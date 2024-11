Bureaucrates, célébrités, milliardaires

Révolution révolutionnaire et révolution non révolutionnaire …

” En 1944 , après la libération , Mitterand est embauché comme rédacteur en chef de ” Votre beauté ” ( salaire confortable et voiture avec chauffeur ) sur intervention d ‘ A . Bettencourt . Le journal appartient à Eugène Schueller ( père de Liliane ) qui était le financier du groupe fasciste ” La cagoule “avant guerre . “

Anarchosyndicalisme ( CNT /AIT ) décembre 2010

Pour tout le monde , c ‘ est une évidence . Il y a une programmation de l ‘ obsolescence . Et peu importe que feu ( 1902-1992 ) Günther Anders ait influencé ou pas , feu ( 1931-1994 ) Guy Debord , car la pensée n ' appartient à personne .

Tous les appareils de la société spectaculaire marchande techno – industrielle sont prévus pour durer le moins longtemps possible . C ‘ est presque du jetable . En 2010 , l ‘ on achète des produits jetables , pour pouvoir ainsi , en racheter d ‘ autres le plus rapidement possible . Et il en va et ira toujours ainsi , tant que l'anarchie ne verra pas le jour .

Il en est de même avec l ‘ amitié . Il en est de même avec l ‘ amour . Il en est de même avec le travail . Ce que le fascisme libéral a bien compris . Un fascisme nouveau , qui a bien su s ‘ adapter aux exigences récentes du libéralisme .

Et cela représente donc des marchés . Le marché de l ‘ amitié . Le marché de l ‘ amour . Le marché du travail . Il y a un pôle emploi officiel . Il y a des pôles amitié et amour officieux .

La France qui est un paradis pour le fascisme libéral en sa version du spectaculaire intégré , est le pays idéal , pour la mise en place prototypique du spectaculaire variationnel .

Il s ‘ agit d ‘ un mariage entre Hitler et Staline .

La folie est dans la tête des hommes , des femmes , des enfants . La résistance à cette folie respire mal , étouffée d ‘ être trop peu nombreuse . Il faudrait une réaction en chaîne de la résilience pour que cette résistance disséminée et incertaine , disposant de peu de moyens , puisse s ‘ étoffer et faire le poids face au monstre fasciste libéral . Car le local qui ne devient pas global , est voué à être infiltré , dévoyé , absorbé . La résilience de l ‘ obsolescence de l ‘ humanité sera globale ou ne sera pas .

Tout étant étroitement cimenté , le rien est dans le tout , le tout est dans le rien , je suis en vous , vous êtes en moi . Lui est dans le tout , tout est dans le lui .

L ‘ individu peut – être contraint de se suicider , ( la liberté n ‘ existe pas ) , les sociétés aussi peuvent être contraintes au suicide .

Suicide individuel ou suicide collectif .

Nonobstant , il s ‘ agit toujours du même mouvement de refus de l ‘ aliénation .

” 47 substances classées cancérigènes et 37 perturbateurs endocriniens . C ‘ est le cocktail chimique avalé en une journée par un enfant de 10 ans . “

Le Canard Enchaîné ( 1 . 10 . 2010 )

Mais le refus de l ‘ aliénation ne doit pas être l ‘ aliénation du refus .

Le refus aliéné ne peut conduire qu ‘ à l ‘ aliénation du refus .

Le fascisme libéral entretient les faux refus . Le fascisme libéral fait la guerre aux vrais refus .

Ainsi , le pétrole n ‘ est pas autre chose que du carbone fossile . Et dans ce carbone fossile , il y a donc du vivant accumulé devenu fossile . Les biologistes de l ‘ évolution savent que là où les humains se sont répandus , les espèces qui les accompagnaient ont disparu …

L ‘ homo sapiens sapiens ( voir mon article ” Homo sapiens suicidium ” ) , en ayant fait disparaître pas mal par extermination , et pas seulement par la seule cause alimentaire …

Cela n ‘ est pas en vidant les banques que l ‘ on changera un système marchand inintelligent , voir mon article ( ” L ‘ espèce humaine n ‘ est pas intelligente “ ) , comme les vedettes politiques et sportives de la société spectaculaire marchande voudraient nous le faire croire .

Ce sont les têtes remplies d ‘ inepties qu ‘ il faut vider .

Et une fois les têtes vidées des bêtises lues dans la presse des 64 bourgeoisies , ( voir mon article ” Précis des 64 bourgeoisies ” ) , ou entendues à la télévision , et à la radio des 64 bourgeoisies , tout le reste se fera tout seul . Et pour obtenir ce résultat , l ‘ on ne pourra faire l ‘ économie d ‘ une guerre sociale . L ‘ extrême gauche du capital , une extrême gauche parlementariste , a pour fonction d ‘ empêcher toute véritable guerre sociale .

L ‘ on voit donc maintenant , les vedettes spectaculaires de la politique ou du sport , jouer aux ” révolutionnaires ” . Ce sont des ” révolutionnaires ” d ‘ Etat . L ‘ Etat a besoin de ses loyaux serviteurs qui se déguisent en ” révolutionnaires ” .Ils surgissent dans le spectaculaire variationnel , car les fausses révolutions ont besoin de chefs improvisés .

C ‘ est l ‘ exemple même de la fausse contestation et de la fausse conspiration qui conspirent de fait , véritablement , non pour ” l ‘ effondrement ” du système marchand , mais au contraire , pour son maintien . Peu importe leurs noms , ils sont nombreux et interchangeables .

” Dans la nuit du 27 au 28 février 1933 , le reichstag brûle . Il sert de prétexte à Hitler . En Mars 1933 , le siège de la FAUD ( Union libre des travailleurs allemands , anarchosyndicaliste , union fondée en 1919 à Berlin ) , est perquisitionné : les anarchosyndicalistes présents sont arrêtés et tout le matériel est saisi , y compris les archives de l ‘ AIT ( Association internationale des travailleurs ) . “

Anarchosyndicalisme ( mensuel CNT / AIT ) décembre 2010

Nous ne croyons pas qu ‘ un milliardaire , puisse parler au nom des pauvres , et puisse se permettre de leur dire ce qu ‘ ils / elles ont à faire . Qu ‘ a t -il fait de bien pour devenir milliardaire du sport ? l ‘ on ne fait jamais le bien , quand on devient milliardaire . Ce sont encore des dominants qui veulent amuser la galerie . Toute personne qui accepte de paraître dans le spectaculaire variationnel est l ‘ ennemi / ennemie de la révolution globale . Toute personne connue des milieux politiques est forcément l ‘ ennemi / ennemie de la révolution holiste . Nous ne voulons aucunement que des bureaucrates ou des milliardaires parlent au nom des petites gens . Moi , qui ne suis rien , pas vraiment même un prolétaire , je vous maudis jusqu ‘ à la fin des temps , et je ne vous reconnais aucun droit de parler en mon nom .

L ‘ on ne fera pas une révolution véritable avec des célébrités , ces nouveaux nobles . A une époque les nobles avaient la tête sur un pic . Les célébrités sont toujours du côté des 64 bourgeoisies .

Elles ont pour fonction d ‘ empêcher toute révolution authentique . Ce sont les anonymes ( comme toujours ) qui feront une révolution révolutionnaire . Et les anonymes devront faire en sorte qu ‘ aucun faux révolutionnaire du spectacle des arts , du sport , de la science , ou de la politique , ne prenne la tête d ‘ un début de révolution . Sinon ce début de révolution leur sera totalement confisqué .

La tyrannie sait que pour éviter une véritable révolution , le mieux est de mettre à sa tête , quelques hommes à elle . Des hommes de son extrême gauche de la tyrannie , ou de son extrême gauche du spectacle sportif ou autre .

Oui , une véritable révolution révolutionnaire serait sanglante car il y aurait beaucoup de comptes à régler .

Et la terreur de la révolution bourgeoise française , serait une douce caresse , en comparaison de ce qu ‘ il adviendrait avec une véritable révolution révolutionnaire prolétarienne .

Et l ‘ on comprend pourquoi , un million de nobles quittèrent la France en catastrophe , le 14 juillet 1789 …

Les 64 bourgeoisies parlent beaucoup de tolérance . Quelle tolérance ? la leur ! pas celle des autres . La tolérance pour exploiter , la tolérance pour affamer , la tolérance pour licencier , la tolérance pour empêcher toute vie sur la planète Terre .

Et bien dans ce cas , nous , nous prônons l ‘ intolérance . Cela n ‘ est pas avec des fleurs que l ‘ on fait une révolution , mais avec des fusils .

Mais la révolution révolutionnaire qui n ‘ a jamais été faite , est la révolution révolutionnaire dans les cerveaux .

Si la révolution révolutionnaire se faisait dans les encéphales , il n ‘ y aurait plus besoin de fusils , il n ‘ y aurait plus besoin de rien du tout , d ‘ ailleurs .

Car il est impossible de VRAIMENT s ‘ entendre politiquement avec des gens qui n ‘ ont pas les mêmes idées que soi .

” Une des 300 bombes françaises de 130 000 tonnes d ‘ équivalent de TNT , dix fois plus puissante que celle d ‘ Hiroshima , pourrait ” vaporiser ” tout Paris . Actuellement 20 000 bombes nucléaires aussi puissantes , sinon plus , que les françaises , équipent les arsenaux . Elles sont russes ou américaines à 95 pour cent . Si les 2000 bombes en état d ‘ alerte étaient utilisées , les fumées dégagées par les incendies rendraient l ‘ atmosphère opaque pendant plusieurs années , ce serait l ‘ hiver nucléaire . Dans l ‘ hémisphère Nord , il gélerait tous les jours pendant 3 ans . “

S!lence ( mensuel écologique ) décembre2010

Tout irait bien si tout le monde pensait la même chose . Mais comme tout le monde ne pense pas la même chose , ce sont des guerres permanentes . C ‘ est la fragmentation qui fait que nous ne pensons pas les mêmes choses . Nous sommes fragmentés / fragmentées par la fausse conscience , l ‘ Etat , l ‘ argent , la prison , la rivalité , la jalousie , les syndicats , la police , les partis , le sport , les organisations , les frontières , les nationalités , la famille , le couple , la propriété , les religions et idéologies , les théories , etc …

Car la conscience vraiment consciente n ‘ aurait plus la béquille des classifications et des définitions , qui ne sont que des séparations arbitraires . Femme , homme , enfant , ouvrier , cadre , maçon , physicien , boucher , professeur , étudiant , etc … etc …

Rien ne serait plus défini ni classifié , car rien ne serait plus séparé . C ‘ est dans le séparé que naît la guerre . C ‘ est dans le séparé que naît la haine . C ‘ est dans le séparé que naît l ‘ amour .L ‘ amour et la haine sont une seule et même chose . C ‘ est le même mouvement .

L ‘ autre n ‘ est pas d ‘ accord avec vous , il faut donc le tuer . Ceci aussi n ‘ est possible que dans la séparation . Toutes les maladies , tous les maux , toutes les guerres , toutes les dominations naissent de la séparation .

Voilà pourquoi le suicide de l ‘ humanité est un suicide collectif . Une détestation généralisée , qui explose comme une bombe thermonucléaire psychique . Cela irradie de l ‘ antipathie partout.

” Eisenstein , 11/34 , 12/105 , ” formalisme , soumission politique , soupçonné d ‘ infidélité au texte de Marx , pour le cas où il aurait pu tourner ” Le Capital ” .

Eisenstein ( 1898 – 1948 ) , ” Insulté par l ‘ IS ( Internationale Situationniste , 1957 - 1972 ) , d ' après " Internationale Situationniste , Jean – Pierre Voyer , Jean – Jacques Raspaud . Ed : Champ Libre , 1972 “

Moi , je suis contre toute censure . Mais la censure c ‘ est la guerre . Et à la guerre , quand l ‘ ennemi / ennemie est en face de nous , nous lui tirons une balle en plein coeur . Une censure définitive celle – là !

Et toute guerre ne fait que renforcer la brutalité du monde qui n ‘ est que le monde de la brutalité .

Et nous nous fascisons les uns et les unes les autres depuis des décennies . Si nous étions armés et armées , cela serait le premier ou la première qui sort son pistolet . Et sans la pommade des religions ou des idéologies , les prisons seraient encore plus pleines .

Car dans le contexte actuel , beaucoup de gens voleraient des plus pauvres qu ‘ eux ou plus pauvres qu'elles. Et les pauvres ne se font pas de cadeaux !

C ‘ est toujours plus facile que de voler les riches , qui sont aussi mieux protégés , avec même des milices privées maintenant !

Et d ‘ autres personnes tueraient ceux et celles qui ne leur plaisent pas .

Faut pas singer , non plus , la démagogie fasciste libérale par la démagogie libertaire .

Car la société spectaculaire marchande techno – industrielle engendre des tueurs en série , des maladies mentales , des maladies physiques , et des gens qui n ‘ ont plus aucune humanité . Et nous sommes tous et toutes parfaitement dans l ‘ absence totale d ‘ humanité .

Toi , moi , lui , eux , elles , nous , vous , ils .

Si vous ne comprenez pas cela , si nous ne comprenons pas cela , nous ne ferons jamais une révolution révolutionnaire mais une révolution non révolutionnaire .

Jusqu ‘ à présent , la seule révolution qui ait finalement aboutie , est la révolution fasciste libérale . Je dis bien , révolution , car le fascisme a bien su se mimétiser aux principaux concepts du libéralisme . C ‘ est la suite logique de la révolution nationale maurrassienne , dont feu François Mitterand ( 1916 – 1996 ) fut un grand nom .

La révolution non révolutionnaire est donc le contraire de la révolution révolutionnaire .

” Je soussigné , Guy Louis Debord , né le 28 Décembre 1931 à Paris 20 , lègue par le présent testament à Alice Becker , mon épouse , tous mes biens , droits littéraires , cinématographiques , etc . , qui m ‘ appartiennent ou viendront à m ‘ appartenir , ainsi que tous mes manuscrits – à charge pour elle de détruire ceux que je lui ai désignés – , et l ‘ institue pour ma légataire universelle . Fait en entier de ma main , à Paris , le 31 janvier 1973 . “

Guy Debord ( 1931 – 1994 ) ” Correspondance , volume 0 , Septembre 1951 – Juillet 1957 , correspondance complétée des ” lettres retrouvées ” et de l ‘ index général des noms cités . ” Ed : Librairie Arthème Fayard

Pourquoi ne fréquentons – nous que des gens qui nous ressemblent ? pourquoi ne fréquentons – nous que des gens qui pensent comme nous ? parce que en cas contraire , cela en viendrait très vite aux poings , aux coups , aux insultes . C ‘ est pas vrai , peut – être ?

Allons , soyons un peu honnêtes avec nous – mêmes !

Mettez un stalinien , un anarchiste , un gaulliste , un fasciste un libéraliste , un gauchiste , un droitiste , etc … dans une pièce confinée , et femme ou homme , la cohabitation se passera très mal …il faudrait très vite appeler police - secours !

Pour mes rares lecteurs et lectrices , qui ont le courage de me lire , qu ‘ ils / elles sachent que je n ‘ ai jamais trouvé le moindre éditeur sérieux dans ma jeunesse , car mon écriture était trop subversive , trop cochonnerie , trop dynamite . Pourtant , depuis feu Antonin Artaud ( 1896 – 1948 ) , nous le savons , toute écriture est de la cochonnerie .

Celui et celle qui dit la vérité , alors il faut les exécuter .Tout le monde .

Vu que la vérité de l ‘ autre , est jamais ou rarement , sa propre vérité .

Ma vérité est pour toi mensonge , ta vérité est pour moi un mensonge .

L ‘ on en sort pas , n ‘ est – ce pas ? vous me détestez , je vous déteste .

Les autres vous détestent , vous détestez les autres .

Belle humanité , en vérité … et la politique est là justement . Toutes les politiques sont là , pas ailleurs . Et oui , je suis votre emmerdeur de penser en rond . Ah , il nous fait chier celui – là ! et puis sa ponctuation dadaïste...

C est pas des articles conformes , comme les autres . Il nous fait peur … il n ' est pas ” normal " .

Les bureaucrates et les milliardaires savent recycler de vieilles idées en se les réappropriant , et en les faisant passer pour ” neuves ” . Le milliardaire ne peut voir que par la banque , le bureaucrate ne peut voir que par la bureaucratie .

Le milliardaire a besoin du bureaucrate , le bureaucrate a besoin du milliardaire .

” La dernière partie de ces études en sera aussi , on le comprend , la plus importante ; en effet , ce dont il s ‘ agira maintenant , c ‘ est la pratique de la vie ; question qui concerne directement chacun de nous , devant laquelle nul ne demeure étranger ni indifférent , bien au contraire . “

Arthur Schopenhauer ( 1788 – 1860 ) ” Le monde comme volonté et comme représentation ” Ed : Puf

Bientôt , plutôt que les hommes et les femmes du tyran , c ‘ est le tyran lui – même qui proposera sa solution pour faire ” exploser ” le système . Rassurez – vous , tous ce que les fascistes libéraux vous proposeront ne pourra que renforcer le spectaculaire variationnel .

Et c ‘ est d ‘ ailleurs pour cela , qu ‘ on les encourage à parler dans les médias qui appartiennent justement au fascisme libéral . Le spectaculaire variationnel à ses VRP , ses représentants / représentantes de l ‘ extrême gauche du capital à l ‘ extrême droite du capital . Il y a des représentants / représentantes en gadgets divers , mais aussi en capital .

Il s ‘ agit toujours de vendre les produits du capital . Des objets pour les uns / unes , de la politique pour d ‘ autres . VRP , voyageur , représentant , placier . Le VRP du capital est un technico – commercial , et la politique est entre les mains du technico – commercial , technique du commerce politique . Commerce technique du politique . L ‘ on nous vend de la politique d ‘ extrême gauche , de gauche , de droite , d ‘ extrême droite .

Comme on le fait avec les techniques du marketing qui sont très utilisées par toutes les sectes . La compétition est comme une parade amoureuse . La compétition en poésie . La compétition militante . La compétition littéraire . La compétition scientifique . .La compétition en peinture . La compétition cinématographique . La compétition militaire . Dans militant il y a militaire . Dans militaire il y a militant .

La compétition en gastronomie . Etc … Nous transformons tout en compétition . Tout , absolument tout , est compétition . Tout cela , pour plaire à des femelles ou à des mâles . Mais il s ‘ agit là encore d ‘ un apprentissage ( voir mon article ” L ‘ on ne naît pas Fourniret ” ) . Donc , ne l ‘ ignorons plus , la compétition n ‘ est pas seulement dans le milieu sportif , elle est partout chez elle , dans la société spectaculaire marchande techno – industrielle . La compétition en milieu anarchiste avec la hiérarchie anti – hiérarchie , de fait , nous sommes des rivaux entre hommes , et des rivales entre femmes . Mais les compétitions sont soient manifestes ou soient subtiles . Et la compétition subtile est plus sournoise que la compétition manifeste . Il nous faudra fauberter dans nos caboches . Le faubert étant un balai de lavage .

” Pues el delito mayor

Del hombre es haber nacido

( Car le plus grand crime de l ‘ homme , c ‘ est d ‘ être né . )

Pedro Calderon de la Barca ( 1600 – 1681 )

Patrice Faubert ( 2010 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Revolutionary revolution and non-revolutionary revolution …

” In 1944, after the liberation, Mitterand was hired as editor-in-chief of “ Votre beauté ” (comfortable salary and car with driver) on the intervention of A. Bettencourt. The newspaper belongs to Eugène Schueller (Liliane’s father) who was the financier of the fascist group “ La cagoule ” before the war. “

Anarchosyndicalism (CNT / AIT) December 2010

For everyone, it is obvious. There is a programming of obsolescence. And it does not matter whether the late (1902-1992) Günther Anders influenced or not, the late (1931-1994) Guy Debord, because thought does not belong to anyone.

All the devices of the spectacular techno-industrial merchant society are designed to last as short a time as possible. It is almost disposable. In 2010, we buy disposable products, so that we can buy others as quickly as possible. And it is and will always be like this, as long as anarchy does not see the light of day.

It is the same with friendship. It is the same with love. It is the same with work. Which liberal fascism has understood well. A new fascism, which has known how to adapt well to the recent demands of liberalism.

And this therefore represents markets. The friendship market. The love market. The labor market. There is an official employment center. There are unofficial friendship and love centers.

France, which is a paradise for liberal fascism in its version of the integrated spectacular, is the ideal country for the prototypical implementation of the variational spectacular.

It is a marriage between Hitler and Stalin.

Madness is in the heads of men, women, children. Resistance to this madness breathes badly, stifled by being too few in number. A chain reaction of resilience would be needed so that this scattered and uncertain resistance, with few resources, can grow and carry weight against the liberal fascist monster. Because the local that does not become global, is doomed to be infiltrated, diverted, absorbed. The resilience of the obsolescence of humanity will be global or will not be.

Everything being tightly cemented, nothing is in everything, everything is in nothing, I am in you, you are in me. He is in everything, everything is in him.

The individual can be forced to commit suicide, (freedom does not exist), societies can also be forced to commit suicide.

Individual suicide or collective suicide.

Nevertheless, it is still the same movement of refusal of alienation.

"47 substances classified as carcinogenic and 37 endocrine disruptors. This is the chemical cocktail swallowed in one day by a 10-year-old child."

Le Canard Enchaîné (1. 10. 2010)

But the refusal of alienation must not be the alienation of refusal.

Alienated refusal can only lead to the alienation of refusal.

Liberal fascism maintains false refusals. Liberal fascism wages war on real refusals.

Thus, oil is nothing other than fossil carbon. And in this fossil carbon, there is therefore accumulated living beings that have become fossils. Evolutionary biologists know that where humans have spread, the species that accompanied them have disappeared... Homo sapiens sapiens (see my article "Homo sapiens suicidium"), having made quite a few disappear by extermination, and not only by the sole cause of food...

It is not by emptying the banks that we will change an unintelligent market system, see my article ( “The human species is not intelligent”), as the political and sports stars of the spectacular market society would have us believe.

It is the heads filled with ineptitudes that must be emptied.

And once the heads are emptied of the nonsense read in the press of the 64 bourgeoisies, (see my article “Precis des 64 bourgeoisies”), or heard on the television and radio of the 64 bourgeoisies, everything else will take care of itself. And to obtain this result, we will not be able to do without a social war. The extreme left of capital, a parliamentary extreme left, has the function of preventing any real social war.

So now we see the spectacular stars of politics or sport playing at being “revolutionaries”. They are state “revolutionaries”. The state needs its loyal servants who disguise themselves as “revolutionaries”. They emerge in the variational spectacular, because false revolutions need improvised leaders.

This is the very example of false protest and false conspiracy which conspire in fact, truly, not for the “collapse” of the market system, but on the contrary, for its maintenance. Their names do not matter, they are numerous and interchangeable.

”On the night of February 27-28, 1933, the Reichstag burns. It serves as a pretext for Hitler. In March 1933, the headquarters of the FAUD (Free Union of German Workers, anarcho-syndicalist, union founded in 1919 in Berlin) was searched: the anarcho-syndicalists present were arrested and all the material was seized, including the archives of the IWA (International Workingmen's Association). "

Anarchosyndicalism (monthly CNT / IWA) December 2010

We do not believe that a billionaire can speak on behalf of the poor, and can allow himself to tell them what they have to do. What good has he done to become a sports billionaire? You never do good when you become a billionaire. They are still dominants who want to amuse the gallery. Anyone who agrees to appear in the variational spectacular is the enemy of the global revolution. Anyone known in political circles is necessarily the enemy of the holistic revolution. We do not want bureaucrats or billionaires to speak on behalf of the little people. I, who am nothing, not even really a proletarian, curse you until the end of time, and I do not recognize any right for you to speak on my behalf.

We will not make a real revolution with celebrities, these new nobles. At one time the nobles had their heads on a pike. The celebrities are always on the side of the 64 bourgeoisies.

Their function is to prevent any authentic revolution. It is the anonymous (as always) who will make a revolutionary revolution. And the anonymous will have to ensure that no false revolutionary of the spectacle of the arts, of sport, of science, or of politics, takes the lead of a beginning of revolution. Otherwise this beginning of revolution will be totally confiscated from them.

Tyranny knows that to avoid a real revolution, the best is to put at its head, some of its men. Men from its extreme left of tyranny, or from its extreme left of the sporting spectacle or other.

Yes, a real revolutionary revolution would be bloody because there would be many scores to settle.

And the terror of the French bourgeois revolution would be a sweet caress compared to what would happen with a real proletarian revolutionary revolution.

And we understand why a million nobles left France in catastrophe on July 14, 1789…

The 64 bourgeoisies talk a lot about tolerance. What tolerance? Theirs! Not that of others. Tolerance to exploit, tolerance to starve, tolerance to lay off, tolerance to prevent all life on planet Earth.

Well in this case, we advocate intolerance. It is not with flowers that we make a revolution, but with guns.

But the revolutionary revolution that has never been made is the revolutionary revolution in the brains.

If the revolutionary revolution were made in the brains, there would be no need for guns, there would be no need for anything at all, for that matter.

Because it is impossible to REALLY get along politically with people who do not have the same ideas as you.

"One of the 300 French bombs of 130,000 tons of TNT equivalent, ten times more powerful than the one dropped on Hiroshima, could "vaporize" all of Paris. Currently 20,000 nuclear bombs as powerful, if not more, than the French ones, equip the arsenals. They are 95 percent Russian or American. If the 2,000 bombs on alert were used, the smoke released by the fires would make the atmosphere opaque for several years, it would be a nuclear winter. In the Northern Hemisphere, it would freeze every day for 3 years. "

S!lence (ecological monthly) December 2010

Everything would be fine if everyone thought the same thing. But since not everyone thinks the same thing, there are permanent wars. It is fragmentation that makes us not think the same things. We are fragmented by false consciousness, the State, money, prison, rivalry, jealousy, unions, the police, parties, sports, organizations, borders, nationalities, family, couples, property, religions and ideologies, theories, etc.

Because truly conscious consciousness would no longer have the crutch of classifications and definitions, which are only arbitrary separations. Woman, man, child, worker, executive, mason, physicist, butcher, professor, student, etc. etc. Nothing would be defined or classified anymore, because nothing would be separated anymore. It is in the separate that war is born. It is in the separate that hatred is born. It is in the separate that love is born. Love and hate are one and the same thing. It is the same movement.

The other does not agree with you, so you have to kill him. This too is only possible in separation. All illnesses, all evils, all wars, all dominations are born of separation.

This is why the suicide of humanity is a collective suicide. A generalized detestation, which explodes like a psychic thermonuclear bomb. It radiates antipathy everywhere.

" Eisenstein , 11/34 , 12/105 , " formalism , political submission , suspected of infidelity to Marx's text, in case he could have filmed " Capital " .

Eisenstein (1898 – 1948), “Insulted by the IS (Situationist International, 1957 - 1972), according to “Situationist International, Jean – Pierre Voyer, Jean – Jacques Raspaud. Ed: Champ Libre, 1972”

I am against all censorship. But censorship is war. And in war, when the enemy is facing us, we shoot him in the heart. A definitive censorship!

And all wars only reinforce the brutality of the world which is only the world of brutality.

And we have been fascinated by each other for decades. If we were armed, it would be the first one to take out his gun. And without the ointment of religions or ideologies, the prisons would be even fuller.

Because in the current context, many people would steal from those poorer than them or poorer than them. And the poor don't give each other gifts!

It's always easier than stealing from the rich, who are also better protected, with even private militias now!

And other people would kill those they don't like.

We must not imitate liberal fascist demagogy with libertarian demagogy either.

Because the techno-industrial market spectacular society generates serial killers, mental illnesses, physical illnesses, and people who no longer have any humanity. And we are all perfectly in the total absence of humanity.

You, me, him, them, them, us, you, they.

If you don't understand this, if we don't understand this, we will never make a revolutionary revolution but a non-revolutionary revolution.

So far, the only revolution that has finally succeeded is the liberal fascist revolution. I say revolution, because fascism has been able to mimic the main concepts of liberalism. It is the logical continuation of the Maurrassian national revolution, of which the late François Mitterand (1916-1996) was a great name.

The non-revolutionary revolution is therefore the opposite of the revolutionary revolution.

"I, the undersigned, Guy Louis Debord, born on December 28, 1931 in Paris 20, bequeath by this will to Alice Becker, my wife, all my property, literary and cinematographic rights, etc., which belong to me or will come to belong to me, as well as all my manuscripts - on condition that she destroys those that I have designated to her - and appoint her as my universal legatee. Done entirely by my hand, in Paris, January 31, 1973. “

Guy Debord (1931 – 1994)” Correspondence, volume 0, September 1951 – July 1957, correspondence completed by the “rediscovered letters” and the general index of names cited. ” Ed: Librairie Arthème Fayard

Why do we only hang out with people who are like us? Why do we only hang out with people who think like us? Because otherwise, it would very quickly come to fists, blows, insults. Isn't that true, maybe?

Come on, let's be a little honest with ourselves!

Put a Stalinist, an anarchist, a Gaullist, a fascist, a liberal, a leftist, a rightist, etc. in a confined room, and woman or man, the cohabitation will go very badly... we should call the police very quickly!

For my rare readers, who have the courage to read me, let them know that I never found the slightest serious publisher in my youth, because my writing was too subversive, too filthy, too dynamite. Yet, since the late Antonin Artaud (1896-1948), we know that all writing is rubbish.

He and she who tells the truth, then they must be executed. Everyone.

Since the truth of the other is never or rarely his own truth.

My truth is a lie for you, your truth is a lie for me.

We can't get out of it, can we? You hate me, I hate you.

The others hate you, you hate the others.

Beautiful humanity, in truth... and politics is precisely there. All politics are there, not elsewhere. And yes, I am your annoying thinker. Ah, he really pisses us off! and then his Dadaist punctuation...

These are not compliant articles, like the others. He scares us… he is not “normal”.

Bureaucrats and billionaires know how to recycle old ideas by re-appropriating them and passing them off as “new”. The billionaire can only see through the bank, the bureaucrat can only see through the bureaucracy.

The billionaire needs the bureaucrat, the bureaucrat needs the billionaire.

” The last part of these studies will also be, as we understand, the most important; indeed, what will be discussed now is the practice of life; a question that directly concerns each of us, before which no one remains foreign or indifferent, quite the contrary. “

Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) “The world as will and as representation” Ed: Puf

Soon, rather than the men and women of the tyrant, it is the tyrant himself who will propose his solution to “explode” the system. Rest assured, everything that the liberal fascists propose to you can only reinforce the variational spectacular.

And this is also why they are encouraged to speak in the media that belong precisely to liberal fascism. The variational spectacular has its sales reps, its representatives from the far left of capital to the far right of capital. There are representatives in various gadgets, but also in capital.

It is always about selling the products of capital. Objects for some, politics for others. Sales rep, traveler, representative, salesman. The sales rep of capital is a technical salesman, and politics is in the hands of the technical salesman, a technique of political commerce. Technical commerce of politics. We are sold politics of the far left, left, right, far right.

As is done with marketing techniques that are widely used by all sects. Competition is like a courtship. Competition in poetry. Militant competition. Literary competition. Scientific competition. Competition in painting. Cinematographic competition. Military competition. In militant there is military. In military there is militant.

Competition in gastronomy. Etc. We transform everything into competition. Everything, absolutely everything, is competition. All this, to please females or males. But this is still a learning process (see my article “One is not born Fourniret”). So, let us not ignore it any longer, competition is not only in the sports world, it is at home everywhere, in the spectacular techno-industrial commercial society. Competition in anarchist circles with the anti-hierarchy hierarchy, in fact, we are rivals between men, and rivals between women. But competitions are either obvious or subtle. And subtle competition is more underhand than obvious competition. We will have to mop our heads. The mop being a wash broom.

” Pues el delito mayor

The man is born

(For the greatest crime of man is to be born.)

Pedro Calderon de la Barca (1600 – 1681)

Patrice Faubert (2010) puète, peuète, pouète, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/)