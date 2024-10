Théorie générale de la révolution, hommmage à feu Mikhaïl Bakounine

Et si la vie, cela n'était pas travailler ?

Et si la vie, cela n'était pas peindre ?

Et si la vie, cela n'était pas écrire ?

Et si la vie, cela n'était pas faire quelque chose ?

Et si la vie, cela n'était pas militer ?

Et si la vie, cela n'était pas faire du sport ?

Ce ne sont que des déterminismes culturels

C'est cela qui fait l'intellectuel ou le manuel

C'est cela qui fait l'entretien du séparé

Nous voulons être aimés

Nous voulons être respectés

Alors, nous nous agitons

En peinture, en poésie, nous lisons, nous travaillons

Puisque nous devons le faire

Et de toutes les manières

Pour que l'on nous aime

Pour que l'on nous respecte

Mais moi, j'aime l'individu

Et pas le poète

Mais moi, j'aime l'individu

Et pas le peintre

Mais moi, j'aime l'individu

Et pas l'écrivain

Mais moi, j'aime l'individu

Et pas le travail

Mais moi, j'aime l'individu

Et pas le sportif

Et moi, j'aime l'individu

Et pas sa pauvreté ou sa richesse

Et moi, j'aime l'individu

Et pas sa culture ou son ignorance

C'est l'individu que je vais voir

Quand il sait m'émouvoir

Et pas ses représentations

Et pas ses imitations

Des peintres, poètes, écrivains, travailleurs, oisifs

Partout, et des individus, nulle part

Aucune humanité, leurs yeux sont vides

Leurs têtes sont inhabitées, livides

Et l'on comprend pourquoi cent mille tonnes

De pesticides sont déversés

Dans la nature française, chaque année

Et l'on comprend pourquoi, l'alcool

Dont une folie sur deux est le bébé

Peut éliminer, quarante mille personnes chaque année

Malgré tout, 82 ans, l'on vit

Dans les quartiers riches

Et 54 ans, l'on vit

Seulement, dans les quartiers pauvres

Dans certaines régions et dans certains pays

Et voici, un extrait de l'excellent livre de feu Mikhaïl Bakounine ( 1814-1876 ), " Théorie générale de la révolution ", où le fondamental et l'essentiel sont quintessenciés, en quelques phrases atemporelles et futuristes.

" Considérés au point de vue de leur existence

terrestre, c'est à dire non fictive mais réelle, la masse des hommes présente un spectacle

tellement dégradant, si mélancoliquement pauvre d'initiative, de volonté et d'esprit, qu'il

faut être doué vraiment d'une grande capacité de se faire illusion pour trouver en eux une

âme immortelle et l'ombre d'un libre arbitre quelconque. Ils se présentent à nous comme

des êtres absolument et fatalement déterminés: déterminés avant tout par la nature

extérieure, par la

configuration du sol et par toutes les conditions matérielles de leur existence; déterminés par

les innombrables rapports politiques, religieux et sociaux, par les coutumes, les habitudes,

les lois, par tout un monde de préjugés ou de pensées élaborées lentement par les siècles

passés, et qu'ils trouvent en naissant à la vie de la société, dont ils ne sont jamais les

créateurs, mais les produits d'abord et plus tard les instruments. Sur mille hommes on en

trouvera à peine un, duquel on puisse dire à un point de vue non absolu, mais relatif, qu'il veut

et qu'il pense de soi-même. L'immense majorité des individus humains, non seulement dans

les masses ignorantes, mais tout aussi bien dans les classes civilisées et privilégiées, ne

veulent et ne pensent que ce que tout le monde autour d'eux veut et pense; ils croient

sans doute vouloir et penser eux-mêmes, mais ils ne font que reprendre servilement,

avec des modifications tout à fait imperceptibles et nulles, les pensées et les volontés

d'autrui. "

Mikhaïl Bakounine ( 1814-1876 )

Patrice Faubert (2012) pouète, puète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

What if life wasn't about working?

What if life wasn't about painting?

What if life wasn't about writing?

What if life wasn't about doing something?

What if life wasn't about campaigning?

What if life wasn't about playing sports?

These are only cultural determinisms

This is what makes the intellectual or the manual

This is what makes the maintenance of the separated

We want to be loved

We want to be respected

So, we get agitated

In painting, in poetry, we read, we work

Since we have to do it

And in all ways

So that we are loved

So that we are respected

But I love the individual

And not the poet

But I love the individual

And not the painter

But I love the individual

And not the writer

But I love the individual

And not the work

But I love the individual

And not the athlete

And I love the individual

And not his poverty or his wealth

And I love the individual

And not his culture or his ignorance

It is the individual that I will see

When he knows how to move me

And not his representations

And not his imitations

Painters, poets, writers, workers, idlers

Everywhere, and individuals, nowhere

No humanity, their eyes are empty

Their heads are uninhabited, livid

And we understand why a hundred thousand tons

Of pesticides are dumped

Into French nature, every year

And we understand why, alcohol

Of which one in two follies is the baby

Can eliminate, forty thousand people every year

Despite everything, 82 years, we live

In the rich neighborhoods

And 54 years, we live

Only, in the poor neighborhoods

In certain regions and in certain countries

And here is an excerpt from the excellent book by the late Mikhail Bakunin (1814-1876), "General Theory of the Revolution", where the fundamental and the essential are quintessentialized, in a few timeless and futuristic sentences.

"Considered from the point of view of their earthly, that is to say, not fictitious but real, existence, the mass of men presents a spectacle so degrading, so melancholically poor in initiative, will and spirit, that one must be truly endowed with a great capacity for illusion to find in them an immortal soul and the shadow of any free will. They present themselves to us as beings absolutely and fatally determined: determined above all by external nature, by the configuration of the soil and by all the material conditions of their existence; determined by innumerable political, religious and social relations, by customs, habits, laws, by a whole world of prejudices or thoughts slowly elaborated by past centuries, and which they find when born into the life of society, of which they are never the creators, but first the products and later the instruments. Out of a thousand men one will hardly find one, of which one can say from a non-absolute but relative point of view that it wants

and thinks of itself. The immense majority of human individuals, not only in

the ignorant masses, but just as well in the civilized and privileged classes,

want and think only what everyone around them wants and thinks; they

doubtless believe that they want and think themselves, but they only slavishly take up,

with completely imperceptible and null modifications, the thoughts and wishes

of others. "

Mikhail Bakunin ( 1814-1876 )

Patrice Faubert (2012) poet, puete, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )