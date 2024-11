Paraphysique anamnèse de la ZAD

Il n'y a pas

De lundi, de mardi

De mercredi, de jeudi

De vendredi, de samedi, de dimanche

De l'économie c'est la revanche

Ce sont des repères économiques

Au service des diverses politiques

Mais c'est tout à fait arbitraire

C'est encore et toujours de la guerre

Jours travaillés

Jours de congés payés

Tout cela a une histoire

Dont est perdu le savoir

Le temps écoulé

L'économie veut le mesurer

L'économie en fait un marché

Idéologies et religions en sont la complicité

Travail du lobby

Lobby du travail

Le divertissement des lobbys

Les lobbys du divertissement

Il n'y a pas de jours précis

Il y a simplement de l'économie

Par les classes dominantes, tout est régi

De tous temps, il en fut ainsi !

Les goûts, les modes, les envies

Cela est imposé par les classes dominantes

Pour imposer la domination, elles sont savantes

Et chaque goût qui se croit personnel

Est en vérité on ne peut plus impersonnel

Tout être humain

Est produit par son temps

Est le produit de son temps

Tout être humain

Est une création

Du temps de la domination

Du temps de sa domination

Tout être humain

A ce temps, est une soumission

Une vraie révolution

A ce temps, ne pourra faire aucune exemption

Car nous dénonçons la domination

Avec les mots de la domination

C'est ce qui impulse son éternelle perpétuation

Car c'est là le langage de la domination

En sublimation de toutes les frustrations

De ce fait, aucun mot n'est pleutre

De ce fait, aucun mot n'est neutre !

La domination des jeux

Les jeux de la domination

L'économie de la domination

La domination de l'économie

Pour tout il en va ainsi

Comme le pavage ( 1185 ) des rues de Paris

Par feu ( 1165-1223 ) Philippe Auguste, qui en eut l'envie

Et après, tout ce qui va avec, suit

Comme le sac plastique poubelle

C'est le même processus aussi

Cela puait

Le problème des déchets

Dès 1950, à New York, mais dès 1883, à Paris

Pour de grosses bennes à déchets du préfet Poubelle

Il avait même pensé au tri

Mais les gens de Paris en firent fi

Et rien qu'à Paris aujourd'hui

C'est 1,2 million de tonnes de déchets

Par an, de l'ordure, cela en fait

Car en 1656, la future ville de New York, premier décret

Pour un règlement sur les ordures

Pour ne plus tout jeter à la rivière, au fur et à mesure

Sans parler du problème des excréments, c'est un fait

Parfois, c'est la mafia qui gère les ordures des villes

Personne d'autre ne veut y toucher, c'est de la matière vile

Mais cependant, autrefois

A l'époque des rois

Très peu de gens se lavaient

Ou rarement comme les rois

C'est la médecine du moment qui fait loi !

Et tout le foin que l'on fait

Pour le coït chez l'être humain

3 à 7 minutes pour une si longue obsession

Pour s'englober à tout, la seule façon

A moins d'être un as de la méditation

Et puis la femme est clitoridienne

Le vagin n'est pas dans la moyenne

Peu importe au clitoris la longueur du pénis

Sauf pour les obsédés du cliché, ce vice

Car la verge c'est 14,5 cm environ

Et ce en pleine érection

Certes, avec parfois du plus ou du moins

Mais c'est la taille du pénis moyen

Et encore, pour certains sexologues

Comme pour certains urologues

C'est encore exagéré

Mais le mâle il faut le faire fantasmer

Et certes un peu plus petit chez le coréen

Et certes un peu plus long chez l'africain

Mais pour la jouissance féminine cela ne vaut rien

La femme s'en fiche pour son orgasme clitoridien !

Bref

Cela n'a aucune importance

En ce qui concerne la jouissance

Cela n'est pas comme les CDD

Les contrats de travail à durée déterminée

Pour mieux les gens, les exploiter

Et 83 pour cent des contrats de travail

Mais il faut bien se faire de la maille

Sont en France, présentement, à durée limitée

En 2013, cela a été vérifié !

Et de plus en plus il faut travailler

Pour de moins en moins, sa vie, la gagner

Et en fait, sous le règne du capital

Et même au moindre mal

Nous passons nos vies à les perdre

Avec du temps, mais sans argent, au chômage

Avec peu de temps, mais de l'argent, pour des mirages

Rien n'est à gagner, tout est à perdre

Il faut bien nous le faire oublier

Le capital, à cet effet, a bien tout organisé

Nous sommes en place sur son échiquier

Célibataires, séparés, divorcés ou mariés

Riches ou pauvres une même différente pauvreté

Tout est implacablement déterminé

Car l'organisation du capital est sans aucune liberté !

Tout participe à son maintien

A part quelques écologistes anarchistes qui sont son frein

Oui tout renforce le nationalisme

Et l'étatisme européiste

Comme la manifestation du 18 février 2014

A Kiev en Ukraine

Pour renverser le régime ne fut pas veine

Environ 100 morts et des milliers de blessés

Avec des affrontements frontaux avec les policiers

Qui furent souvent bastonnés et débordés

Et qui finirent par tirer avec des balles réelles

Sur eux et sur elles

Cela ne dura pas qu'un seul jour

Il fallait garder sa place, prendre son tour

Cela fit penser au Zengakuren au Japon

Un mouvement étudiant communiste révolutionnaire

Qui aux policiers, jadis, donnaient des gnons

Comme quoi, bien équipés et motivés, tout peut se faire

Les flics attaqués par des gens qui manifestent

La peur qui change de camp, c'est la vraie fête !

Mais hélas

C'est pour faire, le plus souvent, le jeu de la tyrannie

Mais hélas

Cela n'est pas pour proclamer l'anarchie

Et il en va ainsi

Dans tous les pays

Mais cela signifie aussi

Qu'une foule de gens, bien décidés et armés ou pas armés

Les policiers, l'armée, rien ne pourrait les arrêter

Il suffirait d'une vraie conviction

Pour faire enfin une vraie révolution

Mais la sempiternelle nouvelle jeunesse du vieux monde

Toujours bernée par le fascisme, par l'immonde

Et c'est la fausse conscience qui gronde !

Et la révolte de la fragmentation

N'est que la fragmentation de la révolte

La résistance de ce temps, c'est la ZAD, zone à défendre

Lorsque à la nature, la vie artificielle veut tout prendre

Chaque temps à sa lutte symbolique et spécifique

La ZAD contre le tout technologique

Notre-Dame-des-Landes, barrage de Sivens, et les autres

Toute cette résistance est nôtre

Mais c'est aussi l'histoire de l'anamnèse

Qui est l'anamnèse de l'Histoire !

Mais il y a de plus en plus de conspirateurs

Mais nervis pour que le capital demeure

Le capital cette acédie comme seul bonheur

En dehors de lui, tout serait malheur

Et nos têtes pleines de cette nosophobie, de cette férocité

Et nos têtes pleines d'agressivité

Le capital sait bien nous conditionner pour nous séparer

Le capital est sans aucune vie

Tout y est le vêtement du nazi

Chacun et chacune à l'autre est le pire ennemi !

Patrice Faubert ( 2015 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

There is no

Monday, Tuesday

Wednesday, Thursday

Friday, Saturday, Sunday

The economy is revenge

These are economic benchmarks

In the service of various policies

But it is completely arbitrary

It is still and always war

Worked days

Paid vacation days

All this has a history

Of which knowledge is lost

The time elapsed

The economy wants to measure it

The economy makes a market of it

Ideologies and religions are its complicity

Lobby work

Labor lobby

The entertainment of lobbies

Entertainment lobbies

There are no specific days

There is simply the economy

By the dominant classes, everything is governed

It has always been like this!

Tastes, fashions, desires

This is imposed by the dominant classes

To impose domination, they are learned

And each taste that believes itself to be personal

Is in truth one cannot be more impersonal

Every human being

Is produced by his time

Is the product of his time

Every human being

Is a creation

From the time of domination

From the time of his domination

Every human being

At this time, is a submission

A true revolution

At this time, will not be able to make any exemption

Because we denounce domination

With the words of domination

This is what drives its eternal perpetuation

Because this is the language of domination

In sublimation of all frustrations

Therefore, no word is cowardly

Therefore, no word is neutral! The domination of games

The games of domination

The economy of domination

The domination of the economy

For everything it is thus

Like the paving (1185) of the streets of Paris

By fire (1165-1223) Philippe Auguste, who had the desire

And after, everything that goes with it, follows

Like the plastic trash bag

It is the same process too

It stank

The problem of waste

From 1950, in New York, but from 1883, in Paris

For large trash bins of the prefect Poubelle

He had even thought of sorting

But the people of Paris ignored it

And in Paris alone today

That is 1.2 million tons of waste

Per year, garbage, that makes a lot

Because in 1656, the future city of New York, first decree

For a regulation on garbage

To stop throwing everything in the river, as and when as

Not to mention the problem of excrement, it is a fact

Sometimes, it is the mafia that manages the garbage of the cities

No one else wants to touch it, it is vile matter

But nevertheless, in the past

In the time of kings

Very few people washed

Or rarely like kings

It is the medicine of the moment that makes law!

And all the fuss we make

For coitus in humans

3 to 7 minutes for such a long obsession

To encompass everything, the only way

Unless you are an ace at meditation

And then the woman is clitoral

The vagina is not average

The length of the penis does not matter to the clitoris

Except for those obsessed with the cliché, this vice

Because the penis is about 14.5 cm

And this in full erection

Certainly, with sometimes more or less

But it is the size of the average penis

And again, for some sexologists

As for some urologists

It is still exaggerated

But the male must be made to fantasize

And certainly a little smaller in the Korean

And certainly a little longer in the African

But for female pleasure it is worthless

The woman does not care about her clitoral orgasm! In short

It has no importance

As for enjoyment

It is not like CDDs

Fixed-term employment contracts

To better exploit people

And 83 percent of employment contracts

But we have to make money

Are in France, currently, of limited duration

In 2013, this was verified!

And more and more we have to work

For less and less, our life, to earn it

And in fact, under the reign of capital

And even at the least evil

We spend our lives wasting them

With time, but without money, unemployed

With little time, but money, for mirages

Nothing is to be gained, everything is to be lost

We must make us forget it

Capital, for this purpose, has organized everything well

We are in place on its chessboard

Single, separated, divorced or married

Rich or poor, the same different poverty

Everything is implacably determined

Because the organization of capital is without any freedom!

Everything contributes to its maintenance

Apart from a few anarchist ecologists who are its brake

Yes everything reinforces nationalism

And Europeanist statism

Like the demonstration of February 18, 2014

In kyiv in Ukraine

To overthrow the regime was not in vain

Around 100 dead and thousands injured

With head-on clashes with the police

Who were often beaten and overwhelmed

And who ended up shooting with live ammunition

On them and on them

It did not last only one day

You had to keep your place, take your turn

It was reminiscent of Zengakuren in Japan

A revolutionary communist student movement

Who used to give the policemen punches

Which shows that, well equipped and motivated, anything can be done

The cops attacked by people who demonstrate

Fear that changes sides, that's the real party!

But alas

It is to play, most often, the game of tyranny

But alas

It is to play, most often, the game of tyranny

But alas

This is not to proclaim anarchy

And it is so

In all countries

But it also means

That a crowd of people, determined and armed or not armed

The police, the army, nothing could stop them

A real conviction would be enough

To finally make a real revolution

But the everlasting new youth of the old world

Always fooled by fascism, by the filthy

And it is false consciousness that rumbles!

And the revolt of fragmentation

Is only the fragmentation of the revolt

The resistance of this time is the ZAD, a zone to defend

When artificial life wants to take everything from nature

Each time has its symbolic and specific struggle

The ZAD against all technology

Notre-Dame-des-Landes, the Sivens dam, and the others

All this resistance is ours

But it is also the story of anamnesis

Which is the anamnesis of History!

But there are more and more conspirators

But thugs so that capital remains

Capital this acedia as the only happiness

Apart from it, everything would be unhappiness

And our heads full of this nosophobia, of this ferocity

And our heads full of aggressiveness

Capital knows how to condition us to separate us

Capital is without any life

Everything is the Nazi's garment

Each and every one is the other's worst enemy!

Patrice Faubert (2015) whore, little whore, poet, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)