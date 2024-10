Paraphysique de la dictature étatique

" Mais alors, à la naissance, j'avais la même paye que mon patron ! "

( Une réflexion d'un élève, après un cours dans un lycée professionnel, de feu ( 1925-2013 )

le généticien des populations, Albert Jacquard )

Les mutuelles de la santé

Par les bureaucrates capitalistes, sont confisquées

Ce qui fait qu'en vérité

Pour pouvoir être soigné

Comme toujours, il faut payer

Sinon plus de dents

Les mutuelles sont gérées par le tyran

Sinon toutes les maladies

Leurs patrons sont de l'oligarchie

Tout ce qui touche à la santé

Devrait être de toute gratuité

Sans avoir besoin du moindre papier

Tout ce qui touche à la mobilité

Devrait être de toute gratuité

Transports, médecine, loisirs, l'alimentation

La gratuité est la seule révolution

Mais pour cela, dans chaque tête, une révolution

Une autre organisation que le capital

Avec son extrême gauche, roue de secours du mal

Comme en Grèce

De réserve, le capital, a toujours une graisse

L'extrême gauche du capital

La gauche du capital

La droite du capital

L'extrême droite du capital

Sont l'expression totalitaire du capital

Ses religions, ses idéologies, tout y est sale

Tout ce qui passe à la radio

Tout ce qui passe à la télévision

Même le moins sot

Même ce qui dénonce faussement l'aliénation

Du capital est aussi l'expression !

Et c'est encore la classe moyenne

A la petite bourgeoisie, doyenne

Du capital, la meilleure alliée

Experte pour tout immobiliser

Et tout est de pire en pire

Avec le catastrophisme en point de mire

Mais pour se déplacer

Mais pour manger

Mais pour toute activité

Assigné à résidence par pauvreté

C'est là le problème

Il faut participer au système

Qu'on le déteste ou qu'on l'aime

Car chaque être humain, du système

En est la circulation, les veines !

Comme dès 1859, le pétrole

Et les grandes compagnies qui rigolent

L'excrément du diable

Pour l'appât du gain toujours minable

Puis l'OPEP dès 1960, une mainmise

Pour au profit pétrolier faire la bise

Et des automobiles

Sur les routes, même sans file

Comme en France pour les chouettes

10.000 tuées chaque année, au moins, c'est trop bête

Du pétrole, des voitures, mort de la chouette

Tout ce qui relie le capital ne fait pas fête

Mais son biotope disparaissant

Ne va qu'en s'ajoutant

Et puis jadis avec la superstition

Le genre chouette a été en décimation

Pourtant si utile à l'agriculture

Un produit sain et nature

En Grèce antique

L'oiseau fut respecté, c'est chic

C'est à se demander

Si l'espèce humaine n'est pas une monstruosité

Et pourtant

Du moins dans notre temps

L'on dort, l'on mange, l'on lit

Le plus souvent dans son lit

Sans se déplacer forcément, l'on nuit

Et pour le conjoint ou la conjointe

Un peu d'ironie en pointe

C'est parfois des ronflements

Du couple fixe, un autre désagrément

60 pour cent

Des hommes ronflent

40 pour cent

Des femmes ronflent

Avec mon pessimisme, je gonfle

Le capital a tant de facettes

Il nous conditionne, il nous embête

Comme ce constat

Qui est divulgué partout, voilà

Et qui ne choque personne

Quand une société déraisonne

L'entretien, en France, des anciens présidents

Mais ailleurs, est-ce si différent ?

Giscard, médaille d'or

Sarkozy, médaille d'argent

Chirac, médaille de bronze

A 6, 2 millions d'euros, par an

Cela devient indécent et dément !

Cela n'est pas leurs affidés qui payent

Mais surtout les pauvres, le disque se raye

Une sorte d'hypnose et de suggestion

Faire passer la pilule en résignation

Et pour la facture, l'autoguérison

Mécanismes psychiques de la domination

Coupeur de feu, coupeur de scandale

Pour faire oublier les vrais vandales !

Maîtrise de l'effet placebo

Effet contexte, effet relation, pour les ballots

La domination et tous ses valets

Tout ce qui dedans s'y plaît

Tout y est un étau

Où seul le laid peut s'y trouver beau

Mais c'est déjà, c'est bientôt

L'être humain comme poisson hors de l'eau !

Et même dans le livre de Nestor Romero

( 1936/1937 ) sur la guerre civile espagnole

La colonne de fer, aucune volition molle

Certes, de l'antimilitarisme

Mais cependant du puritanisme

Sur la sexualité du conformisme

Le début est dans la fin avec le réductionnisme

Puis des dirigeants militaires et bureaucrates, ô syndicalisme

Qui de l'anarchie seront le cataclysme !

Et pourtant

La géochimie c'est du temps

Stromatolithes, encroûtements calcaires

3, 8 milliards d'années, sic

Et roches plus anciennes sur Terre

Après l'Australie, le Canada, roches métamorphiques

4 milliards d'années, sic

Et le zircon, 4, 400 milliards d'années

Et rien qu'en Bretagne

Sans régionalisme et sans pagne

2 milliards d'années, la roche comme manne !

Mais tout peut vite s'oublier

Car les caractères acquis sont dans l'intransmissibilité

Et peuvent se retrouver

Surtout des caractéristiques psychologiques

Certaines caractéristiques physiques sont génétiques

Tout le reste, c'est de la culture, de l'apprentissage, de l'imité

Et sans cesse, tout bébé

Doit tout réapprendre, rien n'est donné

Apprendre à marcher comme à mal ou bien se comporter

Il ou elle ne dispose d'aucune liberté

Son environnement va le dresser

Il ou elle en deviendra le produit

Bon, méchant, vilain, gentil, cela ou ceci

Selon les besoins de la société

Il ou elle exercera telle ou telle activité, tel ou tel métier

De tout le monde, la vérité est détestée

Il ou elle ne disposera d'aucune liberté

Ou la liberté d'être sans aucune liberté

Mais la domination lui fera croire à son libre arbitre

La tyrannie aime faire le pitre !

La domination avec son enseignement

Professeurs, instituteurs, mandarins et autres tuteurs

La tyrannie avec son divertissement

Peintres, poètes, écrivains, cinéastes, animateurs, amuseurs

D'une façon l'autre, ses complices présentateurs

Femmes et hommes, tous ses cadres supérieurs !

Et si on clonait, ce faux piédestal

Une femme de Néandertal

A la science, aucun mais, c'est carnaval

Trouver une mère porteuse

Pour une expérience absurde et odieuse

A part un peu, son physique, tout serait normal

Elle serait comme tout être humain

Qui comme son environnement, devient

Jugements de valeur, préjugés, lieux communs

Elle pourrait être très cultivée ou plus banale

Tout s'apprend

C'est si simple, si évident

Mais il faut bien justifier l'idéologie du dominant !

C'est la même bêtise

Que les 200 milliards de bouteilles d'eau en plastique

Consommées par an et que l'industrie attise

Dont la plupart, sinon toutes, sont polluées, c'est tragique

Alors que l'eau du robinet

J'en bois tous les jours, je le sais

N'est pas plus mauvaise pour la santé

Et tout va ainsi dans notre société

Et puis surpopulation

Ne rime pas avec révolution

Il faut arrêter de faire des gosses

Ce qui au capital fait les noces

Et c'est des guerres, de la rivalité, de l'agressivité

Plus la peine de procréer, il vaut mieux adopter

Pendant longtemps l'enfant fut d'une communauté

Avant l'apparition de la famille et de la propriété

Il faut une révolution intégrale des mentalités

Sinon toujours des coups d'Etat

Et autres changements de régime, taratata

L'inamovible sur place, l'inoxydable blabla !

" L' auto-organisation devient une nécessité vitale au moment où la guerre

contre " l'ennemi intérieur ", déjà vieille d'un bon demi-siècle, est solennellement

déclarée. La vie des hommes et des femmes qui n'ont pas le bon profil, n'habitent pas

au bon endroit, ne pratiquent pas la bonne religion, risque bien de valoir de moins

en moins chère aux yeux des flics, des médias, de tous les Charlie va-t-en-guerre de ce pays.

La police produit la violence dont le système a besoin, elle est raciste, patriarcale, et

au service de la bourgeoisie, car elle est la police d'un système capitaliste impérialiste " .

L'envolée ( Pour en finir avec toutes les prisons, janvier 2015 )

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

"But then, at birth, I had the same pay as my boss!"

(A reflection of a student, after a class in a vocational high school, of the late (1925-2013)

population geneticist, Albert Jacquard)

Health mutuals

By capitalist bureaucrats, are confiscated

Which means that in truth

To be able to be treated

As always, you have to pay

Otherwise no more teeth

The mutuals are managed by the tyrant

Otherwise all diseases

Their bosses are from the oligarchy

Everything that touches on health

Should be completely free

Without needing the slightest paper

Everything that touches on mobility

Should be completely free

Transport, medicine, leisure, food

Free is the only revolution

But for that, in each head, a revolution

An organization other than capital

With its extreme left, spare wheel of evil

As in Greece

In reserve, capital, always has a fat

The extreme left of capital

The left of capital

The right of capital

The extreme right of capital

Are the totalitarian expression of capital

Its religions, its ideologies, everything is dirty

Everything that is on the radio

Everything that is on television

Even the least stupid

Even what falsely denounces alienation

Of capital is also the expression!

And it is still the middle class

To the petty bourgeoisie, doyenne

Of capital, the best ally

Expert to immobilize everything

And everything is getting worse and worse

With catastrophism in sight

But to move

But to eat

But for any activity

Assigned to residence by poverty

That is the problem

We must participate in the system

Whether we hate it or love it

Because each human being, of the system

Is the circulation, the veins!

