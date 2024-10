Palimpseste sisyphéen

73 pour cent

De l'information télévisée, c'est parlant

Est de l'ordre du fait divers

Ce qui nourrit l'information réactionnaire

Manipulation des émotions

Les émotions de la manipulation

Et 4 millions de maniaco-dépressifs

Femmes et hommes, en Europe, cela n'est pas excessif

Cette maladie bipolaire

Comme le capital son frère

L'écriture de la séparation

La séparation de l'écriture

Histoire, poésie, science, littérature

Il faut faciliter la lecture

C'est en fait simplement une affaire de culture

C'est plus amusant de tout mélanger

Car ainsi il faut chercher

Car ainsi il faut assembler et relier

De toutes façons

Tout est approximation

Ainsi

Trois découvertes sur quatre en science

Sont réfutées tôt ou tard

La prétention est sans prudence

La logique toujours en retard

Certes, je ne suis pas ou je suis roboratif

A tout, je sors mes griffes

Comme les bas prix

Pour le personnel un mépris

Lidl, Aldi, Ryanair

Ou autre, dans le ciel et sur Terre

Pas de frais de personnel

A qui l'on coupe les ailes

Personnel exploité et surveillé

Car il pourrait voler

C'est le hard-discount si apprécié

Si entretenu par la pauvreté

" Ici on se soumet

Ou on se démet "

Lidl, aldi, et consorts

Pour le personnel c'est la mort !

Comme pour les juifs du passé

Même si la comparaison est outrée

En 1941

1.200.000 juifs déjà tués

En 1942

2.600.000 juifs déjà tués

En 1943

4.400.000 juifs déjà tués

En 1944

5.100.000 juifs déjà tués

En 1945

5.800.000 juifs déjà tués

Dont 700.000 juifs hongrois

Du système nazi ce fut la loi

Les alliés le savaient dès le début, c'est bien cela

Mais la stratégie avait des priorités, voilà !

Et ce sont des juifs de l'étranger

Que Staline et son armée

Vont financer

Pour contre Hitler, lutter

Alors que c'était une même politique

Paradoxe du préjugé antisémitique

Et finalement, cela est un peu resté

Comme les prix bas, de la guerre, nés

De l'économie de guerre

Pour une économie de guerre

Or, c'est toujours la guerre

Aujourd'hui, demain, hier !

Et même au-dessus de la Terre

Avec les 23000 objets en l'air

Déjà en 2013, en orbite autour de la Terre

La technologie y a sa cour

La cohue y fait son tour !

Comme pour le compte d'auteur

Quand c'est le refus de l'éditeur

Il faut des relations

Avoir un réseau, faire acte de soumission

Il faut baisser son pantalon

Montrer ses nichons

Et d'autres démarches

C'est marche après marche

C'est le monde de l'édition !

Avec l'écriture électronique

Médiocre ou talentueuse

Auteur et éditeur, c'est éclectique

L'Internet des critiques fumeuses et fameuses

Pas de comité de lecture

Mais des bureaucrates de la censure

Certes

C'est tout et n'importe quoi l'Internet

Mais au moins, l'on peut y pondre des textes

Et si vous refusez

Ou que vous êtes refusé

Par le monde de l'édition

Pour vous exprimer c'est la seule solution !

Dans le même temps

Tout se contredit, c'est affligeant

Voilà les EHS, les électro-hypersensibles

Pour l'instant, c'est encore peu tangible

Mais nonobstant de plus en plus perceptible

De cette pollution électromagnétique

Nous baignons dans son champ électromagnétique

Les ondes naturelles sont continues

Les ondes artificielles sont hachées ou coupées

Et l'être humain est bioélectromagnétique

Cela fut

Pour le radar, certifié

Et en avant hue

Pour les téléphones fixes ou mobiles

Des ondes pulsées ou hachées

EHS, une autre maladie prophétisée

Et aucune zone blanche pour se protéger

D'ondes diverses car c'est le monde entier !

Et nous allons

Comme d'insupportables larrons

Sur 67P/Tchourioumov-Guérassimenko

Une comète sur laquelle nous nous promenons

Par robot ou photographie, sans le risque du KO

Très très loin, il faut les gens, préparer

A voyager, l'espèce humaine devra émigrer

Le peu qui se sauvera

Pour fiche la panique ailleurs, voilà !

Pourtant

Le premier vaisseau spatial

Le dire est bien banal

De l'espace-temps sidéral

C'est le ventre de la mère

Dont le bébénaute est la chimère

Le vagin est la porte de la Terre

Au début 70 os de plus que l'adulte

Tout est flou et double, tout exulte

Seize heures de sommeil par 24 heures

Même dans une voiture de sport, à tant à l'heure

Car dans le ventre/vaisseau spatial

C'est pareil, 80 décibels, c'est pas mal !

Tout ce qu'entend, voit, mange la mère

Du bébé, architecture le cerveau et les viscères

Qui voit en odorama

Qui entend en technicolor, drôle de gars

Et qui peut rire 300 fois par jour

Hélas, il en fera le tour

Comme les 110 km à quatre pattes

Avant de rejoindre le camp des deux pattes

Pour le froid, apprendre des langues

Comprendre le subconscient, Big Bang

Le bébénaute pourrait devenir une belle rose

S'il pouvait apprendre autre chose

Que des compétitions inutiles et futiles

Pour devenir ainsi, un adulte, aux autres, utile !

Et pourquoi pas ?

Un monde parfait dans son imparfait

De et avec les autres

Et non sans et sur les autres !

Et pourquoi pas ?

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )