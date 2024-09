Paraphysique de l'hologramme

" Quand la réalisation toujours plus poussée de l'aliénation capitaliste à tous les niveaux, en rendant toujours plus difficile aux travailleurs de reconnaître et de nommer leur propre misère, les place dans l'alternative de refuser la totalité de leur misère ou rien, l'organisation révolutionnaire a dû apprendre qu'elle ne peut plus combattre l'aliénation sous des formes aliénées. "

Guy Debord ( La société du spectacle, 1967 )

Et comme souvent

Et peut-être malheureusement

La fiction s'inspire d'une réalité

Une réalité elle-même imitée

Comme pour Maigret

Du 36 quai des Orfèvres

Que feu ( 1903-1989 ) Georges Simenon étudia de près

Et ses modèles feu, les Jules Belin, les Georges Massu, faussement mièvres

Georges Massu qui fit un séjour à la prison de Fresnes

Pour les faits divers une inhabituelle aubaine

Pour une présumée collaboration avec le régime de Vichy

Mais forcément il fut vite blanchi

Tout se recoupe, tout se tient

Georges Simenon n'était pas loin

Homme de droite, mais grand écrivain

Il a plusieurs couleurs le bon pain !

Pas comme ces médecins

Qui ne pensent qu'au fric

Avec leur grève réactionnaire, ô crétins

A la médecine, ce sont des flics

Ce qui les motive, c'est le pognon

Ce sont des tiroirs-caisses qui méritent des horions

Ils s'en fichent pourtant beaucoup dans les poches

C'est une mentalité vraiment moche

Toujours des fascistes, toujours des boches !

Avec la complicité des gens, cela se complique

La corruption est partout, c'est son trafic

Le monde entier est un abattoir

Des boucheries, des poissonneries

De l'élevage comme une industrie

Bureaux et usines, pour l'espèce humaine, aussi

Dans toute assiette nous pouvons le voir

Et tous les objets morts

Des objets sans aucune réelle utilisation

Des objets de pure contemplation

Avec l'obsolescence programmée, le seul sort

La bêtise se promène, elle sort

Et c'est l'intelligence qui dort

Comme les 80 euros par jour

Prix de revient d'un taulard

Alors que 700 euros par jour

C'est le taulard névrosé qui serait en hôpital psychiatrique

Pour le capital, cette prison, c'est plus pratique

Soigner les gens cela revient trop cher

Surtout pour la politique réactionnaire

Et en cas de contrôle policier

Surtout si votre visage est foncé

Et si tu as un couteau sur toi

Car pour les pauvres c'est la loi

A un mois de prison ferme, vous serez condamné

Tous les jours cela peut arriver

Sauf si vous êtes un notable ou une célébrité

Qu'avec des magistrats, vous mangez à table

Vous ne serez jamais vraiment embêté

Ou faussement, pour la population, calmer !

S'il fallait éliminer toute l'inhumanité

Sans arrêt, il faudrait quelque peu, massacrer

Comme un suicide de l'espèce humaine

Qui souvent fut inhumaine

A toutes les ignominies, à toutes les complicités !

Comme le disait autrefois

Marcel Bonnet dit petit Marcel, maintenant avec une jambe de bois

Pour eux, moi, toi, elles

Des papiers pour personne, SDF ou roi

De 1968, cet ancien barricadier

Est resté fidèle à ses idées

Car des papiers pour tous et toutes

Et toutes les frontières et les nationalités

Cela ne fait que les justifier

Des papiers pour personne, c'est la bonne route !

Il ne suffit pas d'avoir des idées

Il faut encore pouvoir les appliquer

En cela, c'est de la schizophrénie généralisée

Forcément, personne ne peut y échapper

Le capital est l'usine de la pensée séparée

D'une façon l'autre il faut y participer

De plus, tout peut-être inversé

Comme les médecins et autres privilégiés

Qui se permettent de manifester

Qui se permettent de faire grève

Alors qu'ils ont des salaires du rêve

Ils ont fait de longues études, et après ?

Les ouvriers n'ont pas le droit au même respect

C'est plus dur d'être un ouvrier

Que le docteur qui ne sait même plus ausculter

Et puis la plupart de ces notables

Toujours du fascisme dans chaque cartable

Les réactionnaires sont de leur côté

Beaucoup ne pensent qu'au fric, ces fumiers

Des exceptions, il doit en exister

Elles existent peut-être, il faut le signaler

Et puis exercer une profession plaisante

Est déjà en soi une gratification suffisante

Dans ce cas cela n'est plus un métier

Mais une passion, de plus, bien rétribuée

Faire ce que l'on aime

Alors cela devient comme un poème

C'est une passion, plus un métier

C'est pas du travail forcé

Mais la plupart des spécialistes

Des médecins, ce terreau à fascistes

Ne pensent qu'au fric

C'est leur seul moteur, leur ami flic

Ce sont des commerçants

Le profit est leur seul sacrement

C'est inévitable, en cas de révolution

Il y aurait des pendaisons !

Les Néandertaliens

Qui parfois se mangeaient

Plus que nous s'entraidaient

Se manger ? Et alors ? Et après ?

C'est tuer un homme qui est à blâmer

Pas de lui rendre hommage et de le manger

Chaque époque historique

A sa signature

A sa culture

A son écriture

Et son propre langage, cette chasse

Et gagne sa classe sociale, qui va à la chasse

Au prestige, au gibier, à la marchandise

Et tout de la même mise

Comme chaque région, chaque classe

Comme chaque pays, quoi que l'on y fasse

A son accent, par influence sociale

Bref, de sa niche environnementale

Avec toujours le canon idéal

De la dominante classe sociale

Et l'on peut changer d'accent sans mal

Par mimétisme, par conformisme

Selon l'idéologie de l'esthétisme

Qui est l'esthétisme de l'idéologie !

Certes, je ne suis pas phonéticien

Mais quelquefois un peu logicien

Ainsi

Il y a 2 à 3 millions d'années

C'était Little Foot, pas si loin du chimpanzé

Un mètre vingt, 45 kg, tout est relié

L'entraide comme moteur des sociétés

Feu ( 1842-1921 ) Pierre Kropotkine, l'avait bien deviné

Malgré les guerres et les tueries

Malgré la réaction qui veut tout régresser

Malgré le boniment politique et sa fumisterie

Et depuis 1880, les plus chaudes années

Certes

La tectonique des plaques

De l'activité de la Terre, est la marque

Et c'est ainsi depuis 3,5 milliards d'années

Tout a changé, tout va changer

Mais plus au ralenti

Comme au temps géologique

Mais en temps accéléré, jamais repenti

C'est le terrifiant temps historique !

Mais le subconscient du conscient

Qui est le conscient du subconscient

Voilà notre véritable parent

De tous lieux, de tous temps

Il nous programme

Il nous engramme

Nous sommes son hologramme

Il nous détermine

Il nous enquiquine

De notre langage et de notre comportement !

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

"When the ever-increasing realization of capitalist alienation at all levels, by making it ever more difficult for workers to recognize and name their own misery, places them in the alternative of refusing the totality of their misery or nothing, the revolutionary organization has had to learn that it can no longer fight alienation in alienated forms."

Guy Debord ( The Society of the Spectacle, 1967 )

And as often

And perhaps unfortunately

Fiction is inspired by a reality

A reality itself imitated

As for Maigret

From 36 quai des Orfèvres

Que feu ( 1903-1989 ) Georges Simenon studied closely

And his models feu, the Jules Belin, the Georges Massu, falsely insipid

Georges Massu who spent a stay in Fresnes prison

For the news items an unusual windfall

For an alleged collaboration with the Vichy regime

But of course he was quickly cleared

Everything fits together, everything is connected

Georges Simenon was not far away

A man of the right, but a great writer

Good bread has many colors!

Not like these doctors

Who only think about money

With their reactionary strike, oh morons

In medicine, they are cops

What motivates them is money

They are cash drawers that deserve blows

However, they don't care much about it in their pockets

It's a really ugly mentality

Always fascists, always boches!

With the complicity of people, it gets complicated

Corruption is everywhere, it's its traffic

The whole world is a slaughterhouse

Butcher shops, fishmongers

Livestock as an industry

Offices and factories, for the human species, too

We can see it on every plate

And all the dead objects

Objects without any real use

Objects of pure contemplation

With planned obsolescence, the only fate

Stupidity walks, it comes out

And it's intelligence that sleeps

Like the 80 euros per day

Cost price of a convict

Whereas 700 euros per day

It's the neurotic convict who would be in a psychiatric hospital

For capital, this prison is more practical

Treating people is too expensive

Especially for reactionary politics

And in the event of a police check

Especially if your face is dark

And if you have a knife on you

Because for the poor it's the law

To a month in prison, you will be sentenced

Every day it can happen

Unless you are a notable or a celebrity

That with magistrates, you eat at the table

You will never really be bothered

Or falsely, for the population, calm down!

If it was necessary to eliminate all inhumanity

Continually, it would be necessary to massacre somewhat

Like a suicide of the human species

Which was often inhuman

To all the ignominies, to all the complicity!

As used to say

Marcel Bonnet called little Marcel, now with a wooden leg

For them, me, you, them

Papers for no one, homeless or king

From 1968, this former barricader

Stayed true to his ideas

Because papers for everyone

And all borders and nationalities

This only justifies them

Papers for no one, that's the right road!

It's not enough to have ideas

You still have to be able to apply them

In this, it's generalized schizophrenia

Of course, no one can escape it

Capital is the factory of separate thought

One way or another, you have to participate

Furthermore, everything can be reversed

Like doctors and other privileged people

Who allow themselves to demonstrate

Who allow themselves to strike

While they have dream salaries

They studied for a long time, and then what?

Workers are not entitled to the same respect

It's harder to be a worker

Than the doctor who doesn't even know how to examine people anymore

And then most of these notables

Always fascism in every briefcase

The reactionaries are on their side

Many only think about money, these bastards

There must be exceptions

They may exist, it must be pointed out

And then exercising a pleasant profession

Is already in itself sufficient gratification

In this case it is no longer a job

But a passion, moreover, well paid

Doing what you love

Then it becomes like a poem

It is a passion, not a job anymore

It is not forced labor

But most specialists

Doctors, this breeding ground for fascists

Think only about money

It is their only driving force, their friend the cop

They are businessmen

Profit is their only sacrament

It is inevitable, in the event of revolution

There would be hangings!

The Neanderthals

Who sometimes ate each other

More than us helped each other

Eat each other? So what? And then?

It is killing a man who is to blame

Not paying him homage and eating him

Each historical era

Has its signature

Has its culture

Has its writing

And its own language, this hunt

And wins its social class, which goes hunting

To prestige, to game, to merchandise

And all of the same bet

Like each region, each class

Like each country, whatever one does there

To its accent, by social influence

In short, from its environmental niche

With always the ideal canon

Of the dominant social class

And one can change accent without difficulty

By mimicry, by conformism

According to the ideology of aesthetics

Who is the aesthetics of ideology!

Of course, I am not a phonetician

But sometimes a bit of a logician

So

2 to 3 million years ago

It was Little Foot, not so far from the chimpanzee

One meter twenty, 45 kg, everything is connected

Mutual aid as the driving force of societies

Fire (1842-1921) Pierre Kropotkin, had guessed it well

Despite the wars and the killings

Despite the reaction that wants to regress everything

Despite the political claptrap and its smokescreen

And since 1880, the hottest years

Certainly

Plate tectonics

Of the Earth's activity, is the mark

And it has been like this for 3.5 billion years

Everything has changed, everything will change

But not in slow motion

As in geological time

But in accelerated time, never repentant

This is the terrifying historical time! But the subconscious of the conscious

Who is the conscious of the subconscious

Here is our true parent

From all places, from all times

He programs us

He engrams us

We are his hologram

He determines us

He annoys us

With our language and our behavior!

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )