Apprentissage irrémissible

La mafia

Est effectivement partout chez elle

Car de tout Etat, elle est les ailes

Déjà à d'autres époques

Absolument rien d'équivoque

En France, dans les années 1930/1940

Avec les frères Guérini, Gaston Defferre

Avec les Spirito et Carbone, Sabiani, des réactionnaires

Avec les Lansky, Costello, Luciano

Qui avec le pouvoir en place, faisaient les beaux

Dans les années de l'Amérique antisémite

La mafia dont l'argent est le seul rite

La mafia dans les syndicats

La mafia de Sinatra

Qui fut l'entremetteur avec Batista

Dictateur fasciste de Cuba

La mafia du 15 août 1944, en Provence

Débarquement des alliés et retour de la finance

La mafia du gouvernement

Le gouvernement de la mafia

Comme aujourd'hui

Avec l'homme d'affaires Berlusconi

Et encore, et encore, c'est pas fini

Jadis, la mafia infiltrée dans l'armée, pour libérer l'Italie

Puis

Opium, morphine-base, héroïne

La France, l'Amérique, pas la Chine

Avec tout gouvernement

La mafia c'est donnant-donnant

D'une décennie l'autre, les noms ne sont plus les mêmes

Mais le phénomène mafieux reste le même !

Ce sont des officines du capital

Qui font parfois dans le social

Mais comme feu ( 1710-1774 ) Louis le quinzième

" Après moi le déluge ", la même rengaine

Lui qui voulut gracier feu ( 1715-1757 ) Damiens

Contre l'avis de ses sujets et de ses soutiens

Contre lesquels il ne put rien

Ils furent plus royalistes que le roi

L'expression viendrait de là, ma foi

Lui qui fut à 2 ans, orphelin

Et roi à 5 ans, c'était pas malin

Car la plupart de l'aristocratie le détestait

Et rêvait qu'il meurt d'une balle de mousquet !

Toujours le regard des autres

Notre conditionnement s'y vautre

Comme pour l'homophobie

Par les fascistes et conformistes, si honnie

Alors que beaucoup de SA, des chefs nazis

Furent des uranistes, jamais repentis

A quand une journée internationale

Contre le fascisme, le nazisme, le Front National

Le regard des autres

Ce sont des clichés

Ce sont des saletés

Parfois ce sont des agressions

Des meurtres, en toute généralisation

Contre tout ce qui n'est pas conforme

Contre tout ce qui n'est pas dans une norme

L'obésité, trop petit, trop grand, homosexualité

Et de vous, l'on va se moquer !

Les catholiques intégristes et leur intolérance

Et leurs alliés fascistes, une sale engeance

La peur doit changer de camp

Contre tous les fascismes, il est encore temps

Car il n'existe aucune forme normale de sexualité

Mais à chaque individu, une forme adaptée

Car les choses se contentent d'être

Elles ne sont ni laides ni belles

Ni bonnes ni mauvaises, rien de tel !

Oui, à bas le fascisme

Oui, à bas le stalinisme

Oui, à bas le libéralisme

Oui, à bas les religions, les idéologies

Oui, à bas toutes les intolérances

Pour que puisse vivre la jouissance

Mort au capitalisme !

Mais s'il est bon

De se mettre en colère

Contre toutes les inepties, d'être amère

Il n'est jamais bon

De la retourner contre soi, mais non

Comme feu ( 1626-1689 ) Christine de Suède, c'est peu dit

D'en étouffer, d'en faire une maladie

Car par un répugnant curé

Son amie chanteuse fut violée

Et malgré son ordre, un valet

Refusa de le tuer, ce qui fut un vrai forfait !

Et nous n'avons pas cinq bras

Ou cinq pieds, c'est à dire une queue

Comme le pangolin, apparenté aux fauves, c'est curieux

Ou comme certains singes, voilà

Car la queue est un membre supplémentaire

Ou aussi les oiseaux, à sa base, deux systèmes vestibulaires

Divers avantages de l'évolution

Qui au cours des âges sont en diminution

Tout est tellement étonnant

Comme les trois coeurs des serpents !

Mais pas plus sidérant

Que les Emirats arabes unis, ce vent

Des pêcheurs et bédouins, du sable, aucune industrie

Mais un jour le pétrole jaillit

Il jaillit, il jaillit, il jaillit

Et sur rien, tout fut construit

Et pour cent ans, des fortunes colossales, tout se bâtit

Dans le monde entier, cet argent fut et est, investi !

Mais aussi esbaudissant

Car sans statut et hors son temps

Voici Jacques Sayagh, qui à cinquante ans

Et qui à son gymnase dehors, par tous les temps

Gymnastique, bodybuilding, il a la forme

Belle gueule d'apache, SDF, hors la norme !

C'est toujours mieux

Que le travail salarié et sa pénibilité

Il devrait faire des envieux

Toutes les pénibilités du travail salarié

Psychologique, physique, physiologique

Le travail de la misère économique

Comme le cancer des dockers

Et ceux de l'amiante, des pesticides, du nucléaire

Enfin, le cancer d'un docker

Reconnu comme maladie professionnelle, il bossait à Saint-Nazaire

Car ce sont les industriels

Qui tiennent les médias dans leurs mains

Des coûts et des bénéfices, seule ritournelle

Minimisant tous les risques, horribles sagouins !

Comme le, un million de morts

Des liquidateurs de Tchernobyl

Mais ne nous faisons pas de bile

Et c'est tout simplement

Autant que, il y a peu, la guerre Irak/Iran

Le travail nous jette le mauvais sort

Et le principe d'innovation

Prend le pas sur le principe de précaution !

Et les vêtements capteurs

De maladies, de douleurs

Aux fibres incorporées complexifiées

Avec GPS pour s'orienter

Et ce en toute invisibilité

N'y pourront absolument rien changer

Car c'est la société entière, et donc les gens

La vérité cela n'est ni gentil ni méchant

Qu'il faudrait changer, c'est sidérant !

Et toujours le négoce

Pourtant à la vie, si rosse

Déjà en 1611, en Hollande

Les marchands vont en bande

Maintenant c'est le trader

A la genèse de la matière première

Acheter moins cher, revendre plus cher, les affaires

Et des déchets pleins les océans et les mers

Dont 20 pour cent proviennent des activités ménagères

Métaux lourds, des milliers de tonnes de microplastiques

Et pollution multiple, c'est pratique

80 pour cent d'origine terrestre

Glyphosate de l'agriculture qui envoie tout paître

Et sans être le devin Tirésias, l'on peut prédire

Que l'inhumaine humanité est une folie en plein délire !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicen ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

The Mafia

Is indeed at home everywhere

Because of every State, it is the wings

Already in other times

Absolutely nothing equivocal

In France, in the 1930s/1940s

With the Guerini brothers, Gaston Defferre

With the Spirito and Carbone, Sabiani, reactionaries

With the Lanskys, Costello, Luciano

Who with the power in place, were showing off

In the years of anti-Semitic America

The Mafia whose only rite is money

The Mafia in the unions

The Sinatra Mafia

Who was the go-between with Batista

Fascist dictator of Cuba

The Mafia of August 15, 1944, in Provence

Landing of the Allies and return of finance

The Mafia of the government

The government of the Mafia

Like today

With the businessman Berlusconi

And again, and still, it's not over

In the past, the mafia infiltrated the army, to liberate Italy

Then

Opium, morphine base, heroin

France, America, not China

With any government

The mafia is give and take

From one decade to the next, the names are no longer the same

But the mafia phenomenon remains the same!

These are capital's offices

Which sometimes do social work

But like fire (1710-1774) Louis the fifteenth

"After me the flood", the same old story

He who wanted to pardon fire (1715-1757) Damiens

Against the advice of his subjects and his supporters

Against whom he could do nothing

They were more royalist than the king

The expression would come from there, by Jove

He who was an orphan at 2 years old

And king at 5 years old, that wasn't smart

Because most of the aristocracy hated him

And dreamed that he would die from a musket ball!

Always the gaze of others

Our conditioning wallows in it

As for homophobia

By fascists and conformists, so hated

While many SA, Nazi leaders

Were Uranians, never repentant

When will there be an international day

Against fascism, Nazism, the National Front

The gaze of others

These are clichés

These are filth

Sometimes they are assaults

Murders, in all generalization

Against everything that is not conform

Against everything that is not in a norm

Obesity, too small, too big, homosexuality

And you, we will make fun of you!

The Catholic fundamentalists and their intolerance

And their fascist allies, a filthy breed

Fear must change sides

Against all fascisms, there is still time

Because there is no normal form of sexuality

But to each individual, a form adapted

Because things are content to be

They are neither ugly nor beautiful

Neither good nor bad, nothing like that!

Yes, down with fascism

Yes, down with Stalinism

Yes, down with liberalism

Yes, down with religions, ideologies

Yes, down with all intolerances

So that pleasure can live

Death to capitalism!

But if it is good

To get angry

Against all the nonsense, to be bitter

It is never good

To turn it against oneself, but no

Like fire (1626-1689) Christine of Sweden, that is an understatement

To smother it, to make it a disease

Because by a disgusting priest

Her singer friend was raped

And despite his order, a valet

Refused to kill him, which was a real crime!

And we do not have five arms

Or five feet, that is to say a tail

Like the pangolin, related to wild animals, it is curious

Or like certain monkeys, there you go

Because the tail is an additional member

Or also birds, at its base, two vestibular systems

Various advantages of evolution

Which over the ages are diminishing

Everything is so astonishing

Like the three hearts of snakes!

But no more astonishing

Than the United Arab Emirates, this wind

Fishermen and Bedouins, sand, no industry

But one day oil gushes

It gushes, it gushes, it gushes

And on nothing, everything was built

And for a hundred years, colossal fortunes, everything is built

Throughout the world, this money was and is invested!

But also astonishing

Because without status and out of time

Here is Jacques Sayagh, who at fifty years old

And who at his gym outside, in all weather

Gymnastics, bodybuilding, he is in shape

Handsome Apache face, homeless, out of the norm!

It's always better

Than paid work and its hardship

It should make people envious

All the hardships of paid work

Psychological, physical, physiological

The work of economic misery

Like the cancer of dockers

And those of asbestos, pesticides, nuclear power

Finally, the cancer of a docker

Recognized as an occupational disease, he worked in Saint-Nazaire

Because it is the industrialists

Who hold the media in their hands

Costs and benefits, the only refrain

Minimizing all the risks, horrible rascals!

Like the, one million dead

Of the liquidators of Chernobyl

But let's not worry

And it's simply

As much as, not long ago, the Iraq/Iran war

Work casts bad luck on us

And the principle of innovation

Takes precedence over the precautionary principle!

And clothing sensors

Of diseases, of pain

With complex incorporated fibers

With GPS to orientate

And this in all invisibility

Will not be able to change anything

Because it is the whole society, and therefore the people

The truth is neither nice nor mean

That should be changed, it is astounding!

And still the trade

Yet to life, so rough

Already in 1611, in Holland

The merchants go in gangs

Now it's the trader

At the genesis of the raw material

Buy cheaper, resell more expensive, business

And waste full of oceans and seas

Of which 20 percent comes from household activities

Heavy metals, thousands of tons of microplastics

And multiple pollution, it's practical

80 percent of terrestrial origin

Glyphosate from agriculture that sends everything to graze

And without being the soothsayer Tiresias, we can predict

That inhuman humanity is a madness in full delirium!

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicen ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )