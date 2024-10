Hydroponie et tribologie

C'était déjà avec le silex

La tribologie est donc son ex

Cette science de l'usure et du frottement

Le mot date de 1966, c'est étonnant

Vibrations, abrasifs, cosmétiques

Coefficient du frottement

Industrialisation du frottement

Et un jour pour les préservatifs

Ce qui n'a rien de fictif

Et dans le même temps

C'est finalement assez détonnant

Ou tout à fait paradoxalement

Au Japon, en Chine

Et ailleurs, des mers, ce sont des mines

Les méduses géantes

Deux mètres, 200 kg, elles sont impressionnantes

Les méduses, depuis 500 millions d'années

Sur la Terre, elles sont en activité

Certaines vivent un an

Huit yeux, huit bras, c'est sidérant

Chaque méduse peut pondre un milliard d'oeufs

Sur les poissons, elles font feu

C'est une catastrophe écologique

A cause du réchauffement climatique

Cette Nemopilema Nomurai, si envahisseuse

Mange le zooplancton, dix kilomètres par jour, voyageuse

Il n'y aura plus que cela à pêcher

Mais la technologie

Mais l'industrie

Pensent tout pouvoir solutionner

Si c'est comme pour les vaccins

Avec le phosphate de calcium, c'était bien

Mais avec l'hydroxyde d'aluminium, c'est criminel et crétin

L'industrie le sait, mais n'y fait rien

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

Seul le profit compte pour elle !

L'aluminium comme adjuvant

Ou autre, il y en a partout, c'est terrifiant

Et dans le corps des zones mortes

Comme les 400 zones mortes

L'action des méduses, mers et océans

C'est 96 pour cent d'eau, une méduse

La nature est une grande ruse

Et si avec l'hydroponie

L'agriculture urbaine peut se passer de terre

Les poissons ne peuvent vivre sans eau

Il y a des limites au faux

Agriculture urbaine ou la ferme verticale

Sur les toits, un moindre mal

Demain

Il faudra nourrir les citoyennes et citoyens

Qui pour la plupart seront citadines et citadins

Aujourd'hui

Quarante tonnes de nourriture

Et ce à chaque seconde

Et ce dans le monde

Sont jetées aux ordures

Hydroponie du hors-sol

Pour l'agriculture naturelle, pas de bol

Et avec les écocités

Qui ne font pas rêver

6,3 milliards de gens

Dans les villes, en 2050, c'est effarant

Au moins, car sans limitation de la naissance

Tout devient vite de l'indécence

La surpopulation ce sujet tabou

En parler c'est être folle ou fou

Et même

Si 400 kg d'eau sont nécessaires

Pour 1 kg de légumes en plein air

Et même

Si 12 kg d'eau seulement sont nécessaires

Pour 1 kg de légumes en artificielle lumière

Dans la technologie

Dans l'industrie

Toute solution est un nouveau problème

Qui n'est que le problème de la solution

Le problème de la solution d'un problème !

LED partout

Nature artificielle partout

U-Cité au gaz naturel liquéfié

Comme Londres , Shanghai, futures écocités

Où absolument tout sera connecté dans la surveillance

Même quand vous urinerez, quelle démence !

Et chaque semaine

Dans le monde, quelle déveine

1 million de personnes viennent s'installer

Dans des villes, de la campagne, ils et elles sont chassés

Capteurs et algorithmes

Qui bientôt régiront les villes

Villes transparentes que la surveillance pille

Et que la dépersonnalisation rythme !

Toute l'activité humaine sera régulée

Par des prédictions mathématiques codifiées

Hiérarchisation de l'espace urbain

Hiérarchisation des populations, c'est pas malin

En 2015, avant, après

Tout a été, est, sera, conceptualisé à cet effet

Flux et reflux sans aucune magie

U-Cité sans aucune vie

Villes et humains numérisés

Dans des lieux significatifs, parqués

Mais des lieux pour riches, sécurisés

Mais des lieux pour pauvres, délaissés

Finalement, c'est la mentalité qui doit muter

Sinon rien ne peut jamais changer !

Il n'y a plus, déjà, de communication humaine

Tout passe par des machines, des biais

Il n'y a plus l'être

Depuis longtemps c'est le paraître !

Et l'industrialisation

Qui ne produit que de la pollution

C'est par exemple, pour le cancer

355.000 cas en 2012, exemplaire

Rien qu'en France

Voilà le travail de la finance

Où il y a 300.000 sites pollués

Au minimum, le reste étant caché

Déchets nucléaires, déchets toxiques

Sous les sols, infernale gymnastique

Et l'on construit dessus

Des gens y habitent, la vérité est crue

Et la moitié des richesses du monde

C'est 80 personnes sur 7 milliards, immonde

Et bientôt, c'est à vomir

1 pour cent de la population, il faut le redire

Sera plus riche que les 99 pour cent restants

Et cela n'est pas un complot

Pour toute une variété d'idiotes et d'idiots

Mais une simple vérité

Que tout le monde peut vérifier

A condition de savoir où chercher

Et aussi des écoquartiers

Qui sont donc bâtis sur des sites pollués

Et la nappe phréatique

A son tour empoisonnée

Comme c'est sympathique

Amiante et autre, hier, aujourd'hui et demain, nouveaux bébés

Pollutions diverses, guerres diverses, quelle société

Tout le monde y est condamné !

Et des gens qui continuent de voter

Pour toutes sortes de crapules assermentées

C'est ce qui fait l'impétrant

C'est ce qui fait le tyran

Et ce n'est pas, la quatrième dimension, " The twilight Zone "

( 1959 à 1964 ) mais notre monde qui tonne

Nous sommes enfermés

Dans nos déterminismes

Nous sommes immobilisés

Dans nos automatismes

Ce qui fabrique notre façon de penser

Et qui formate donc notre façon de nous comporter

En prendre conscience pour les détourner

En tenir compte pour les utiliser

Pour faire autrement ou inéluctablement en crever !

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

It was already with flint

Tribology is therefore his ex

This science of wear and friction

The word dates from 1966, it's astonishing

Vibrations, abrasives, cosmetics

Coefficient of friction

Industrialization of friction

And one day for condoms

Which is not fictitious

And at the same time

It is ultimately quite explosive

Or quite paradoxically

In Japan, in China

And elsewhere, seas are mines

Giant jellyfish

Two meters, 200 kg, they are impressive

Jellyfish, for 500 million years

On Earth, they have been active

Some live a year

Eight eyes, eight arms, it's astonishing

Each jellyfish can lay a billion eggs

On fish, they make fire

It's an ecological disaster

Because of global warming

This Nemopilema Nomurai, if invader

Eats zooplankton, ten kilometers a day, traveler

There will be nothing else to fish

But technology

But industry

Think they can solve everything

If it's like vaccines

With calcium phosphate, it was good

But with aluminum hydroxide, it's criminal and stupid

The industry knows it, but does nothing about it

The spectacular techno-industrial merchant society

Only profit counts for it! Aluminum as an adjuvant

Or something else, it's everywhere, it's terrifying

And in the body of dead zones

Like the 400 dead zones

The action of jellyfish, seas and oceans

It's 96 percent water, a jellyfish

Nature is a great trick

And if with hydroponics

Urban agriculture can do without land

Fish cannot live without water

There are limits to falsehood

Urban agriculture or the vertical farm

On the roofs, a lesser evil

Tomorrow

We will have to feed citizens

Who for the most part will be city dwellers

Today

Forty tons of food

And this every second

And this in the world

Are thrown in the trash

Hydroponics of the above-ground

For natural agriculture, no luck

And with eco-cities

Which do not make you dream

6.3 billion people

In cities, in 2050, it's terrifying

At least, because without birth control

Everything quickly becomes indecent

Overpopulation, this taboo subject

To talk about it is to be crazy

And even

If 400 kg of water are needed

For 1 kg of vegetables outdoors

And even

If only 12 kg of water are needed

For 1 kg of vegetables in artificial light

In technology

In industry

Any solution is a new problem

Which is only the problem of the solution

The problem of the solution of a problem!

LED everywhere

Artificial nature everywhere

U-City with liquefied natural gas

Like London, Shanghai, future eco-cities

Where absolutely everything will be connected in surveillance

Even when you urinate, what madness!

And every week

In the world, what bad luck

1 million people come to settle

In cities, in the countryside, they are chased away

Sensors and algorithms

Which will soon govern cities

Transparent cities that surveillance plunders

And that depersonalization sets the pace!

All human activity will be regulated

By codified mathematical predictions

Prioritization of urban space

Prioritization of populations, it's not smart

In 2015, before, after

Everything has been, is, will be, conceptualized for this purpose

Ebb and flow without any magic

U-City without any life

Digitized cities and humans

In significant, parked places

But places for the rich, secure

But places for the poor, abandoned

Ultimately, it's the mentality that must change

Otherwise nothing can ever change! There is no more, already, human communication

Everything goes through machines, biases

There is no more being

For a long time it is the appearance!

And industrialization

Which only produces pollution

For example, for cancer

355,000 cases in 2012, exemplary

In France alone

Here is the work of finance

Where there are 300,000 polluted sites

At least, the rest being hidden

Nuclear waste, toxic waste

Under the ground, infernal gymnastics

And we build on it

People live there, the truth is raw

And half of the world's wealth

That's 80 people out of 7 billion, filthy

And soon, it's disgusting

1 percent of the population, it must be said again

Will be richer than the remaining 99 percent

And that's not a conspiracy

For a whole variety of idiots

But a simple truth

That everyone can verify

Provided they know where to look

And also eco-neighborhoods

Which are therefore built on polluted sites

And the water table

In turn poisoned

How nice

Asbestos and other things, yesterday, today and tomorrow, new babies

Various pollutions, various wars, what a society

Everyone is condemned to it! And people who continue to vote

For all sorts of sworn scoundrels

That's what makes the candidate

That's what makes the tyrant

And it's not the fourth dimension, "The twilight Zone"

(1959 to 1964) but our world that thunders

We are locked up

In our determinisms

We are immobilized

In our automatisms

What makes our way of thinking

And which therefore formats our way of behaving

Becoming aware of them to divert them

Taking them into account to use them

To do otherwise or inevitably die from it!

Patrice Faubert (2015) whore, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )