Prédation en anonymisation silenciation

Toutes les tyrannies

Sont représentées dans le sport d'aujourd'hui

Le sport en continuation de la guerre

En temps de paix, on ne peut plus clair

Tout y est dégueulasse

La honte attire la populace

Jeux olymfrics ou diverses coupes du monde

Atrocités oubliées du tout immonde

Chine, un million de personnes

Dans des camps de rééducation, Ouïghours

Mais tout pays a son cachot, son four

Soudan, huit millions de personnes déplacées

Douze mille personnes tuées

Sept cent mille enfants dénutris

Et c'est en 2023, et tout s'y marie

Corée du Nord

Travaux forcés pour enfants

Et la terreur en cinéma permanent

L'Afghanistan

28 millions de filles et de femmes

Sans aucune existence véritable, de l'infâme

Monde, Europe, Afrique, Asie

Amérique, tous les pays

Avec leurs ouvriers et ouvrières du sport

Toute la journée à s'entraîner

De mêmes gestes sans cesse répétés

Avec du harcèlement, injures, blessures, l'équité s'y tord !

Des usines à champions et championnes

Opium du peuple, pour l'oubli du tout déconne

Tout y est dopage

Tout y est du mirage

Le cyclisme, risible, en étant l'outrage

Le monde est de plus en plus crétin

Dans les têtes, au berceau, l'on y met du Pétain

Ainsi aux USA

Cent millions de chrétiens évangélistes

Trente pour cent de l'électorat américain, ô fascistes

Il sait y faire conflit, le trumpiste

Comme un mauvais western raciste

Pas étonnant, si en 1940, si américaniste

Trente pour cent des films produits à Hollywood

Furent des westerns, sans ceux et celles qui les boudent

C'était proche de l'époque des colonies pénitentiaires

30 octobre 1935, France, et peut-être ailleurs

Des établissements surveillés pour mineurs

Droit de correction paternelle et dressage

En fait, des lois étatiques et économiques

Plus qu'une trilogie, parents, curés, la police

Avec l'armée et l'Etat, des milices des milices

Mais une population s'effondrant dans une espèce

Mais, pas, elle-même, l'espèce

Mais l'espèce peut finalement aussi disparaître

Par raréfaction de sa population, même du naître

Si seulement l'espèce des autoritaires pouvait disparaître

Si seulement l'espèce des non-autoritaires pouvait apparaître

Enfin un cercle vicieux, enfin un cercle vertueux !

Ainsi du cyberharcèlement contre des femmes

Osant avoir des opinions via l'Internet

En dit long sur la misogynie de mecs pas nets

Malgré le raisonnable ou la bêtise qu'elles incarnent

Insultes, menaces, de la destruction psychique

Silenciation à cause de l'anonymisation

Tout devrait être assumé

Pour le vomi, le supprimer, l'immobiliser

Avec son nom et son prénom, je l'ai toujours pratiqué

Sinon

Quel manque de courage

Quelle absence de plumage

Et de la couardise qui fait des ravages

Tout ce qui est anonyme devrait être refusé

Et la témérité d'être soi, seulement validé

Tout pouvant se dire, rien n'étant sacré

Aucun Zorro, pour l'égalité, tout du zéro

Ce défenseur des propriétaires et du tout faux

Tout ou presque, dans ce monde déboussolé

Est une horreur sans cesse renouvelée

Comme une petite fille qui est excisée

Et oui, toutes les quatre minutes, pendant que vous vaquez

Ce surtout en Afrique, tout existe et a existé

Milou était une chienne

Haddock aux expressions céliniennes

Milou, prénom de la première femme

De RG Hergé, ( 1907 - 1983 ) Georges Remi et sa Castafiore castrat

Antisémite, fascisant, Tournesol Auguste Picard et voilà

Et comme d'autres, il finit libéral

Retour vers le futur du capital

Il eut dans sa jeunesse un ami chinois

Peut-être un agent secret communiste stalinien

Perdu de vue, retrouvé en 1981, du compliqué, cette fois !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

All tyrannies

Are represented in today's sport

Sport as a continuation of war

In times of peace, it couldn't be clearer

Everything is disgusting

Shame attracts the populace

Olympic Games or various World Cups

Forgotten atrocities of the filthy

China, a million people

In re-education camps, Uighurs

But every country has its dungeon, its oven

Sudan, eight million displaced people

Twelve thousand people killed

Seven hundred thousand malnourished children

And it's in 2023, and everything goes together

North Korea

Forced labor for children

And terror in permanent cinema

Afghanistan

28 million girls and women

Without any real existence, of the infamous

World, Europe, Africa, Asia

America, all countries

With their sports workers

All day long training

Same gestures constantly repeated

With harassment, insults, injuries, fairness is twisted!

Factories for champions and champions

Opium of the people, for the forgetting of all the nonsense

Everything is doping

Everything is a mirage

Cycling, laughable, being the outrage

The world is more and more stupid

In the heads, in the cradle, we put Pétain

Thus in the USA

A hundred million evangelical Christians

Thirty percent of the American electorate, oh fascists

He knows how to create conflict, the Trumpist

Like a bad racist western

No wonder, if in 1940, so Americanist

Thirty percent of the films produced in Hollywood

Were westerns, without those who shun them

It was close to the time of penal colonies

October 30, 1935, France, and perhaps elsewhere

Supervised establishments for minors

Paternal right of correction and training

In fact, state and economic laws

More than a trilogy, parents, priests, the police

With the army and the State, militias, militias

But a population collapsing into a species

But, not, itself, the species

But the species can ultimately also disappear

By rarefaction of its population, even from birth

If only the species of authoritarians could disappear

If only the species of non-authoritarians could appear

Finally a vicious circle, finally a virtuous circle! So cyberbullying against women

Daring to have opinions via the Internet

Says a lot about the misogyny of dodgy guys

Despite the reasonableness or stupidity they embody

Insults, threats, psychological destruction

Silencing because of anonymization

Everything should be assumed

To vomit it, delete it, immobilize it

With his name and first name, I have always practiced it

Otherwise

What a lack of courage

What an absence of plumage

And the cowardice that wreaks havoc

Everything that is anonymous should be refused

And the temerity of being oneself, only validated

Anything can be said, nothing is sacred

No Zorro, for equality, all zero

This defender of owners and all falsehood

Everything or almost, in this disoriented world

Is a horror constantly renewed

Like a little girl who is circumcised

And yes, every four minutes, while you vaquez

This especially in Africa, everything exists and has existed

Milou was a dog

Haddock with Celine expressions

Milou, first name of the first wife

From RG Hergé, (1907 - 1983) Georges Remi and his Castafiore castrato

Anti-Semitic, fascist, Tournesol Auguste Picard and there you have it

And like others, he ends up liberal

Back to the future of capital

He had a Chinese friend in his youth

Maybe a Stalinist communist secret agent

Lost from sight, found again in 1981, complicated, this time!

Patrice Faubert (2024) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )