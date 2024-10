Paraphysique du globicide

Il s'agit de faire croire

Qu'en politique, les masses, elles ont à y voir

Alors que ce sont les banques qui décident

De le dire, même plus un déicide

Et quels que soient les résultats d'élections

Bien avant, tout se décide en amont

L'on peut faire semblant de faire durer

Ainsi, en France, le pipeau démocrate

Et choisi, déjà, à l'avance, par l'autocrate

L'on sort du chapeau, un barbier Barnier

Car la même politique, il faut la continuer

Si l'on pouvait y voir les coulisses

Et de tout le mépris qui s'y glisse

Vraiment

Toutes les politiques étatiques

Au poteau

Et douze balles dans la peau

Car tout y est et fait facho

Et tout s'y organise dans le facho

Tout s'enfonçant dans le globicide

Tragique, risible, indicible

Tout pouvoir est vraiment maudit

Tout pouvoir toujours du profit

Et toujours sur le dos des gens démunis

Il faudrait prendre d'assaut

Les centres vitaux et principaux

De la télévision et de la radio

Et toute domination, l'éliminer, salaudes et salauds !

Mais

Chacun, chacune, dans sa misère

Affective, sexuelle, matérielle, cérébrale, pécuniaire

Comme les étudiantes et étudiants

Qui à leur faim, ne mangeant

Quand un euro, c'est beaucoup d'argent

En fait, nous n'avons aucun droit

Le droit de tout accepter, ma foi

Des déterminismes automatisés jusqu'à la mort

Comme par tirage au sort

Ou alors, cela est accordé

Si cela ne peut rien changer

1893

Le droit de vote pour les femmes en Nouvelle-Zélande

Mais cela était plus une prébende

Quand il le faut

Tout Etat étant policier

Ordure, fumier, mais ni con, ni sot

Sachant très bien rasséréner

Pour se sauver, et du lest, un peu lâcher

Et tôt ou tard, stagner ou reculer

Il y aura toujours des merguez à bouffer

En France

Dix-sept millions de barbecues

Pourtant, merguez industrielles en cigüe

120.000 tonnes grillées chaque année

Et en usine, à 80 pour cent, c'est fabriqué !

Avec dedans des cochoncetés

De l'âne, du mulet, du cochon, de la chèvre

Cheval et autres étrangetés

Colorants, arômes artificialisés

Avec des emballages synthétisés

Et là, l'on pourrait, pour tout, généraliser

Tout est saboté, tout est salopé

Tout est massacré, tout est tué

De tous les pays, des massacres oubliés

Leurs cris devenus comme silencieux

Dans nos corps, nos esprits, devenant elles et eux

Partout, du peu audible, mais partout, incrusté

Et ceux et celles qui savent si bien globicider

Sont les plus riches, surtout, dans le sadisé

Ainsi, en exemplarité

Poutine, s'il était pesé

240 milliards de dollars, le plus fortuné

Et les autres peuvent toujours s'aligner

Et il y a des fois

Où l'on a envie de cogner

Militaires, réactionnaires, bourgeois et fascistes, patrons

Nazis, gauchistes, libéraux, flics, stalinistes

De la pensée

Toutes les nonnes

Avec tout ce qui y déconne

L'on va encore dire que je déblatère

Hélas, c'est de peu que j'exagère

Mais plus nombreuses et nombreux que moi

Je ne fais pas le poids, et je me déçois !

Comme ce massacre bien scotomisé

Guerre du Mozambique ( 1964-1974 )

Un million de personnes tuées

Rarement, aux guerres, l'on refuse de participer

Mais pour la guerre d'Algérie

Cela est forcément peu dit ou écrit

Deux millions d'appelés

Avec 11000, refus courageux, d'y participer

Car comme un appelé osa le rappeler

Un cow-boy gradé

C'était mieux qu'un cow-boy de deuxième classe

Pour se croire quelqu'un

En fait, du moins que rien

Et à toute vérité, il faut renoncer

C'est la pensée militaire pour tout gouverner

Et nous oublions que tout chef d'Etat

Est le chef des armées et de ses dégâts

Le colonisateur devenant colonisé

28 août 1944

Le protectorat américain ne se fera pas

Et la radio française, américaine, ne deviendra pas

Car en réalité

Nous sommes surtout des personnes douées

Pour des adultes, tout accepter

Parce que nous en sommes l'engrammé

Comme l'enfant, par toute violence, déjà formaté

De nous renier, de nous soumettre, de tout accepter

Surtout le faux nié, prix à payer, pour nous faire aimer !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

It's about making people believe

That in politics, the masses have something to do with it

While it's the banks who decide

To say it, even more a deicide

And whatever the election results

Well before, everything is decided upstream

We can pretend to make it last

Thus, in France, the democratic pipe dream

And chosen, already, in advance, by the autocrat

We pull out of the hat, a barber Barnier

Because the same policy, we must continue it

If we could see behind the scenes

And all the contempt that slips in

Really

All state policies

At the stake

And twelve bullets in the skin

Because everything is there and makes fascist

And everything is organized there in the fascist

Everything sinking into globicide

Tragic, laughable, unspeakable

All power is truly cursed

All power always profit

And always on the backs of the destitute

We should take storming

The vital and main centers

Of television and radio

And all domination, eliminate it, you bastards and bastards!

But

Each one, each one, in his misery

Emotional, sexual, material, cerebral, pecuniary

Like the students

Who have their fill, not eating

When a euro is a lot of money

In fact, we have no rights

The right to accept everything, my faith

Automated determinisms until death

As if by drawing lots

Or else, it is granted

If that cannot change anything

1893

The right to vote for women in New Zealand

But that was more of a perk

When it is necessary

Any state being a police force

Trash, manure, but neither stupid nor foolish

Knowing very well how to reassure

To save oneself, and some ballast, let go a little

And sooner or later, stagnate or retreat

There will always be merguez sausages to eat

In France

Seventeen million barbecues

However, industrial merguez sausages in hemlock

120,000 tons roasted each year

And in the factory, 80 percent of it is manufactured!

With some filth inside

Donkey, mule, pig, goat

Horse and other oddities

Artificial colorings, flavors

With synthesized packaging

And there, we could, for everything, generalize

Everything is sabotaged, everything is messed up

Everything is massacred, everything is killed

From all countries, forgotten massacres

Their cries become as if silent

In our bodies, our minds, becoming them

Everywhere, from the barely audible, but everywhere, encrusted

And those who know so well how to globicide

Are the richest, especially, in the sadized

Thus, as an example

Putin, if he were weighed

240 billion dollars, the richest

And the others can always fall in line

And there are times

Where we want to hit

Military, reactionaries, bourgeois and fascists, bosses

Nazis, leftists, liberals, cops, Stalinists

Of thought

All the nuns

With all that is messed up

Someone will say again that I am ranting

Alas, I am exaggerating by a little

But more numerous than me

I am no match, and I am disappointed! Like this well-scotomized massacre

Mozambique War (1964-1974)

A million people killed

Rarely, in wars, one refuses to participate

But for the Algerian War

This is necessarily little said or written

Two million conscripts

With 11,000, courageous refusal to participate

Because as a conscript dared to recall

A senior cowboy

It was better than a second-class cowboy

To believe oneself to be someone

In fact, at least than nothing

And to all truth, one must renounce

It is military thought to govern everything

And we forget that every head of state

Is the head of the armies and its damage

The colonizer becoming colonized

August 28, 1944

The American protectorate will not be made

And French, American radio will not become

Because in reality

We are above all gifted people

For adults, accepting everything

Because we are the engrammed

Like the child, by all violence, already formatted

To deny ourselves, to submit to us, to accept everything

Especially the false denied, price to pay, to make us love!

Patrice Faubert ( 2024 ) whore, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )