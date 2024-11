Bisounoursisme glumière sororale

Chacun, chacune

D'aucuns, d'aucunes

Sur Terre ou dans le ciel

Y met son grain de sel

Il y est fiel, il y est miel

Mais

Ne le dites plus avec des fleurs

Car dans un bouquet de fleurs

Il y a environ 43 pesticides différents

Avec des futures leucémies

Avec des futures maladies

Ne le dites plus avec des pleurs

Et puis

Tout ayant déjà été dit

D'une façon l'autre

Avant

Moi, toi, elles, eux, lui

Et puis

Tout ayant déjà été fait

D'une façon l'autre

Avant

Moi, toi, elles, eux, lui

Et puis

Tout ayant été déjà pensé

D'une façon l'autre

Avant

Moi, toi, elles, eux, lui

Selon les temps, les lieux, les régions, les pays !

Mais cela est rarement vraiment écrit ou dit

Nous devrions employer le mot nous

Au lieu du je, cette supercherie

Car le je est un ensemble de nous

Car le nous est un ensemble de je

Et puis

Tu viens de le dire

Et puis

Tu viens de le faire

Ce, depuis des temps immémoriaux

Dans le vrai et dans le faux

Comme un éternel almanach Vermot

Avec ou sans clopinettes pro domo

Et pour tout signalement

De l'épistaxis serait du trop voyant

Alors

Que nous sommes en plein effondrement

Population des vertébrés

C'est déjà soixante treize pour cent

Ce pour ces cinquante dernières années

Tout le reste y étant comme scellé

Il faudrait y éliminer toutes les responsabilités

Le bisounoursisme n'y pouvant rien y changer

Des canons, des fusils, des mitraillettes

Contre tout ce qui la vie, l'embête

Fascistes, nazis, staliniens, gauchistes

Libéraux, religieux, démocrates, sectes, les capitalistes

Bien le noter et tout mettre sur une liste !

Il s'agit de bien faire ses courses

De bien revenir à la source

Pour ne pas revenir toujours en arrière

Et les mêmes erreurs ne pas les refaire

Ne plus se tromper de cible

Sinon, cela redeviendrait risible

Et surtout, les nuisibles

Couper les fusibles, les empêcher de nuire

Toutes les femmes politiques

Tous les hommes politiques

En véritable organisation criminelle

Car toute vraie organisation consensuelle

Pouvant tout-à-fait s'organiser d'elle-même

Par elle-même, pour elle-même

Plus aucune frontière

Mais simplement la planète Terre

En finir avec les mandarins

Dans le tout et dans le rien

Car

C'est le capitalisme qui est nihilisme

Car

C'est l'anarchisme ( moindre mal ) qui est rationalisme

Sinon, toujours, de l'exode

Ainsi des trente millions de personnes

Fuyant l'avancée des fascistes rouges de l'armée russe

Que Staline, en version bolchévisée voulait le mode

De l'annexion qui vous sonne

Mais toute guerre rime avec exode

Un jour, peut-être, les exodes de bombes thermonucléaires

Cela est déjà dans l'air

Avec des gens souvent en sincérité

Simplement, ils et elles, changent souvent de sincérité

De la façon, dont ils et elles sont conditionnés et formatés

Hélas, le libre arbitre n'a jamais existé

Par toute domination, une escroquerie souvent utilisée

Et ainsi, ne jamais donner sa parole

Car ainsi, elle ne peut-être reprise, pas folle

Seul le temps est imputrescible

Comme la glumière si indicible

Lumière excitée, gravité érotisée

Du zéro en vide codé

Tout paissant dans l'évolution d'amoralité !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Each one

Some ones

On Earth or in the sky

Put their grain of salt in it

There is gall, there is honey

But

Don't say it with flowers anymore

Because in a bouquet of flowers

There are about 43 different pesticides

With future leukemias

With future diseases

Don't say it with tears anymore

And then

Everything having already been said

In one way or another

Before

Me, you, them, them, him

And then

Everything having already been done

In one way or another

Before

Me, you, them, them, him

And then

Everything having already been thought

In one way or another

Before

Me, you, them, them, him

According to the times, the places, the regions, the countries!

But this is rarely really written or said

We should use the word we

Instead of I, this deception

Because I is a set of we

Because we is a set of I

And then

You just said it

And then

You just did it

This, since time immemorial

In the true and in the false

Like an eternal Vermot almanac

With or without pro domo clopinettes

And for any report

Epilestaxis would be too obvious

While

We are in full collapse

Population of vertebrates

It is already seventy-three percent

This for the last fifty years

Everything else is sealed there

We should eliminate all responsibilities

Care bearism can't change anything there

Canons, rifles, machine guns

Against everything that annoys life

Fascists, Nazis, Stalinists, leftists

Liberals, religious, democrats, sects, capitalists

Write it down and put everything on a list!

It's about shopping well

To go back to the source

To not always go back

And not to make the same mistakes again

To not get the wrong target anymore

Otherwise, it would become laughable again

And above all, the harmful ones

Cut the fuses, stop them from doing harm

All female politicians

All male politicians

In a real criminal organization

Because any real consensual organization

Can completely organize itself

By itself, for itself

No more borders

But simply the planet Earth

To finish with the mandarins

In everything and in nothing

Because

It is capitalism that is nihilism

Because

It is anarchism (lesser evil) that is rationalism

Otherwise, always, of the exodus

Thus of the thirty million people

Fleeing the advance of the red fascists of the Russian army

That Stalin, in a Bolshevised version wanted the mode

Of annexation that rings you

But all war rhymes with exodus

One day, perhaps, the exoduses of thermonuclear bombs

This is already in the air

With people often in sincerity

Simply, they often change sincerity

In the way, in which they are conditioned and formatted

Alas, free will has never existed

By all domination, a scam often used

And thus, never give one's word

Because thus, it cannot be taken back, not crazy

Only time is rotten

Like the so unspeakable glumière

Excited light, eroticized gravity

From zero to coded void

All grazing in the evolution of amorality!

Patrice Faubert (2024) whore, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )