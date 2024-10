Paraphysique de la guerre totale

Non

( Née en 1920 ) madame Michèle Morgan

Je dois l'écrire car c'est bien navrant

La vie n'est pas un délice

Même pour vous ancienne actrice

A qui l'on cède tous les caprices

Car, toutes les femmes que l'on viole

Car, tous les enfants soldats, abjecte farandole

Car, tous les effroyables attentats

Il n'y a aucun délice dans ce constat

Mais il y a beaucoup de privilégiés

Qui n'ont plus aucune sensibilité

Et puis

Il faut laisser faire la charité

Il faut laisser faire le curé

Nous ne faisons que répéter

Nous ne faisons qu'imiter

C'est ce que nous appelons originalité

Il n'y a pas de génie

Il n'y a que de la mythologie

Il n'y a pas de petites femmes, de petits hommes

Il n'y a pas de grandes femmes, de grands hommes

Il n'y a que des femmes et des hommes

Dont le forgeron

Est le déterministe environnement

Dont la condition

Est un certain espace-temps

Comme le temps du chômage

Qui de l'image idéale de soi

Est le grand ravage

Car c'est le travail salarié qui fait foi

Ainsi, de 35 à 64 ans

Des milliers de morts en plus par an

Rien qu'en France, morbidité et surmortalité

Trois fois plus que chez les salariés

Et toutes les pathologies cardio-vasculaires

Et toute la psychosomatique du cancer

Et tous les comportements suicidaires

Image idéale de soi dévalorisée

Car, dans le capital, pour exister, il faut travailler

De la guerre économique

Tous les mutilés, tous les blessés

Tous les tués, tous les suicidés

Femmes, hommes, enfants, une généralité

L'idéologie du travail

Le travail de l'idéologie

Le travail des mots

Les mots du travail

Perte du travail, perte de l'argent

Perte du statut social, déclassant

Le travail salarié, pourtant

Est lui aussi très traumatisant

Et le plus souvent inintéressant

Mais il faut gagner de l'argent !

Alors que le chômage bien vécu

Peut-être absolument épanouissant

Pour toutes choses, avoir du temps

Lire, étudier, s'amuser, méditer, dormir, des histoires de cul

Mais non, travailler ou chômer

Il faut souffrir, c'est l'économie de marché

C'est feu ( 1865-1937 ) Ludendorff et sa guerre totale

Comme l'économie de guerre, c'est fatal

Et c'est ainsi

Comme une souffrance infinie

Pour le chômage, pour le travail salarié

D'une torture l'autre, une même continuité

Se reposer, ne rien faire

Très peu savent le faire

Pour vraiment réfléchir, c'est pourtant salutaire

Mais l'économie c'est la guerre

D'où découle toutes les guerres

Avec accidentés, avec mutilés, avec tués, avec suicidés

Et toutes les dépressions de la culpabilité

Car sans travail salarié, il faut chômer

Pourtant

A cette société de destruction massive

Qui à tous les êtres humains est possessive

Il faudrait ne pas participer

Ou pour le moins s'en méfier

Prendre de la distance, du détachement

Comprendre que TOUT en elle, MENT !

Comme l'industrie pharmaceutique

Qui se charge fort la manipulation psychologique

D'inventer de nouvelles maladies

Pour augmenter éhontément ses profits

Avec la complicité de la médecine et de la psychiatrie

Tout peut ainsi devenir une maladie

Tant mentale que physique, une tragédie

DSM cette classification psychiatrique

Au service des intérêts pharmaceutiques

Le monde entier est psychiatrisé

Par une domination totalement tarée

Et des médicaments recyclés

De nouveaux noms, c'est bien grimé

Souvent, ils font l'actualité

Aussi, inutile de les nommer

Les anciens médicaments

Devenant parfois, de nouveaux médicaments

Sans compter beaucoup de médicaments

Qui ne servent à rien, vraiment

C'est de la poudre de perlimpinpin

Juste peut-être, l'effet placebo, c'est assez malin

Mais la plupart sont dangereux

Pour toi, moi, elles, ils, eux

Un peu comme le personnel politique

Toujours la même agitation frénétique

Du vent et encore du vent

Aux effets secondaires aussi peu marrants !

La plupart des médecins sont des ignares

Ils et elles n'ont pas le temps de s'informer

De travailler beaucoup ils et elles ne sont pas avares

Ce qui se transforme en argent, tôt ou tard

Et par les visiteurs médicaux

Aussi abominables que tous les commerciaux

Ils et elles se font baratiner

Et n'importe quels médicaments, ils et elles, vont fourguer

Et puis

Ce qui compte, c'est de faire de l'argent

Tout est bon, ici et maintenant

Il n'y a plus que des commerçantes et des commerçants !

Comme le personnel politique

Qui est absolument antipathique

Et qui du capital, sont les représentants

Des camelots du capital, c'est hilarant

Il s'agit de faire l'article

C'est ainsi que tout se vend

Médecine du commerce

Commerce de la médecine

Pharmacie du commerce

Commerce de la pharmacie

Science du commerce

Commerce de la science

Technologie du commerce

Commerce de la technologie

Arts du commerce

Commerce des arts

Politique du commerce

Commerce de la politique

Voilà ce qu'il y a dans nos têtes

Cela s'affiche partout, en tout, c'est le monde, c'est si bête

C'est donc absurde, il ne peut y avoir aucune vraie fête !

Partout des autorités subtiles ou manifestes

Plus de dégâts encore

Japon, 1923, 130.000 morts

Un habituel tremblement de terre

Ou par feu ( 1889-1949 ) le général Ishiwara, qui se croyait si fort

1931, prise arbitraire de la Mandchourie

Par un mensonge qui déclencha tous les conflits

Car plus tard, tous les pays furent en guerre !

Cependant

En 1926, au Japon, c'était la gauche libérale

Comme en France aujourd'hui, c'est très banal

Nombreux sont les visages du fascisme libéral

Croûte, manteau, noyau

Comme toute planète, c'est rigolo

Et la première de notre système solaire

Ce fut la planète gazeuse Jupiter

10 masses terrestres

Et loin du terrestre

1995, première exoplanète

En 2015, environ 2000 exoplanètes

L'être humain en est-il moins bête ?

Il y a aussi les petites et froides comètes

En rapport aux gros astéroïdes qui faussement végètent

Et puis tout peut servir

Même ce qui peut en maudire

Tout peut permuter ou se travestir

Ainsi

Charlie Brown, de nos jours, oublié

Peanuts comic strip, un personnage

Avec son chien Snoopy, en 1950, inventé

Par feu ( 1922-2000 ) Charles. M. Schulz

L'origine du titre de la bande dessinée

" Charlie " en 1969, il fallait le signaler

Avant ( 1960 ) ce fut " Hara-Kiri " puis ( 1970 ) vint " Charlie Hebdo "

Tout est dans tout, c'est pas faux

Et nous passons

Du nichirénisme du général Ishiwara, ce bouddhisme de guerre

A " Charlie Hebdo " et sa spectaculaire affaire !

Comme aussi, cela semble idiot

A cette fameuse famille Cottereau

De feu ( 1757-1794 ) Jean Chouan

C'est l'origine du mot Chouan

Le royaliste contre-révolutionnaire

Contre le prêtre jureur, avec le prêtre réfractaire

Celui qui prête serment à la constitution civile

Celui qui refuse la constitution civile

Avec, à la rescousse, 1795, la royauté anglaise

Contre la naissance de la révolution bourgeoise française

Tout est forcément compliqué

Quant toute idée est fragmentée

Et toujours la religion, l'idéologie, la propriété

Pour sempiternellement guerroyer !

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

(Born in 1920) Mrs. Michèle Morgan

I have to write it because it is very sad

Life is not a delight

Even for you, former actress

To whom we give in to all the whims

Because, all the women who are raped

Because, all the child soldiers, abject farandole

Because, all the terrible attacks

There is no delight in this observation

But there are many privileged people

Who no longer have any sensitivity

And then

We must let charity do its thing

We must let the priest do its thing

We only repeat

We only imitate

That is what we call originality

There is no genius

There is only mythology

There are no little women, little men

There are no great women, great men

There are only women and men

Whose blacksmith

Is the deterministic environment

Whose condition

Is a certain space-time

Like the time of unemployment

Whose ideal self-image

Is the great devastation

Because it is paid work that is authentic

Thus, from 35 to 64 years old

Thousands more deaths per year

In France alone, morbidity and excess mortality

Three times more than among employees

And all cardiovascular pathologies

And all the psychosomatics of cancer

And all suicidal behaviors

Ideal self-image devalued

Because, in capital, to exist, one must work

Of economic war

All the mutilated, all the wounded

All the killed, all the suicides

Women, men, children, a generality

The ideology of work

The work of ideology

The work of words

The words of work

Loss of work, loss of money

Loss of social status, downgrading

Payroll work, however

Is also very traumatic

And most often uninteresting

But you have to make money!

While unemployment well lived

Maybe absolutely fulfilling

For all things, have time

Read, study, have fun, meditate, sleep, sex stories

But no, work or be unemployed

You have to suffer, it's the market economy

It's fire (1865-1937) Ludendorff and his total war

Like the war economy, it's fatal

And that's how it is

Like infinite suffering

For unemployment, for paid work

From one torture to another, the same continuity

Rest, do nothing

Very few know how to do it

To really think, it's nevertheless salutary

But the economy is war

From which all wars flow

With injured, with mutilated, with killed, with suicides

And all the depressions of guilt

Because without paid work, you have to be unemployed

However

To this society of mass destruction

Which to all human beings is possessive

You should not participate

Or at least be wary of it

Take some distance, some detachment

Understand that EVERYTHING in her, LIES!

Like the pharmaceutical industry

Which takes great care of psychological manipulation

To invent new diseases

To shamelessly increase its profits

With the complicity of medicine and psychiatry

Anything can thus become an illness

Both mental and physical, a tragedy

DSM this psychiatric classification

At the service of pharmaceutical interests

The whole world is psychiatrized

By a totally crazy domination

And recycled drugs

New names, it's well made up

Often, they make the news

So, no need to name them

Old drugs

Sometimes becoming new drugs

Not to mention many drugs

Which are useless, really

It's magic powder

Just maybe, the placebo effect is quite clever

But most of them are dangerous

For you, me, them, them

A bit like political personnel

Always the same frenetic agitation

Wind and more wind

With side effects that are just as unfunny! Most doctors are ignorant

They don't have time to get informed

To work a lot they are not stingy

Which turns into money, sooner or later

And by medical representatives

As abominable as all salespeople

They get conned

And any medicine, they will peddle

And then

What matters is to make money

Everything is good, here and now

There are only salespeople! Like the political personnel

Who is absolutely unpleasant

And who of capital, are the representatives

Of the peddlers of capital, it's hilarious

It's about making the article

That's how everything is sold

Medicine of commerce

Commerce of medicine

Pharmacy of commerce

Commerce of pharmacy

Science of commerce

Commerce of science

Technology of commerce

Commerce of technology

Arts of commerce

Commerce of arts

Politics of commerce

Commerce of politics

That's what's in our heads

It's displayed everywhere, in everything, it's the world, it's so stupid

It's therefore absurd, there can be no real celebration!

Subtle or obvious authorities everywhere

Even more damage

Japan, 1923, 130,000 dead

A usual earthquake

Or by fire (1889-1949) General Ishiwa

However

In 1926, in Japan, it was the liberal left

As in France today, it is very banal

There are many faces of liberal fascism

Crust, mantle, core

Like any planet, it is funny

And the first of our solar system

It was the gas planet Jupiter

10 Earth masses

And far from the terrestrial

1995, first exoplanet

In 2015, about 2000 exoplanets

Is the human being less stupid?

There are also small and cold comets

In relation to the big asteroids that falsely vegetate

And then everything can be useful

Even what can curse them

Everything can permute or disguise itself

Thus

Charlie Brown, nowadays, forgotten

Peanuts comic strip, a character

With his dog Snoopy, in 1950, invented

By the late (1922-2000) Charles. M. Schulz

The origin of the title of the comic strip

"Charlie" in 1969, it had to be pointed out

Before (1960) it was "Hara-Kiri" then (1970) came "Charlie Hebdo"

Everything is in everything, it's not wrong

And we go

From the Nichirenism of General Ishiwara, this war Buddhism

To "Charlie Hebdo" and its spectacular affair! As also, it seems stupid

To this famous Cottereau family

Of the late (1757-1794) Jean Chouan

This is the origin of the word Chouan

The counter-revolutionary royalist

Against the swearing priest, with the refractory priest

The one who takes an oath to the civil constitution

The one who refuses the civil constitution

With, to the rescue, 1795, the English royalty

Against the birth of the French bourgeois revolution

Everything is necessarily complicated

When every idea is fragmented

And always religion, ideology, property

To eternally war!

Patrice Faubert (2015) puète, peuète, pouète, paraphysicien( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )