Xyloglossie attitudinale

" Les vices des hommes

Sont mon domaine

Leurs plaies mes doux gâteaux

J'aime mâcher leurs viles pensées

Car leur laideur fait ma beauté "

Joyce Mansour ( 1928-1986 ) Cris

Les langues, 7000 langues parlées

Dont certaines ont seulement mille locuteurs

Petit à petit, d'exister vont cesser

Comme pour les espèces, le même malheur

Pour les concepts, les langues sont des musées

Comme la langue des gitans

Mémoire de tous les continents traversés

Comme Nicolas Tournadre nous l'apprend

Un linguiste fort sympathique, ferré

Qui sait ne jamais hiérarchiser

Car il n'y a pas de langue pure

Même pas le chinois écrit, difficile écriture

Dont même les plus lettrés

Plus de 8000 caractères, ont peine à maîtriser

Même pas l'araméen impérial

Ou la langue basque, la moins banale

La langue basque la plus ancienne

Ou les si belles langues africaines

Ou encore l'inuit si polysynthétique

Bref, chaque langue a sa rythmique !

Moins facile à classer

Que les rituels thanatologiques identifiés

Inhumation

Crémation

Immersion

Exposition

C'est la mort qui nous fiche des baffes

C'est de tout le monde le cénotaphe !

Anthropologie du commerce

Commerce de l'anthropologie

Cette xyloglossie ou langue de bois

Seul langage qui hélas fait loi

Car plus que de l'information

C'est surtout de l'affect que nous communiquons

Les mots s'échangent comme des objets

Personne ne peut se les approprier, c'est un fait

Mais aussi tout est controversé

Tout est déformé par les idées

Comme l'anthropologie

Pour le peuple des indiens Yanomami

Qui eurent d'étranges visiteurs

Des anthropologues racistes et pédophiles

Des Napoléon Chagnon, le lévi-straussien protégé, Jacques Lizot

Tous deux nés en 1938, et aussi idiots

Sociobiologistes et donc des fachos

Bataille de l'inné et de l'acquis

Dont firent les frais les indiens Yanomami

Qui furent des cobayes pour des vaccins

Rendus malades par des anthropologues crétins

Pollués par nos maladies et nos coutumes occidentales

Pour le peuple Yanomami, le seul véritable mal !

Et pour tous ces gens

Les savants furent des tyrans

Et aussi, dans la jungle des villes

Pas de quartier, pour les garçons et les filles

Aucune convivialité

Aucune solidarité

Ou c'est contraint et forcé

Par l'égoïsme de la nécessité

IMSI-catcher pour nous écouter

SMS, et toute la totalité

Dans son rayon d'action

Et tout devient sa conversation !

Notre univers

Un parmi d'autres, peut-être, dans le multivers

Tout peut se faire dans la physique de l'imaginaire

13,77 milliards d'années

Sans cesse, la date ne peut que s'affiner

380.000 premières années

Dans une certaine opacité

Puis après des dizaines de millions d'années

Vinrent les premières étoiles

De l'univers qui tisse sa toile

Finalement tout nous échappe

Plus l'on en sait, plus c'est la trappe

De l'ignorance, force de frappe

Et tout nous renvoie impitoyablement

A tout ce que l'on ignore, enthousiasmant ou déprimant

En notre temps où tout est si affligeant

A lire, il n'y a plus ( 1969 ) " Rahan "

C'était ( 1969 ) " Pif Gadget", c'était marrant

Depuis 1969 après le journal (1945 ) " Vaillant "

Par le PCF c'était édité

Mais au moins c'était de la qualité

De la bonne bande dessinée

Et c'était moins réactionnaire

Que ( 1927 ) Mickey toujours à faire le fier

Cela s'appelait de la culture populaire !

Maintenant où à peu près tout est réactionnaire

Comme à Guantanamo ce centre de la torture

Où l'on expérimente sous des prétextes divers

Car certains militaires américains sont des ordures

Ou comme en France

La raison est pleine de démence

Qui encore récemment, interdisait, le cannabis si bénéfique

Pour certaines indications thérapeutiques

Car c'est le meilleur des antalgiques

Comme le Sativex

Je le dis, même si cela vexe

Dix-sept pays d'Europe l'autorisaient

Sauf la France, un pays de niaises et de niais

Mais mieux vaut tard que jamais

En France

Les médecins, pour la plupart, sont des faquins

Conservateurs, fascistes, pour le moins

Même pour du cannabis médical

Sativex enfin autorisé, le moindre mal

Mais c'est si restrictif, si contrôlé

Que peu de personnes peuvent en bénéficier

Quand à légaliser le cannabis ou autre, pas la peine d'y penser

La France a des mentalités arriérées

Il faut souffrir, il faut en baver !

Le cannabis est pourtant moins dangereux

Que la cabine de bronzage, pour la peau, du feu

40.000 cabines en France, pourtant

Pour du soleil artificiel, c'est édifiant

Et toujours en France, 8 millions de clientes et de clients

Packaging, cocooning, marketing

En tous domaines, c'est de la même vigne

Du capital, sa pêche en gros ou à la ligne !

Rien ne vaut le soleil naturel

En nudité ou même en textile, sa jouissance est belle

Mais le suicide, l'autolyse de notre monde

S'affiche dans sa politique, si immonde

Et sa nature partout outragée, gronde

Car seule la nature est naturelle

Tous les comportements étant artificiels

Moi, toi, ils, eux, elles

Être femme est un apprentissage

Être homme est un apprentissage

Comme son enfance est son message

Moi, toi, ils, eux, elles, dans des cages

Et c'est ainsi

D'ailleurs, déjà, dans certains pays

Cela commence à être admis

L'on peut-être femme ou homme ou indéterminé

Et de genre l'on peut changer

Assez facilement sur sa carte d'identité !

XX ou XY, X ceci ou X cela

Si nous savions vivre, aucun holà

Ni bien, ni mal, ni haut, ni bas

Tout serait pluralité attitudinale

Tout le monde vivrait ou pas son économie libidinale

Plus aucune étiquette

Sur l'autre, sans aucun à priori, c'est si bête

Cela serait l'anarchie

Tout le monde serait épanoui !

Mais présentement

Où tout est guerre, où tout est dément

La relation humaine est guerrière

La relation humaine est bras de fer

Car gagner c'est toujours perdre le gagnant

Tant que l'autre est le perdant

Il faut imaginer autre chose

Aux inepties, faire une pause

Il faut l'être humain imaginant

Sexuellement, psychologiquement

Socialement, politiquement

Enseignement, économiquement

Ce TOUT a été séparé

Alors que ce TOUT est lié

Car de toutes choses nous faisons des problèmes

Au lieu de nos vies, faire de beaux poèmes !

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

"The vices of men

Are my domain

Their wounds my sweet cakes

I like to chew their vile thoughts

Because their ugliness makes my beauty"

Joyce Mansour ( 1928-1986 ) Cris

Languages, 7000 spoken languages

Some of which have only a thousand speakers

Little by little, will cease to exist

As for species, the same misfortune

For concepts, languages ​​are museums

Like the language of the gypsies

Memory of all the continents crossed

As Nicolas Tournadre teaches us

A very sympathetic, knowledgeable linguist

Who knows never to hierarchize

Because there is no pure language

Not even written Chinese, difficult writing

Which even the most literate

More than 8000 characters, have difficulty mastering

Not even imperial Aramaic

Or the Basque language, the least banal

The oldest Basque language

Or the beautiful African languages

Or even the polysynthetic Inuit

In short, each language has its rhythm!

Less easy to classify

Than the identified thanatological rituals

Burial

Cremation

Immersion

Exhibition

It's death that slaps us

It's everyone's cenotaph!

Anthropology of trade

Trade of anthropology

This xyloglossia or wooden language

The only language that unfortunately makes law

Because more than information

It is above all affect that we communicate

Words are exchanged like objects

No one can appropriate them, it is a fact

But also everything is controversial

Everything is distorted by ideas

Like anthropology

For the people of the Yanomami Indians

Who had strange visitors

Racist and pedophile anthropologists

Napoleon Chagnon, the protected Levi-Straussian, Jacques Lizot

Both born in 1938, and also idiots

Sociobiologists and therefore fascists

Battle of the innate and the acquired

Which the Yanomami Indians paid the price for

Who were guinea pigs for vaccines

Made sick by cretin anthropologists

Polluted by our diseases and our Western customs

For the Yanomami people, the only real evil!

And for all these people

The scientists were tyrants

And also, in the jungle of cities

No quarter, for boys and girls

No conviviality

No solidarity

Or it is constrained and forced

By the selfishness of necessity

IMSI-catcher to listen to us

SMS, and all the totality

In his range of action

And everything becomes his conversation!

Our universe

One among others, perhaps, in the multiverse

Everything can be done in the physics of the imagination

13.77 billion years

Constantly, the date can only be refined

380,000 first years

In a certain opacity

Then after tens of millions of years

The first stars came

Of the universe that weaves its web

Finally everything escapes us

The more we know, the more it is the trap

Of ignorance, striking force

And everything mercilessly sends us back

To everything we ignore, exciting or depressing

In our time when everything is so distressing

To read, there is no more (1969) "Rahan"

It was (1969) "Pif Gadget", it was funny

Since 1969 after the newspaper (1945) "Vaillant"

By the PCF was published

But at least it was quality

Good comics

And it was less reactionary

Than (1927) Mickey always showing off

That was called popular culture!

Now where almost everything is reactionary

Like in Guantanamo this torture center

Where they experiment under various pretexts

Because some American soldiers are scum

Or like in France

Reason is full of madness

Which until recently, banned cannabis so beneficial

For certain therapeutic indications

Because it is the best of painkillers

Like Sativex

I say it, even if it offends

Seventeen countries in Europe authorized it

Except France, a country of simpletons and simpletons

But better late than never

In France

Doctors, for the most part, are scoundrels

Conservatives, fascists, to say the least

Even for medical cannabis

Sativex finally authorized, the lesser evil

But it is so restrictive, so controlled

That few people can benefit from it

As for legalizing cannabis or other, no point in thinking about it

France has backward mentalities

We have to suffer, we have to suffer!

Cannabis is nevertheless less dangerous

Than the tanning booth, for the skin, fire

40,000 booths in France, however

For artificial sun, it's edifying

And still in France, 8 million customers

Packaging, cocooning, marketing

In all areas, it's from the same vine

Capital, its fishing wholesale or by line!

Nothing beats the natural sun

In nudity or even in textiles, its enjoyment is beautiful

But suicide, the autolysis of our world

Is displayed in its politics, so filthy

And its nature everywhere outraged, rumbles

Because only nature is natural

All behaviors being artificial

Me, you, they, them, them

Being a woman is an apprenticeship

Being a man is an apprenticeship

Like his childhood is his message

Me, you, they, them, them, in cages

And that's how it is

Moreover, already, in some countries

This is starting to be accepted

One can be a woman or a man or undetermined

And one can change gender

Quite easily on one's identity card! XX or XY, X this or X that

If we knew how to live, no heyday

Neither good nor bad, neither high nor low

Everything would be attitudinal plurality

Everyone would live or not their libidinal economy

No more labels

On the other, without any a priori, it's so stupid

That would be anarchy

Everyone would be fulfilled!

But at present

Where everything is war, where everything is crazy

Human relationships are warlike

Human relationships are arm wrestling

Because winning is always losing the winner

As long as the other is the loser

We must imagine something else

To the nonsense, take a break

We must have the imagining human being

Sexually, psychologically

Socially, politically

Teaching, economically

This EVERYTHING has been separated

While this EVERYTHING is linked

Because we make problems out of everything

Instead of our lives, make beautiful poems!

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )