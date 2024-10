Viol légal, viol illégal

Allo ?

Le 36.01

Car 3601 produits chimiques présents dans notre corps

Matériaux en contact avec les aliments, encore

Les emballages, les ustensiles de cuisine

Composés organiques volatils, tout nous y débine

Polluants éternels, bisphénols, phtalates, métaux lourds

Pesticides, mais nous en sommes le muet et le sourd

Mais tout sujet

A déjà été rabâché

Par des historiens

Par des historiennes

Pas un seul cheveu n'y a échappé

De quoi se décourager

Le moindre fait du passé

A son historien spécialisé

A son historienne très calée

Et il y a eu tellement

De divers écrits, de divers romans

Avec aussi tout ce qui s'est perdu, sans compter

Avec tout ce qui fut brûlé, de quoi paniquer

Et c'est forcé

L'on ne fait que réécrire

L'on ne fait que redire

L'on ne fait que refaire

L'on ne fait que redéfaire

L'on ne fait que relire

Et même, en musique ou en peinture

Ce que d'autres ont fait avant nous

Ce que d'autres referont après nous

Ce que d'autres font en ce moment

Comme un bus archi-complet

De tout ce qui fut, de tout ce qui est

Et de tout ce qui sera, en effet

Moi, j'écris dans le vide

Refusant tout réseau, j'en suis le bide

C'est plus une thérapeutique quantique personnelle

Que l'impossible propédeutique péronnelle

Mais avec tant de livres

Qui disent à peu près les mêmes choses

Mais avec tant de faits

Qui sont à peu près les mêmes faits !

Et puis, il faut bien occuper son temps

Sinon, l'on s'ennuierait tout le temps

Ou à rester à méditer sur son lit

Et qui le pourrait en permanent ?

Sauf par obligation de maladie !

Donc

Sport, internet, travail, écriture, du divertissement

Il faut bien passer son temps

La vie c'est un peu comme à l'armée

Mais pourtant, l'on a rien signé

L'on ne s'y est pas engagé

Mais d'une naissance imposée

De force, tout le monde, enrôlé

Quand le temps économique

N'étant pas le temps biologique

Nous en sommes le militarisé

Et voilà encore des formules

Qui ne me feront point d'émules

Mais, nonobstant, je m'y entête, têtu comme la mule

Tant de vies fichues

Et toutes le sont, sous le capital, qui mue

La vie ne vaut pas la peine d'être vécue

Mais oui, Camus, l'on s'y habitue

Pas de sexe

Quand on aime le sexe

Mais avec des affinités en contexte

Sinon, autant se masturber, c'est moins bête

Que des relations sexuelles artificielles et donc tarifées

Où c'est forcément du violé

Au fond, c'est du viol légalisé

Viol légal, viol illégal, vol légal, vol illégal

Crime légal, crime illégal, guerre légale, guerre illégale

Le juge Capital en fait son régal !

Il faudrait un monde sans argent

Pour que tout y devienne épanouissant

Quand la bouffe pour les pauvres est dégueulasse

Quand le logement pour les pauvres est schlass

Tout devenant de plus en plus dégueulasse

Tout devenant de plus en plus schlass !

Allo ?

SOS Amitié, pour le chanteur H.F Thiéfaine, le paraphraser

Allo ?

SOS Sexe

Allo ?

SOS Bouffe

Allo ?

SOS Logement

Allo ?

SOS Perdition

Allo ?

SOS Solitude

Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ?

Il y aura de plus en plus de suicides réussis

Il y aura de plus en plus de tentatives de suicides

L'on se doute pourquoi, c'est si limpide

Personne

N'ose même s'en étonner

Et encore moins s'en offusquer

Ou dans le bénévolat, s'oublier

Le pire que soi, pouvant nous sauver

De ses petits malheurs, plus le temps de s'occuper

Comme un barrage, que l'on veut s'édifier

Mais dégâts collatéraux ne pouvant s'éviter

Ainsi, du barrage d'Assouan, 1960/1970

Qui mobilisa 36000 ouvriers et ingénieurs

Avec tous les ouvriers décédés et tout son inhérent

Avec toutes les personnes déplacées et son conséquent

Avec toute une archéologie à jamais inondée

Déjà, l'hydroélectricité et tout son industrialisé

Et pour la facture, des pays qui se sont désistés

Nasser et Khrouchtchev durent s'en dépatouiller

Sans compter toutes les magouilles ignorées

Car à l'origine beaucoup de pays impliqués

Tout s'y annonçait dans la technologie industrialisée à outrance

De maillon en maillon et sur une même fréquence !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Hello ?

36.01

Because 3601 chemicals present in our body

Materials in contact with food, again

Packaging, kitchen utensils

Volatile organic compounds, everything is giving us a hard time

Eternal pollutants, bisphenols, phthalates, heavy metals

Pesticides, but we are deaf and mute

But every subject

Has already been repeated

By historians

By historians

Not a single hair has escaped it

Enough to be discouraged

The slightest fact of the past

To its specialized historian

To its very knowledgeable historian

And there have been so many

Various writings, various novels

With also everything that has been lost, not to mention

With everything that has been burned, enough to panic

And it is forced

We only rewrite

We only say again

We only redo

We only redo

We only redo

We only rereads

And even, in music or painting

What others have done before us

What others will do after us

What others are doing right now

Like an overflowing bus

Of everything that was, of everything that is

And of everything that will be, in fact

I write in the void

Refusing any network, I am its belly

It is more a personal quantum therapy

Than the impossible personal propaedeutic

But with so many books

Which say more or less the same things

But with so many facts

Which are more or less the same facts!

And then, you have to occupy your time

Otherwise, you would be bored all the time

Or stay meditating on your bed

And who could do it permanently?

Except by obligation of illness!

So

Sports, internet, work, writing, entertainment

You have to pass your time

Life is a bit like the army

But yet, we didn't sign anything

We didn't commit to it

But by an imposed birth

Forcibly, everyone, enlisted

When economic time

Not being biological time

We are its militarized

And here are more formulas

Which will not make me emulate

But, notwithstanding, I persist, stubborn as a mule

So many ruined lives

And all are, under capital, which sheds

Life is not worth living

But yes, Camus, we get used to it

No sex

When we like sex

But with affinities in context

Otherwise, we might as well masturbate, it's less stupid

Than artificial and therefore paid sexual relations

Where it's necessarily raped

Basically, it's legalized rape

Legal rape, illegal rape, legal theft, illegal theft

Legal crime, illegal crime, legal war, illegal war

Judge Capital is having a field day!

We need a world without money

For everything to become fulfilling

When the food for the poor is disgusting

When the housing for the poor is schlass

Everything is becoming more and more disgusting

Everything is becoming more and more schlass!

Hello?

SOS Amitié, for the singer H.F Thiéfaine, to paraphrase him

Hello?

SOS Sexe

Hello?

SOS Bouffe

Hello?

SOS Logement

Hello?

SOS Perdition

Hello?

SOS Solitude

Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? There will be more and more successful suicides

There will be more and more attempted suicides

We can guess why, it's so clear

No one

Dares even to be surprised

And even less to be offended

Or in volunteering, forgetting oneself

The worst that oneself, can save us

From one's little misfortunes, no more time to take care of oneself

Like a dam, that one wants to build oneself

But collateral damage cannot be avoided

Thus, from the Aswan dam, 1960/1970

Which mobilized 36,000 workers and engineers

With all the workers who died and all its inherent

With all the displaced people and its consequent

With an entire archeology forever flooded

Already, hydroelectricity and all its industrialized

And for the bill, countries that withdrew

Nasser and Khrushchev lasted to get out of it

Not to mention all the ignored shenanigans

Because originally many countries were involved

Everything was announced in the overindustrialized technology

From link to link and on the same frequency!

Patrice Faubert (2024) stinker, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )