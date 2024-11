Doxa du lobby

" Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre ou nous pourrons vous fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. "

( Au-delà du réel ou la tyrannie et son divertissement )

Les décideurs politiques

Ne décident jamais rien

Ils sont décidés par l'empire du fric

Ils en sont les pantins hypocrites

Comme banques et grandes sociétés

40 à 60 milliards, qui chaque année

A l'impôt, en France, sont volés

Ce qui forcément favorise ou va favoriser

Les plus grandes inégalités

Pour le chômage, les retraites, etc... que va t-il rester ?

Et il en va ainsi

Inévitablement, plus ou moins, dans chaque pays

Comme certaines sociétés

Pour peu ou prou, les animaux, soigner

Et qui se font des fortunes

L'escroquerie caritative, c'est de la thune

Ces gens n'aiment pas les animaux

Ils aiment l'argent, cela rapporte, les animaux

Leurs dirigeantes et leurs dirigeants

Ont plusieurs maisons et plusieurs biens

C'est à vomir tellement c'est indécent

Avec le capital, il ne peut en être autrement

Le capital est un excrément permanent !

Et est aussi au service du capital

Par exemple formel, la psychologie sociale

Au service du fascisme subtil, donc social

Où l'on finit par avouer

Comme dans un commissariat

A force d'être maltraité et harcelé

Par la police et ses gros bras

Où de faux souvenirs

Par la persuasion sont mémorisés

Et deviennent ainsi de vrais souvenirs

Et parfois, ce qui a été seulement entendu ou vu

Devient comme une action vécue

L'activité électrique cérébrale est là pour le prouver

Un peu comme le zen enveloppé sous vide

De la fausse méditation rigide

Où c'est la marchandise qui médite

La mode sait récupérer tout rite

En réalité

La méditation est de l'autosuggestion

L'autosuggestion de la méditation

C'est du système nerveux autonome

Qui met nos taux physiologiques aux normes

Certes, grâce à la neuroplasticité cérébrale

Tout serait possible, tout serait banal

Et donc aussi, une révolution libertaire et sociale !

Donc

N'importe qui, dans certaines conditions

Peut avouer absolument n'importe quoi

Donc

N'importe qui, dans certaines conditions

Peut voter absolument n'importe quoi

Et c'est toujours n'importe quoi, ma foi !

Il suffit d'être déstabilisé

Ou par une propagande être conditionné

Pour croire ce que l'on n'a pas fait

A la politique de croire à son bienfait

Manipulation de la psychologie

Psychologie de la manipulation

Des tas d'expériences sur la mémoire

Dans des tas de laboratoires

Pour au capital nous faire croire

Des expérimentations sur la soumission !

260 pour cent

C'est l'augmentation de l'espèce humaine

Un jour, elle ne sera plus là, l'espèce humaine

A la place, d'autres espèces, voilà

Et tout repartira, tout refoisonnera

Cela est, le processus est toujours là

Et pour la biodiversité

Donc, ce processus est de toute éternité

En géologie, nous y sommes déjà

C'est le début de la grande crise

Et trop tard pour y avoir prise

De toutes façons, pas le seul cas

TOUT sans cesse apparaît

TOUT sans cesse disparaît

Forces multivectorielles et multifactorielles, c'est bien cela

Avec l'harmonie universelle, l'anarchie

La vie humaine, cela aurait été plus longtemps

Mais avec les diverses inhumaines oligarchies

A la vie humaine, il reste déjà peu de temps !

Mais la taille standard

Pour l'évolution, d'un animal sur la planète Terre

C'est la fourmi, le reste est vantard

Tout le reste est hors-norme, l'évolution se marre

Sauf que pour la fourmi, pas de strip-tease

Se mettre en tenue, pour de fausses bises

Comme à Marseille, pour des jeunes filles

A 50 euros la soirée, l'exploiteur étrille

Et oui, c'est mal rémunéré

Mais il faut manger

Mais il faut payer son loyer

Et dans un milieu malsain et frustré

La jeune femme se retrouve coincée !

Tout est ainsi, dans la vie marchande

D'une méthode l'autre, vendre sa viande

D'une méthode l'autre, se louer

D'une méthode l'autre, se prostituer

C'est l'esclavage salarié

Des pieds, des mains, des seins

Rien n'est plus, rien n'est moins

Des bras ou des culs, des cerveaux, en plus ou moins malin

Rien n'est plus, rien n'est moins

C'est de la consommation

C'est de la marchandisation

Le capital n'y fait aucune exception!

Et dans le même temps

C'est assez étonnant

Dans une sorte de Kurdistan

Pas reconnu vraiment

Des millions de kurdes sont ballotés

Et un peu partout malmenés

Véritablement les seuls, qui pourtant

Avec ( 1978 ) le PKK, luttent farouchement

Contre le Daesh, l'Etat islamique

Repère de tous les religieux fanatiques

En Europe ce fut et c'est l'intégrisme catholique

Et personne de les aider

Ne semble très empressé

Il faut dire que la Turquie

Des kurdes a toujours fait fi

Les éliminer toutes et tous, étant son défi !

Partout la même encoprésie

Tous domaines, toutes choses, le capital chie

Tout ce qu'est la vie

Plus rien n'est à l'abri !

Comme la neige des mers

Polypes coralliens, une véritable serre

Montagnes marines que l'industrie déprime

Et qui sont des animaux fixés, une vraie mine

Ce sont les squelettes de la mer

Ce sont des squelettes de calcaire

Comme une maman poumon de la mer

Mer de toutes les mères

De toute vie, c'est le ventre

Tout en est sorti, c'est notre antre

Ventre de la mère

Ventre de la mer

Et nos larmes salées comme preuve repère

Au regard de la nature, de l'évolution

TOUT est ce qui vit

TOUT est ce qui meurt

Ainsi, rien ne naît, rien ne meurt

L'espace-temps ne connaît pas les heures !

Pas comme les laboratoires pharmaceutiques

Le lobby du profit frénétique

Ainsi le laboratoire américain Merck

Et des scandales sanitaires, berk

Il faut occuper le marché

Les médicaments il faut écouler

Même si c'est mauvais pour la santé

Sans aucune déontologie

C'est la doxa du lobby

Vioxx, Gardasil, et c'est pas fini

Et tant d'autres, véritable gabegie

Des scandales sanitaires

Du pognon roi, toujours réactionnaire

Et des milliers et milliers de gens

Meurent chaque année de prendre des médicaments

En France, dans le reste du monde, c'est aussi dément

Des effets secondaires

De notre société spectaculaire

Information, désinformation, surinformation

Catastrophisme, gestion du désastre, soumission durable, fusion

Tout est toujours en juxtaposition

Tout se complète en irradiation

Comme entre 1930 et 1950, un russe sur six

Avait été ou était dans un camp de concentration

Bien avant le feuilleton anglais du numéro six

C'est la société spectaculaire marchande techno-industrielle

C'est ainsi que, c'est moi, c'est toi, ce sont eux, ce sont ils, ce sont elles !

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

"We will control everything you will see and hear or we will be able to provide you with everything your imagination can conceive."

(Beyond reality or tyranny and its entertainment)

Political decision-makers

Never decide anything

They are decided by the empire of money

They are its hypocritical puppets

Like banks and large companies

40 to 60 billion, which each year

In taxes, in France, are stolen

Which inevitably favors or will favor

The greatest inequalities

For unemployment, pensions, etc... what will remain?

And so it goes

Inevitably, more or less, in every country

Like some societies

More or less, animals, caring for

And who make fortunes

Charity fraud is money

These people don't like animals

They like money, it brings in, animals

Their leaders

Have several houses and several properties

It's disgusting, it's so indecent

With capital, it can't be otherwise

Capital is a permanent excrement! And is also at the service of capital

For formal example, social psychology

At the service of subtle fascism, therefore social

Where we end up confessing

Like in a police station

By dint of being mistreated and harassed

By the police and their strong arms

Where false memories

By persuasion are memorized

And thus become real memories

And sometimes, what has only been heard or seen

Becomes like a lived action

The brain's electrical activity is there to prove it

A bit like Zen wrapped in a vacuum

False rigid meditation

Where it is the merchandise that meditates

Fashion knows how to recover any rite

In reality

Meditation is autosuggestion

The autosuggestion of meditation

It is the autonomic nervous system

Which brings our physiological rates up to standard

Certainly, thanks to brain neuroplasticity

Everything would be possible, everything would be banal

And therefore also, a libertarian and social revolution! So

Anyone, under certain conditions

Can confess absolutely anything

So

Anyone, under certain conditions

Can vote absolutely anything

And it's always anything, by Jove!

You just have to be destabilized

Or by propaganda be conditioned

To believe what you haven't done

It's up to politics to believe in its benefit

Manipulation of psychology

Psychology of manipulation

Lots of experiments on memory

In lots of laboratories

To make capital believe

Experiments on submission!

260 percent

This is the increase of the human species

One day, it will no longer be there, the human species

In its place, other species, that's it

And everything will start again, everything will flourish again

That is, the process is still there

And for biodiversity

So, this process is from all eternity

In geology, we are already there

It is the beginning of the great crisis

And too late to have taken action

In any case, not the only case

EVERYTHING constantly appears

EVERYTHING constantly disappears

Multivectorial and multifactorial forces, that's it

With universal harmony, anarchy

Human life, it would have been longer

But with the various inhuman oligarchies

To human life, there is already little time left! But the standard size

For evolution, of an animal on planet Earth

It's the ant, the rest is boastful

Everything else is out of the norm, evolution is laughing

Except that for the ant, no striptease

Getting dressed, for fake kisses

Like in Marseille, for young girls

At 50 euros an evening, the exploiter thrashes

And yes, it's poorly paid

But you have to eat

But you have to pay your rent

And in an unhealthy and frustrated environment

The young woman finds herself stuck!

Everything is like that, in the market life

From one method to another, selling your meat

From one method to another, renting yourself

From one method to another, prostituting yourself

It's wage slavery

Feet, hands, breasts

Nothing is more, nothing is less

Arms or asses, brains, more or less smart

Nothing is more, nothing is less

It's consumption

It's commodification

Capital makes no exception!

And at the same time

It's quite astonishing

In a sort of Kurdistan

Not really recognized

Millions of Kurds are tossed around

And mistreated everywhere

Truly the only ones, who nevertheless

With (1978) the PKK, fight fiercely

Against Daesh, the Islamic State

Landmark of all religious fanatics

In Europe it was and is Catholic fundamentalism

And no one to help them

Seems very eager

It must be said that Turkey

Of the Kurds has always ignored

Eliminate them all, being its challenge!

Everywhere the same encopresis

All areas, all things, capital shits

Everything that is life

Nothing is safe anymore!

Like the snow of the seas

Coral polyps, a real greenhouse

Sea mountains that industry depresses

And which are fixed animals, a real mine

These are the skeletons of the sea

These are limestone skeletons

Like a mother lung of the sea

Sea of ​​all mothers

Of all life, it is the belly

Everything came out of it, it is our lair

Womb of the mother

Womb of the sea

And our salty tears as proof of reference

In the eyes of nature, of evolution

EVERYTHING is that which lives

EVERYTHING is that which dies

Thus, nothing is born, nothing dies

Space-time does not know hours!

Not like pharmaceutical laboratories

The frenzied profit lobby

Thus the American laboratory Merck

And health scandals, yuck

We must occupy the market

Medicines must be sold

Even if they are bad for health

Without any ethics

It is the lobby's doxa

Vioxx, Gardasil, and it's not over

And so many others, real waste

Health scandals

Money is king, always reactionary

And thousands and thousands of people

Die every year from taking medication

In France, in the rest of the world, it is also crazy

Side effects

Of our spectacular society

Information, disinformation, overinformation

Catastrophism, disaster management, lasting submission, fusion

Everything is always in juxtaposition

Everything is completed in irradiation

As between 1930 and 1950, one Russian in six

Had been or was in a concentration camp

Long before the English serial of the issue six

It is the spectacular techno-industrial merchant society

This is how, it is me, it is you, it is them, it is they, it is them!

Patrice Faubert ( 2015 ) whore, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )