , avec les médias .

Et ce mur de béton est bien plus sournois et subtil que ne le fut le mur de la collaboration en béton , du mur de l ' Atlantique .

Mur de l ' Atlantique ou organisation Todt , Fritz Todt ( 1891 - 1942 ) , puis Albert Speer ( 1905 - 1981 ) , un mur qui ne résista finalement que quatre heures , lors du débarquement anglais et américain , ainsi que des forces alliées , du 6 Juin 1944 .

Je dissèque donc la société du talon de fer , comme le fait Hector Obalk ( né en 1960 ) , avec les tableaux de peintres célèbres . Chaque section de la société spectaculaire marchande techno - industrielle étant un tableau , dont on doit faire l ' autopsie .

" Pauvre poète qui doit élire

pour dire tout ce que ce nom comprend ,

un à peu près trop vague qui chavire

ou pire : la clôture qui défend "

Rainer Maria Rilke ( 1875 - 1926 ) " Vergers " Ed : Gallimard

Patrice Faubert ( 2010 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Getting an allowance for anything is a feat. The bourgeois right is so frustrated at having to grant various allowances that they do everything to make it impossible to obtain them.

You are asked to fill out forms, you are asked for forms for this or that, you are even asked for papers that are impossible to obtain.

This is the trick of the liberal fascists, in theory, social allowances are granted, but in practice, everything is done to make it impossible to obtain the slightest allowance... For example, to obtain CMU, you must now ask for a summary sheet from your postal bank or another bank. You must therefore see a financial advisor. In case you have money hidden somewhere ... "National identity card. Rent receipts. Proof of resources of any kind for the last thirteen calendar months. Latest tax notice received. Application form S.3711 and forms S.3712 or S.3713 , duly completed. Summary sheet. Your CAF beneficiary number.

And it must be believed that some poor people, some poor women, agree with this ignominy, since some of these people voted for the tyrant in power.

Hear them cries “We want the whip”. Well, the tyrant in power gives them a whip. What to do when the slaves are happy to be slaves? All the bourgeois right-wing parties (PS, UMP, NPA, FN, etc.) are united to maintain false values, work, retirement, reward, punishment, leisure, morality, hierarchies, prison, culture, etc.

The bourgeois right-wing parties have every interest in making people believe that they have left-wing parties.

Of course, the tyrant who only gives ten lashes is left-wing, compared to the right-wing tyrant, who gives twenty lashes.

But basically, everything that touches on state policy is fundamentally right-wing.

Everything is right-wing. The demonstrations that are all reformist or revisionist are right-wing. If there is a left, it is anarchy.

And deep down, only anarchists and revolutionary council communists are left-wing.

I am not talking about the NPA, which is a right-wing party, a reformist and social right.

Because revolutionaries are for the end of work, the end of the proletariat, the end of prison, the end of business, the end of employers, the end of school, the end of the church, the end of banking, the end of ideologies and religions, the end of the bourgeoisie, the end of war, the end of marriage, the end of property. And even for life to finally arrive, the end of anarchy.

Because we will have to go well beyond anarchy, if we do not want to remake the old world very quickly... and anarchy is impregnated with the 64 bourgeoisies.

"Elena now understood why some Spanish husbands refused to initiate their wives into all the subtleties of the act of love - in order to avoid any risk of awakening insatiable passions in them."

Anaïs Nin (1903 - 1977), "Vénus Erotica", Ed: The pocket book We can only know one thing, that we are in the total alienation of life, which is the life of total alienation.

Because we have allowed the mentally ill, men and women politicians, to make laws against life, to promulgate decrees against life. To impose ways of life on us, to make us "live" in their images infected with hatred of humanity. Gentlemen politicians, ladies and gentlemen politicians, I vomit on you.

That one person can claim to represent another is absolutely monstrous.

How should we get rid of this political infection without using force? because after all, we crush lice and woodlice, or failing that, we can at least prevent them from causing harm... When we see a dog turd on a sidewalk, we avoid walking in it, in principle... these days, we like, not only to walk in it, but also to eat it... I read in the very instructive newspaper against all prisons "L'envolée", that we psychiatrize as much as possible the prisoners who dare to revolt against prison injustice , by force-feeding them neuroleptics.

Old or new generation of neuroleptics.

Largactil from the early 50s (Chlorpromazine), Nozinan, Tercian, Haldol, Dogmatil

n the 1970s, Hungary, West Berlin, Austria, East Germany, Denmark, Sweden, were still the countries that could be found at the top of the ranking of nations where suicide was most frequent.

In the 2000s, and with the breakup of certain countries, it would seem that nations like Lithuania, Belarus, Russia, Kazakhstan, Slovenia, Hungary, Latvia, hold the rope of countries where suicide is the most common. Japan is the country where the suicide rate is the highest among adolescents. It is in France, where suicide is the most common in prison, compared to other European countries.

Not surprising, since French prisons are places where people are tortured psychologically, and sometimes physically.

"Smaller men

Endless streets

Returned tricks,

Shrugs

And the naked pilot alone at the tip of the pier"

Pierre Reverdy (1889 - 1960), "Most of the time" Ed: Gallimard

Nothing to be amazed about either, to learn that the main cause of death among young people in France, and before road accidents, is suicide. But road accidents are also suicides, that's obvious. Often unconscious suicides, but sometimes "conscious". So, the spectacular techno-industrial merchant society has in its train, three compartments, a madness compartment, a suicide compartment, a prison compartment. But no compartment for a healthy, fulfilled life, of both physical and cerebral enjoyment.

The spectacular techno-industrial merchant society is a coffin. We are all in this coffin. There are simply coffins for the rich and coffins for the poor. But it is still a coffin. From time to time, we have the right to sexual pleasure, to mental enjoyment, but it is rare, isn't it? but on condition that we respect the laws and morals of the spectacular techno-industrial merchant society.

The laws of the market which are the markets of the law, unstoppably and ineluctably condition social relations, and human relations are only economic relations. Because economic relations determine human relations.

So we will not find humanity anywhere, because there is no humanity anywhere. No more than there is what we dare to call friendship or love. Which are only the friendship of rivalry and the love of rivalry.

The techno-industrial commercial spectacular society does not need friendship or love, but it must make people believe in these two chimeras, to continue to strengthen itself.

It is often the rich bourgeoisies who gargle with these two totally empty notions. Because whoever has money has friendship of money. Because whoever has money has love of money. Money is a vacuum cleaner of love. Money is a vacuum cleaner of friendship.

And love sucks up money. Friendship sucks up money.

Everything will have to be sucked out from top to bottom, if we want a truly new world. We will have to dynamite every word. We will have to understand what each word hides behind its disguise. We will finally have to see the real meaning of a word, of words.

We will have to remove the mask of everything, the mask of every action, the mask of every word, the mask of all masks. The world of life, which will be the life of the world, will be the world where all men will belong to all women, where all women will belong to all men, children to those who want to take care of them.

All homes will be ours, we will be at home, everywhere.

There will be no more keys, at first, and no more doors, in a second time.

Everything will belong to everyone, and there will be no more reason, neither to kill nor to steal, we will only be able to live, because we will no longer be afraid of dying. I am no one's employee. No one is my employer, will be the common denominator.

"As for reading at that time, I had stuck to my dear Pieds-Nickelés without suspecting that one day they would be studied at the Sorbonne under the high authority of Professor Lacassin. Above all, my little buddies and I were looking for magazines of naked chicks to treat ourselves to the gogues."

Alphonse Boudard (1925 - 2000) "Le café du pauvre" Ed: Le livre de poche. Boudard, a talented humorist, according to the late G. E. Debord (1931-1994)

About prisons, I think of the late writer Edward Bunker (1933-2005), the American convict and writer, who wrote "If I had to put on the scales, everything I have done to society and everything it has done to me, I do not know which way it would lean". We find the trilogy, property, poverty, prison, in all the incarcerations of the world.

Because all property wants to protect itself from poverty, and all poverty can attack property. Attacking property leads or can lead to prison.

(See my article "Prison was born from the notion of property"), prison is synonymous with property, property is synonymous with prison. Poverty is synonymous with prison, prison is synonymous with poverty. There are now private prisons, private police, local studies for private security in certain cities. Everything is privatized. The army, the police, social services. Business lawyers are in this security market, which is the security of the market. Security is becoming a private matter.

The security guards who are in stadiums, in nightclubs, in private clubs, are parallel police forces, often in contact with the official police.

They are often nostalgic for manifest fascism, but who are like fish in water, with subtle or liberal fascism. They will equip themselves in the same armories and train in the same police centers. They can however, private security and official security, compete with each other ...

Property, poverty, prison, are the three breasts of the society of the iron heel.

It is like the Atlantic wall which was in fact, the wall of collaboration, between French companies and Nazi Germany. And it took a lot of French labor to build the blockhouses. The French construction industry called upon 15,000 French companies.

The French cement factory was greatly solicited.

The Atlantic Wall (1942 - 1944) will have mobilized 290,000 forced or voluntary workers.

"Forgive me my friends my troop

Forgive me dear Public

For having spoken to you a little long

It has been so long since I found myself among you

But there is still a fire there

Where they shoot down stars all smoking"

Guillaume Apollinaire (1880 - 1918) "The rotting enchanter" Ed: Gallimard. The term surrealism was coined by Guillaume Apollinaire in a letter to Paul Dermée (1886 - 1951) of March 1917.

For the completed construction of 8000 blockhouses. This wall of collaboration was 4000 km long, and it will have required 13 million m3 of concrete to build it from Denmark to Bidassoa.

The spectacular techno-industrial merchant society is a media concrete wall where the 64 international bourgeoisies collaborate with each other, with the police, with the armies, private or state, with the multinationals, with the media.

And this concrete wall is much more sneaky and subtle than the concrete wall of collaboration, the Atlantic Wall.

Atlantic Wall or Todt organization, Fritz Todt (1891 - 1942), then Albert Speer (1905 - 1981), a wall that finally resisted only four hours, during the English and American landing, as well as the allied forces, of June 6, 1944.

I therefore dissect the society of the iron heel, as Hector Obalk (born in 1960) does, with the paintings of famous painters. Each section of the spectacular techno-industrial merchant society is a painting, of which we must make the autopsy.

"Poor poet who must elect

to say all that this name includes,

a little too vague that capsizes

or worse: the fence that defends"

Rainer Maria Rilke (1875 - 1926) "Orchards" Ed: Gallimard

Patrice Faubert (2010) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )