Traité de la palinodie d'électoralité

Histoires ou faits non montrés

Le és et non ées

Même dans l'orthographe, la masculinité

Et au fond

Plus que l'image, c'est le son

Du plus prégnant, au cinéma, dans la vie

Partout, du boucan, des bruits

Comme un parfum du son

Le son du parfum

De mon écriture enfantine

Je me souviens en comptine

Tu te souviens en comptine

Du célinien à l'envers, en sourdine

Mais

Tout son est aussi comme une image

Mais

Toute image peut s'associer en un son

Du plus simple au plus complexe banal

Ainsi

Bien que cela semble paradoxal

C'est l'absence de matière totale

Qui aurait pu faire naître, la matière

Et que nous imaginons

Puis, finalement, que nous percevons

De ce que nous appelons, notre univers

Et de ce fait, tout y est du thuriféraire

Comme au quotidien et son contraire

En France, environ 500 groupes sectaires

Cinq cent mille personnes y appartenant

Adeptes surtout ou bien du sympathisant !

Mais tout groupe humain a eu sa grille

Et l'imposer aux autres, a voulu

Tiens, pour prendre ça, dans le cul

Au tout sectaire, finalement, un fils, une fille

Et toujours dans le paradoxal

Qui à toute logique pourrait sembler fatal

L'on pourrait reprocher aux libertaires

D'être pour l'ordre autogestionnaire

Alors

Que pour les adeptes du capitalisme

Et qui sont pour le désordre spectaculaire

Contre les grèves, la sexualité, l'égalité, réalité réactionnaire

Et non pas aimer les frites et autres frivolités culinaires

Ou présent, passé, futur, n'ont rien à y faire

La réaction est contre toute révolution sociale

Mais peu nous chaut

Ordre ou désordre

Ce qu'il nous faut

L'organisation des choses par elles-mêmes

L'organisation des personnes par elles-mêmes

Selon envies et besoins

De chacune et de chacun

Du village, de la ville, de la cité

De l'épanouissement de toute cérébralité

Seule l'éducation sans aucune autorité

De toute connaissance en utilité

Pourra, aurait pu, peut, pourrait, a pu

Le comportement humain, le transformer

Sinon et plus que jamais

L'extrême gauche de l'extrême droite

La gauche de l'extrême droite

La droite de l'extrême droite

L'extrême droite de l'extrême droite

Avec le plus ou moins pire

De ce seul et même empire !

C'est comme pour l'or

Non, je ne vais pas dans les décors

Car pour un gramme d'or

De et par l'extraction minière

Pour mille kilogrammes des roches déchets

Du gâchis planétaire

En bel exemple de hochet

D'une fausse humanité

De la séparation

Religions, idéologies, croyances, idées

De la fragmentation

Religions, idéologies, croyances, idées

De toute une fausse diversité sans aucune vraie unité

S'unir ou mourir

Ainsi, riches ou pauvres, au tout mourir

Au tout pourrir et au tout flétrir

Du léonin de l'industrie minière

Du léonin de l'industrie métallique

Du jadis, France, six mille mines

Certes, de la prestidigitation en débine

Donc, malgré tout, de l'extraction de nouveaux métaux

En 25 ans, et là, pas de vrai ou pas de faux

Autant que dans toute l'histoire insidieuse humaine

Pollution thermique ou métallique

D'autres les remplaçant, aussi prolifiques

Il en va ainsi des traités

L'Europe ou le monde, se le partager

Sous le tapis, d'autres guerres, les préparer

Et c'est pour cela que vous allez voter

Moi, jamais inscrit dans l'électoralité, et je n'ai donc jamais voté

Donc, suite à des humiliations nationales

Comme juin 1919, traité de Versailles, d'un futur nazisme, fatal

De l'ex-Yougoslavie, pays fondé de toutes pièces

Grande Serbie et plusieurs autres petits pays

Je fis d'ailleurs de l'auto-stop

Dans ce pays en 1973, devenu au tout interlope

Aucune femme comme la guerre n'est salope

Aucun homme comme la guerre n'est un flop

Partout, de l'historicité, régions devenant un pays

S'unir ou mourir

Siège de Sarajevo, 1992 à 1996

Avec et pour finir

Des milliers et des milliers de victimes

Des milliers et des milliers de personnes déplacées

Sous le capital, tout ne pouvant que se répéter

Mots différents, des technologies s'améliorant, mais de l'inamovible crime !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/)

Stories or facts not shown

The és and not ées

Even in spelling, masculinity

And deep down

More than the image, it's the sound

Of the most significant, in cinema, in life

Everywhere, noise, noises

Like a perfume of sound

The sound of perfume

Of my childish writing

I remember in nursery rhyme

You remember in nursery rhyme

From Celine's upside down, muted

But

Every sound is also like an image

But

Every image can be associated in a sound

From the simplest to the most complex banal

Thus

Although it seems paradoxical

It is the absence of total matter

Which could have given birth to matter

And that we imagine

Then, finally, that we perceive

Of what we call, our universe

And because of this, everything is thuriferous

As in everyday life and its opposite

In France, around 500 groups sectarians

Five hundred thousand people belonging to it

Followers especially or sympathizers!

But every human group has had its grid

And to impose it on others, wanted

Here, to take that, in the ass

To the very sectarian, finally, a son, a daughter

And always in the paradoxical

Which with all logic could seem fatal

We could reproach the libertarians

For being for the self-managed order

Whereas

For the followers of capitalism

And who are for the spectacular disorder

Against strikes, sexuality, equality, reactionary reality

And not liking fries and other culinary frivolities

Or present, past, future, have nothing to do there

The reaction is against any social revolution

But we don't care

Order or disorder

What we need

The organization of things by themselves

The organization of people by themselves

According to desires and needs

Of each and every one

Of the village, the town, the city

Of the blossoming of all cerebrality

Only education without any authority

Of all knowledge in usefulness

Could, could have, can, could, has been able

Human behavior, transform it

Otherwise and more than ever

The far left of the far right

The left of the far right

The right of the far right

The far right of the far right

With the more or less worst

Of this one and the same empire!

It's like gold

No, I'm not going into the scenery

Because for a gram of gold

From and by mining

For a thousand kilograms of waste rocks

Of planetary waste

A fine example of a rattle

Of a false humanity

Of separation

Religions, ideologies, beliefs, ideas

Of fragmentation

Religions, ideologies, beliefs, ideas

Of a whole false diversity without any true unity

Unite or die

Thus, rich or poor, to the whole die

To the whole rot and to the whole wither

Of the leonine of the mining industry

Of the leonine of the metal industry

Of the past, France, six thousand mines

Certainly, of sleight of hand in decline

So, despite everything, of the extraction of new metals

In 25 years, and there, no true or false

As much as in all of human insidious history

Thermal pollution or metallic

Others replacing them, also prolific

This is how it is with treaties

Europe or the world, sharing it

Under the carpet, other wars, preparing them

And that's why you're going to vote

Me, never registered to vote, and so I've never voted

So, following national humiliations

Like June 1919, Treaty of Versailles, of a future Nazism, fatal

Of the former Yugoslavia, a country founded from scratch

Greater Serbia and several other small countries

I also hitchhiked

In this country in 1973, which had become completely shady

No woman is a slut like war

No man is a flop like war

Everywhere, historicity, regions becoming a country

Unite or die

Siege of Sarajevo, 1992 to 1996

With and to finish

Thousands and thousands of victims

Thousands and thousands of displaced people

Under capital, everything can only repeat itself

Different words, improving technologies, but the immovable crime!

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/)