Et tout gouvernement, hier et maintenant

Il y a, plus que jamais, à sa tête, un tyran

Au fond, ce que veulent beaucoup de gens

Avec tout un idoine encadrement

Voleurs et voleuses, gangstérisme, de l'escroquerie

Abus de biens sociaux et publics, de la filouterie

Pillage, carnage, des génocides, des guerres

S'en mettre plein les poches, grosse merde au derrière

L'on ne redira jamais assez de le redire

Gauche, extrême gauche

Droite, extrême droite

Avec son centre pour les unir

Tout étant entre leurs mains

Tout manipuler pour faire le malin

Faux ou vrais attentats

Pour faire remonter la cote d'un potentat

Du Secret Service des services secrets

Voulant se faire passer pour des niais

Et peu importe du dégât

Seul peut importer le stratagème du résultat

Et par/pour des pays interposés, en via

Tout ce qui peut-être manipulé

Tout ce qui peut-être utilisé

Pour toujours davantage mieux gouverner

L'a, le sera, l'a été

Et jusqu'à un certain point

Tout ou presque pouvant s'y laisser faire

Afin, en toute affaire, que le capital y retrouve ses repères

Et parfois du faussement dans le supprimé

France, 1963, création Cour de sûreté de l'Etat

Puis, en 1981, soi-disant Cour volatilisée

Tout, sous le capital, de nom, sait changer !

Dans le peu ragoûtant

Chouiner dans la matonnerie étatique

Quand tout y est prévarication homérique

De tout détournement des fonds publics

Hommes et femmes politiques s'y soûlant

Faudrait se débarrasser des femmes et hommes politiques

Toute démolition célinienne le confirmant

Jamais s'y gameller en faux contrevenant

Toujours du fruste et du peu avenant

Le monde politique est à VOMIR

Le monde politique est sans avenir

Ainsi, devenant du purement économique

2019

55 millions de tonnes de déchets électroniques

Ont été produits

Dans le monde suicidé, c'est ainsi

Quand dix-sept pour cent

Du collecté, du recyclé, à peu près correctement

Car, tout est à priori, finalement

1943

La police allemande

Trois mille hommes en France occupée

La police française de Vichy

113000 hommes, qui de toute justice, firent fi

Et surtout pour les sales besognes

Parfaite présence de toutes les trognes

Et selon les fluctuences

Avec l'ignominie en diverses flatulences

Toute influence étant comme une mode

La mode de toute influence !

Il ne s'agit plus

De construire des imaginaires

Car, ils sont engrammés

Conditionnés, formatés, imités

Par des économies politiques réactionnaires

Avec leurs mandarins et leurs caciques

Il s'agit donc de les défaire

Dans du révolutionnaire libertaire

Car le libre arbitre est une chimère

Et la liberté encore plus amère

Chacun, chacune, voulant sauver sa peau

Mais quelle peau ?

Quand même le pourri

Est atteint par le pourri ?

Comme la décarbonation

De la carbonatation sans natation

Quand TOUT est déjà bien carbonisé

Il ne s'agit plus de métamorphiser

Quand nous sommes patachons de l'irréalité

Le monde devenu une barbarie télévisée

De feu la Rome antique, la barbarie si faussement redoutée

De tout et à tout artefact, la barbarie est invitée

Comme si

Dès la naissance, le prix, il fallait déjà le payer

Cela pourrait cependant, tout à fait, s'éviter

Cela a d'ailleurs existé, au mésolithique

Femmes chamanes, déesses, égalité et parité

Au tout partagé et sans autorité

Certes

Chasse et cueillette, matrilinéarité, depuis, l'on a régressé !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/)

Ve tüm hükümet, dün ve şimdi

Başında her zamankinden daha fazla bir tiran var

Temel olarak birçok insanın istediği şey

Tüm uygun denetimlerle

Hırsızlar, gangsterlik, dolandırıcılık

Sosyal ve kamu mülkiyetinin kötüye kullanılması, dolandırıcılık

Yağma, katliam, soykırımlar, savaşlar

Ceplerinizi doldurun, arkanızda koca bir bok var

Bunu asla yeterince söyleyemeyiz

Sol, en sol

Sağ, en sağ

Onları birleştirecek merkeziyle

Her şey onların elinde

Akıllı olmak için her şeyi manipüle edin

Sahte veya gerçek saldırılar

Bir hükümdarın notunu yükseltmek için

Gizli servislerin Gizli Servisi'nden

Kendilerini ahmaklar gibi göstermek isteyenler

Ve hasar ne olursa olsun

Yalnızca sonucun stratejisi önemli olabilir

Ve aracı ülkeler tarafından/aracılar adına,

Manipüle edilebilecek her şey

Kullanılabilecek her şey

Her zaman daha iyi yönetmek için

Oldu, olacak, oldu

Ve belli bir noktaya kadar

Her şey veya neredeyse her şey yapılabilir

Sermayenin her konuda yönünü bulması için

Ve bazen yanlışlıkla silinen dosyada

Fransa, 1963, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kurulması

Daha sonra 1981'de sözde Mahkeme ortadan kayboldu

Adı üstünde sermayenin elinde olan her şey nasıl değişeceğini bilir!

Tatsız bir şekilde

Devlet duvarcılığında Choining

Her şey Homerik yalan olduğunda

Kamu fonlarının kötüye kullanılması

Politikacılar orada sarhoş oluyor

Siyasilerden kurtulmak lazım

Bunu doğrulayan herhangi bir Celinian yıkımı

Asla sahte bir suçlu gibi ortalığı karıştırmayın

Her zaman kaba ve itici

Siyaset dünyası kusuyor

Siyaset dünyasının geleceği yok

Böylece tamamen ekonomik hale gelmek

2019

55 milyon ton elektronik atık

Üretildi

İntihar dünyasında durum böyle

Yüzde on yedi olduğunda

Toplandı, geri dönüştürüldü, az çok doğru

Çünkü sonuçta her şey önseldir

1943

Alman polisi

İşgal altındaki Fransa'da üç bin adam

Fransız Vichy polisi

113.000 erkek haksız yere görmezden geldi

Ve özellikle kirli işler için

Tüm yüzlerin mükemmel varlığı

Ve dalgalanmalara göre

Çeşitli şişkinliklerde alçaklıkla

Tüm etkilerin moda gibi olması

Tüm etkilerin modası!

Bu artık bir soru değil

Hayal gücü oluşturmak

Çünkü onlar programlanmış

Paketlenmiş, biçimlendirilmiş, taklit

Gerici politik ekonomiler tarafından

Mandalinaları ve cacique'leriyle

Dolayısıyla mesele onları geri almaktır

Özgürlükçü devrimcilikte

Çünkü özgür irade bir kimeradır

Ve özgürlük daha da acı

Her biri kendi derisini kurtarmak istiyor

Ama hangi cilt?

Çürümüş olsa bile

Çürümeden etkilenir mi?

Dekarbonizasyon gibi

Yüzmeden karbonatlama

HER ŞEY zaten iyice kömürleştiğinde

Artık mesele metamorfoz meselesi değil

Gerçekdışılığa sıkışıp kaldığımızda

Dünya televizyonlarda yayınlanan bir barbarlığa dönüştü

Antik Roma'nın sonlarından bu yana, barbarlıktan öylesine yanlış bir şekilde korkuluyor ki

Herşeyden ve her eserden barbarlığa davet var

Güya

Doğumdan itibaren bedelinin ödenmesi gerekiyordu

Ancak bu tamamen önlenebilir.

Bu Mezolitik Çağ'da da mevcuttu.

Kadın şamanlar, tanrıçalar, eşitlik ve eşitlik

Hepsi paylaşılmış ve yetkisiz

Kesinlikle

Avcılık ve toplayıcılık, anasoyluluk, o günden bu yana geriledik!

Patrice Faubert (2024) puète, peuète, pouète, parafizikçi (http://patrice.faubert.over-blog.com/)