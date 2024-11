Tout nationalisme est un suprémacisme

France

Chaque personne qui vote

Donne de l'argent, c'est son rote

Un peu plus de un euro

Mais un euro plus un euro

Cela devient comme un gros lot

Pour chaque petit ou grand parti

Chaque votante, chaque votant

Faisant le lit de son asservissement

Retour à la case, de la servitude volontaire

Retour vers le futur mais en arrière

Comme les environ 6338 épaves au fond des mers

Trois sur quatre

De la deuxième mondialité en guerre

Avec les 2 à 20 millions d'hydrocarbures

De toutes les eaux qui nous carburent

Dont cinq hydrocarbures

Hyper dangereux et qui durent

Encore une possible catastrophe majeure

Le monde est devenu un garnement dément

Et il y a trois mille sortes d'hydrocarbures différents

Pas étonnant, si depuis 1951

Et au beaucoup plus

Deux mille anciens nazis notoires au Reich ont collaboré

Pas inquiétés, et qui touchent une pension de l'Allemagne

Logique, d'un monde nazifié et devenu comme un bagne

De toute une infantilisation et qui met bas

Toutes tailles, tous poids, tous genres, du capital et son échalas !

Sur aucune liste électorale

Je ne suis inscrit, hors le tract du capital

S'abstenir activement et même dans l'abstention

De toute urne sans aucun organe vestigial

Et puis la Russie

Quand le vote n'y suffit

A pu prêter trois cents millions d'euros

Aux divers partis fascistes européens

Quand plus aucune banque en soutien

En France, le FN, Front national, c'est certain

De pays, ces dix dernières années, la Russie en lapin

La Hongrie, encore un prêt de 10,6 millions d'euros

Là, pour le RN, Rassemblement National, en 2022

Et qui va pouvoir bientôt tout rembourser

Des électeurs et électrices, qui pour ce parti, ont voté

Et même, qui sait, un jour, les dettes, les faire annuler

Procès divers, autres détournements, pouvant l'embêter

Mais tous les autres partis, cela fuit aussi

Gens de pouvoir sachant toujours se rabibocher

Et toujours prêts, la différence, à lyncher

Renvoyant à feu ( 1736 - 1796 ) Charles Lynch

Avec des milliers de personnes noires massacrées

Missouri et Sud des USA, tradition de férocité

Ainsi de l'affaire feu ( 1941 - 1955 ) Emmett Till

Dont les assassins blancs furent acquittés

Et même par le jury KKK comme félicités

De toutes façons, tout suprémacisme est à rejeter

Aucune ineptie n'échappant aux crétines et aux crétins

Ne faisant que subir, la plupart, terriens et terriennes

Ainsi pour les nodules des fonds-marins

De l'exploitation, pour hâter, de l'espèce humaine, la fin !

Il faudrait paresser de toute phryge

Pour que plus rien ne s'érige

Car, finalement

Ne rien faire de son temps

Cela prend beaucoup de temps

L'on en est possédé frénétiquement

Le contraire

Ô paradoxe, prend peu de temps

Le temps vécu n'étant plus du même temps

Car c'est le temps de l'argent qui nous vit

Et bonnes semences et bonnes graines en défi

Quand l'argent du temps marchand ne nous envie

Quand nous refusons d'être des billets de banque

Quand nous refusons d'être des pièces de monnaie

Tout y fait son sucre

D'une canette de Coca-Cola

Soit, sept morceaux de sucre, faux lucre

Et tous nos pas, du petit ou du grand, pouah

Ainsi, 16 mars 2019, manifestation pour le climat

Au métro ( j'y étais ) Opéra, à Paris

Le métro étant l'endroit le plus pollué

Comme aussi tous les endroits confinés

Avec donc l'intérieur encore plus toxique que l'extérieur

Et chez soi plus qu'au-dehors, horreur

Particules nocives et de grande duplicité

Et encore les plus pauvres pour y trinquer

De tout un habile apartheid culturel et sexuel

Physique, économique, politique, tout un rituel

Le capital est un ( né en 1957 ) Giovanni Brusca

Mais, lui, jamais repenti

Ancien tueur numéro un de la mafia

Le capital, mercantile, mercanti, bandit

Ne peut se repentir, jamais, lui

Comme aussi ( 1919 - 2013 ) Giulio Andreotti !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Every person who votes

Gives money, it's their burp

A little more than one euro

But one euro plus one euro

It becomes like a jackpot

For each small or large party

Each voter

Making the bed of their enslavement

Back to square one, of voluntary servitude

Back to the future but backwards

Like the approximately 6,338 wrecks at the bottom of the seas

Three out of four

Of the second world at war

With the 2 to 20 million hydrocarbons

Of all the waters that fuel us

Of which five hydrocarbons

Hyper dangerous and which last

Another possible major catastrophe

The world has become a crazy rascal

And there are three thousand different kinds of hydrocarbons

No wonder, if since 1951

And at many more

Two thousand former notorious Nazis in the Reich collaborated

Not worried, and who receive a pension of Germany

Logical, of a world nazified and become like a penal colony

Of a whole infantilization and which gives birth

All sizes, all weights, all genders, of capital and its beanpole!

On no electoral list

I am not registered, except for the capital tract

Abstain actively and even in abstention

From any ballot box without any vestigial organ

And then Russia

When voting is not enough

Was able to lend three hundred million euros

To the various European fascist parties

When no more banks support it

In France, the FN, National Front, that's for sure

Of countries, these last ten years, Russia in rabbit

Hungary, another loan of 10.6 million euros

There, for the RN, National Rally, in 2022

And who will soon be able to repay everything

Voters, who voted for this party

And even, who knows, one day, the debts, have them cancelled

Various trials, other embezzlements, which could annoy it

But all the other parties, that flees too

People in power always knowing how to make up

And always ready, the difference, to lyncher

Returning to fire (1736 - 1796) Charles Lynch

With thousands of black people massacred

Missouri and the South of the USA, tradition of ferocity

Thus of the fire affair (1941 - 1955) Emmett Till

Whose white assassins were acquitted

And even by the KKK jury as congratulated

In any case, all supremacism is to be rejected

No nonsense escapes the cretins and the cretins

Mostly, earthlings and earthlings only suffer

Thus for the nodules of the seabed

Of the exploitation, to hasten, of the human species, the end!

We should be lazy with all our phryge

So that nothing more is erected

Because, ultimately

Doing nothing with our time

It takes a lot of time

We are possessed by it frantically

The opposite

Oh paradox, takes little time

The time lived is no longer the same time

Because it is the time of money that lives us

And good seeds and good seeds in defiance

When the money of merchant time does not envy us

When we refuse to be bank notes

When we refuse to be coins

Everything makes its sugar there

From a can of Coca-Cola

That is, seven pieces of sugar, false lucre

And all our steps, small or large, ugh

Thus, March 16, 2019, demonstration for the climate

At the metro (I was there) Opéra, in Paris

The metro being the most polluted place

As also all confined places

With therefore the interior even more toxic than the outside

And at home more than outside, horror

Harmful particles and great duplicity

And still the poorest to drink there

Of a whole clever cultural and sexual apartheid

Physical, economic, political, a whole ritual

Capital is a (born in 1957) Giovanni Brusca

But, him, never repented

Former number one killer of the mafia

Capital, mercantile, mercanti, bandit

Can never repent, him

As also (1919 - 2013) Giulio Andreotti!

Patrice Faubert (2024) whore, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )