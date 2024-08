Paraphysique du souvenir melting-pot

" Michel NOURY, anarchiste, peintre, artisan funéraire, est décédé.

Merci de faire suivre la triste nouvelle à celles et ceux qui ont pu le connaître.

Le Palpitant, l'a lâché ... après deux attaques en deux ans, celle-ci lui aura été fatale.

Il s'était retiré à Tonnerre, en Bourgogne, il y a une quinzaine d'année après le décès de sa Compagne Christelle.

Michel NOURY était le frère de René Darras, lequel avec Thomas Ibanez, avait conçu en 1964 (Bulletin de liaison et de discussion Jeunes libertaires N° 48 d'Avril 1964), du A cerclé, symbolisant l'anarchisme, et connu aujourd'hui dans le monde entier.

Michel NOURY aura eu une vie bien remplie, anarchiste, il aura connu la lutte de l'intérieur des prisons.

A côté de son métier, artisan funéraire, il aura été un artiste peintre, un créatif, par ailleurs auteur de vidéos sur la mémoire du mouvement anarchiste, sur Maurice LAISANT...

Michel avait de nombreux amis qu’il accueillait chez lui avec chaleur et bonne conversation."

( Feu Michel Noury est/était mon voisin de palier

A Tonnerre, un hommage relevé sur l'internet

Par " les AZAS les apodicticienNES " alias les incontrôlés

Nosotros.incontrolados, les amis du négatif à l'oeuvre, c'est pas bête

Ces gens-là ne m'aiment pas, nonobstant, c'est un résumé très chouette !

Michel avait en fait contracté une gastro-entérite, mais comme il ne voulait pas appeler

un docteur, et vu son état de santé très faible ( il avait une bouteille d'oxygène ) cela

lui fut fatal, car il ne fut hospitalisé que la veille de son décès. Il me disait parfois que la vie

est un paquet de merde ! désolé pour les gens qui n'aiment pas la vérité ! )

C'est trois euros

C'est pas cher

Mais c'est quoi derrière ?

Et encore un achat réactionnaire !

Cela vient de Chine

Où le condamné à mort courbe l'échine

Une balle en pleine tête

Pour lui, cela n'est jamais la fête

Pas de main d'oeuvre à rétribuer

Forcément, c'est pas cher, mais pas de quoi pavoiser

Made in China

Made in India

Made in ceci ou cela

Mais c'est quoi derrière

Sinon toutes les misères

Ainsi, tout achat est réactionnaire !

Et la mémoire

Qui nous joue des tours

L'oubli qui déforme nous fait sa cour

Comme pour moi

J'en suis un roi

Ainsi feu ( 1948-2014 ) figure de l'anarchie

L'ami Michel Noury

C'est par Radio Libertaire

Que j'avais entendu parler de lui

Une annonce de recherche de correspondance avec lui

Car il était en prison à la centrale de Poissy

Et non pas, comme il fut dit

Pour son pacifisme libertaire

Mais pour des faits de la lutte armée

Ce qui fut par cette radio, dissimulé

Avec lui, j'en ai bien rigolé !

Tout ceci se déroula au début des années quatre vingt

Enfin, je crois bien

Je correspondis avec lui

De nombreuses années, c'est ainsi

Jusqu'à sa sortie de prison

En 1986, avec une fiesta sans nom

Des dizaines de personnes se retrouvèrent

Pour faire la fête, au bord d'une rivière

Enfin, peu importe les dates

Car je montre toutes mes cartes

J'entends de faux libertaires et leurs calomnies

L'enfoiré, il ramène tout à lui

Inévitablement, puisque je fréquente l'anarchie !

Et puis je suis un nomade

Et ma mémoire est bien fade

Pas souvent chez moi

Pas toujours sous la main

Ma correspondance qui fait loi

Ou mes documents, c'est pas malin

Et si je me mettais à table

Du milieu anarchiste, si j'ouvrais les cartables

Ma position ne serait plus tenable !

Mais c'est de l'inexactitude exacte

Mieux que l'exactitude inexacte

Ce sont les arcanes de l'indicible

Que rien ne peut rendre dans le visible

C'est comme l'anarchie

Que chaque individu fait à son image

Groupes, organisations, sectes, des pages et des pages

Et autres experts de la logomachie

Nous faisons tout à nos images

Nous y mettons toutes nos rages

Nous déformons tout

Nous interprétons tout

Et donc nous salissons tout

Les plus belles théories

Finissent ainsi dans la dogmatique idéologie

Le capitalisme est une anosmie

Il n'y a pas, pourtant

Deux nez qui ne soient pas différents

Nonobstant, c'est le spectaculaire intégré et sa lie !

Maintenant

Le marché est devenu électronique

Madoff ( né en 1938) l'avait bien compris, il suffit d'un clic

Trading de la chaîne de Ponzi

Avec les banques, c'est à l'infini

Et les pauvres, toujours à l'agonie !

Juste avant l'orage

Tout paraît tranquille et sage

En vérité c'est toujours l'orage

Nous sommes dans la catastrophe

Tout y est triste, tout y est moche

Chaque jour a son Sarajevo

28 juin 1914, c'est pas beau

Et tout ce que j'écris

Est ainsi une sorte de pornographie

Mes mots sont comme les dessins

De feu ( 1890-1918 ) Egon Schiele, qui montrait les vagins

Et bientôt les transports en tube

Et la technologie qui fabrique de l'hébétude

Le skytran, le Xplorair

Et un jour, New York Los Angeles, 45 minutes, décalage horaire

Le communisme pour les riches

Le capitalisme pour les pauvres

Tout partager, tout donner, chiche

Et les guerres civiles

Qui ne sont même plus sociales

Mais religieuses ou nationalistes, cent ou mille

Pour noyer toute révolution sociale !

De près ou de loin

Toute action humaine

Participe, quoi qu'il advienne

Au capital, si peu humain

Et c'est ainsi, le minimum

Qui peut devenir le summum

Participer le moins possible

Faire sauter ses fusibles

Pour une décroissance irraisonnée

Pour une décroissance d'humanité

Quand tout devient dingue

Quand la réalité du capital nous tringle

Il n'y a pas la moindre innocence

Du capital, nous sommes la bombance !

Toi, moi, eux, elles, ils

Contre le capital, aucune action n'est futile

Au cimetière intercommunal de Clamart

Sur la tombe de feu Christelle et Michel, des anars

Avec des amitiés, nous irons nous recueillir

Au carré des souvenirs

Et du passé toujours présent, nous oserons encore rire !

Autrefois

Les bavures policières étaient blâmées

De nos jours, elles sont recommandées et encensées

Que le pouvoir se dise

De gauche, de droite, même bêtise

Et le Front National, ce populisme, ce fascisme

Est une roue de secours du capitalisme

Comme peut-l'être le gauchisme

Selon les époques et selon les lieux

Le capital a plusieurs dieux !

Le capital

A besoin de son personnel politique

Pour faire tourner sa boutique

Avec tous ses divertissements hypnotiques

Télévision, radio, artistes, scientifiques

Qui sont des collaborateurs politiques

Ainsi tous les gens connus

Sont des collaborateurs économiques

De n'importe quelle obédience politique

La marchandise des gens connus !

Le capital

C'est tout ce qui se vend et tout ce qui s'achète

Toutes les complicités, personne n'y est revêche

Volontairement ou involontairement de mèche

Le capital n'est pas si bête

Les gens connus en sont le ciment

De n'importe quelle tendance, c'est pas marrant

Ce sont les images d'un système dément

Comme toutes les fêtes du commerce

Païennes ou religieuses, une même kermesse !

Mais la bonne bouffe est réservée pour les riches

Pour les notables, pour les tyrans, pour les célébrités, pour les grands restaurants

Les beaux vêtements, les belles chaussures, les belles femmes, c'est pour leurs miches

Et aussi pour la domesticité du capital

Tout le personnel du monde politique, c'est banal

Pour les autres ou même pour les gens aisés, c'est plus chiche !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

"Michel NOURY, anarchist, painter, funeral craftsman, has passed away.

Please pass on the sad news to those who knew him.

Le Palpitant, has let him go ... after two attacks in two years, this one will have been fatal to him.

He had retired to Tonnerre, in Burgundy, about fifteen years ago after the death of his companion Christelle.

Michel NOURY was the brother of René Darras, who with Thomas Ibanez, had designed in 1964 (Bulletin de liaison et de discussion Jeunes libertaires N° 48 of April 1964), of the circled A, symbolizing anarchism, and known today throughout the world.

Michel NOURY will have had a full life, an anarchist, he will have known the struggle from inside prisons.

Alongside his job, funeral craftsman, he will have been a painter, a creative, moreover author of videos on the memory of the anarchist movement, on Maurice LAISANT...

Michel had many friends whom he welcomed into his home with warmth and good conversation."

(The late Michel Noury ​​is/was my next-door neighbor

In Tonnerre, a tribute found on the internet

By "the AZAS the apodicticians" aka the uncontrolled

Nosotros.incontrolados, friends of the negative at work, it's not stupid

These people don't like me, but that's a really cool summary!

Michel had actually contracted gastroenteritis, but as he didn't want to call

a doctor, and given his very poor state of health (he had an oxygen bottle) it

was fatal for him, because he was only hospitalized the day before his death. He sometimes told me that life

is a load of shit! sorry for people who don't like the truth!)

It's three euros

It's not expensive

But what's behind it?

And yet another reactionary purchase!

It comes from China

Where the condemned man bends his back

A bullet in the head

For him, it's never a party

No labor to pay

Of course, it's not expensive, but nothing to brag about

Made in China

Made in India

Made in this or that

But what's behind it

Otherwise all the miseries

Thus, any purchase is reactionary! And memory

That plays tricks on us

The oblivion that distorts pays court to us

As for me

I am a king of it

Thus the late (1948-2014) figure of anarchy

My friend Michel Noury

It was through Radio Libertaire

That I had heard about him

A search ad for correspondence with him

Because he was in prison at the Poissy prison

And not, as was said

For his libertarian pacifism

But for facts of the armed struggle

What was concealed by this radio

With him, I had a good laugh!

All this happened in the early eighties

Well, I think so

I corresponded with him

For many years, that's how it is

Until he got out of prison

In 1986, with a nameless party

Dozens of people met

To party, on the banks of a river

Well, the dates don't matter

Because I show all my cards

I hear fake libertarians and their slander

The bastard, he brings everything back to him

Inevitably, since I frequent anarchy!

And then I'm a nomad

And my memory is very dull

Not often at home

Not always at hand

My correspondence that is law

Or my documents, that's not smart

And if I sat down at the table

Of the anarchist milieu, if I opened the schoolbags

My position would no longer be tenable!

But it is exact inaccuracy

Better than inexact accuracy

These are the mysteries of the unspeakable

That nothing can render in the visible

It is like anarchy

That each individual makes in his image

Groups, organizations, sects, pages and pages

And other experts of logomachy

We do everything in our images

We put all our rages into it

We distort everything

We interpret everything

And so we dirty everything

The most beautiful theories

Thus end up in dogmatic ideology

Capitalism is anosmia

There are not, however

Two noses that are not different

Nonetheless, it is the integrated spectacular and its dregs! Now

The market has become electronic

Madoff (born in 1938) understood it well, just one click

Trading the Ponzi chain

With the banks, it's endless

And the poor, always in agony!

Just before the storm

Everything seems calm and wise

In truth it's always the storm

We are in the catastrophe

Everything is sad, everything is ugly

Every day has its Sarajevo

June 28, 1914, it's not pretty

And everything I write

Is thus a kind of pornography

My words are like the drawings

Of fire (1890-1918) Egon Schiele, who showed vaginas

And soon the transport in tube

And the technology which creates stupor

The skytran, the Xplorair

And one day, New York Los Angeles, 45 minutes, time difference

Communism for the rich

Capitalism for the poor

Share everything, give everything, dare you

And the civil wars

Which are not even social anymore

But religious or nationalist, a hundred or a thousand

To drown any social revolution!

From near or far

All human action

Participates, whatever happens

In capital, so little human

And that's how it is, the minimum

Which can become the pinnacle

Participate as little as possible

Blow your fuses

For an irrational decline

For a decline in humanity

When everything goes crazy

When the reality of capital screws us

There is not the slightest innocence

Of capital, we are the feast!

You, me, them, they, they

Against capital, no action is futile

At the intercommunal cemetery of Clamart

On the grave of the late Christelle and Michel, anarchists

With friendships, we will go to meditate

At the square of memories

And of the ever-present past, we will dare to laugh again!

In the past

Police blunders were blamed

Nowadays, they are recommended and praised

Let the power speak out

From the left, from the right, same stupidity

And the National Front, this populism, this fascism

Is a spare wheel of capitalism

As can be leftism

Depending on the times and places

Capital has several gods!

Capital

Needs its political personnel

To run its shop

With all its hypnotic entertainments

Television, radio, artists, scientists

Who are political collaborators

Thus all famous people

Are economic collaborators

Of any political persuasion

The merchandise of famous people!

Capital

It's everything that's sold and everything that's bought

All the complicity, no one is unwilling to do so

Willingly or unwillingly in cahoots

Capital is not so stupid

Famous people are its cement

No matter what the trend, it's not funny

These are the images of a crazy system

Like all the festivals of commerce

Pagan or religious, the same fair!

But good food is reserved for the rich

For the notables, for the tyrants, for the celebrities, for the great restaurants

Fine clothes, nice shoes, beautiful women, it's for their loaves

And also for the domestic staff of capital

All the personnel of the political world, it's banal

For the others or even for the well-off, it's more stingy!

Patrice Faubert (2014) whore, little whore, poet, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)