As in 1859, oil

And the big companies that laugh

The devil's excrement

For the lure of always pathetic gain

Then OPEC from 1960, a stranglehold

For the benefit of oil to kiss each other

And automobiles

On the roads, even without a queue

As in France for owls

10,000 killed each year, at least, it's too stupid

Oil, cars, death of the owl

Everything that connects capital is not celebrating

But its disappearing biotope

Only goes by adding

And then in the past with superstition

The owl species was in decimation

Yet so useful to agriculture

A healthy and natural product

In ancient Greece

The bird was respected, it's chic

You have to wonder

If the human species is not a monstrosity

And yet

At least in our time

We sleep, we eat, we read

Most often in bed

Without necessarily moving, we sleep

And for the spouse

A little irony in the spotlight

It's sometimes snoring

A fixed couple, another inconvenience

60 percent

Of men snore

40 percent

Of women snore

With my pessimism, I'm getting swollen

Capital has so many facets

It conditions us, it annoys us

Like this observation

Which is disclosed everywhere, that's it

And which shocks no one

When a society goes crazy

The interview, in France, of former presidents

But elsewhere, is it so different?

Giscard, gold medal

Sarkozy, silver medal

Chirac, bronze medal

At 6.2 million euros, per year

It's becoming indecent and crazy!

It's not their cronies who pay

But especially the poor, the record gets scratched

A kind of hypnosis and suggestion

Make the pill go down in resignation

And for the bill, self-healing

Psychic mechanisms of domination

Fire cutter, scandal cutter

To make us forget the real vandals!

Mastery of the placebo effect

Context effect, relationship effect, for idiots

Domination and all its servants

Everything in it likes it

Everything is a vice

Where only the ugly can be beautiful

But it is already, it is soon

The human being like a fish out of water!

And even in Nestor Romero's book

(1936/1937) on the Spanish Civil War

The iron column, no soft volition

Certainly, antimilitarism

But nevertheless puritanism

On the sexuality of conformism

The beginning is in the end with reductionism

Then military leaders and bureaucrats, oh unionism

Who will be the cataclysm of anarchy!

And yet

Geochemistry is time

Stromatoliths, calcareous crusts

3.8 billion years, sic

And older rocks on Earth

After Australia, Canada, metamorphic rocks

4 billion years, sic

And zircon, 4.400 billion years

And only in Brittany

Without regionalism and without loincloth

2 billion years, rock as manna!

But everything can quickly be forgotten

Because acquired characteristics are in the non-transmissibility

And can be found again

Especially psychological characteristics

Certain physical characteristics are genetic

Everything else is culture, learning, imitation

And constantly, every baby

Must relearn everything, nothing is given

Learn to walk as well as to behave well

He or she has no freedom

His or her environment will train him or her

He or she will become the product

Good, bad, ugly, nice, this or that

According to the needs of society

He or she will exercise this or that activity, this or that job

Of everyone, the truth is hated

He or she will have no freedom

Or the freedom to be without any freedom

But domination will make him or her believe in his or her free will

Tyranny loves to play the clown! Domination with its teaching

Professors, schoolteachers, mandarins and other tutors

Tyranny with its entertainment

Painters, poets, writers, filmmakers, animators, entertainers

In one way or another, its accomplices presenters

Women and men, all its senior executives!

And if we cloned, this false pedestal

A Neanderthal woman

To science, no buts, it's carnival

Find a surrogate mother

For an absurd and odious experiment

Apart from a little, her physique, everything would be normal

She would be like any human being

Who like her environment, becomes

Value judgments, prejudices, commonplaces

She could be very cultured or more banal

Everything can be learned

It's so simple, so obvious

But we have to justify the ideology of the dominant!

It's the same stupidity

As the 200 billion plastic water bottles

Consumed per year and that the industry stirs up

Most, if not all, of which are polluted, it's tragic

While tap water

I drink it every day, I know it

Is not worse for your health

And that's how everything is in our society

And then overpopulation

Doesn't rhyme with revolution

We have to stop having kids

What capital does to weddings

And it's wars, rivalry, aggressiveness

No more point in procreating, it's better to adopt

For a long time the child was from a community

Before the appearance of the family and property

We need a complete revolution in mentalities

Otherwise always coups d'état

And other changes of regime, taratata

The immovable on the spot, the stainless blah blah!

"Self-organization becomes a vital necessity at a time when the war

against the "internal enemy", already a good half-century old, is solemnly

declared. The lives of men and women who do not have the right profile, do not live

in the right place, do not practice the right religion, are likely to be worth less and less in the eyes of the cops, the media, all the warmongering Charlies in this country.

The police produce the violence that the system needs, they are racist, patriarchal, and

in the service of the bourgeoisie, because they are the police of an imperialist capitalist system."

L'envolée ( To end all prisons, January 2015 )

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )